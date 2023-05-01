妮莎瑞文正在挖她的坟墓。在夜色的掩护下，她把铲子插进赛费尔的地里，然后擦了擦额头上的汗水。这项任务对她来说应该很容易。毕竟，这只是泥土而已。曾经，她可以随心所欲操纵自然，但现在她的心脏怦怦直跳，四肢瑟瑟发抖。她意识到自己一定是体力透支，决定在完成这项任务后好好休息一下。但她无法忽视一个困扰她的问题：当一个鹏洛客失去火花，就会发生这样的现象吗？

她问过其他人发生了什麽，但她们只能描述战斗和她的復活。没有人能回答在她的灵魂中发生了什麽。茜卓认为这是她復活的副作用。卡恩推测这是非瑞克西亚人改变妮莎的身心时所造成的损伤。

但泰菲力只是听着，点了点头，「不仅仅是她。」

泰菲力的火花在入侵之后的某个时间点消失了，寇斯的也一样。只有茜卓是她们中唯一一个似乎保留了她的—嗯，茜卓和阿耶尼。

在「黑暗虚空」中同兆爆炸了，穿透了不同时空中的空间，也许这是多重宇宙的某种自然反应；一次巨大的修剪，一种将曾经充满她们的神秘能量收回的方式，不过，这不重要。再多的理论也不能给妮莎带来安慰。

因此，为了宽慰自己，她摸了摸从红土中挖出的厚重土块，但这些泥土并不能像家乡贊迪卡熟悉的土壤那样让她安心。她搓揉着泥土，询问这个时空感觉如何，但它没有回答。也许这种伤害范围超过了她的火花，直接影响到了她的物灵能力。

由Tuan Duong Chu作画

不过，她听到了别的声音。不是那种深沉的、迴盪的，震撼着她的灵魂的时空声，而是某种遥远、波、充满人性化的东西：音乐。秘罗地和赛费尔的鼓声，正在庆祝她们击败非瑞克西亚入侵者的胜利。自从年轻时离开了严峻的玖瑞加部族，音乐就成了她最喜欢的放纵，但今天它却在嘲笑她，除了让她胸口疼痛，什麽也做不了。她知道在某个篝火明亮处，她的朋友们也正在庆祝。

就在那个早上，卡恩和寇斯刚完工新村庄里最后一座屋顶，当她们搬到秘罗地难民旁边时，妮莎从他们的眼中看到瞭解脱—甚至是幸福感，因为他们都是倖存者。他们邀请她加入他们的行列。

「你确定我是受欢迎的吗？」她问。

「当然是，」泰菲力把手放在她的肩膀上，说：「你只要试一试，就会在这里有一个新家。」。

所以妮莎和其他倖存者一起工作，一起吃饭，一起聊天。但这一切都不一样。泰菲力再次拥有了自己的国家，寇斯和卡恩正在打造一个新的国家，妮莎的贊迪卡则被锁进了一个多重宇宙。

但赛费尔仍然没有向她说话，五色太阳也没有，更多来自秘罗地的难民现在在赛费尔的天空中安家。她觉得自己被切断了联繫，迷失在多重宇宙中，没有声音呼唤她回家。也许再也没有时空能听到她的声音了。她们都失去了火花，但只有妮莎仍然想要穿越时空。

即使她的朋友们似乎撇下她前行，她仍然关心他们的幸福。所以，为了不打击她们庆祝的兴致，她找了个藉口。她至少还有一项任务可以做。她把铲子插进地里。

再一次。

与再一次。

最后，洞够深了。在它旁边，她的非瑞克西亚外壳等着埋葬。随着非瑞克西亚首领的死亡，她对闪闪发光砾油的恶毒钳制被切断，倖存者得以用金圆清洗它。但惰性金属仍然存在。它的铜骨架上佈满了残破的尖刺，而这些尖刺上复盖着她的朋友们乾涸的鲜血。她搓了搓，上头黑色残留物就从她指尖脱落了。她想知道那是谁的血。也许寇斯？也许芮恩？也许茜卓？

茜卓。。

她伤害了茜卓，几乎要了她的命。

妮莎和其他鹏洛客曾试图与非瑞克西亚入侵者作战，但她们成了敌人的武器。非瑞克西亚战败后，妮莎的朋友们表示原谅了她。她们将她从金属监狱中解救出来，清除了她头脑中非瑞克西亚的影响。她们清除了她杖剑上的砾油，但她们无法清除她所做过这一切的记忆。

