在曾经是伊美黎空境的深处，娜希丽将非瑞克西亚的带来的腐化从她的时空中清除。

从理论上讲，这看似一个简单且直接的过程：将镶在周围的所有金属都去除掉，只留下原初的岩石。 但实际上，这犹如一场噩梦。完化已将岩石与金属在分子级别上融合为一，要将它们分解，需要极其耐心且每一阶段都极其的繁琐複杂。所幸的是，娜希丽有的是时间。

她忘了自己身处于这黑暗中已有多久。起初，她在这有限的视力环境下感到迷失，但渐渐的其他的感官都适应了过来，现在她对周围的每一英寸都瞭如指掌。她能感受到滴落在石头上的水滴，冷风穿过时发出的嘶嘶声，血腥的生鏽味。她知道自己是孤独的。

当她醒来发现自己还活着并且入侵战已经结束时，她所要做的第一件事就是将身上残馀的金属都去除掉。这个过程可是很痛苦兼残忍的。将金属剥掉只用了不到一天的时间，等到伤口癒合结痂又过了好几天，再过数週后结痂才全属脱落。这段时间里，她一直都惴惴不安的，期望着有人能够来找到她。随着时间的流逝，娜希丽意识到其人应该都假设她已经死了─或者是，他们都不在乎她是否存活下来。

好吧，这些对她来说都不重要了。她还有未完成的工作。

如今，她正面临一个棘手的情况：过去几天她一直在一条通道里进出，但现在这通道被一堵镶在周围岩石的金属牆挡住了。牆上的金属片异常锋利；她在细察它的形状时不小心割伤了自己。在她可以继续前进之前，她必须将其全都拆除掉。

她用手抓住一块金属爪，试图感应石块与金属的接缝点，诱导着石块将金属松开。她尽量不让自己纠缠于这花了多少力气。如今，每一次施展砾岩术都让她感到吃力；曾今，她只需要在心中动个念头就可以按照她的意愿塑造石头。

话说回来，她已不再是鹏洛客了。

她也无法明确的说到底发生了什麽。她只记得空境还未崩塌前，一阵强烈的金圆击中了她。也许金圆正是那个在新非瑞克西亚的控制溃散后，让她或者其他人存活下来的原因。也可能是跟她融入进空境有关。到头来她也不是很确定，她只知道她还活着，但很空虚。她力量的核心，火花，已不再是她的一部分了。

起初，失去它的痛苦是如此剧烈，甚至痛不欲生，但逐渐的，她已经习惯了灵魂中空虚的痛苦。 她逐渐地接受自己很虚弱的现况。

等到石块对金属的掌握松开后，她支撑住自己然后用力拉。金属抵抗着她的力量—但突然间它就脱落，导致于她蹒跚掉落。重重的摔了下去，金属爪也跟着掉下，尖爪处刚好对准了她胸骨下方，差一点就刺穿她的皮肤。

娜希丽愣住。 回忆顿时涌上心头：当金属不是压迫她的心脏，而是包裹着它时，当她的灵魂融入了机械荣耀时，那种感受是怎样的。他们对完美的憧憬是多麽的纯洁，贊迪卡可以通过它的救赎，变得何等的壮观—

她打了个寒颤，将思绪抛开。 他们属于一个不存在的个体。 那是非瑞克西亚的幽灵。 不是她。

那不是她。

她扭动着身体从下麵爬出来时，爪尖轻轻地刮过她的皮肤。当她挣脱后，她小心翼翼避开锋利边缘，用手握住它，沿着原路返回通道，她拖曳着爪子，金属摩擦石头的刺耳声迴盪在她周围。

走廊蜿蜒成一个弯曲向上斜坡，当回音逐渐越变得空洞时，她知道自己离目的地不远了。她慢了下来，往前缓慢滑步，直到她的脚碰到了悬崖的边缘。此时如果再迈出一步，她就会掉进装满她的杰作的深坑：一座山峰般的非瑞克西亚金属石塚，这些非瑞克西亚的碎片，是她在过去的日子、几週或谁知道多久，从空境中拆除出来的。

现在那里可能已有足以媲美海户的高度了，但目前她只触及了空境的表面层而已。要全部拆除乾淨可得需要几个月的时间。甚至数年，在她将所有这些可恶的金属从这个地方完全清除之前，她不会停下。

