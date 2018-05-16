黏足有很长一段时间只知道晴空号的温暖船体以及博卡登的炽热太阳。随着它从孢子期成长进入柄相期，它开始意识到声响，来自其他活物的声音。这些声音时而洪亮时而轻柔，它渐渐学会将它们区分为不同的生命形式。

有一天这些不同生命形式中的两个带着一件工具用绳索爬下了船体，那是一把在尾端具有刀刃的长木柄。「我觉得我们把这一个留太久了，」一人说道。「会很难把它撬开。」

「先用力砍它一刀吧，」另一人说。「那应该会让它松脱。」

黏足完全不认为被砍一刀会是什么好事。接着空中传来火焰的嘶喊，惊恐的叫喊声此起彼落。这两个生命形式扔下他们的工具并仓皇地从绳索爬往地面。

火焰的声音与气味十分骇人，足以刺激黏足发展进入下个阶段。它突然从柄壳里伸出它那半成熟的柄并犹豫着。它因发育不够成熟而只能看见周围近处的东西，而且它也无法分辨火和尖叫声的源头。但这个温暖的船体一直都是黏足的整个人生，它害怕离开。相反地，它开始吃力地往上爬。

腐生物 | Steve Prescott 作画

它的柄既脆弱又发育不全，因使劲攀爬而颤抖不已。空气中的热度使它的皮肤变得干燥，让它愈来愈难紧紧抓牢。几乎要因力竭而瘫软，它来到甲板外缘并扭动着钻入了围栏的最低杆底下。

热气止息但声音却持续着。黏足知道还不够安全，于是便拖着自己往前越过甲板，一边寻找遮蔽物。突然间它底下的甲板消失了。它在漆黑的空气中下坠并啪哒一声着地。

它在那里躺了一段时间，因这片黑暗与坠落而头晕目眩，直到它感觉到某个东西的存在。一颗温暖的白色星星，在填满了这片黑暗空间的管线与金属巢穴里不停闪耀。它给了黏足向前爬的力量，发现并爬过一条通道进入一个空旷的空间，在此它终于能够歇息。

黏足在黑暗中生长，那颗耀眼的白星提供了所有太阳的养分。一段时间后，它知道它的家已经升起并穿过天空，但它不确定那代表着什么。随着它愈长愈大而且感官逐渐敏锐，它开始听见声音，自将飞船心脏的白心与其他索蓝身体部位相连的管线中传来。

「我希望他们待在下面的人都没事，」一道声音说。「这个柯帮特务能够愚弄整个法师学院－那听起来可不妙。」白星用一种温暖的光芒围绕着这个声音，于是黏足便确定它以前曾听过这道声音，就在它进入柄相期之前。这就是引导这艘船重生的声音。蒂娅娜。它叫蒂娅娜。

另一个声音说，「所有特务该做的就是低调并且假装自己不是个嗜血的谋杀者。」那是亚瓦德，白星从世界的另一端将他召来作为蒂娅娜的朋友与帮手。「柯帮僧侣相当擅于此道。」

「等等，那是尤依拉的猫头鹰吗？她说她会在他们结束的时候派它上来。」

「是那只猫头鹰没错。我去准备晚餐。」

黏足知道自己即将迈入使柄长得更为强壮的兴相期。在某个时刻它将会往外探险，但外面的世界一直都是如此可怕。看来待在这里并进入早期繁殖周期还比较合理。至少在那之后它将会有个伴。

黏足在繁殖期间进入休眠以集中能量，但当它再次回复觉知时，它感觉到的是船体的热度。空气跟尘土一样干燥。待在这片安全的黑暗中，被白星看顾着，这肯定是个更合理的选择。

但它又听见了声音。有个人说，「我喜欢你的女儿。」那是尤依拉，一个被这艘船记到索蓝骨子里的声音。

这艘船认得泰菲力的笑声。「你当然会喜欢。我原本希望你可以见到苏碧拉。」

「那么，所以你不后悔。放弃了你的火花？」

「我后悔过许多事。但不包括那个。」

黏足大多与它的新芽交流，享受着陪伴的感觉，不过它也听着这些声音，学习关于船上其他居民的事。

亚维马雅的气味穿过木质墙面的开口处往下飘。这几乎使黏足考虑走出去看一看。但这些新芽还无法移动，而且亚维马雅的鲜绿色香气融合了骇人的烟味。于是黏足便和它的新芽们缩成一团，没有移动。