铜胸腔既是陷阱又是铠甲，是一种使人瘫痪的恐怖却又令人陶醉的力量构造。它赋予她通过移行树的分支发出召唤的能力，向多重宇宙中的每一个时空道出非瑞克西亚的荣耀。

而现在，妮莎对自己感到厌恶，因为—儘管她的朋友们做出了牺牲，儘管茜卓做出了牺牲—她的一部分想念听到那些时空。

她试图把外壳踢进她挖的坟墓里，但它很重，比铲子还重，比泥土还重。

她身后有人说话，「你提前离开派对了，我想确保你有东西吃。」

妮莎在任何地方都能认出这个声音。她转身面对茜卓·纳拉尔，伸出手臂，递给她半颗熟芒果。茜卓脸上的笑容是温暖的，妮莎知道自己配不上这个。

妮莎摇了摇头，「我不饿。」

她看着茜卓的目光飘向铲子，然后是清空的非瑞克西亚外壳，「需要帮忙吗？」

「我很好。」

茜卓还是向前走了一步。她把芒果递给妮莎，手掌贴在铜质外壳上。热气从她的手指中散发出来，髒金属在她的触摸下开始塌陷。她的头发点燃成一团火焰。

妮莎忍不住想，她这样很美。

尖刺随着高温向下弯曲。外壳软化成一大块没有形状的渣。夜晚的空气中弥漫着金属冷却的气味，妮莎想让茜卓停下来，让她至少能获得这一个小小的胜利。

但相反，她仍然对茜卓说：「谢谢。」

「没问题！」茜卓眨了眨眼，迅速一脚，把皱巴巴的骷髅踢进洞里。她毫不犹豫地示意妮莎拿铲子。「我们越早把这个洞填好，你就能越早回去玩！」。

与之相反，妮莎把没吃完的芒果递给茜卓，「做完这个我会庆祝的。」

茜卓放下芒果，双手抓住妮莎的手腕。她的手掌好温暖。「那就待会再做吧！来吧！」

妮莎知道茜卓只是想透过专注于她们的胜利，来让她感觉好一点，但这不起作用。她轻轻地从茜卓的手中滑了出来。「我会很快的，我保证。」

但是茜卓并没有离开。她在周围踱步，在她以为妮莎不注意时，用脚把泥土推到坟墓里。她有话没说。

于是妮莎问：「我有什麽理由必须现在就去吗？」。

茜卓咬着嘴唇，低下头，轻声承认：「因为如果你来的太晚了，我可能就不在那里了。」

随着消化了茜卓，妮莎的记忆浮回到了她在赛费尔醒来的那一天。她首先感受到的，是茜卓温暖的手紧握着自己的手，第一眼看到的，是茜卓灿烂的笑容。她的四肢被死掉的铜金属压垮了，但她的思想是她的，茜卓的微笑是她的。

我就在这里。茜卓曾说过。我就在这里，我哪也不去。

妮莎想留下点什麽，来提醒茜卓她自己说过的话。但还没来得及抗议，茜卓的声音就溢出来，填满了她无法忍受的寂静。「明天，我就要离开去找阿耶尼了。」。

妮莎张开嘴想要回答，但她不知道该如何回应一个没有兑现的承诺。她的沉默只会进一步困扰茜卓。

「只是一小段时间！只要等我找到他。我是为数不多还能穿越时空的人，是吧？如果我不能把他带回来，还有谁能呢？我知道你会在这里，等着我—。」

但是妮莎不想在这里等待，她无权选择，因为她不是鹏洛客。

妮莎用连自己都几乎听不到的声音低声说：「可是你吻了我。」

你终于吻了我。

茜卓重心在双脚间切换，「我是说，对，但我还是得去—」

对妮莎来说茜卓剩下的话语毫无意义，茜卓怎麽能如此自由地爱那麽多人？却又如此轻易地离开她？难道她缺少的不仅仅是火花吗？她必须知道。

妮莎坚定了自己的声音，「那就说清楚，你到底对我是什麽样的爱？」。

妮莎看着茜卓内心逐渐累积的焦虑，由她不知道如何表达地的词语组成，转变成狂乱的手势，开始，停止，再开始，彷佛她的手指可以把她混乱的想法变成句子。她说出的是，「我 . . . 我 . . . 茜卓的双手垂向身体两侧，「就像，我知道我必须救你一样。」

「你是个英雄，茜卓，一个鹏洛客。你会拯救任何人。」妮莎把铲子插进地里。「我和别人没有什麽不同吗？」。

「不，不是这种！它是 . . . 它是 . . . 这很难解释—它太大了，就像，我无法描述它。这还不够吗？我说你是我的一切，你就不能相信我吗？一切！」

妮莎皱眉。因为茜卓所说的和茜卓所做的并不相符。妮莎认为茜卓应该更清楚。妮莎需要的那种爱是不会离开她的。还是说，她又一次被拉进茜卓那不可分割的轨道，却被困在一场单相思中？就像她自己私人的不朽骄阳。

「拜託，」茜卓恳求道。「你就不能至少告诉我，有哪里不对劲吗？」。

妮莎低头看着她的烧焦的金属骨头外壳。对妮莎来说，她的痛苦是如此明显，但她没有剩下的力量去描述它，更不用说治癒它了。她无法把这件事告诉泰菲力、卡恩或寇斯，甚至现在也无法告诉茜卓。妮莎摇了摇头。「那你去找阿耶尼，我就在这里等着。」

