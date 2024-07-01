Helga

上午的太阳映照在波光粼粼的水面上，Helga盯着水面，那些波纹与征象就跟幽深的池底一样神秘莫测。香蒲和芒草在她头顶摇曳，一只鲜艳的蜻蜓追逐着蚊群。湿土温暖，芳草欣荣，土味和草香弥漫在空气中，令Helga躁动的心安定了不少。她一手将树叶日记本按在腿上，紧握在另一手上的铅笔，彷佛自己动了起来。

她来到池畔，是为了求得内心的澄净与安宁，暂时远离那些困扰着她的烦恼。她这个角度看不见自己的倒影，那熟悉又无趣的模样：一个渺小蛙民，绿色的皮肤、琥珀色的眼睛、老是紧张兮兮的笑容。没什么特别之处，向来如此。

除非「特别没用」也算是一种才能。

池塘中有什么东西动了一下，或是在池面升腾的热气中闪过。Helga眯起眼睛，探身向前，不知道自己是否即将看到另一个预视——

这时，一道长耳黑影落在她的身后，一手袭上她的肩。Helga惊叫一声跃到空中，高到一头撞上了香蒲穗，然后笨拙地摔落在地，一双长腿胡乱蹬着。

「冷静冷静，Helga好妹妹。」说话的是奈里丝，这个兔民的鼻子不断抽动，觉得好气又好笑。「没必要这么夸张吧。」

「对不起。」Helga边说边捡起掉落的日记本。「我只是被你吓着了。」

「要是你在做正经事，而不是在池边摸鱼钓预视，我哪吓得着你？」奈里丝反驳道。「你的村务都做完了吗？」

Helga五官一揪。「不算是。我本来是在蒸馏室里，替正在熬煮的金缕梅药汤顾火，但是⋯⋯」

「但是什么？」

「但是我没有。顾好火。尤安说药都熬坏了，叫我在他火气消了以前，不准踏进房门，弄脏他的台阶。」当时他用了更「好听」的字眼，只是Helga不打算重述一次。

「你看你就是这样。」奈里丝把头上的阔叶遮阳帽往后顶，瞪着Helga，她那双红眼睛彷佛能喷火。「你的爷爷奶奶把你宠坏了，愿他们安息，但你总不能一辈子涂涂画画混日子啊。」

比起责备，奈里丝提起她去世的亲人，更是刺痛Helga的心，但这个兔民还没骂完。

「别再成天盯着你的占卜池了。」奈里丝用兔掌戳了她一下。「你要好好活在当下，不要想预见未来会怎么样。知道了未来，对谁来说一点好处也没有。」

「但有时候看到未来可能发生的事件，能帮助大家在当下做出更好的选择啊。」Helga说，脸上的笑容有点挂不住。

「就算是这样吧，」奈里丝回道：「现在田里有庄稼要收割，我没有时间跟你讨论哲学。我希望你未来能多干点活，少搞那些雾里看花。」奈里丝说完，就甩甩蓬松的兔尾离去，留下刚才画画到一半的Helga。

Helga叹了口气。奈里丝不过是说出了池畔村许多人的心声。在这个小村子生活了这么多年，Helga仍然没找到自己的定位，属于自己的使命。她开始绝望，怀疑自己是否真有找到的一天。

周围的其他人都在进行日常工作。兔民双脚沾满烂泥，割下长长的西洋菜茎并捆绑起来，装进独轮手推车运到公共商店。水獭民在近岸浅水区撒网，捞捕小鱼，然后倒入木桶。一个蛙民父亲背着满水的容器走在路上，从蝴蝶花丛旁边经过，容器里头是他的宝贝蝌蚪孩子。每个人的生活是如此忙碌又自在——和朋友开玩笑，互相泼水消暑，或是勤于自己的劳动。

Helga很难专注在村务上，总是无法把事情完成。蒸馏室事故不过是她一长串黑历史中的其中一条。烤焦的胡萝卜蛋糕、只种一半的豌豆苗、一直没被缝起来的拼布被⋯⋯要是她对这些差事感兴趣，肯定会埋首好几个钟头，忘记周遭的世界；可惜，没几样事情能让她这么投入其中。

就连学个魔法也是以失败告终。早知道当初在Fountainport多待个几年，把格拉博国王的魔法训练课上完再说——算了算了，过去的事再想也没用。光是现在成事不足、败事有余，就足够她羞愧一辈子了。

