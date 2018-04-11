「谢谢你愿意和我在此会面，」阿耶尼说。

尤依拉把头倾向一侧。「我猜你要我帮助那些你曾向我提过的鹏洛客？」他们站在晴空号新建成的舰桥上。它被抬升并悬挂于船尾上方，具有自一侧墙面延伸至另一侧的巨大窗户，使博卡登的早晨晴空、工人营地，以及底下的沙滩与海湾在他们面前一览无遗。其他人在舰桥下方的露天甲板上，蒂娅娜与亚瓦德正在协助莎娜与拉夫把剩余的补给品搬上船并将它们存放于甲板下。

阿耶尼的突然现身引起了一点骚动。即便对习惯魔法的人们来说，看见一个有着白毛以及独眼猫科掠食动物头颅的高大结实人形生物凭空出现依然十分骇人。幸运的是，大部分的工作人员已登上补给船返家，而还留在沙滩上向尤依拉道别的哈迪与恬恩以及少数几人则早已见怪不怪。

尤依拉之前只见过阿耶尼一次，而且相当短暂，当时他自称是个鹏洛客并且前来寻求她的协助。他们安排再次在这里会面，但尤依拉原本打算提早抵达以先让自己有充分的时间来重新熟悉完整的晴空号。现在她得让自己专注于对话上，但她真正想做的却是触碰那光滑的全新木造航行仪表板，走下舰桥后方的阶梯以检视重建的引擎，并且探索如迷宫般的船舱与公共休息室和厨房。莫黎墨的种子以一种截然不同却又似曾相识的方式包覆了这艘飞船的骨架。

「是的，我们必须与他们会面，」阿耶尼说。他看似没注意到尤依拉的分心，显然已全神灌注于他自己担心的事情上。无论他将要说什么，他看似不愿意提到这件事。「但首先我必须要问 . . . 你知道那位名叫卡恩的鹏洛客已被找到而且从非瑞克西亚被救出了吗？你知道他已经回到多明纳里亚了吗？」

「不！我并不─你确定吗？」震惊与如释重负感使她的心猛烈跳动。阿耶尼轻轻地点了点头。尤依拉转身并遮住她的脸，不让这份涌现的情感被人看见。她的机械猫头鹰停在她肩上，焦虑地鸣叫着，被她突如其来的激动所吸引。我没事，她对它说，并以另一道意念派它飞下楼梯间的舱口来到晴空号的甲板上。她深吸一口气并转向阿耶尼询问卡恩的下落。阿耶尼的五官如此不同，使她难以解读他的表情，但他的眼神却充满了哀伤。她改问道，「出了什么事吗？卡恩受伤了吗？」

「没有受伤。」阿耶尼犹豫着。「你以前也认识鹏洛客凡瑟吗？」

「是的。」尤依拉注意到过去时态并感到不适。「拜托，就告诉我发生了什么事吧。」

阿耶尼呼出一口气。「凡瑟把自己的火花给了卡恩，为了拯救他。凡瑟没有活下来。」



遥远回忆 | Art by Karl Kopinski

尤依拉踱步走向罗盘架，用手顺了一下头发。她不愿相信，但这确实是凡瑟会做的事。在她为卡恩松了一口气后，这就像是一份难以承受的悲伤。当她认识凡瑟的时候，他的年纪只比拉夫稍大一点，而且她很喜爱这位朋友，尽管他对她的感觉却更为强烈。背对着阿耶尼，她问道，「这就是卡恩没来找我的原因吗？」

阿耶尼摇了摇头。「我不知道。不过 . . . 这份推测看似相当合乎情理。」

我得找到他，尤依拉想着。卡恩也是她的朋友，他们共同为凡瑟感到哀伤。她揉了揉眼睛。还有其他事得先处理。她说，「那么非瑞克西亚呢？」

「一整座时空已落入他们手中，但他们也被局限在那里。应该没有其他时空有危险。」阿耶尼听起来极为肯定。

尤依拉想再多问点，不过她却听见蒂娅娜在甲板上呼唤她。晴空号已准备启航，而且她不想再多浪费任何时间。接下来的工作会分散她的注意力，这是一件好事。她的手滑过航行仪表板，使自己平静下来，并说道，「谢谢你告诉我这个消息。这一直都不会是个轻松的负担。我们去接你的朋友们吧，好吗？」