她最终得想办法找出如何摧毁这些金属的办法。但现在，只要能够将非瑞克西亚冰冷、异样的影响 从她的时空里撬掉，那便足够了。

然后呢？

到时她将会再会处理其他的。 但眼下，她能做的只有这些了。 希望这一切是足够的。

曾经的她将会是何等的愤怒。她应该暴跳如雷多重宇宙剥夺了她力量，将这命运命运安排在她身上。但现在，在本应愤怒的地方，她只感到空虚，瞧着已完成的工作，令她感到极度疲劳。

她把那块金属往黑暗中一扔，然后转身走下坡。

小型的生物在黑暗中快速掠过：坚韧、骨瘦如柴的东西，骨多肉少。除了娜希丽以外，它们是这个地方唯一的生物。时不时，她会抓起一个隻，用石头一拳把它压碎，然后把石头加热，直接煮熟。这样的吃饭很乏味，却是必要的。她发现自己渴望品嚐寇族美食。但绝不是最近几个世纪的那种烹饪—寇族马队只剩下那种硬邦邦、直白的营火宴—而是那当她还是凡人的时候，这时空早已遗忘的文化中，更细緻入微的味道。一旦她在这里的使命结束，她向自己保证会再吃一次，无论这将需要花多长的时间。

金属牆塌了下来，然而显出了在后面的另一面牆。她也将其拿下，然后又出现一个。然后又一个，又一个。随着每一层的塌落，一丝丝的恐惧感渐渐在她的心里浮现。这空境原本是用来转化贊迪卡的核心引擎；这些牆壁一定是为此竖起的，用以保护核心部件。它们肯定不会是用来装饰的；非瑞克西亚的效率就是那麽的高。优柔寡断与轻浮是肉身的弱点。一点也不像机器，纯洁且闪闪发光，不受汙染，美丽—。

娜希丽手裏抓住起最近的一块，然后扯下，爆发在她野蛮的砾岩术下，她的身体颤抖与快乐的享受这感觉。专注于此时此地。不去想之前发生的事情。不想自己曾经是什麽。

不要记住你做了什麽。

最后一堵牆终于坍塌，走进去后，她发现自己身处于她融入空境时的房间里。

她一进入就知道了。房间正在向她歌诵，岩石与金属犹如织物的纬纱和经纱织在一起，就在那她曾经融入的牆上。在那刻意的编织中，她可以看出非瑞克西亚的影响力，它如何试图夺取这个时空的素材并将其转为己用。那不就是非瑞克西亚最擅长的吗？腐化一个时空的精神，将你想要保护与防御的心境扭曲来达到它们的目的 . . . 。

她感到一阵眩晕和噁心，她用手扶着牆试图稳住自己。但这一次，非瑞克西亚金属的触感抚慰了她。这个曾经是什麽地方已不重要。非瑞克西亚已永远的消失了。儘管如此，她还是绕着房间走了一圈，一隻手抚在牆上，试图让自己确信金属已经死了。

当她擦身过一段牆壁时，内心深处感受到一阵力量冲击。

她本能的把手缩回来。有股冲动想抓周围的石块将其压榨，粉碎压碎里面的一切。这种感觉并不难受。如果有的话，那感觉非常的 . . . 熟悉。

娜希丽小心翼翼地再次把手放在牆上。在那里有一股力量漩涡镶在金属与石头中。她现在集中注意力，她觉得她能感觉到它的轮廓。就在金属里的不深处。

好奇心战胜了恐惧感。她退到走廊的外，给自己塑造了一把石刃。

她缓慢地切割，将热能导入刃缘来将金属鎔化。全神贯注地弄着，因为她不想损坏她试图切开的东西，也不让自己去想它可能是什麽 . . . 。

她的刀刃接触到空气，从牆上掉落的物体落到她等待的手中。

她握着一块拳头大小的石头，用手摸索着它的轮廓。这是一块晶石，被层层难以置信的薄石片包围生长而成，犹如牡蛎不断在一粒砂砾周围铺上珍珠般。整个东西感觉很脆弱，只要稍多一点压力就可将其粉碎，至于位于中心的那颗砂砾 . . . 。

是她的鹏洛客火花。

她手中的感觉是毫无疑问地，现在她握着它，感受到了那蕴含其中的力量在涌动，那伴随了她几个世纪的力量。她突然间准确地意识到，自己曾经拥有的闪耀火花的空洞，是她一直都试图忽略的空虚感。