至少，她还可以画画。刚才在跟奈里丝说话的时候，她一直把日记本合着，不想让那个兔民看到她画下的东西。有时她画的净是一些漩涡、波浪，称不上什么图案。有时她画下的是眼前观察到的东西，像是穿着鲜艳的鸟民在天上飞来飞去，或是光着脚丫的家鼠民将刚摘下的新鲜蓝莓踩成果汁。有时，一个预视袭来，她的手就不受控制，在本子里画下谜样的图——但别人都说，那是想象力太丰富所留下的产物。

Helga打开本子，随手翻到她刚刚画的那一页。那张图让她看得汗毛直竖，嘴巴干而黏腻，十分难受。

格拉博国王位于Fountainport的图书馆中，有一本巨著，书里全是灾兽的精美彩色插画——灾兽是大自然灾变的可怕使者，无论是四季变化还是混乱灾害，都是它们惹的祸。虽然Helga从未见过灾兽，但每当突然的旱灾导致黑莓收成枯萎，或春雨变成冰雹时，便能看出是它们的杰作。

她画出来的生物，看起来与烈阳鹰非常神似，尽管与国王书中的插画相比，她的笔触简直粗糙。这东西的头顶长着类似鱼鳍的鸡冠，向后翘得老高。它张着弯弯的鸟喙，彷佛正在鸣叫，两旁还长着两撮奇怪的胡须，又粗又长的舌头在末端分叉，她从未见过这样的玩意。它的翅膀不止一对，而是有两对，翅膀的尖端并没有飞羽，取而代之的是蝠民那样的指节和皮膜。它的爪子看起来倒是很正常，但光是想象自己被那样的魔爪攫住，就足以让她在大白天做噩梦。她用铅笔勾勒出来的线条，展现出强劲与凶猛，而这生物背后乌黑的背景，更暗示着一场电闪雷鸣的风暴，不是阳光普照的晴空。

尽管天气暖和，Helga还是不禁打了个冷颤。这肯定是一个预视。她自己绝对不会画出这么恐怖的东西。她必须拿去给村里的蛙民卜算师艾弗看看。可是⋯⋯大概是因为她从未完成魔法训练，艾弗总不把她的预视当一回事，认为那只是她的梦境或幻想。甚至是她在爷爷奶奶去世后，用来寻求关注的方法。

这次会不一样的。必须不一样。如果她真的预见了灾兽，那她的整个村子很有可能会遭殃。

Helga把日记本塞进包包里，赶往艾弗的家。他的邻居安妮珂正在打扫门廊，她跟Helga说，艾弗外出取衣服去了，他请一名住在远方田野的家鼠民替他缝补衣服。于是Helga继续沿着村里（姑且可以称作是村子）唯一的主要道路前行，这是通往南边的干草原，以及北边的晨露林、薄荷谷等地的必经之路。一路上，她看到家鼠民把睡莲花瓣铺在久经风霜的木屋屋顶上；她看到兔民挖出肥美的红萝卜，那叶子青翠欲滴；她看到一群长者坐在蜂香薄荷的绿荫下啜饮艾草茶，这里到了夏天就会开满了花。她本想停下来向他们要一杯茶来喝，但还是决定赶紧办完正事，以免自己又半途而废。

好在，Helga不需要再自添烦恼，因为这时艾弗正慢悠悠地朝她走来，他宽大的荷叶帽遮住了双眼。她要把那张画拿给艾弗看，听听他怎么说，然后回家去⋯⋯回家干嘛呢？她会找到事做的。爷爷奶奶留下的房子现在归她了，显然需要打扫整理一番。很快就要吃午餐了，然后是晚餐，就这样一餐接着一餐、一天接着一天，迎向无尽的未来。

奈里丝说得对：思考这些事情对谁都没有帮助，对她自己来说更是如此。

突然一阵叮当声响起，传遍田野。Helga赶紧朝声音传来的方向望去：原来是瞭望塔上的一个家鼠民，疯了似的敲着村子的警钟。但，那是为什么呢？她转身，顺着家鼠民的目光往天空一看。