然后有个声音说，「这艘晴空号真是如此相似，却又如此不同。」

卡恩，白星低语着。黏足感觉到这个索蓝结构体嗡响着响应。

「再次登船会感到奇怪吗？」那是莎娜，她血液里的模板跟交织在这艘飞船骨架中的模板一样。「就在你经历过这一切之后？」

在他回荡的声音里透着一丝趣味，卡恩回复道，「在经历这一切之后，一切都变得很怪。」

拉夫是另一位拥有熟悉血统的人。黏足提防着两个新人，茜卓和雅亚，她们闻起来有火焰的味道，尽管白星看似并不介意她们。

尤依拉说，「裘达向我提过关于你的事。他知道你回来了吗？」

雅亚说，「啊。我不知道他回来了。」

「他在陶拉里亚西境，在学院里。等这一切都结束后，我们可以带你回到那里。如果你想的话。」

「谢谢你的提议。但我还不确定自己是否打算久留，如果你懂我的意思的话。」

这艘船不认得另外两个登船的人，但白星却没有反对他们的存在。甚至没反对那个在皮肤上刻划着死亡的人。

莉莲娜说，「你没跟茜卓提到霍苏的事。」

基定告诉她，「没有，而且我不会说。那不是我该说的故事，不是吗？」

「如果你告诉她，你或许能利用它来让她觉得 . . . 让她觉得她应该帮助我们杀了贝赞洛。」

基定听起来十分恼火。但基定经常听起来恼火，所以黏足并不确定这是否具有什么意义。「莉莲娜 . . . 如果那就是你想要的，为什么你不告诉她？」

「我不需要，不是吗？她早就想帮我们除掉贝赞洛了。」

「那是因为她认同我们得先完成这件事才能再次面对尼可波拉斯。我甚至不知道你在问我什么。难道你正试着找出为何我的第一个反应不是利用由一个朋友所提供的机密来操弄另一个朋友吗？」

「不，当然不是！」莉莲娜大步离开了。

黏足听见基定喃喃自语着，「她欺骗自己的功力几乎没有极限。」

黏足开始认真考虑是否应该离开它的安全避风港。新芽们已进入它们的初柄相期，而黏足也送出化学讯息告诉它们是时候完成它们的转变了。它们拔起它们的柄并绕着密室练习行走以及攀爬墙面。黏足需要在它自己的柄回复休眠相之前使用它。正当它思考着这个难题时，门打开了。