茜卓用手搂住妮莎的脸颊，轻轻转动她的头，直到她们的目光相遇。茜卓咬着嘴唇，低声带着安慰，「我会回来的，」她说，「赛费尔不是一个坏地方，妮莎。我想如果你去试试，你会喜欢的。」

妮莎瑞文厌倦了尝试。她转过身拿起了铲子，想要掩饰眼中涌出的泪水。她没有看着茜卓穿越时空离去，但妮莎仍然能闻到她留下的气味，就像壁炉里最后一缕烟。

第二天早上妮莎醒来，她感觉到的第一件事就是茜卓不在。本能地，她向这座陌生时空之魂伸出手寻求安慰，但赛费尔却沉默不语。也许这片土地也因为思念故土而受伤。第二次被抛弃的刺痛刺穿了她的心，她甚至怀疑，她家乡的元素世界之魂艾莎娅，是否还会认出她的呼唤。

妮莎的暱称，莎娅，意思是世界守护者，而不是世界破坏者。

她躺在她的铺盖上，数着每一次吸气，每一次呼气。她已经很久没有真正冥想过了。在加入守护者之前，在遇到茜卓之前，她每天都要练习。她应该再试一次。

但不是在这里。帐篷外的每一个嗓音，每一个声响，每一次生活的震动，都在提醒她，她和朋友们之间的距离越来越远。不过，总有一个人可能会理解。

妮莎拿着她的手杖，爬上了俯瞰村庄的森林山丘。她尴尬地蹲下身子，跷着二郎腿坐在曾经是芮恩的嫩芽旁。在赛费尔新继承的五个太阳的光芒下，她成长得很快。

妮莎只和树精说过一次话，和幼苗说话是没有意义的。儘管如此，她与唯一一个将自己绑定在移行树上的鹏洛客，有着一种独特的亲缘关係。妮莎看到了她作为非瑞克西亚时代的许多丑陋的东西，但有一个美好的时刻清晰地留在她的脑海里。当芮恩将她脆弱的身体编织进移行树的筋骨中时，妮莎的骨头里充满了萦绕心头的美妙音乐。这不仅仅是一首树之歌，这是一首由多个时空声合唱唱出的圣歌，在地脉们的琴弦上演奏。

妮莎现在试图记住那首歌。她闭上眼睛，放慢了呼吸。她倾听自己的心跳，希望它随着每次吸气和呼气而平静下来。她深入自己，触及灵魂的根源。她倾听着。

寂静之外有一首歌。

那歌声低沉的音调在妮莎的胸膛深处迴盪，就像她成为物灵，在艾莎娅之前。她将心灵转向它，但她听到了别的声音。一种安静的、微小的、清脆的声音在她眼后凝聚，没关係，她专注于那首歌，那个时空魔法，但当她这样做时，声响变得更大了。她越喊叫，噪音就越大。现在她的耳朵发痒、抽搐、发热。

不过，她又试了一次。她的心怦怦直跳。她的灵魂对着轻声细语的歌声尖叫。但她的叫声被几十个她认识并鄙视的声音所掩盖：奥札奇，波拉斯，最后，最响亮的非瑞克西亚。

铃声爆炸成粉碎头骨的静电声，鲜明的闪电痛楚在她的肌肉和嵴椎上电爆。彩色的火花在她视线的黑暗中爆炸。

她真正地尖叫了出来。

当妮莎睁开眼睛时，她正平躺在附近一棵相思树的树荫下，无声的真相也凝视着她：每一个触动她心灵的存在，现在都被埋在了她的灵魂里。她花了太长时间与她人联繫在一起，以至于她扼杀了自己与多重宇宙的联繫。不管这些联繫是不是她自己的意愿，这些位面已经拒绝了她。

她摇摇晃晃地站了起来。随着她的视力越来越清晰，她看到一束蓝色的光在空中盘旋，一束光随着地脉歌曲的节拍跳动。它的边缘像破布，彷佛有人拿刀捅向了现实裏的织物。妮莎伸手去摸它，迅速把手缩回来，一道电流跳到她的手指上。

随着雷鸣般的轰隆声，光撕开了一口子。

这股力量将妮莎摔在地上。她挣扎着跪了下来，及时躲开了从光中冲出的巨大生物。这只野兽和她以前见过的任何东西都不一样，它是一种比熊还大的掠食者，有着致命的爪子，能发出捲曲的风暴云。金色的闪电裂缝在它肌肉发达的身体上留下痕迹，发出的火花有可能点燃乾燥的草。它脚下的地面裂开了，随着四肢的摆动，附近的灌木丛飞了起来。当它看到妮莎时，它愤怒地咆哮。