阿耶尼点了点头，他的表情温和，显然注意到了她那空泛的笑容以及她对于隐私的渴望。

宾纳里亚城的城门十分壮观，由宾纳里亚的魔法染色玻璃建构而成，在耀眼的晨光下闪闪发亮。它们有四层楼高，高耸的灰色石墙上矗立着许多狭长尖塔与拱门。如果此刻内部的通道没有被挡住的话，基定会更欣赏这份景致。十几位战斗天使站在走道上，不只拦下了他们的队伍，连他们周围试图进城的市集马车和其他旅人也一同被挡下。



Art by Jonas De Ro

基定骑在马背上，懒得下马。他后面跟着莉莲娜以及一小队蕾尔的武装士兵。不愿遮掩声音里的讽刺语气，他问天使们，「有什么问题吗？」

带头的天使说道，「我是黎明使者莱拉，撒拉天使团的指挥官。你的伙伴散发死亡魔法的恶臭并且不准进入这座城市。」

「噢，拜托，」莉莲娜嫌恶地咕哝着。

基定平静地吸一口气。没有时间战斗了，尤其是跟应该成为他们盟友的人。「你看见我们跟着宾纳里亚的士兵一起旅行，」他开始说道。

莱拉打断他的话，「我们欢迎你和他们。但不欢迎这个死灵术士。」

基定没心情争论。这已经是一段漫长的旅程，而且他知道蕾尔的艾文信使已早他们一步传递了战局的消息。「这个『死灵术士』是一位恶魔克星。她已经杀了三个恶魔并且帮助我们击败卡利戈的柯帮，更何况我们是为了除掉贝赞洛才来到这里。」

莉莲娜愤怒地倒抽了一口气。「为什么你要告诉每个人我们的计划？你可以再喊大声点吗？我相信乡间至少还有个柯帮教徒没听见。」

基定露出坚决的表情。「我不是在告诉每个人，我正在告诉撒拉教会的指挥官。」他刻意强调。「她才是有翅膀的人。」

「噢，别试着嘲讽了，你不在行，」莉莲娜说。「而那也不表示你可以信任她。你怎么能够活了这么久还如此天真？」

基定转头说道，「教会兵力在卡利戈信任我们并且协助处理了你那个特殊的麻烦。反过来，至少我们能够信任他们─」

莉莲娜指出，「那才不是我们至少能做的事！」

「─而且我们早就知道贝赞洛知道我们在这里！」

莱拉来回看着基定与莉莲娜，扬起了一边的眉毛。提亚哥骑马绕过他们并把一份折好的小包裹交给她。「黎明使者指挥官，这是来自卡利戈战斗天使蕾尔的信，她在信里亲自为死灵术士莉莲娜作担保。」

莱拉接下包裹并打开它。她询问提亚哥，「他们从卡利戈到这里的一路上都是像这样吗？」

提亚哥叹了一口气。「是的，指挥官，每一步都是。」

莱拉审视这封信。过了一段时间后，她勉强认可道，「很好。你可以进入这座城市。」

带着强烈讽刺的语调，莉莲娜开始说道，「哎呀真是非常感谢你─」但随着她用力拍了一下翅膀，莱拉冲向了空中。其他天使们跟在后方，移动的空气吹乱了基定的头发并使他的马用力踱步。

当莉莲娜咕哝着粗鲁的评语时，基定正因阻碍移除而松了一口气。他转向提亚哥。「我们需要找到某个高处，一座塔的顶端。你有什么建议吗？」

提亚哥说，「那个嘛，我帮得上忙。」

白色的旗帜四处飘扬，他们经过一座广场，里面具有许多身穿黄金铠甲的宾纳里亚英雄雕像。在经历沼泽之后，骑马穿过一座活生生的城市还真不错，这里熙熙攘攘又充满活力，还有这么多身穿平民服装的人类与艾文不停忙碌着。仍然有士兵和骑士，甚至有人领着拥有巨型翅膀的马匹穿过街道，虽然宾纳里亚城戒备森严，但它却没有遭受袭击。尚未，基定想着。他不愿见到这个地方，以及它周围的繁荣城镇与乡间，落入和卡利戈相同的命运。