有个人影站在那里。黏足已经很久没看见另一个活物而且它看似感到好奇更胜于惊吓。过了很长一段时间，这个人影说，「蒂娅娜，我想我找到那股味道的来源了。」

那是亚瓦德！黏足从它的身体上伸出一条臂柄并挥舞着。

「在主引擎舱隔壁的贮藏室，」亚瓦德补充道。

黏足和亚瓦德互相看着彼此直到蒂娅娜出现。「噢，神圣撒拉，」蒂娅娜说。黏足朝她挥了挥手。

「它刚刚是在跟我挥手吗？」蒂娅娜说。

「我想是的。」亚瓦德犹豫着。「如果你听得懂我说的话，就朝我们两个挥手。」

黏足伸出第二条臂柄并朝他们两人挥手。

「啊。」蒂娅娜看似感到困惑。「那么，好吧。」

「我认为它是个散绿菌，」亚瓦德说。

「可能吧。」蒂娅娜沉默了一会儿。「嘿，你是个散绿菌吗？」

黏足没有能够答复的发声器官，但却使用它的臂柄来示意。它还无法完全确定自己是什么，不过它觉得真相将会随着发展的后期而出现。很难用手势来传达那份想法。

「显然它正试着要回答你，」亚瓦德说。

「我不会用显然，」蒂娅娜说。

「是因为它没有脸孔吗？」亚瓦德问道。

蒂娅娜看似试图歪着头从另一个角度看黏足。「好吧，没错，不过它正在对我们说话，所以它肯定 . . . 等等，拉夫或许能够跟它交谈。」

蒂娅娜离开。黏足和亚瓦德又再注视着彼此一段时间。亚瓦德说，「你好。我叫亚瓦德。有时候被称作受诅者。」

黏足比出赞同的手势并指向围绕着它柄部的幕状物，试着表达它自己的名字。

「呃嗯，」亚瓦德说。

然后蒂娅娜带着拉夫出现。拉夫说，「噢，没错，这是一个散绿菌。嗨，散绿菌。」

黏足伸出第三条臂柄挥手致意。

「这很有帮助，拉夫，」蒂娅娜说。她的语调暗示了这根本就没有帮助。「它在这里做什么？」

「这个嘛，散绿菌来自亚维马雅，而且跟蘑菇有某种关连，」拉夫解释。「它们原本是被创造用来 . . . 呃，我稍后再跟你说。它还站在这里，如果大聊这些会有点尴尬。这一只大概是以孢子的形式登船，黏在尤依拉用来再生船体的那颗树灵种子上。噢，嘿，而且它好像已经有十个宝宝了。」

「什么？」蒂娅娜说。

黏足环顾着它的新芽，现在它们都已进入柄相期。它鼓励了它们一下，接着它们全都朝它们的新朋友挥着手。

「是啊，这些都是小散绿菌。嗨，小散绿菌们，」拉夫说道。他转向蒂娅娜。「你打算怎么处理它？」

蒂娅娜没有回复，但却深深地叹了一口气。黏足不确定该如何解读它。

亚瓦德说，「它…它们没展现任何试图攻击我们或伤害这艘船的迹象 . . . 我们还需要对它做什么吗？」

「我们可以带它去亚维马雅，」拉夫提议。

「我们刚刚才在亚维马雅。」蒂娅娜把双手放在她红棕色的头发上，彷佛她可能会把它拔出来。「好，我们现在就先别管它吧。我要去跟尤依拉谈谈。」

亚瓦德关上门，黏足听着他们逐渐远去。声音随着距离渐渐变弱，拉夫说，「告诉尤依拉，撒拉说它待在这里没关系－噢！我只是开个玩笑！」

黏足考虑着自己的处境，然后环顾了它的新芽。出于本能，它知道是时候四处走走并看看这个世界了。好吧，最好赶快开始。

黏足朝它的新芽们送出化学讯息，告诉它们是时候离开它们的家了。等到它们全都在地板上走动之后，黏足便往门走去。把门推开，黏足踏了出去，一边呼唤它的新芽们跟着来。

它跟随着蒂娅娜与亚瓦德之前走过的路线。他们曾走下一条巨大弯曲的走廊，黏足意识到它一定是沿着船体的内部行进。它穿过第一个出口并发现蒂娅娜与亚瓦德站在飞船中央部位的一个房间里，这里还有许多通往其他走廊的开口。

亚瓦德说，「它正跟着我们。还带着那些宝宝。」

「我看见了。」蒂娅娜盯着黏足，而黏足也回看着她。

莉莲娜大步走进，停了下来，并且质问道，「这是什么？」

「它们是散绿菌，大概来自亚维马雅，」蒂娅娜说。

亚瓦德对黏足说：「散绿菌，这位是莉莲娜。」

黏足向她挥手致意，并催促所有新芽们这么做。

蒂娅娜补充，「显然当这艘船还在建造的时候它们就已经登船了，就在…」

莉莲娜朝黏足皱了一下眉。「好，随便。它们会做什么？」

蒂娅娜看着黏足。「就目前为止，它们会盯着人看。」

「嗯，那没什么用处。」莉莲娜转向亚瓦德并说道，「你是怎么决定不吃人的？」

亚瓦德会吃人？那很可怕。黏足和它所有的新芽都转身盯着亚瓦德看。

亚瓦德看似也吓了一跳。「那不是个决定。我不想当一个吸血鬼。我不是自愿的。」

莉莲娜挥了挥手。「没错，我知道那点，但当你被转化后，难道吸血不是一件非常自然的事吗？」

「不是。」亚瓦德看似感到困惑。「难道你正试着要说服我吸血是个好主意吗？」

「不，当然不是。」莉莲娜看似在重新考虑。「除非是为了应急，那么…」

蒂娅娜已交叠双臂，以一种猜测的表情在一旁看着。现在她说，「你正在问他他是如何抗拒做出自私行径的冲动。」

莉莲娜转身瞪视她。「不，我不是在问那个。」她再次瞥了亚瓦德一眼。「但既然她都提了，你是怎么办到的？」

亚瓦德露出沉思的表情。「那曾经很不容易。我得抱持着我被转化之前的自我形象。我想成为的形象。」他继续说，「有了魔力石对我产生的影响，这就更容易了。但我知道在必要时刻我能够离开它的影响范围，并且保持自制。」