她不能让它靠近村庄。太多的人还在从战争的创伤中恢復。她们无法对付一隻疯狂的动物。

妮莎·雷文恩也许不是鹏洛客，但她是现在这里唯一的人。

她滚过地面。一个流畅的动作，她抓住她的手杖，给它施上魔法。杖尖亮起绿色的光芒，沙漠里的草屈从于她的意志。它自己缠绕在一起，变成了粗绳，缠住了这只生物的腿。但一接触到它的电皮肤，这种植物物质就会变乾，变成灰烬。妮莎召唤出根、枝。愤怒的野兽同样撕裂了它们，身后留下尘土。

儘管如此，她还是为自己赢得了重新站起来的机会。深吸一口气，她试着回忆起当英雄的感觉，不再让这个生物像玩游戏棋子一样玩她，而成为移动棋子的手。

她用手指紧握她的手杖，那根扭曲的木头活了过来。当她拔从手杖核心拔出剑时，绿色的藤蔓缠绕在她的手腕上，她将魔法送入剑，剑的金属发出绿色的光芒。她敏捷地向前迈进，但即使是一点点魔法的使用也不知何故让她喘不过气来。

野兽猛扑过去，但这一次妮莎已经准备好了。她跳到它的背上。当它站起来时，它必须把手伸进它的毛里才能抓住。灼热刺穿了她的手套，她知道自己撑不了多久了。

她不想伤害这个生物，但她需要固定住它。她把剑刺进了它侧面的一道闪电缝里—不算太深，对于这麽大的东西来说，只是刺了一下。绿色的魔法从刀刃上展开，凝固成粗粗的、带刺的藤蔓，刺穿生物的腿，缠绕在它的身体上。野兽狂奔着，然后倒在受伤的膝盖上。这个动作把妮莎抛向空中，她几乎没有足够的时间在落地前蜷成一团。

由John Tedrick作画

她站起来，看着动物。她的武器仍然卡在它的侧面。她看着与它相连的藤蔓再次燃烧殆尽。这个生物摇晃着站起来，毫发无损，甚至更加愤怒。当她的剑掉下来，毫无用处地掉在地上时，它的目光与她相遇。

妮莎双手按在地上，像以前一样呼唤地脉的帮助。大地在她的触摸下发光，她请求，恳求，乞求，一个元素的出现。她周围的鹅卵石颤抖，希望在她的胸膛升起。

然后它们又落了下来。

赛费尔听不到她的声音。

这隻生物直接冲向她，用它强壮的爪子抓住她，摇晃着它巨大的手臂，把她甩到好几码外，发出一声令人毛骨悚然的嘎吱声洛帝。疼痛席捲了她的全身。

透过朦胧的视线，她抬起下巴，看到野兽准备发起攻击，爪子伸出打算刺穿她，店光在它的嵴柱上闪烁。或许这个生物并不是普通的动物。她回想起当她试图触及地脉时，它是如何出现的。也与这就是 她召唤出的元素生物，是赛费尔派来报復她以非瑞克西亚之名所犯下的罪行。

她不想死。但她不能否认她的罪行罪有应得。

她让她的头完全垂到地上，毕竟，当你知道谁会赢时，为什麽还要对抗这个世界？

这隻生物向前猛扑，獠牙裸露。妮莎做好防备。

突然间，怪物停了下来。

它悬吊在时间中，粗糙的爪子准备出击。妮莎感到有双强壮温暖的手将她从危险中拉起，寇斯的声音告诉她：「我们保护你。」

「不要伤害它 . . . 」妮莎试图说着，不确定有没人能听到她说的。

她看到泰菲力伸出魔杖，光芒四射的蓝色咒语把野兽固定在原地。卡恩走向这个生物，用她巨大的金属手臂环绕着这个生物的脖子。

「我现在要放手了，」泰菲力说。

卡恩点点头。「准备好了。」

时间重新流动，野兽完成了它的攻击，但爪子在妮莎曾待过的地方只打到空气，它与卡恩扭打，爪子无助地敲打着钢铁。它咬牙切齿，但卡恩勒紧了她的脖子，使其无法转动。

空气中充满着臭氧的气味，空气变得越来越热，白色的闪电从这生物的皮肤上爆发出，这爆炸将四人全部抛向地面，妮莎及时抬起头，只看到这个生物拖着暴风云的尾巴向远处呼啸而过。

寇斯重新站了起来，将手臂滑到妮莎身下帮助她起来。她归还了她的武器，现在又恢復手杖的形态。「你受伤了吗？」

「我很好。」妮莎挣扎着挣脱她的手。她拿起手杖用它站着，儘管疼痛在她全身跳动。「你是怎麽找到我的？」

「泰菲力正要去拜访芮恩，当时她在山顶看到了一道奇怪的光，于是召集我们一起调查。幸运的是，她也没事，」寇斯指着那棵植物说。

「真的是一种奇怪的光，」她听到泰菲力说。她站在野兽出现的地方前，也就是她在现实中看到那个洞的地方。现在，这个缺口是一个巨大的传送门，高到足以让她们中的任何一个人通过，甚至是卡恩。