只见高空处，一个巨大的黑影盘旋飞行，寂静得令人心里发毛。那生物体型庞大，双翼展开就跟枝繁叶茂的橡树一样宽。它的胸腹与翅膀呈深蓝色和紫色，越往外颜色越深，渐渐过渡成黑色条纹的飞羽与尾羽。这身形既美丽又吓人。它浑身散发着绿松石色的魔法光芒，照亮它凹陷脸庞中的双眼和鸟喙，勾勒出它致命的利爪。在它所经之处，丝绒般的夜色随之而来，就像用剪刀割开布料一样划破明亮的蓝天，露出底下星光点点的黑暗。

它是Maha。传说中的夜枭。

说时迟那时快，夜枭突然振翅俯冲，掠过田野顶端，接着又再次腾空，一路拖曳着暮色。Helga四周的动物民都吓坏了，叽叽叫与嘓嘓叫此起彼落。有些摊到地上，抱成一团；有些僵在原地，生怕引起灾兽的注意。还有一些往附近的屋子里跑，往洞窟里钻，或是往可能藏身的高大植物下躲起来。

Helga一个扭头，沿着来时的泥土路逃回池塘，穿梭在日夜交替与光暗交织之间。夜枭从她左侧飞掠而过，摧毁了家鼠民尚未铺完屋顶的木屋，木头碎片和白色花瓣四处飞扬。她连忙拐弯，结果与某村民撞了个满怀，那人回过神后，继续向前冲。大家纷纷意识到那枚空中炸弹的危险，原先四处乱窜的惊慌村民开始疯狂逃命。

又一次俯冲，又一栋房屋轰然倒塌。灾兽行动起来，一丝声息也没有，只有随后的破坏与翅膀刮来的寒风昭告着它的到来。Helga的心脏都快从胸口蹦出来了，但她强迫自己不要跟着仓皇逃逸，就怕被一爪子抓入空中。

厨火喷溅的火星碰上飞扬的碎屑，很快地，火焰和烟雾让整个场面更加混乱不堪。夜枭的攻击一会儿把Helga与其他动物民赶向东，一会儿又赶向西，直到她完全迷失了方向，不确定自己跑到哪里去。最后她发现自己又回到了田野，迷失在迷宫般的甘蓝菜园中，尽管胸口和双腿都疼得厉害，她仍以全速飞快奔跑着。这个世界如今变成了眼花缭乱的马赛克，破碎的白日逐渐没入深沉的黑暗，彷佛时间的概念已被打破，无法重组。

Helga跑太快，一不小心栽下泥泞的堤坡，地面顿时从脚下消失。她一路滚落到池塘溪里，这条溪流的尽头便是远处的那个大池塘。她侧躺在松软的淤泥中，足足愣了十几秒，她心跳紊乱、呼吸急促，脑袋又晕又茫。

她慢慢翻身躺平。天空如今已完全陷入黑暗，没有月亮，只有满天陌生的星斗。就连空气也不像上午那样有着暖呼呼的气息，被静夜植物的清冽芬芳所取代。她仰望星空，彷佛自己是能够解读星象的蝠民，能预知接下来她该怎么做。

Helga强迫自己坐起来，然后慢慢蹲起身。远方的混乱和破坏的声音虽然模糊不清，但并没有停歇。她大可以沿着溪床走向池塘，和其他村民一起躲在池底，祈求能安全躲到夜枭闹完了为止。

或者她也可以朝反方向走去，前往邻近的村子，警告他们有灾兽袭击，搞不好还能带回来一些援手。他们可能得把池畔村从废墟残骸中挖出来，然后重建，而底下的村民⋯⋯不，她不愿去设想最坏的可能，不愿去思考悲剧发生后该怎么善后。先顾及眼前的问题、顾及下一步行动就好，之后的事情之后再说。

Helga的喉咙发紧。她总算是好好活在当下了，要是奈里丝听到的话会怎么说？可能什么也不会说，只会抽动鼻子，摇摇头。

就这么办吧，Helga对自己说。不要像以前一样杵在原地，等待人生的齿轮自行转动。动起来。

心灰意冷、浑身淤青的Helga，抓起装着日记本的小书包，沿着溪床一瘸一拐地走向远方，走向乘载希望的阳光。

玛贝尔

那些调皮捣蛋的小老鼠又在搞事了。

玛贝尔站在圆形的家门外，一边搅拌碗里的面糊，一边看着她宝贝可爱又特立独行的孩子们，一个叠一个站在彼此肩膀上，摇摇晃晃。老大萝莎琳体型最大，担当最下面的底座，福吉站在她肩上，而皮普站在他肩上。不是双脚滑落，就是尾巴缠到脸上和脖子上，他们每次摔到彼此身上，都伴随着恼怒而尖锐的吱吱叫。