空虚感，我倾注一切来摧毁我的家园，竭尽全力试图拯救它摆脱自我毁灭的命运，因为那时我相信我在做对的事。

她的心在胸膛里像锤击金属般急速砰砰跳，她心中冒出了一种她不认为自己再有能力拥有的感觉。

希望。

金属的重量在她的上方、下方和四周压迫着她：顿时让她感到窒息。黑暗。她最后一次见到阳光是什麽时候？她已有多久没见到她的家园，见到贊迪卡本身？她伸出手，用巨大的拳头抓住岩石，储起一股力量，抛出。

岩石裂开了，金属发出尖锐的哀鸣，猛烈地开花般剥落。石头贯穿了室内的屋顶，然后一路向上再向上，直到远远地穿透了空境的拱顶，一组粗糙延伸到外面的楼梯出现在她脚边。阳光渗入了这片黑暗之中。

娜希丽重重地坐下来。浑身发抖且精疲力尽，她不得不快速吸气以防止呕吐，但已经完成了，她有了一条生路。

随着她的眼睛适应了光芒，她第一次看到了自己的身体。她当然知道自己伤痕累累；她在黑暗中已感觉到了。但感觉是一回事，看到她皮肤上皱起的白线又是另一回事：空境的菱形符号烙印在她身上，就在肉体与金属融为一体的地方，一遍又一遍的撕开然后再融合。她从自己身上抠下了那令人厌恶又美丽的金属，在那冰冷的几何精度之上，复盖上更新、更严酷的伤痕，。

由Marta Nael作画

她用手指沿着右手外侧参差不齐的接缝处摸了一下，从中指指尖直到手肘部。她双手上曾经植入金属 石刃，她刚刚甦醒时，她可没想到如何将两者分离，就算知道了，她也不会在意，她只想将自己从非瑞克西亚的控制中解脱出来，无论需要她付出多大的伤痛为代价。毕竟，肉体可以自癒，对再次辜负贊迪卡来说，这点自我惩罚不算什麽。

她使劲站了起来。双腿还微微颤抖，但至少她的胃不再有起伏想吐的的感觉了。她的手掌中紧握着晶石，彷彿它就像属于那里，在某种程度上她是如此认为的。

娜希丽开始往上爬。

往上的路比她预期的要长；她没有意识到自己待的地方有多深。她攀得越高，光线就越强，她的眼睛因疲劳而疼痛。当她攀上空境的船体时，她的眼睛是闭着的，她仅靠感觉岩石来摸路。

风刮在她脸上的感觉犹如新时空的空气一样陌生。有那麽一会儿，她只是站在那里，尽量的不因感觉到它而畏缩。就算双眼闭着，她的眼睛也感到疼痛。她需要一段时间才能再次习惯她的视力。

或者这只是她紧闭双眼的唯一原因？

好好瞧着，胆小鬼。

她睁开眼。

世界是一片模糊的光与色。光线退去后，现在的贊迪卡渐渐浮现了出来。

她第一眼看过去时，差点嚎啕大哭了。这远比狂搅曾经造成的破坏都更糟，比奥札奇往巴勒格吞噬一切时来得更可怕。支架与金属随着砾油河的分合一路延伸到她所能看到的地方。她清楚明白非瑞克西亚的蛮力作用，一味盲目的推翻原生土，急于儘快的将完化往最远处散播开来。它的范围几乎无法测量。这不是凡人可以解决的问题；这是神才能够解决的问题。

她曾认为自己可以一块一块的拆除它。

她慢慢的吞下一肚子苦水。天哪，她还真的能说服自己说，在空境中所做的事情—捡破烂，是真的有意义吗？她还不如尝试将大海分离回为河流。不，她那无用的小小收穫跟非瑞克西亚的成就相比，根本就算不上什麽。

看着贊迪卡，她再也无法否认：这是她造成的。非瑞克西亚像一把锤子一样挥舞着她，但她仍然是出击的那一个，将非瑞克西亚引进她自己的家。这是她的错。

当她双手握紧拳头时，同时也拉紧了手臂上的伤疤。好吧，以前的她也许也是问题的一部分，但她已经不想再胆小的躲起来了。现在她想要是修復这一切，将它们恢復到以前的样子。这也意味着目前首要之务，是找到復原她火花的方法。