「那隻生物，」她解释说。「我想它是从那里出来的。」

传送门召唤妮莎。另一边有什麽东西，散发出与地脉之歌类似的能量震动，就像来自不同时空多个交错混乱的旋律合唱，但在这一切之中，她感受到一种熟悉的震动，虽然很微弱，但听起来像贊迪卡的声音。即使时空听不到她的声音，她的内心也本能地充满了渴望。但她需要的不仅仅是本能。她需要理解。所以她大胆地问出：「你觉得这条路通向哪里？」。

她想让它带她回家。

「很难说，」泰菲力若有所思地说。「但那头野兽肯定不是来自赛费尔。」。

慾望更紧地钳住妮莎的胸口，「会不会是从另一个时空过来的？」。

卡恩似乎耸了耸肩，用她那粗壮的肩膀做了一个笨拙的动作，「这是可能的。洞境树在现实的结构中鑽洞，同兆在黑暗虚空中爆炸。谁知道那改变了什麽。」

妮莎喉咙发紧，「你觉得我们应该派个人过去吗？」。

寂静笼罩了整个团体，妮莎开始担心起来。他们可能只是在思考，或者可能有什麽事情没有告诉她。

最后，卡恩摇了摇头。「那里的风险是无法估量的。如果它真的会通往黑暗虚空—没有火花，你可能会立即被摧毁。」

「但是那个生物并没有被摧毁！」妮莎摇了摇头。她所建立的每一丝淼茫的希望都破灭。再一次，这就是非鹏洛客的意义。

泰菲力将一隻安抚的手放在妮莎的肩膀上。「也有可能那个生物是个鹏洛客。但这只是无数可能性中的一种。我们不知道这传送门通向哪，所以我们不能确定会发生什麽。但要通过 . . . 嗯，那简直就是放手一搏。」

放手一搏。

妮莎不是那种敢于冒险的人。不过，茜卓是。不用想都知道，茜卓是一个可以做到这点的人。

寇斯打断了她们的分析，「我觉得有必要提醒大家，那个生物还在外面，它迷路了，生气了。我们的人民遭受了巨大的痛苦，我们有责任保护我们的新家免受进一步的风险。」她朝妮莎点了点头，「让我们把这个生物围起来，然后我们可以谈谈探索。」

小组同意了，儘管妮莎很不愿意放弃传送门，但她知道寇斯是对的。战争夺走了她很多，其他人失去的更多。她们需要先去帮忙。

泰菲力、寇斯和卡恩已经开始下山了。妮莎用她疲惫的腿和疼痛的肋骨尽可能快地跟在后面，但在加入她们之前，她最后看了一眼身后发光的传送门。

妮莎仍觉得痛。她躺在帐篷里的铺盖上，想睡但睡不着。市民治疗师看起来已经筋疲力尽了，但她还是抽出时间检查妮莎的伤势。一切似乎都完好无损。至少身体上没有损伤。即便如此，当泰菲力、卡恩和寇斯去找闪电兽的时候，她还是让妮莎留下来了。某种程度上，妮莎很高兴可以休息，因为这意味着她可以独处。

她听到外面低沉的说话声，在忙着她们的日常工作，在说着她从未见过的人的闲话。她翻了个身，试图再次入睡。这种时候总让她希望妖精的听觉不要那麽敏锐。

但随后，声音加快，越来越大声，她的平静被一声尖叫打破。接着是惊雷声。

电加热空气，让她的头发竖起来。妮莎毫无疑问知道：从传送门来的生物就在这里。恐惧沉入她的胃里。万一它在找她呢？如果它是跟着她来完成任务的呢？。

她的行为使村庄无人看守，处于危险之中。她摇摇晃晃地站起来，在离开帐篷时抓住她的手杖。

我依然不是鹏洛客，她想着，再一次，只是这边唯一的人。

这隻生物正忙着洗劫混乱的帐篷。地上散落着撕裂的帆布和打翻的炖锅，就连最大的木桌也已经裂成两半化为碎片。一群勇敢的赛费尔和秘罗地战士包围了它，但她可以看到他们的武器在与非瑞克西亚人的战斗受到损伤，仍然急需修理。她需要帮助他们把它引开远离村庄。

在手杖的帮助下，她向前施放她的魔法。浓密的根须从地下冒了出来。它们绕在野兽的脖子和四肢上，试图把它绑住，或者至少把它拉向另一个方向。这一努力使妮莎的腿颤抖，但她强迫自己保持站立。

在它烧掉束缚之前，她没有多少时间了，但她利用了它的混乱。那里！她朝村外一棵茂密的猢狲木跑去。

「在这里，」她咆哮着，释放出另一团愤怒的藤蔓。

生物上钩了。它转身离开村民的剑和矛，与这个棘手的新攻击者相比，这些只是微不足道的麻烦。它朝植物挥来挥去，爪子像镰刀一样把它们砍倒。几英呎外，妮莎发动了另一次猛攻。这头猛兽再次向前扑去追逐它的猎物。慢慢地，一根一根的藤蔓，挥动一次再一次，妮莎引导着这隻生物走出了村庄。

