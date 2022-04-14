浮华下的腐败。冷酷的调查员。强壮的执法者和五大强力帮派掌管着这座城市：新卡佩纳：喧嚣黑街于4月29日上市，售前赛会在4月22日在本地游戏店正式开启，《万智牌：竞技场》和万智牌线上版上的发售日期是4月28日之后。

还未了解该系列全貌吗？欲知新系列的详情，敬请阅读以下文章，其中涵盖了新卡佩纳：喧嚣黑街所有需知信息。

精选列表通常包含300张选自万智牌历史的牌张。这类牌会出现在25%之补充包中的最后一个位置。随着每年新系列的上市，这些牌中的一部分会由贴合最新系列机制和主题的牌张代替。

但这次有些不同——甚至可以说是很……怪奇。此次的精选列表加入了万智牌主题的秘室珍品 x《怪奇物语》牌张。这些牌张所绘插图和秘室珍品系列不同，然而他们机制相同，在构组套牌计算牌张数量时和秘室珍品的牌算作同一张牌——在大多数情况下你可以使用4张，进行指挥官游戏时仅能使用1张。（秘室珍品牌张所绘的插画依然是那次产品特有的。）

另外，为了适应秘室珍品x《怪奇物语》牌张的加入，新卡佩纳：喧嚣黑街精选列表中的牌张数量会变少——共67张。其中有58张选自万智牌历史且贴合本系列叙事和机制主题。

系列补充包内的精选列表牌张的总体分配没有变动：这类牌会出现在25%的补充包中最后一个位置。平均来说，八分之一的系列补充包里可能会有万智牌主题的秘室珍品 x《怪奇物语》牌张！

但此次的精选列表有新动作。我们一直在寻找方法加强系列补充包，因此选自万智牌历史的新牌张是特殊的不闪千印莱菲，配有新插画和新卡佩纳：喧嚣黑街的黄金时代处理！

请注意，之前在标准赛中不可用的牌张即使在精选列表中出现也不能在标准赛中使用；在各类万智牌赛制中使用的牌张会遵循其通常的合法性。

关于过往精选列表变动的回顾，请看：

以下便是本次精选列表内新增及因此移除之各牌的详细列表。之后便是当前版本之精选列表完整牌张名录。

（注：牌张图像或与精选列表所印制的版本不符。欲知精选列表所印制之具体版本，请参见右列所示的系列标识。）

精选列表新增牌张 牌名 系列 Arvinox, the Mind Flail SLX Bjorna, Nightfall Alchemist SLX Cecily, Haunted Mage SLX Elmar, Ulvenwald Informant SLX Hargilde, Kindly Runechanter SLX Othelm, Sigardian Outcast SLX Sophina, Spearsage Deserter SLX Wernog, Rider's Chaplain SLX Havengul Laboratory SLX Havengul Mystery SLX Admiral Beckett Brass /贝克蒂霸司总帅 XLN Asmoranomardicadaistinaculdacar /阿司魔拉诺马尔迪卡带斯提纳酷达卡 MH2 Crosis, the Purger /肃荡龙王克罗希司 C17 Elspeth, Undaunted Hero /无畏英雄艾紫培 THB Krenko, Tin Street Kingpin /锡街头目克仑可 WAR Ob Nixilis, the Fallen /堕落者欧尼希兹 IMA Outlaws' Merriment /狂徒嬉戏 ELD Remorseless Punishment /苛酷惩罚 OGW Runed Halo /符文光晕 M21 Treasury Thrull /宝库索尔兽 C15 Urabrask the Hidden /隐匿者洼巴司 IMA Vivien Reid /薇薇安瑞德 M19 Wasitora, Nekoru Queen /猫龙后鹫虎 C17 Zacama, Primal Calamity /始灾札卡玛 RIX Rafiq of the Many /千印莱菲 SNC/ALA

移出精选列表的牌张 牌名 系列 Always Watching /时刻戒护 SOI Arcades, the Strategist /智龙阿卡迪 M19 Daxos the Returned /转世者达克索斯 C15 Demonic Tutor /邪魔导师 UMA Dragonlord Dromoka /龙王卓茉卡 DTK Entreat the Dead C18 General Kudro of Drannith /卓尼斯的寇卓将军 IKO Grenzo, Dungeon Warden /地牢典狱长格伦佐 A25 Korvold, Fae-Cursed King /受诅国王寇沃 ELD Olivia, Mobilized for War /蓄威奥莉薇亚 SOI Spell Swindle /咒语欺诈 XLN Stonehewer Giant /劈岩巨人 2XM Sun Titan /旭日泰坦 E01 Teferi, Hero of Dominaria /多明纳里亚英雄泰菲力 DOM Yisan, the Wanderer Bard /云游诗人伊散 M15