这三个孩子在客厅窗户前叠罗汉，想要挂上他们花了几个小时精心绘制的横布条。上面写着「祝玛贝尔生日快乐」——嗯，严格来说是「祝妈妈玛贝尔生日快乐」，不过「妈妈」被划掉了。他们的爸爸克莱姆好意提醒，玛贝尔不是所有人的妈妈，就像他不是所有人的爸爸一样，所以镇上其他人除了叫她的名字外，没有特权叫她妈妈。他一边温和纠正，一边给他们都亲了一下，包括他被逗乐的老婆，她自己所拥有的特权，就是能生下这三个孩子，这样的幸福感就足够了。

确实，到目前为止，她的生日都过得很美好。天气晴朗但不过于炎热，微风吹乱她的棕色皮毛，和美丘镇寻常的晚春上午一样舒适宜人。雏菊和洋蓍草在头顶绽放出一簇簇纯白与鹅黄的花朵，勤奋的蜜蜂在花丛间嗡嗡采蜜，还有——啊，完了。奥立佛镇长正径直朝着她走来。他长长的耳朵动个不停，恨不得把沿途的每一段对话都听进去。只要玛贝尔的邻居在草编屋外逗留，他就会凑上去聊个两句，不管人家是在打扫房子准备派对，还是在享受悠闲的下午茶时光。

玛贝尔四处张望，寻找克莱姆胖嘟嘟的灰色身影，但是，唉，她亲爱的老公肯定还在外面做买卖，为了做出他有口皆碑的手工饼干，可少不了接骨木果酱这个配方。她叹了口气，然后戴上盔甲般的微笑，准备正面迎接一场看似在闲话家常、实则在打探隐私的攻防战。

「玛贝尔！」奥立佛挥手唤道。以本地的兔民来说，他个子偏矮，肉桂色的棕毛外，穿着一件绿黄相间的菱格纹背心。「亲爱的，祝你生日快乐。你今天可真漂亮，像是从画里走出来的一样。」

但她看起来就是个累坏了的母亲，围裙上沾满了面粉和果酱。「谢谢您，奥立佛。」玛贝尔回答。「您太客气了。」在她心里，他们已经开始交锋起来了。

他的目光转向她的搅拌碗。「那么，你和你手艺精湛的烘焙师丈夫为今晚的派对准备了哪些美味佳肴呢？」

玛贝尔心想，要是她能瞎扯久一点，说不定他就没机会拿他真正想问的事情来突袭她了。她有预感她知道他想要问什么。

「我打算做一个草莓蛋糕，」玛贝尔欢快回答，一只眼睛仍盯着她的孩子，他们把横布条弄掉在地上，正想保持叠罗汉的姿势把它捡起来。「当季第一批草莓已经成熟了，你也知道一颗草莓就能喂饱半个镇子。克莱姆要做接骨木果酱饼干，搭配草莓塔、草莓松饼和草莓酥饼，我们的胡萝卜蛋糕也已经撒上糖霜了。布琳会带橡果司康，奈尔答应我们会带蒲公英和芜菁色拉，然后范恩会调制他的洋甘菊气泡饮，还有——」

「看样子是个丰盛的宴席！」奥立佛惊叹道：「也是让大伙儿欢聚一堂、庆祝庆祝的好机会。」

好一个巧妙的格挡。这时，福吉的脚丫子踩进萝莎琳的耳朵里，萝莎琳揪着脸忍下来。皮普呢，哎呀，他居然把尾巴戳进福吉的眼睛，换来一声尖锐的责骂。玛贝尔停下搅拌，这样也好，因为如果她再搅拌下去，蛋糕肯定会变得又硬又难嚼。

「你知道吗，玛贝尔，」奥立佛向她凑过去，以为压低了声音说话，其实云端上的鸟民都听得见。「吟游诗人西尔弗说，他这回打算讲讲冬青叶骑士团的故事，因为镇上的人特别爱听。当然，也是因为今天是你的生日，特别考虑到你的家世背景。今天这场合搞不好很适合把你收在阁楼里的那件老遗物拿出来，作为历史展示，怎么样？」