看到受伤的居民匆忙赶往安全地带，她松了一口气。她至少做了一件好事。但这些努力让她筋疲力尽。她手下的绿光熄灭了。她瘫倒在地。

这个生物现在只有一个目标：妮莎。

它隐约出现在她上方，爪子准备将她进攻。

近距离看它真见鬼的大，妮莎举起手杖防守，准备抵抗攻击。

又一次，它攻击不了。

一个燃烧着的孤身身影挡在路上，茜卓。

内心里，妮莎咒骂鹏洛客总能在有麻烦的地方出现的本领。茜卓在她们和这个生物之间竖起了一道火焰屏障。这只野兽摇摇晃晃地走来走去，试图接近刚刚被它逼到角落里的猎物。

现在，茜卓正在向这隻动物投掷一个又一个火球，这隻动物越来越激动。它颤抖着，皮毛上闪着静电，她指示妮莎：「接下来由我来处理！你回村里去！」

但妮莎是召唤这个生物的人，它跟着她来到这里，而不是茜卓。这是妮莎的战斗，茜卓连这个都不能让她拥有。她的手杖上闪耀着绿光。数百根带刺的藤蔓从地上拔地而起。其中一棵差点打到茜卓的脸。

「嘿！小心啦！」，烈焰术士喊道。

藤蔓鞭打着野兽。每击都引起它怒吼。其中一根藤蔓抓住火球并点燃。野兽发出轻微的哀鸣，远离燃烧的鞭笞。妮莎看着茜卓加剧火力。看着她召唤出的每一棵藤蔓都在火焰中瓦解，她咬紧牙关。就好像她什麽都没做。汗水从她的额头上涌出，她在四周搜寻下一步的行动方案。

她的目光掠过猢狲木。猢狲木！它们粗壮的树干可以抵抗火灾，如果她能让这棵巨大的树动起来，它将是一个坚定的盟友。她向它施展魔法，唤醒每根树枝。但她并没有召唤出一个自行行动的元素，她必须全神贯注让它移动，操纵每一个动作。她的呼吸很吃力。她颤抖的手掌在手套冒汗。

一根根枝蔓，一条条根茎，她努力让它脱离地面，最后用一推，把它扔向野兽。它击中了野兽的侧面，将它撞倒在草地上。儘管妮莎很累，但她仍然为这瞬间胜利感到愉快。

可茜卓却把这当成了她的暗号，「谢了！」她咧嘴一笑，她烧得更猛了。太热了。她把野兽和树围在一个像大象一样高的火焰圈里。

妮莎闻到了烟味，她意识到乾草开始着火了。「茜卓，停下来！」

烈焰术士似乎没有听到她的声音，或者似乎并不在意。她收紧了自己的圈子，更靠近那个生物。它在边缘踱步，当火焰向内靠近时，它惊慌失措。它抬起头来，爪子和牙齿不停地抖动，把猢狲木撞得粉碎。树内的水与茜卓的过热火焰接触后立即蒸发，变成白色的蒸汽。

妮莎和茜卓都无法预测到这隻生物的下一步行动。吸入。它深吸一口气，这隻风暴怪兽吸走了天空中的热蒸汽，额外的水分使它的体积增大了一倍以上。现在它巨大无比，像挥舞玩具一样拍打着碎树的碎片。燃烧的残骸在落地时引燃了草地。

它比女人们还高。

她们逃跑，但是这生物每走一步就等于她们的二十步。很快，她们发现自己处在它巨大身躯的正下方。它准备发动攻击。

「小心！」茜卓把妮莎推离它撕咬的下颚，让她们俩都滚进了被连根拔起的猢狲木留下的洞里。

坠落的眩晕感消退后，妮莎抬起头来。猛兽咬牙切齿地在洞口抓挠，缺口太窄了难以容纳它庞大的身躯来说，她们是安全的，但能撑多久呢？。

「 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」茜卓发亮的头发闪耀着挫败感。她举起手指指向那个生物，另一股能量在她张开的手掌充电。

野兽把她们困住了。整个大草原都要被烧毁了。「住手！」挫败感和孤独充斥着妮莎的肺，浮现在最终一声怒吼中，「就让我至少拯救自己一次吧！」。

茜卓手中的光逐渐熄灭。「什麽？」

妮莎的心颤抖着，但这一次，不是因为疲惫。她用尽所有剩馀的能量，把自己的想法、遗憾、担忧，化为言语。「你答应过我，茜卓，可你还是离开了。」她声音颤抖地说，「你以为，因为我不再有火花了，我就能很高兴看到你在多重宇宙里跑来跑去，好像什麽都没变一样吗？你以为我只是等着你回来我就会开心了吗？」。