莉莲娜看起来不像是听见了她想听的。「所以这没有什么诀窍可言。」

蒂娅娜搔了搔头问道，「你是不是有什么事想谈谈？我是个天使。我们对这类事情应该相当拿手。」

「不，当然没有。」莉莲娜惊恐地后退。「算了。而且如果你们跟任何人提到我们的这场对话，你们都会后悔的。」她大步地沿着另一条走廊离开了。

那还真有趣。黏足对于探索环境这个决定感到舒服多了。在黑暗中生长了这么久，外在的世界果然是个有趣的地方。显然还有好多要看的事物。它选择了一条不同的走廊并开始前进。

在它后方，亚瓦德说，「呃，我们最好警告其他人它在这里。」

蒂娅娜说，「我去船头，你去船尾。」

黏足持续探索了一阵子。那些蜿蜒的走廊与圆形的房间都有一种令它感到愉快的熟悉感。人们说这艘船是从一个元素的种子长成的，这可能就是它感觉起来如此熟悉，它庇护了黏足并加速它的生长与生命周期，以及黏足看似对其中的居民知之甚详的原因。

它找到了通往一个房间的开口并往内窥看。泰菲力正坐在房间的一侧读着一本书，而基定则在另一侧磨利一件武器。基定抬头看着黏足。黏足挥手致意。基定说，「泰菲力。」

泰菲力短暂地抬起头。「啊，散绿菌。没错，蒂娅娜说他们找到一些活在引擎舱里。」

基定沉默了一会儿，然后说，「那听起来像是别人的问题，」接着便继续磨利刀刃。

黏足看着他们一段时间，但他们却什么也没做，于是它便继续移动。接下来它找到一个巨大的船舱，而尤依拉正坐在一张桌子前。尤依拉是这艘船的最爱。

尤依拉用右眼前的镜片检查摊在桌面上的水晶与金属制神器师零件。她胡乱摸索着一个她够不到的工具，而黏足便用一只额外的臂柄将它拾起递给她。她说，「谢谢你，莎娜。」

「那不是我。」莎娜走进房里并在尤依拉对面坐了下来。「而且我会试着不放在心上。」

「什么？」尤依拉抬起头，眨了眨眼。她看着黏足。「噢，抱歉。没错，蒂娅娜说我们有个寄舱客。」

拉夫跟着莎娜走进房里。「你好呀，散绿菌。」他坐下来对莎娜说，「我只是想说，大部分闻名的战士都有个悲惨的过去。」

「我没有，」莎娜说，带着一种斩钉截铁的氛围。

「我知道，我只是觉得那很怪，」拉夫坚持己见。

「你才奇怪，」莎娜反驳。

黏足想着几乎被一把铲子杀害并且得用它那依然柔软的柄逃生，直到躲在这艘船的引擎舱里，这或许也称得上是个悲惨的过去，但从那一刻开始一切看似进展得相当顺利。它的新芽们小心翼翼地探索这个房间，研究着那些它们能够触及的架子上的书本与工具。「请告诉它们不要碰任何东西，」尤依拉对黏足说。