玛贝尔绝不会那样做。她也准备好防御与还击了。「我怎么好意思干扰西尔弗的表演呢？我可不想打断他精彩的说书，拿自己的传家宝到处吹嘘，这样那家伙太可怜了。」

「你可以，咳咳，等他讲完故事再拿出来嘛？」奥立佛试探道，他的耳朵向后微斜，整个张得更开。

「但这样的话，他的辛苦就白费了不是吗？大家不去夸他讲得好，而是把注意力放在我身上，这也太不礼貌了，就算是我生日也不能这样。」玛贝尔摇摇头，一副很遗憾的样子。「不，还是把遗物搁在阁楼上，让西尔弗得到他应有的掌声。当然，还有草莓蛋糕。」她这计回马枪有办法让奥立佛打退堂鼓吗？

「你说得有道理。」奥立佛说，他脚跺了一下，表示还没有认输。「但你有没有想过，说不定西尔弗他自己也对这件遗物很有兴趣呢？嗯？」

他不但没有打退堂鼓，反而再次发动攻击。玛贝尔的母亲艾瑞丝守护了神器这么多年，她从来没有把它当成新帽子或新腰带一样，拿出来展示给邻居看。要是她还在镇上，奥立佛哪敢提出这个要求，艾瑞丝肯定会把他念到耳朵起水泡，夹着尾巴逃跑。或者，她父亲埃里斯会用他的伶牙俐齿把他打发走，奥立佛都意识不到自己被拒绝了，直到回了自己的洞窟里才明白过来。

唉，可惜玛贝尔的父母到北国度假，难得享个清福，所以玛贝尔只能靠自己了。她好想念他们，不只是因为她得对付奥立佛，也是因为今天是她的生日，是她这辈子第二次没有和父母一起过生日。她曾跟他们说，反正生日年年都有。尽管这话说得没错，她还是想跟爸妈过。

就在奥立佛准备发动另一波轰炸时，那座小老鼠叠成的小塔开始摇摇欲坠。玛贝尔把搅拌碗塞给奥立佛，越过他跳了过去。她一手将皮普甩到肩上，另一手把福吉按在胸前。萝莎琳一屁股摔在地上，尾巴弯起来顶住后背。横布条落地叠成一堆，只剩几个露出来的大字，自豪地向众人宣告着「贝尔生快」。

「你又把它弄掉了！」福吉大喊，在玛贝尔的手臂里扭来扭去，抬头瞪着弟弟。

「是你害我弄掉的！」皮普反驳，紧紧扒着玛贝尔的左耳和半边脸。

「才没有！」

「你就有！」

萝莎琳只是叹了口气，站起身，拍拍屁股上的泥土。

「这里怎么这么吵啊？」克莱姆问道。他双手抱着满满的食材回来，两眼闪烁着笑意。他原想亲亲玛贝尔的脸颊，但那里目前被气噗噗的孩子占据了。

「妈妈救了我！」皮普用他可爱的高音大声说：「福吉害我把横布条弄掉——」

「才没有！」

「——然后他差点害我摔下去——」

「我才没有害你！」

「——但是妈妈接住我们两个，把我们救起来，她是英雄！」

玛贝尔和克莱姆彼此交换一个眼神，两人都在憋笑。

「妈妈一直都是我的英雄。」克莱姆的语气充满爱意。「好的，你们这几个受训小英雄，谁要帮我烤饼干？」

他们一听到饼干就两眼发亮，但他们犹豫了一下。「我们必须把横布条挂好。」福吉埋怨。

「那我和萝莎琳来挂布条，你们去把手洗一洗好不好？」克莱姆提议。「不过得先把这些食材搬进去才行。噢，你好啊，奥立佛，没看到你在那里。抱歉没空跟你聊。在庆祝活动开始之前，还有很多事情要做呢。玛贝尔？」

萝莎琳从克莱姆的腋下拿走接骨木果酱，福吉和皮普则在吵谁要拿糖、谁要拿报春花瓣。克莱姆自己拎着一袋橡子粉，那对孩子们来说太重了。奥立佛旁观一切，看得一脸懵，直到玛贝尔从他手中把搅拌碗拿回去。

