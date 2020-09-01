我们非常荣幸能够邀请你们再次重返赞迪卡时空。它经历了许多事，而最近期的就是平安渡过了来自异界神秘生物的侵略。自再战赞迪卡以来已发生了一些巨大的变化，我们在此也将带领各位了解其中最剧烈的变动。如果这是你首次造访这个时空或是你只想稍微重温一下记忆，你可以在此阅读最初赞迪卡系列的鹏洛客指南。 (你不是非得要阅读那份指南才能享受这篇文章，对于喜爱它的人来说，那只是一些有趣的背景故事。)

在我们谈到变化之前，我们先来说个完全没变的东西：

狂搅

赞迪卡的地貌饱受剧烈怪异的变化摧残。大地本身看似具有生命，其表面与植被有时彷佛因痛苦而扭动，引起地壳混乱，极端气候，以及突然的毁灭。一波波的地质动荡有时席卷了整个世界，所经之处景象面目全非。这一切的变动被通称为「狂搅」。

狂搅看似是一种自然现象，一种可能与其独特的魔法力、晶石，或其自身猛烈生态相关的异征。鹏洛客们认为此种变动性使赞迪卡既危险又失控，缺少大型城市、复杂的商业活动，以及其他高等文明的迹象。在奥札奇窜起期间，狂搅变得更剧烈，很快地人们便发现狂搅是赞迪卡用来净化自身污染的方法。就像在感染过后留存的发炎反应，即便于奥札奇消亡后狂搅依然活跃，而且对探索赞迪卡荒野的冒险者来说，它依然是最重大的风险之一。

当狂搅于下方持续肆虐时，上方却出现了某个奇特的东西。巨型遗迹现已飘浮在空中，充满着陷阱和宝藏。被探险队称为空境，这些飘浮的要塞拥有一段远古的历史。

远古寇族的空境

空境柱廊|Johannes Voss作画

很久以前，在奥札奇到来的几个世纪前，寇族人建立了一个帝国。原本的目的是期望看见一个和平且和谐统一的世界，这个帝国却很快地扩张成一个极权国家，内部的寇族人将其自身对于法律和架构的理想强施于其他大陆那些不愿屈从的民族身上。如此强硬的政策在其臣属之间激发了反抗行动，随着反对他们统治的行动愈演愈烈，他们也变得更加专制与暴虐。

宏伟都城马钦迪位于昂度（此区域目前被称为马钦迪战壕），而这个寇族帝国也以此为名。为了让帝国持续掌控整个世界，寇族锻石师们打造了七座空境－悬浮在每个大陆上空的军事基地、政府总部，以及小型城市。每一座空境皆绕着一个宛如微型太阳的中央动力源而建，设计成数十个悬浮的平台，并能够紧密合并为一个密封的中空球体以进行防御。

空境殒落

破碎空境伊美黎|Matt Stewart作画

随着世界忍受寇族的高压统治几世纪后，这个帝国的掌控也开始弱化。在约莫一百年间，空境一个接一个地殒落了：

狂搅吞噬了古坠兹哨站并将它淹没于沼泽中。

由先灵奥布恩率领，巴勒格的妖精反抗其寇族统治者并颠覆了他们的空境。

一只巨型海怪－或许是兴潮罗佐司的先祖，又可能是罗佐司本尊－把姆拉撒空境拖入海中。

内战使帝国一分为二；昂度空境与位于马钦迪的首都反目成仇。城市被毁灭（它的土地转变为战壕），而空境则坠落至爪尔岛上。

随着帝国崩解，卡加部族操控阿库姆的龙群并骑着牠们击败寇族，粉碎了阿库姆空境。

大天使艾欧娜摧毁了塔晋空境，创造出天空遗迹伊美黎。

最后殒落的是位于塞基黎上方的空境。当索霖、娜希丽，和乌金为了困住奥札奇而将它们引诱至赞迪卡时，其中一个奥札奇泰坦出现在塞基黎并轻率地弹了一下触手摧毁了空境。那破碎的球体被包覆在极地的冰雪中。