茜卓头发上的火焰自行熄灭，恢復到温暖、自然的红色。

妮莎哽咽地说，「如果事情就是这样，你就不需要回来了。我会照顾好自己的。」

茜卓停顿了一下，想了想该说什麽，低下了头。她温柔地说，「不。我认识你。嗯瞭解你。我想一切都变了。而且还在变化。」她抬起温暖的眼睛看着妮莎。「但我还是想懂你。」

茜卓握住妮莎的手，妮莎的心快从喉咙跳出来了。

「妮莎，我非常、非常、非常、非常的抱歉。不管有没有火花，你都是一个不可思议的斗士，甚至是一个更好的人，我很抱歉忽视了这一点。」

但妮莎的灵魂依然疼痛。她还没有准备好原谅。

在那一刻，火和泥土开始像雨点一样落在她们的头上。由于无法接近她们，闪电怪兽决定用闷死她们来替代。「如果我们同心协力，也许我们可以阻止它，」妮莎说。

茜卓点点头。「好吧，计画是什麽？」

终于问我了，妮莎的胸口浮起暖意，但没有她最强的魔法，她只能回答：「我不知道。」

「有什麽我们以前做过的吗？」

妮莎想了想。之前的每一次，元素魔法都来得如此毫不费力。她现在知道，她把这一切都视为理所当然。她拍开了上面的一阵尘土。

「一定有什麽可以做的，」茜卓催促道。「当我们透过贊迪卡的地脉引导我的烈焰术时呢？如果它打败了奥札奇，它在这里也会有用，对吧？」 /p>

「但是 . . . 」妮莎的承认如同耳语一样小声，「我 . . . 我 . . . 我再也接触不到任何地脉了。」

「什麽？」

妮莎摇了摇头，在她们周围形成的尘埃云中咳嗽。「它们不听我的，我试过了，试很多次了。但当我呼唤它们的时候，就好像我的声音不属于我。就好像它属于非瑞克西亚，就好像我曾经连结过的所有都淹没了我。」

这一次，茜卓停顿了一下。「你知道，」她总结道。「你也有很好的关係。」

「你是指什麽？」

「没错—他们拥有你的时候你做了坏事。但这些年来，你与守护者这些有过共同经历的所有人，我们都很高兴你还在这里。与我们同在。」茜卓点燃了一块即将落在妮莎上的湿泥，化成了一场柔软的灰烬雨。「与我一起。」

自从在赛费尔醒来后，妮莎第一次笑了。茜卓，甜美的茜卓，即使她没有意识到，她总是比妮莎更能理解和解释情感。

茜卓继续说着，「你的连结并没有淹没你的声音，妮莎。它们正在把它变成新的东西，也许是更强大的东西。无限的声音，无限的可能性，对吧？」

无限的可能性。妮莎向茜卓伸出手，「好吧，我们来试试。」

紧握茜卓的手指，妮莎闭上了眼睛。她向内撤退，倾听自己内心的声音。这很难，比以前难多了，但茜卓尽职尽责地帮助她集中注意力，在落下的岩石砸到她之前把它炸开。

妮莎的耳朵深处响起了迎接她的铃声，但她拒绝被吓倒。考虑到她的连结，她把这些静态的东西分离成独特的旋律，这是她从多重宇宙的各个角落挑选出的个别歌曲。她对它们进行整理、协调，这一次，当她呼唤赛费尔时，她的声音在合唱中被放大了。她表示道歉。

时空回应了。它也失去了它所知道的一切，失去了它所建立的连结。它也被非瑞克西亚留下了伤疤，正在成长为新的东西。它原谅了她，妮莎也终于可以原谅自己了。

由Wisnu Tan作画

魔法淹没了她的肉体，她的血液，她的骨头。她听到茜卓的笑声，为她们的成功感到高兴。

妮莎使用元素之力去接触这个生物。它是一种元素，但它是由未知的力量构成的，妮莎和赛费尔都不认识它。但妮莎能感觉到它的迷失和困惑，被赛费尔不熟悉的魔法困在了尘世的形态中，拼命想要回到创造它的纯粹能量。有点像妮莎。她明白了答案。

「蒸气。」妮莎宣佈。

「啊？」

「这是一个风暴元素，一个由魔法製成的生物。但它来自另一个位面，所以它在努力挖掘赛费尔的力量。我想如果我们给它加热，就能给它所需的能量。」。

茜卓眨，「热？现在有我能做的了。」

妮莎让赛费尔进入，并将其力量引导到茜卓。她的视线变成了一种眩目的、闪烁的绿色。但即使看不见，她也能感觉到茜卓的手在她手里。它越来越温暖，越来越热，直到热得无法忍受，但她没有放手。

火魔法，像一个微型的太阳，在茜卓的空手中凝聚，明亮到妮莎可以透过绿色看到它。有了她们的连接，妮莎看到茜卓所看到的，感受到茜卓所感受到的。茜卓向上瞄准，一股坚固的火柱击中了闪电生物的脸。她们一起看着野兽吸气。