在阳光下，晶石精緻的半透明看起来更加不可思议，层叠的石片交织成三维度，捉捕到阳光并折射成亮丽的彩虹。这肯定是某种保护屏障，在她的火花被用来为空境引擎提供燃料时，形成某种保护自己的本能。因此，她必须想办法将它提炼出来，重新融合到自己身上。她将会离开这里，找到也许是她在贊迪卡上仅存的盟友—克仙娅。娜希丽曾协助克仙娅创建她的探险队伍，这是她所欠下的人情债，即使是他们目前的关係并不太理想。克仙娅几乎与大陆中所有的探险队都有联繫。即使她不知道该怎麽做，她也能为娜希丽指明一个光明的方向。

计划在她脑海中渐渐成形，驱散了她心中之前没有意识到的黑雾。她感觉充满一种使命感，再次有了目标的感觉真好。她早就该离开空境了。

她在听到前就已经感应到了，空气的流动像是喘了一大口气般，一阵微风吹乱了她的头发。在她转身前就已知道即将发生什麽。

一名鹏洛客。

这带着讽刺的现况并没有放过她，在这时候被一个鹏洛客追踪过来，在她穿越多重宇宙时树立下了很多敌人，而且她现在很虚弱。如果前来找寻她的是索霖，或者是杰斯 . . .

然而出现在她面前的这个身影，比她想像中的还要庞大，有着一张强悍的猫脸，全身都是白色的皮毛。左眼窝穿过一道伤疤。

「你好，娜希丽，」阿耶尼说。

有那麽一会儿，娜希丽只是盯看着，不可否认的感到一丝宽慰，她所感应到的鹏洛客不是她的敌人之一。实际上，阿耶尼是整个多重宇宙中她最没预料会见到的人。她几乎不认识他。她最后一次见到他时，他可是艾蕾侬最忠实的福音师，她最喜欢的副官。现在站在她面前的狮族，并不是镀瓷的。现在他只是 ⋯ 他自己。肉体。清白无瑕的。

依然还是鹏洛客。

她想到的第一句话脱口而出，「你来这里做什麽？」发出的声音给人一种生疏生鏽、嘶哑的感觉。她已经很久没有说话了。

「这不是很明显吗？我是来找你的。」 他目光移向她的外表，她挑衅着迎上上他的目光，「我以为 ⋯ 我以为你已死了。」

她无趣地笑了笑。 「失望吗？」

「有点意外。」 他的鬍鬚抽搐着。 「其他人都死了，你知道的。」

「谁？」

「其他人。」 见她没有回应，他继续说道，「多美代。卢卡。杰斯与瓦丝卡等，我猜应该都是，就只差还没有人找到他们的尸体。」

那些曾是艾蕾侬传道者的鹏洛客们。这群带头对自己家园发起入侵的团队。他们的名字在她耳边迴响着。「妮莎呢？」

很长一段时间，阿耶尼都没有回应，时间长到娜希丽以为他不会回答。 「她也活了下来，」他终于说道，「但她在我们淨化非瑞克西亚的过程中受到了损伤；我也不知道发生了什麽事，她已无法再穿越时空了。我可以，但是 ⋯ 所有人都付出了代价。泰菲力、卡娅、梅梨莱 ⋯ 跟很多的其他人。他们救了我。他们淨化了我的非瑞克西亚汙染，保持了我的完整。」他颤动了一下。「其他人 ⋯ 并没有像你我这般的幸运。」

娜希丽的手紧紧握住晶石，试图的将其隐藏起来不被看见。显然他仍然感应到她的火花，虽然已不在她身上了。如果他认为她仍然是一名鹏洛客，她没什麽理由特意去更正他。现在没有示弱的理由，尤其正当他脸上流露出那种奇怪的表情，在她眼里看起来像是 ⋯ 愧疚的。但是为什麽呢？ 「是谁派你来的？」

「什麽？」

「你不会是自愿来的吧，是谁让你来找我的？」

「没有谁。」 他听起来有点惊讶。 「我只是想看看你到底如何了。」

「好吧，如果这就是你来的目的，那你可以走了，我很好。」她走向空境船体的边缘望下凝视。她的第一步是先回到地面。这边很险峻，但她可以为自己弄扶手来攀登。幸运的是，空境坠入了平坦的平原，至少她不需在错综複杂的森林或木丛中穿行。以前的她不需为此烦恼，她可以随心所欲地想怎样就怎样。