「别让我们耽误您的时间。」玛贝尔说：「相信您还需要到处巡视，确保美丘镇和你一样神采飞扬。」

「是，当然。」奥立佛说，他的耳朵恢复成平常朝外的样子。就算他注意到玛贝尔有意回避他对传家宝的探问，他也没多说什么。这场交锋暂时告终。

玛贝尔正准备关上家门，就听到路上传来急促的脚步声和费力的喘气声，让她犹豫了一下。当地的鼬鼠民詹妮佛朝奥立佛跑过来，并往她来的方向指过去。

「奥立佛，您一定要看看这个。」詹妮佛说：「洛温娜在瞭望台，她说⋯⋯」她吸了一口气。「池塘溪那里来了个陌生人，她看起来状态不太好。」

玛贝尔把面糊碗放在前厅的桌子上，然后从墙上抓起她入鞘的细剑。

「克莱姆！」她喊道。「溪边出事了。我去去就回。」

「小心安全！」克莱姆回道。「小家伙就交给我看着。」

奥立佛和詹妮佛早一步出发，但玛贝尔很快就追了上去。她跑过白色花瓣屋顶和草编外墙，中间夹杂着兔民家庭喜爱的彩绘黏土大洞窟，包括有着大风车的磨坊主之家。鹅卵石街道两旁排满了彩色玻璃缸，用来收集下一场春雨的雨水。整齐的花园里开满了毛地黄、琉璃苣、香雪球——当然也少不了铃兰。在花园最高处，蝠民的木屋矗立在长长的杆子上，窗户就跟里面睡到黄昏才会醒来的住户一样漆黑。

好奇的路人停下手边的工作，有的推着独轮车，有的拎着一袋袋的杂货，有的把头探出窗外，有的站在舒适的家门前，询问奥立佛发生了什么事。玛贝尔没空理会他们，一心只想迈开她的小腿，尽快抵达溪边。

人群不断围到溪边的两栋房子中间，有一只年轻蛙民倒在那里。那可怜的东西浑身是泥，明显是累倒了，浅绿色的皮肤泛着惨灰，双眼紧闭。

「让开点。」玛贝尔一声令下，围观的镇民都乖乖往后退了几步。

「对，让开点。」奥立佛气喘吁吁地跑到她身边，重复同一句话。

玛贝尔轻轻将手放在那个蛙民的头上，她的下眼睑微微张开，只露出深色瞳孔下月牙般的琥珀色细缝。

「救⋯⋯救命⋯⋯」她声音沙哑。

「要救什么，朋友？」玛贝尔问。「你发生了什么事？」

「攻击⋯⋯灾兽⋯⋯」蛙民的眼皮再次合上，然后就全身一软。失去意识。

「她刚刚说的是灾兽吗？」玛贝尔身后有人尖声叫道。

一阵窃窃低语在人群中蔓延开来，有如强风吹过芜菁田。不用多久，这个谣言就会传遍整个美丘镇，而且毫无疑问会被加油添醋。

「你，还有你，」玛贝尔指着两个人说：「去把戴伦找来，再搬个担架过来把她抬走。」此时治疗师肯定在睡午觉，不会喜欢被吵醒，但是没办法，事态紧急。

「要抬去哪？」奥立佛问。

「先暂时抬到我家吧。」玛贝尔回答。「我会保证她的安全。」然后等这可怜的小东西醒来，就立刻把事情经过问清楚。

这个蛙民是从哪来的？她究竟是从怎样可怕的命运中险象环生？ 玛贝尔顺着蜿蜒的小溪凝望远方，在脑中描绘那个方向有哪些村庄。然后她抬起头望向地平线，望向缀有薄云的午后天空，看看有没有迹象显示灾兽接下来会将它狂野的破坏力用在美丘镇上。

最后，戴伦赶到了，奥立佛紧张绞着双手，玛贝尔帮忙把蛙民抬上担架。她手中紧握细剑，带领众人往自己的家走去，一边思考该怎么对克莱姆和孩子们解释。

不管之后会发生什么事，玛贝尔心头一沉，我的生日派对都只能等了。

拉尔

自从拉尔从光雷驿回到拉尼卡后，无论是在公会开会时、泡澡时，或是任何他分神的时候，一个念头就像晴空中的暴风雨般，突然窜进他的脑海里：

贝连那家伙还活着，我要杀了他。

当然还得看那个可恨的法师杀不杀得死。将近两年来，拉尔一直相信贝连已经死了——在非瑞克西亚大侵攻中丧命——结果却发现他居然乔装成梦魇安梭苛，就为了偷走某只奇怪生物？好样的。