黏足告诉新芽们不要太靠近任何东西，尽管它们现在还没长出臂柄。

拉夫显然还想聊关于悲惨过去的事。「不，我的意思是，你确定那不是只有一点点悲惨吗？」

莎娜叹了一口气。「有一次我妹妹在至日早晨因为跟邻居们打情骂俏而把蜂蜜面包烤焦了，而我的姐姐告诉她说她毁掉了这个节日。流了不少眼泪。」

尤依拉调整了她的目镜。「你知道，拉夫，你也没有一个悲惨的过去。」

「那是因为他几乎没有过去，」莎娜说。

拉夫挺起身体。「你不知道我的过去够不够悲惨。」尤依拉扬起眉毛。他试着说，「在陶拉里亚学院念书可不轻松啊，你知道的。」

「她确实知道，」莎娜指出。

尤依拉用手撑着下巴，一边透过她的目镜瞪视着他。「那么你被困在多少个时缝里过？」

拉夫泄了气。「我忘记那个了。」

亚瓦德停在门口说道，「噢，它们在这里。」

尤依拉抬头看着黏足，它正靠了过来检视着桌上的对象。「是的，它们在这。」

亚瓦德走了进来。「它们看似无害。你打算怎么处置它们？」

黏足扭转它的上半部以仔细地凝视尤依拉。她平静地看着它很长一段时间，然后露出笑容。「我一定是透过莫黎墨的种子把它们带来这里了，所以有机会的话我们得把它们送回亚维马雅。」

黏足不确定该如何表达它的感激，于是它便递给她另一件工具。

一道被遮掩的嘶喊声自上方传来，然后又被急遽地打断。黏足认出了火焰的声音，并命令它的新芽们紧靠在一起。

拉夫惊讶地坐挺身体。「那是什么？」

「那是茜卓和雅亚，在甲板上。」莎娜指着上方。

「烈焰术士在木造飞船上抛掷火球？」拉夫看起来不太高兴。「那真的是个好主意吗？」

黏足认为那是个可怕的主意。

亚瓦德看似无奈地接受。「不，不完全是，但她们两人都说茜卓需要找到真实的自我，而且那看似跟大量的火焰有关。」

「卡恩正留意着她们。」尤依拉调整了她的目镜并拾起另一件工具。

这真令人好奇。黏足命令它的新芽们待在拉夫身边，并动身前去打探更多消息。当它往门口走去时，拉夫大喊，「嘿，你要去哪里？你丢下了你的宝宝啊！」这些新芽顺从地紧紧聚集在拉夫的椅子周围。

「我想你成了保姆了，拉夫，」莎娜评论道。

黏足找到通往甲板的阶梯并爬入了明亮的阳光下。它看见的第一件事就是这艘船飞越水面。看似往四面八方延伸的无垠水域。之前黏足曾隐约地意识到这艘船飞过水面，但看见它却是截然不同的感受。它穿过甲板往栏杆走去，一边记起了当它还只是个会动的新芽时，那段逃难的旅程看似有多漫长。

太阳温暖了黏足的顶盖与孔洞，热度持续渗入。云朵在蓝天上飘移，黏足的感官侦测到了远方的陆地。

在它旁边的某个人说，「你好，散绿菌。我是卡恩。」

黏足转身挥手致意。卡恩比向船尾。「别靠近那些烈焰术士；她们正在工作而且需要大量的专注。此外，虽然自我们登船后她们还没这么做过，但她们很容易非常大声地对彼此咆哮。」卡恩靠得更近并压低他的声音。「这很恼人。」

黏足在甲板上坐了下来，证明它完全不想前往任何靠近烈焰术士的地方。卡恩坐在它旁边，说道，「我们正在前往乌尔博格的路上，为了要摧毁柯帮城塞里的恶魔贝赞洛。」

黏足冷静地看着卡恩。它不确定这一切代表着什么，但这相当骇人。

卡恩继续说道，「无法保证我们会成功，但我们是一群狠角色。」他犹豫着，然后说，「很抱歉我必须打扰亚维马雅的土地来取回那个钵。我知道这对每一个住在邻近森林里的生物造成了困扰。但我认为那是必要的。我需要把它带去新非瑞克西亚并一劳永逸地摧毁他们的时空。我想要永远终结他们。」他仔细地端详黏足，等待着一份回应。

非瑞克西亚这个字不知怎么地竟让位于飞船心脏的白星搏动着－愤怒？恐惧？期待？黏足无法确定，而它的皮肤也扭动着产生反应。卡恩还在等着，于是黏足便用它的臂柄做了个手势，表示它的理解。

卡恩点了点头，然后朝外眺望着水面。「其他人认为非瑞克西亚已不再是个威胁，或许他们是对的。」卡恩垂下了沉重的眉毛，黏足认为他看起来既哀伤又担忧。卡恩补充，「不过我觉得我愈早行动愈好。」