快了，她向自己发誓。

她后脖子感到刺痛。她转身发现阿耶尼正盯着她。 「什麽？」 她厉声道。

「你？」 他问道。

「我怎麽了？」

「你真的没事？」

她眯着眼睛。 「你这是什麽意思？」

阿耶尼什麽也没说。她起初感到的宽慰感逐渐消失，取而代之的是阵阵不安。这件事有些不对劲，除非是有目的，否则没有人会来找她，而且根据她的经验，这些目的显少是和善的。「你瞧，我很好。如果你不介意的话，就离开吧，别来烦我。我现在很忙。」

「治好贊迪卡，对吗？」

她怒了。 「是又怎样？」

又一阵沉默。娜希丽意识到她的身体正绷紧着，并试图让自己放松。，阿耶尼的鬍鬚抽搐着。 「我有个提议。」

「我没兴趣，」娜希丽立即说道。

「你连话也不让我说完吗？」 声音依旧轻柔，但语气中透出一丝怒哮，眼中闪过一丝光芒。愤怒仰或是威胁，娜希丽并不知道，她也不必知道；危机已很明显。

她的双臂交叉于胸前。

「自从入侵结束后，我一直在时空间穿梭，视察我们所造成的破坏程度。我相信我不需要告诉你对多重宇宙造成破坏是多麽的难以估量。必须有人为我们所做的事情做改正，修復这一切。」 他深深地吸了一口气。「你和我一起可以做得到。」

她过了一会儿才明白他的意思。「你想要我 ⋯ 加入你？成为你修復多重宇宙的伙伴？」她难以置信的笑了。「你还有其他愿意帮助你的人。他们救了你，不是吗？去找他们吧，我相信你有很多朋友会把握这机会的。」虽然她自己无法掩饰声音中的怨恨。「我已经告诉过你我没兴趣，所以你可以走了，去拯救多重宇宙的其它地点。尽管的去，别客气。但你别来管贊迪卡，这是我的家，不是你的。我会自己修復它，不需要你—你的干预。」

他恼怒地摇了摇头。「这不仅仅是关乎多重宇宙，这也是关乎于我们。没有其他人面对过我们所做的事。我们是仅存瞭解这些经过的 ⋯ 我们所经历过的一切。」

「我们所经历过的，」娜希丽重複道。「你是说身为非瑞克西亚人。」 这句话在她嘴里感觉很差。无论如何，她还是说了。阿耶尼退缩了，「妮莎知道的。」

「她已不再是鹏洛客了。」娜希丽紧抓着晶石。「她没有见到我们所造成的创伤。在多重宇宙里，娜希丽，只有你和我，是唯一能够真正瞭解我们所犯下的过错的人。这就是为什麽我们必须互相支持。为了大家，我们需要互相帮助。我们各独自一人是做不到的。」

娜希丽皱起了眉头，也懒得掩饰她的恼怒。她一直认为阿耶尼有些专横，他自以为是的认为这是对大家的最佳决定，这太过分了。「我从来没有请求过你的帮助，」她厉声说道，「我也不会成为你愧疚的安慰品，你只能接受跟它一起活着。」

他的耳朵紧贴头颅骨，「你觉得我是一时兴起才来的吗？」他咆哮着。「这件事必须完成。我们承担了它在这里的罪过；我们必须是解决它的人，不惜一切代价。」当她没有回应时，他继续说道，声音较柔和且不太稳定，「我们所做过的一切不会困扰你吗？我全都记得当我还是个 ⋯ 非瑞克西亚人。」说出这个词似乎让他很难受。「每一个恶行，每一个记忆。它就在那里，完好无损。你是否也一样吗？」

突然，她看到自己跪在一个空境元素颈上，用油涂抹着—不，淹没─它。她如何祝福—诅咒—腐化她所触及的一切，像拖着闪亮裙尾般引领非瑞克西亚在身后。她是如何全心全意地相信，自己正在拯救她的时空免于更糟糕的事情。一股苦涩的金属味涌上了她嘴里。她愤怒地将记忆抛开。「都叫你别管我了，你还不明白吗？你为什麽还在这里？」

「因为我想帮你，」阿耶尼咆哮道。「我到底要重複多少次？」

娜希丽怒视着，在她那麽做的同时，一滴滴冰冷的意识充满了她。阿耶尼是一名鹏洛客，并且仍完全掌握着他的力量。就因为他们都曾一起跟随在艾蕾侬手下，而走到这地步，这也太荒谬了。任何脑袋正常的人都不会愿意回顾那段时光。