Art by James Paick

提亚哥安排让他们能够在其中一座宾纳里亚驻防地的信号塔顶等候，而那里也有个方便天使和艾文降落的平台。基定只告诉他说他们正在等一位朋友，不过，早已习惯于来来去去的有翼战士，提亚哥并不觉得这有什么不寻常。基定向他致谢而他则说，「在你们为卡利戈所做的事之后，这是最起码我能做的了。祝你们两人好运。」

基定瞥了莉莲娜一眼以看看这对她有什么影响，但她却早已转过身去。她在平台附近的一张石凳上坐了下来。在来到这里的旅途中，他一直在担心她。她还是没谈到她的哥哥，而基定也不确定她是否意识到他已听见霍苏对她说的临终话语。锁链面纱已产生恶果，耗竭了她的力气，但他们当时几乎立刻就得动身前往宾纳里亚城。

当他在她身旁坐下时，她说，「所以为什么阿耶尼想在半空中会面？」

基定往后靠在墙上，放松他那依然疼痛的肩膀。「我不知道。我肯定那会有个好理由。」

莉莲娜反驳，「我肯定那会是个自以为是的理由。」

他们等了足够长的时间而使莉莲娜沉沉睡去。然后基定看见某个小型的金色物体飞掠穿过天空并起身，认为它是一位信使。它降落在矮墙上，接着他看见它是个小型的机械猫头鹰。「那是某种非常复杂的法师制品，」莉莲娜一边打哈欠一边做出评论，然后站起身。

「还有那个也是，」基定说，同时这艘巨大的飞船正朝他们缓缓下降。



Art by Tyler Jacobson

当他们一登上晴空号并踏上阶梯进入宽敞的舰桥时，争论就爆发了。在前端部分，也就是方向盘与罗盘柱所在之处，几乎是一整片窗户并且眺望着宾纳里亚城的壮观景致。阿耶尼几乎不等他们好好地与尤依拉船长、莎娜西赛，以及拉夫卡帕轩会面就劈头问基定，「其他人到哪去了？他们怎么没跟你们在一起？」这迫使基定开始了一段冗长又笨拙的解释。

莉莲娜站在那里，咬牙切齿，只要她还能忍受。她那深埋已久的部份，她那记起自己是维斯家族女儿的部份，感到这非常地粗鲁又无礼。基定依然是平常那个惹人厌的他，面容平静地站在那里解释。至少他没提到任何关于她哥哥的部份，让它听起来就像使卡利戈巫妖安息就只是因为这是他们击败柯帮兵力的唯一方法。这让她松了一口气；她能够想象阿耶尼甚至会开始同情，至少对霍苏是如此，而她则无法忍受这个念头。她的脾气可承受不了他的怜悯。

至于霍苏提及的虚空则让她感到一阵刺骨冰寒。那会是什么意思？

阿耶尼哀伤地说，「我就怕这个。我不知道我们现在该如何打倒尼可波拉斯了。你们本来就不该去阿芒凯。」

莉莲娜无法再忍受了。在她侧边的锁链面纱相当沉重，甚至在使用过后这么久还一直吸取着她的力量。她想跟某个人激烈争论，而比起基定，阿耶尼会是个更好的目标。带着冷漠镇定的表情，她说，「你可以停止向我们抱怨那么久来听听我们的计划。或是让我们坐下。基定的伤口还在复原，你知道的，而且我不是说你会在乎，但我也觉得不太舒服。」

年轻的法师拉夫试着引导他们就座，但阿耶尼却将他遗憾的目光转向她。「我知道这大部分都是因为你，死灵术士。你和你的恶魔们─」

「莉莲娜，别说了，」基定打岔。「阿耶尼，这是我的决策而且我接受这份后果。」

阿耶尼转向基定，眼神里透着怒意。但他说话的语调却依然恼人地平静，「接受后果的行为令人赞赏，不过对阿芒凯的伤害已造成，而且无法修复。」

「我无法反驳那点，」基定说。莉莲娜感到恼火，但至少基定那如武器般的冷静正瞄准了阿耶尼。或许他们能够平静地互相「充满哀伤大过于愤怒」直到他们在原地化为石头。这个主意不错，莉莲娜想着，并开始认真思考该如何让它成真，至少就阿耶尼而言是如此。基定持续说道，「可是我们在阿芒凯的失败是因为莉莲娜依然受制于她的恶魔条约。一旦我们杀了贝赞洛，她将能够恣意发挥全力对抗尼可波拉斯。」