黏足凝视着卡恩，但他却没再说什么了，于是黏足就只是坐在他身旁并看着这片无垠的水面。

茜卓坐在甲板上，有三十七颗不同的火球飘浮在她的头顶上。让它们持续稳定地移动可不容易，但茜卓正在努力达成这件事。「我做得怎样？」她问道。

在她后方的甲板上踱步，雅亚说，「如果你还需要问的话，你一定是做得不太好。」

茜卓没有让任何一颗火球滑脱。无论雅亚对她的脾气有什么想法，她很清楚自己不能在一艘木造飞船上失控。而且她还有些需要知道的事。「为什么你会改变心意来帮我？是因为我为穆塔尼做的事吗？」

「部分是。」雅亚绕到她面前。「无论时间长短，这是我第一次看见你能够专注于某个东西上的迹象。」

茜卓持续把注意力放在火球上，而且没有一颗在摇晃。她咧嘴一笑。「我知道你在做什么。你正为了考验我而表现得刻薄。」

雅亚嗤之以鼻。「我是为了考验你才说真话，孩子。」

茜卓觉得那不是个玩笑。「我真的那么差吗？」

雅亚叹了一口气并再次踱步走开。「没那么差。我看过更糟的。顽固，不耐烦，就像在跟石墙说话，不知道他们想要…」

茜卓记得的不是这样，不过她也愿意承认自己一直不听路缇修女的话。她想着如果自己是雅亚的话会作何感受。我大概会跟我自己打一架并且让我学一堂惨痛的教训。这令人有点心生畏惧，看来一个强大的烈焰术士竟需要拥有这么高的自制力。「嘿，我没那么糟。我大概知道自己要什么。有时候吧，大致如此。」

「你知道你认为自己想要什么，」雅亚纠正。「就跟我一样。」她踱步离开。「我以为我想要自己的自由。我花了很久的时间才明白我真正想要的是帮助一群修行僧引导年轻的烈焰术士。就算是像你这样顽固的学生。」

茜卓咧嘴笑着。「那就是你还没放弃我的原因吗？」

雅亚叹了一口气。「不如说我不喜欢未完成的工作。」她稍微耸了耸肩。「你还不认识自己，所以你没有把事情想透彻。你帮助穆塔尼的方式让我知道你对于如何接触你的真实自我或许还有点概念。」她再次低头看茜卓，摆出了严肃的表情。「如果你知道自己真正想要的是什么，你就不会犯错。」

茜卓让这些话在心中沉淀，思考着她认为自己想要的事物，以及她曾犯下的错。她真正的感受。其中一颗远程的火球燃烧得稍微剧烈，接着茜卓使它稳定下来。「我的朋友妮莎在我们刚抵达这里时离开了我们。她不信任莉莲娜，不认为我们应该除掉贝赞洛，而且 . . . 我知道她需要回到她自己的时空，就在发生那些事之后。但这感觉起来真的 . . . 」

雅亚看着她。「就像她遗弃了你。」

「没错，而且我猜那也是我感到如此沮丧的一部分原因，」茜卓承认道。「还有在我认为你是路缇修女的时候对你大吼大叫，然后在我发现你的身份时真的对你大吼大叫。」茜卓知道这听起来就像是她在找借口。她已经不需要借口了。「我知道那并没有让我的表现看起来比较好。但我现在已经不在乎了，而且我准备把贝赞洛和柯帮从这个时空上烧除。那就是我想要的。」

「嗯，」雅亚说。

茜卓鼓起勇气抬头看她，却发现雅亚正凝视着地平线。一块阴暗的污渍标记了那里的蓝天，宛如一片云朵。宛如笼罩在一座火山上方的尘云。茜卓瞇起眼睛。他们来到了乌尔博格。

雅亚低头瞥了她一眼并说道，「你即将得到证明那句话的机会了，孩子。」

黏足能够闻到海风上的烟味，以及远方腐烂与燃烧的气味。它的肌肤颤抖，接着它走回阶梯并爬下去寻找它的新芽们。是时候回到引擎舱和白星照耀的安全之地了。暂且如此。

鹏洛客档案：莉莲娜维斯

鹏洛客档案：基定尤拉

鹏洛客档案：茜卓纳拉

鹏洛客档案：泰菲力

鹏洛客档案：卡恩

鹏洛客档案：雅亚巴拉德

时空档案：多明纳里亚