会不会他是来杀她的？

如果是的话，那麽一切都说得通了。他的出现，他不断强迫她回忆作为非瑞克西亚人的时光—他可能是在试图动摇她的情绪，让他更容易的突袭她。阿耶尼曾经是艾蕾侬的军师，是她福音师中最无情与最忠诚的一位。非瑞克西亚改变了你的忠诚，但没有改变你的本质。那种一心一意的清晰目的，那种冷酷无情的角色，一定是来自阿耶尼本身。

他专程来贊迪卡找她，他想知道她是否还活着。他很可能已下定决心寻找所有前福音师并杀掉他们，以淨化此时空非瑞克西亚的腐化。他说过不惜一切代价。他在一件事上是对的，别的不说：他们造成了许多破坏。根据她对阿耶尼的瞭解，如果他能够做点什麽，他不会留下这些过错。

如果能力允许，她自己也可能会这样做。

卢卡，她猛然想到。 多美代。 瓦丝卡。 他没有说他们是怎麽死的。

他没有说是谁杀了他们。

她尽可能细微地提炼她的力量，将空境船体都复盖了。他犯了一个错误，给了她预警。如果他打算杀了她，她至少已做好准备。她可能不是他的对手，但她至少可以将他拖慢下来，争取足够长的时间来—期望—可以逃脱。

即便他意识到她已经看穿了他真正的动机，他也没有流露出来。他来回踱步，突然短促爆发一阵阵烦躁的动作，他的尾巴左右摆动。「娜希丽，我们需要彼此，不管你愿不愿意承认。我知道你现在处境的感受。还有谁能够这样说？还有谁能够真正理解你面对的黑暗与自我憎恨？还有谁能够明白？」他突然停了下来，再次转身面对她。他的声音里充满着恳求。「让我帮你治癒—也帮助我治癒。」

娜希丽感到难以置信。治癒？治癒？她的时空被摧残，她的火花被拿走，她的身体永远被塑造成非瑞克西亚爪牙的样子？而他却站在那里，经过这一切但看起来毫发无伤，看起来完好？但他当然没事啦，他有朋友将他从困境中拉出来，修復并且照料他，而她—她永远也只有她自己。

「你这只可怜的猫竟敢告诉我说我需要什麽，」娜希丽嘘声。「你不知道我所经历了的一半。你不知道我做了什麽。你不知道我犯下了的罪。」

「那你跟我说。我想帮你。」

「不，」娜希丽啐了一口。「你凭什麽来这里教训我什麽该做什麽不该做？你凭什麽认为有这权利？是你和你的朋友让我陷入现在这状况的」——她一隻手横扫而过——「当初如果你想找人谈这一切，去找妮莎或茜卓；她不是你的朋友吗？你为什麽不靠在她的肩膀上哭泣呢？」

又一次更为猛烈的畏缩，危险的咆哮从阿耶尼的喉咙里发出。

娜希丽知道她应该停下来，但冲动却战胜了她。晶石的边缘深深地陷进了她的手掌，剧烈疼痛带来了专注清晰的思路。「我是因为你的弱点才被捲入这场乱局。如果不是伟大的金鬃阿耶尼堕落了，站在艾蕾侬同一阵线并告许她如何打败他们，你认为他们会号召像我这样的人吗？你屠杀了塞洛斯的众神。你杀害了雅亚巴拉德。现在你还想告诉我我应该如何赎罪？」

阿耶尼脸上充满着愤怒的表情，他发出一声嘶哑的咆哮，那痛苦的声音更像是动物的尖叫。他露出了爪子，娜希丽不需要猜便能想像他脸上那杀气腾腾的悲痛表情。

她猛拉身边的岩石，将它们扔在他们两人之间。她只是想形成一堵牆，来拖慢他好为自己能够攀越空境船体，但岩石却在她的脚下弯曲了，她意识到她高估了所用的力量。她只有一口气的时间来意识到自己犯下的错误，就在她脚下，空境的圆顶坍塌了。