空境再起

空境珍宝|YW Tang作画

当艾欧娜自伊美黎降临来对抗奥札奇时，这座天空遗迹便无人看守。在奥札奇消亡后，一群冒险者组成的队伍穿越遗迹，攀升并发现了空境的残迹，人鱼一度将此处称为他们女神的城堡。在他们探索的途中，他们触发了这座远古空境的防御魔法－并唤醒了其他六座。

无论状态有多么颓圮破败，七座空境全都回升到空中并重新敞开。在每一个大陆，人们仰头便能看见巨大的遗迹碎片缓慢地在云间飘移。

空中的每一个碎片都具有其与众不同的特点。阿库姆空境那破碎四散的裂片是个独一无二的空中监牢，栖居着

该大陆上各式各样的怪兽；至少有一个是巨龙巢穴。一部分的姆拉撒空境已被海水淹没，而其他部分则于近期才曝露至环境中－但生长力旺盛的姆拉撒已迅速地将整座遗迹覆盖在浓密的植被里。

空境的发现在赞迪卡的探险队之间掀起了一股狂热。第一批闯入伊美黎的冒险者们带着由远古锻石师打造的强大魔法武器归返，接着他们便形成新海户探险队的核心。不过全世界的冒险者们都渴望探索新的天空遗迹并且掠夺它们的珍宝。

空境生物

空境影猫|Simon Dominic作画

虽然许多殒落的空境早已成功地净空，但它们却并非毫无生命迹象。空境内住有昆虫、害虫，甚至是实验对象。几个世纪过去，这些生物存活下来并加以进化，啖噬空境的魔法能量－而且猎食彼此。

或许是受到此种魔法影响，许多这类生物发展出类似空境内部装饰蚀刻的图案。因为遗迹内缺乏自然光源，一种普遍的适应便是微光视觉，而许多案例则是完全丧失视觉。这些生物的其他感官被大幅强化，很多都只靠嗅觉或听觉便能进行狩猎。

正如你所见，赞迪卡的天空发生了不少事。让我们把注意力移回陆地吧。

重建海户

新生海户|Adam Paquette作画

在与奥札奇的战斗中，海户这座耀眼城市已被彻底摧毁。身为赞迪卡最庞大的商业与文化中心，人们需要一份能够迅速且有效重建的计划。可惜的是，出现太多份海户重建计划。五个探险队都提出了他们对于一座新城市的美好愿景－这份愿景都不约而同地只让他们各自的探险队受益。受够了这五个探险队的内斗，塔兹莉指挥官（才刚因为她在战争中的努力而获得拔擢，正如她乐于提醒人们的，绝对不是因为基定离开的缘故非常感谢）起草了一份她自己的计划。

出乎意料地，塔兹莉不只拥有军事长才，更是一位优秀的城市规划家。她的提案明显地胜过任何探险队提出的构想，并且她迅速地获得了大部分民众的支持。不过，探险队拥有财力，她需要取得他们大部份人的支持。看来塔兹莉需要来自上天的帮助。

于是她获得了来自上天的帮助。天使琳法拉对于其他天使的无所作为感到厌倦，她便飞往海户提供协助。她立即支持塔兹莉的提案，即便是最吝啬的探险队也会被一位天使的话语动摇。

这座城市在几年内重建完成。塔兹莉的计划相当成功，而琳法拉的协助（以及一位天使慷慨地现身）更是民众所能得到的最强驱力。海户再次挺立，成为空境探险队的中心。这座城市欠这两位女性一份极大的恩情－她们是唯一一位拥有光晕的人类，以及唯一一位失去光晕的天使。

海户探险队

空境小队领袖|Ekaterina Burmak作画

在海户一开始沦陷之前，五个探险队利用这个城市作为一般荒野旅程的出发点。以他们首次探险的目的地为名，他们分别是瓦拉库小队、皮拉卡基金会，以及阿库姆、姆拉撒，和巴勒格探险队。每个探险队在不同聚落都建有旅舍，可作为冒险者与探险家们雇用向导或购买补给品的来源。