阿耶尼坚持他的立场。「你需要听我的，不要在这里浪费时间。」

「替多明纳里亚铲除贝赞洛是在浪费时间？」莉莲娜忍不住大喊。

「我不是那个意思，」阿耶尼说，如此的耐心使莉莲娜的理智断线。

「你没看见他对卡利戈做了什么！」她怒吼着。「我所知的一切都已毁灭，化为腐朽烂泥。我们需要阻止─我们得─」她猛然发现自己说了太多，可怕地暴露了自己的过去。这些新面孔都在怜悯地看着她；尤其莎娜貌似正完全感同身受地点着头，而且这一切都太可怕了。莉莲娜环抱双臂并抬起下巴，决定豁出去。「在我能够替你们战斗之前我需要摆脱我的条约，阿耶尼，就这么简单。」



阿耶尼没有响应，就只是用他那颗完好的眼睛打量着她。基定说，「我们打算继续这场战斗，阿耶尼。但我们必须先摧毁贝赞洛。」

阿耶尼持续注视着基定，然后把视线移回到莉莲娜身上。她知道自己看起来既顽固、愤怒又痛苦，并试着让自己的表情回复到以往的傲慢轻蔑。她不确定自己是否有成功。

阿耶尼看似做出了决定。终于，他开口了。「我明白了。我在这里帮不了你。我必须找到更多鹏洛客加入对抗波拉斯的行列。」

基定毫不迟疑。「我们会尽快加入你的队伍。」

阿耶尼严肃又怀着敬意地向他点头致意。「保重。」

随着他转身离去，金色的阴影也在他四周成形，彷佛他跨步穿越了一片高草原。接着在一瞬间他便消失离开了这个时空。

拉夫朝他留下的空位挥了挥手。「再会，很高兴认识你。每当你想要在一群陌生人面前进行一场莫名其妙的鹏洛客对决时，欢迎回来。」

莎娜推了他一把。「不是现在，拉夫。」

基定呼出一口气并转向尤依拉。「很抱歉在你的舰桥上争论。显然阿耶尼原本要我们跟他走。如果你要我们离开─」

「这没什么。」在尤依拉冷静的外表下有一种刚毅特质。「或许阿耶尼有他的计划，不过我重建这艘船主要就是为了对抗柯帮，而且摧毁贝赞洛正是完美的第一步。我们相当欢迎你们的协助。」

「为什么？」莉莲娜吃力地让她的语调听起来像询问而非控诉。她不愿拒绝别人的帮助而且不想离开这艘舒适的飞船，但她也不想再次被愚弄。「你为什么对杀了被赞洛这么感兴趣？」

尤依拉露出浅笑。「我不是一个鹏洛客；这个地方是我的家，我对保护它非常感兴趣。我从非瑞克西亚入侵之前就一直那么做。」那很有趣。莉莲娜扬起眉毛，而尤依拉则补充说道，「我比我看起来的样子还老。」

莎娜耸了耸肩说，「无论是哪种形式我都会与柯帮战斗。除掉贝赞洛将会使这件事更容易。」

拉夫挥了挥手。「我是新人。说真的，我今天才刚开始。而且你们还没见到其他人，不过蒂娅娜是一位撒拉天使而亚瓦德则是 . . . 亚瓦德，但他也想摧毁贝赞洛。」

莉莲娜没有感觉到任何欺瞒，而且她自己就是一位欺瞒专家，她应该知道。一部分的她不想要新伙伴；她想要独自面对她的愤怒以及关于她家人的痛苦真相。但比起当他们初次抵达多明纳里亚的时候，她知道她现在更无法凭一己之力铲除贝赞洛。她瞥了基定一眼，而他说，「尽管我们有不同的理由，但我们都拥有相同的目标。让我们坐下来好好讨论该如何互相帮忙吧。」