「我要杀了他。」拉尔双手枕在脑后，盯着卧室的天花板嘟囔道。

「杀了谁？」托米克问，声音里带着睡意。

「贝连。」

托米克从枕上抬起头，眨眨疲倦的眼睛，看向拉尔。他没戴眼镜、一头乱发的样子，真的可爱极了。「我以为你是想找到他呢？」

「我是啊。这样就能把他给杀了。」

托米克又倒回床上。「你不会杀了他的。他是你的朋友。」

他是吗？什么样的朋友会大打出手，然后莫名其妙地逃跑？

「你想知道他为什么这么做，」托米克说道，彷佛读懂了拉尔的心思。「如果你杀了他，就永远不会知道答案了。」

「别跟我讲道理。」拉尔吻上他老公的嘴，想让他安静下来。

但没有奏效。「你有什么计划？」

拉尔用手指描绘着托米克的眉毛。「我试过对他使用时空穿越。结果却来到依夏兰的某个海滩。但我知道有个人或许有办法追踪到他的下落。」

托米克两眼扫过漆黑的房间，一边思考：「她愿意帮你这个忙吗？」

拉尔就爱他老公脑筋动得快，很多事情不用解释他都懂。「有什么好不愿意的。她以前就帮过啊。」

「你什么时候离开？」

「明天。」

「如果你明天就要离开⋯⋯」托米克的声音渐渐弱下，双手开始在别处点燃欲火。

没错，他老公的脑筋果然动得很快。不过，那也是因为拉尔很懂得挑人。

「我帮不了你。」

一座精心打理的花园里，说话的人站在拱桥上，银白色的秀发轻拂着她的金色盔甲，宽边帽子遮住了她的脸庞。微风摇晃着附近一棵树的树枝，花瓣雨纷纷落下，在阳光亲吻的空气中飘落一地。

「是帮不了，还是不愿意帮？」拉尔问。

「我无法穿越时空了。我的火花消失了。」

拉尔面露挫折，咬紧牙关。「你一点也感觉不到黑暗虚空吗？」

「对。」她的手快如鞭，抓住一片飞舞的花瓣。「我终于得以平静了。」

「该死。一定还有什么方法。」

「鹏洛客穿越时空时都会留下乙太痕迹。你们大部分的人都是凭直觉来追踪其他鹏洛客。」

「那你呢？」

她松开手，花瓣慵懒地旋转，落到一片耙平的沙地上。「我以前能『感知』到那些痕迹，并一路追踪到火花源头。」

「怎么感知的？」

她叹了口气。「我该怎么向一个没有舌头的人形容味道呢？你就回到最后一次见到他的地方，敞开你的灵魂吧。」

「好喔。谢谢。」拉尔知道自己不该损她，但他现在满肚子火，控制不住自己。随着一阵火花迸发，他穿越时空离开，留下飘萍独自待在她的宫殿花园里。

拉尔回到光雷驿，他最后一次见到贝连的地方。这里和他离开那时一样空空荡荡。甚至可说是更空了；宝库已经消失，只剩下恶狱镇的残骸。哪有什么线索可言。飘萍是怎么说的？敞开他的灵魂？真可笑。但他别无选择。

「好吧，敞开灵魂。」拉尔嘀咕道。「就来吧。」

他闭上眼睛，凝神静听。什么动静也没有。他嗅了嗅空气。是尘土和金属的味道。他下意识想使用天气魔法，幻想召出闪电把这片残骸炸得面目全非。搞不好召出一场暴风雨能让他心情好一点。

等等。他的魔力碰到了什么。一丝绿色的东西。感觉不太清楚，就像纸张上被擦掉一半的字迹似的。贝连是不是动了什么手脚，把他的乙太痕迹的记忆抹去了？那个狡猾的小恶⋯⋯

拉尔集中精神，专注在那条痕迹上。绿色的感知渐渐如花朵般绽放开来。他闭上眼睛，顺着那股感知踏进黑暗虚空——

然后发现自己置身于一片田野里，周围全是蒲公英。这些蒲公英比他见过的都还要高。青草也是，远方的树也是。这是什么时空？贝连在哪里？

他心中升起一股厌恶，用手抹了抹脸，然后僵住了。他的脸怎么了？那是胡须吗？他身上这是毛吗？那是⋯⋯尾巴吗？

「我要杀了他！」拉尔目露电光，仰天长啸，一只可爱的兽爪对着天空挥舞着。