自从空境复苏，焦点已被转移至一个新的队伍上，称作海户探险队。这个探险队由赞迪卡最厉害、最聪明以及最强悍的的冒险者们组成，并且在远古空境的发掘与探索上扮演着关键的角色。

它是由一位名叫克仙娅的寇族女子所创，她是一个退役的探险家，在艾欧娜舍弃她的守卫据点前去对抗奥札奇后，克仙娅率领了首次深入塔晋空境的探险活动－又被称作天空遗迹伊美黎。在危机四伏的遗迹内，她发现一个类似颈环且内嵌着乳白红宝石的项链。当她的队伍离开空境时，一场本应致命的烟火事故让克仙娅发现这条项链提供给佩戴者一种令人叹为观止的防火能力－同时也能够有限度地操控火焰本身。她把它封为龙棱炼。关于她胜利的消息传得又快又远，吸引了一位赞助人的注意并很快地就资助克仙娅成立她自己的探险队。

没人知道的是，那个赞助人就是娜希丽。

先民后裔娜希丽|Anna Steinbauer作画

尽管缺乏其他老牌探险队的历史名望，海户探险队已快速地在探险事业中窜升为一道主力。光是龙棱炼就带来了极为惊人的财富与声望；现在，来自世界各地的冒险者们都想在海户领导的探险活动中寻求一席之地。拥有如此大量的应征者，克仙娅便能够严格筛拣她接收的人选。因此，虽然它的运作期短暂，海户却雇用了许多赞迪卡最专业且最大胆的冒险者。这自然而然地大幅提升了他们的探险成功率，带来了更多资源，接着也吸引了更多强大的冒险者－于是成功模式不断复制，海户探险队也比以往更加壮大。

随着更多空境被发现，所有探险队争相成为第一个抵达的探险队伍－而海户探险队是一个令人敬畏的竞争者。

赞迪卡其他地方的重建则不如海户成功。

末代血侯

赞迪卡的吸血鬼是在几世纪前由一种源自奥札奇的感染魔法所创，使他们成为钨拉莫的奴隶。随着奥札奇被封印，吸血鬼逐渐形成以古坠兹大陆为中心的文明。关于他们远古主人的记忆已消逝为支离破碎的传说，一个他们自压迫与奴役中存活下来的遥远概念。

当奥札奇泰坦再次现身，所有的吸血鬼社群都陷入混乱。一道心灵与毁灭能量的信标召唤吸血鬼们前往位于巴勒格中心的钨拉莫尊前。不过，受到他们那遥远的压迫奴役记忆驱策，许多吸血鬼起身反抗其远古创造者的意志。这引发了一场残暴且伤亡惨重的内战，那些遭受奥札奇奴役的吸血鬼歼灭了大部分反抗泰坦操控的同胞。

哲娜与卡列奇家族是反抗奥札奇的吸血鬼核心。身为初代吸血鬼的唯一幸存者以及末代血侯，哲娜在从对抗奥札奇的战争毁灭中重建的吸血鬼社群内拥有至高无上的领导权。期盼能重新扩增吸血鬼社群人口，哲娜正尝试发掘创造新血侯的方法，毕竟只有血侯才能创造新的吸血鬼。

接下来呢？

舞台已架设好，但上演的会是什么秀？这个嘛，如果你还没听说，赞迪卡再起将带回那众人期盼的网络小说！在接下来的几周，我们每周将会刊登两篇故事－一章赞迪卡再起的主线故事，还有一则以此系列中某传奇生物为主角的支线故事。你可以在这里找到那些故事。至于其他的传奇角色呢？我们也没漏掉他们。等他们所有的卡牌都预览后，我们会刊登一篇文章详述此系列中每一个传奇生物的背景（也包括指挥官套牌）。有好多的背景故事呀！希望各位喜欢。