由Miguel Mercado作画

她最后见到的，是阿耶尼冲向她时惊恐地的眼神，伸出一隻爪子，张开嘴喊着她的名字。

她掉了下去。

一道参差不齐的光点正在高远处翱翔：空境顶上的一个洞，时空结构上的一道裂口。起初，刚恢復意识的娜希丽只能盯看着。那个洞也太远到不可思议。跌落到那麽深的地方她也应该已经死了吧。然而她就在这里，不知何故还活着，除了运气好什麽也不是。

她试图坐起来，肩膀疼得她几乎哭喊出来。她伸出手摸到了一块金属碎片，一隻爪子从她的肩膀后部穿透到前侧。非瑞克西亚金属，她掉到了在她自己创造的石塚中。

她几乎无法自己伸手抓住金属，将其拔出时的疼痛让她喊了出来。最终还是拔了出来，她躺在那里，肩膀抽痛，鼻子只嗅到了血腥味。她能做到。疼痛是一种暂时性的状态。肉体总是可以癒合的。一旦她再次成为鹏洛客，这将成为遥远的回忆——

她手中是空的。 晶石呢？

娜希丽跳了起来，眼睛横扫过石塚。她跌落时是一直拿着晶石的，这意味着它一定是和她一起掉落下来的 ⋯ 没错，它就在那里，坐落在参差不齐的金属曲面中。她向它爬去，金属的刃口摩着她手与膝盖。

她一拿起来，就察觉出了问题。在核心周围形成花瓣状的脆薄石片已经裂开，即使是那些完好无损的看起来也较暗淡粗糙。一定是在掉落时被砸垮的。她压根就感应不到她自己的火花。

有一段时间，娜希丽只能坐在那里盯着。所有她被注入石头中的精华都已不復在。她重获力量的最后希望—再次成为鹏洛客的希望—破灭了。她唯一能用来修復贊迪卡只剩下无能为力的她自己了。

想到这她几乎快崩溃了，她笑不出来。

她任由晶石从她手中掉落。它从石塚的一侧滚落，她也懒得看它往哪边掉落。

当她最终回到空境顶端时，她肩膀上的疼痛已经变成了持续的抽痛。她小心翼翼地踏步，整个空境的圆顶让人觉得很脆弱；她已筋疲力尽，痛得瞧不清，此时连巩固一块砖瓦片也不行了。没见着阿耶尼。

娜希丽意识到有股情绪正在慢慢酝酿，一种深沉、温暖和熟悉的感觉。为她的时空遭受如此多的痛苦和损坏，那漫长的悲哀与悲伤。但在那之下是更为热烈、更熟悉的。

愤怒。

她现在很清楚的瞭解。真正的威胁，真正的问题，不是她自己。也不是非瑞克西亚，而是鹏洛客。 这些都是鹏洛客造成的。他们去一个新时空，对它造成严重的破坏，然后毫不关心他们造成的损坏就离开了。就像阿耶尼来到这里，为了一己私利寻找她，毁掉了她最后一次真正治癒贊迪卡的机会，然后逃跑了，留下她来处理他造成的残局。

她理应知道。 她自己曾经也是其中一位。

娜希丽紧握拳头，可以感受她的指甲箝进了她的手掌。愤怒感觉起来很好，它的温暖让人感到安慰和熟悉。她清楚知道可以利用愤怒，来推动未来更多的工作。

她知道接下来她该做些什麽。

如果不是鹏洛客，非瑞克西亚就无法跨越多重宇宙，贊迪卡也不会像现在般被破坏。数千年前，索霖和乌金就不能永远的将奥札奇束缚在她的家园中，并唤醒狂搅。只要像他们这样的人存在，她的家园就会一直受到威胁。

贊迪卡总是能够从被破坏中恢復过来。但时空也会变得疲累，终究有一天会遇到某些东西或某个人，会将它的意志破坏到无法修復的地步。

如果她能控制住的话就不一样了。

她受够了躲在黑暗中。她已不如以前那麽的强大，但这并不意味着她无能为力。

她还可以做些事。也许还有某些方法，可以隔离那些将对贊迪卡造成伤害的来源。

由Alexey Kruglov作画

娜希丽望她那被摧残的时空，她那美丽、支离破碎的家。她会保护它直到她最后一口气。 毕竟她还是贊迪卡的守护者。 她将永远是贊迪卡的守护者。

「不会再有了，」她喘着气说。 「不会再痛苦，不会再受苦。」 她的声音坚定而愤怒， 「无论付出什麽代价，我发誓。不会再让鹏洛客踏足于贊迪卡。」

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