茜卓将热量和能量注入这只生物。它的分子和魔力开始越来越快地振动。它的皮毛融化成蒸汽。它身体上的闪电缝裂开并扩大，这只野兽分裂成碎片，剧烈地抽搐，然后液化，然后蒸发了。喷出的蒸汽从它逐渐消失的形态中逸出，升入空中，在头顶上凝聚成隆隆的雷雨。妮莎愿意相信，这朵云会笑着表示感激。

她笑了。而当绿光从妮莎眼中褪去，她看到茜卓，头发闪闪发光，也在笑着。

雨落在沙漠中。

天上的肥大水滴一个接一个凝聚成一股激流。激流变成了洪水。水填满了它们被困的裂缝，使它们浮起来。很快，她们一起漂浮起来，随着云层散开，露出一个晴朗的夜空。茜卓，头发还在燃烧，看起来像水面上的一盏灯笼。

她看着妮莎，一秒钟也不肯把温暖的目光从妖精身上移开。「爱有很多种形式。我爱基定。我爱雅亚。你之前问我对你有什麽样的爱。我那时不知道该怎麽说。」

妮莎的心跳加快了，「那你现在会怎麽说？」。

茜卓说话时本能地试图移动她的手，造成她周围水花尴尬的飞溅。「这仍然很难描述。当我在新非瑞克西亚看到你的时候，我意识到我想拯救你胜过拯救世界。我对你的爱 . . . 就像你离开守护者，回到守护者一样—虽然不是一直都很完美，但我想尽我所能。」

「我不明白。爱怎麽会改变？」对妮莎来说，这似乎是一种直观的情感，有着和魔法一样原始、不可改变的品质。

茜卓看向别处来遮住脸，但妮莎看得出，她的脸颊像她的火焰一样炽热。「有时候，你会说服自己，最好去做那些容易的、被认可的、自然的事情 . . . 因为这比面对未知更容易。在压力下，你会成为人们所期望的人。扔出那个巨大的火球，而不是先思考，你知道吗？但你看透了这一切。总是这样。你让我变得更好。」

被茜卓的脆弱所鼓舞，妮莎鼓起勇气讲出自己的真心话，「但你伤害了我。我不想再被孤单的丢下了。」

「我很抱歉。这件事比我这愚蠢的一生中做过的任何事情都要抱歉。」茜卓再次转过身来面对她，眼睛里闪烁着新的承诺。「当我去找阿耶尼的时候，我意识到他不想被找到。他准备好了就会回来。当然我还是很沮丧，但我必须给他时间和空间。那时我才意识到，我不能就这样烧掉任何一段我在乎的感情。爱会给对方留下做自己的空间。我也必须为你腾出空间。我想这样做。」

「就像火需要氧气一样 . . . 。」妮莎问了她最后一个问题，「你有空间容下一个不会穿越时空的人吗？」。

「是的。我会做到的。我会动摇，我会受到诱惑，但我会成功。无论你做什麽，火都会燃烧，但只要你努力，你就能塑造它。而我也想去尝试，为了你。」

妮莎想了一会儿，最后，她点点头，「我可以搞定。」

她俯下身，把手放在茜卓的脖子上，把烈焰术士拉向自己。她们的目光在闭合之前，最后一次相遇，妮莎吻上了茜卓。

突如其来的风暴引发了一场山洪暴发，将泰菲力、卡恩和寇斯困在镇外几英哩的一个山洞里。直到第二天早上洪水退去后，他们才得以返回。妮莎、茜卓和村民们用毯子、热乎乎的炖菜和微笑欢迎他们回来。那天晚上晚些时候，朋友们庆祝了女人们机智的胜利。这一次，妮莎也加入了进来。她和茜卓分享了她吃过的最甜的芒果。

当最后一堆篝火熄灭时，妮莎牵着茜卓的手，带她上山俯瞰村庄。她向芮恩挥手，然后停在传送门前。

「就是这里，」她打手势，「那生物从这个地方来的。」。

她们一起凝视着旋转的蓝光。茜卓问：「它去哪儿了？」。

「我不知道，」妮莎承认。「泰菲力、寇斯和卡恩也不知道。但当我倾听，真正倾听时，我想我仍然能听到贊迪卡的声音，奇怪而扭曲，但可能还在那里。我可能完全是在想像，但我想我愿意冒着未知的风险再次见到家。」

茜卓坚定地点点头。「而我将与你并肩而行。」。

每个鹏洛客都可以去她们想去的任何地方，但妮莎认识到茜卓对漫游的需求远不止于此。这是她的一部分，也是妮莎所热爱的一部分。所以妮莎提出，「也许，在那之后，我不介意看到更多。只要是和你在一起。」。

茜卓突然露出灿烂的笑容。「那就让我做你的火炬吧。第一站：找到回家的路！嘿，我们甚至可以去看看你前段时间开闢的小森林。」。

她们向传送门移动，每人一隻脚踩在门槛上。妮莎摇摇头转向茜卓。为了以防万一，她问：「你确定要承诺放手一搏吗？」。

「一起？当然。」

茜卓和妮莎手把手穿过传送门，进入无限可能的其中一个。

由Livia Prima作画

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