尤依拉带他们走下阶梯来到位于舰桥下方底层甲板的一个隔间内。它是个宽敞的房间，具有一张会议桌以及更多能够眺望天空与下方城市的长形窗户。他们也见到了天使蒂娅娜，她看似比莉莲娜所见过的其他天使们更谦逊，还有亚瓦德，显然就是一个改过自新的吸血鬼。

随着他们就座，莉莲娜承认道，「我知道如果不合作我们就是傻瓜。但我们需要一个新的计划。我的旧计划随着我们鹏洛客伙伴的离去而瓦解了。」

永远执迷不悟的乐观主义者，基定说道，「我想我们可以找回茜卓 . . . 如果我们找得到她的话。」

莉莲娜疲倦地告诉他，「就算她还在多明纳里亚，她的力量也不足以让我们闯入城塞。少了妮莎，我们就少了那份蛮力。」她摆出沮丧的姿态。「而且我们还得找到某种方法杀了贝赞洛。」

「我们需要情报。」尤依拉将两手的指尖靠拢。「多年来我一直在观察城塞，据我所知它的防御经常改变，而出入口更是随着贝赞洛的兴致反复重建。」



Art by Jonas De Ro

莉莲娜露出愁苦的表情。情况甚至比她预期的更糟。

但莎娜却说，「我们需要俘虏一位高阶柯帮特务。他们亲自向贝赞洛汇报，他们拥有关于目前城塞结构、它四周的陷阱，以及最佳闯入方式的信息。」她看向蒂娅娜。「这里会有吗？天使们会帮助我们找到一个吗？」

蒂娅娜思考着这句话，她的表情犹豫不决。「天使们被派往宾纳里亚城搜寻并铲除特务。我不认为我们会在这里找到活口。」

吸血鬼亚瓦德一直都静静地听着。现在他说，「蒂娅娜说得没错。如果在多明纳里亚有任何柯帮特务无法支配的地方，那就是宾纳里亚城。我们得去其他地方找。」

拉夫充满热忱地跳了起来。「噢，我知道。我上次在陶拉里亚西境的时候，有传言说学院里有个柯帮特务。那并不远，尤其是以晴空号这样的高速旅行。我们可以在日落前抵达那里，看看他们是否已逮到任何─」

这一切建设性的讨论使莉莲娜的心情改善不少，而这也是她没预料到的。再者，用快速舒适的旅行取代用双脚或骑马或乘船四处奔波听起来十分完美。她说，「如果他们还没，我们或许能够揪出一个。」

「这是个好计划，」基定表示赞同。

尤依拉环顾所有人。「那么我们决定了。前往陶拉里亚西境。」

只过了半天他们就已接近陶拉里亚西境，莉莲娜和其他人一起走出到甲板上。她有机会睡在其中一间舒适船舱的卧铺上，这让她感觉起来比较不像某种被不死鳄鱼嚼烂的东西。

他们越过一片令人惊讶的湛蓝海洋，而现在他们则看见一连串具有低矮树林的海岛，周围还绕着礁石与沙洲。在最大的一座海岛岸边矗立着陶拉里亚法师学院，那是由白色石墙与高塔组成的建筑群，具有陡峭的红砖屋顶。一座高塔内嵌着一件庞大的器械，那看起来很像一个星盘但大概不是。显然它跟创造了晴空号、尤依拉的猫头鹰，以及拉夫携带的神器师装置等机械奇迹是同一种魔法。



Art by Jonas De Ro

当晴空号抵达最高塔时，几个看似重要的人物正在一座宽敞的阳台上等着他们。搭乘晴空号抵达的好处，莉莲娜认为，就是你不必杀任何人就能获得你所需交谈的当权者的关注。

随着他们的距离接近到能够看见是谁在那里等待时，莉莲娜感觉到尤依拉变得紧张。「有什么问题吗？」她问道。

「没有。」尤依拉听起来有点懊悔与不耐烦。「只是一个我没料到会在今天见到的旧情人。」

「旧情人不值得你浪费时间，」莉莲娜表示赞同。「他们消失，而且不告诉你他们去哪里，然后破坏了你所有的计划。」

基定，她没发现他听得见她们的对话，说道，「我确定事情并非如此。杰斯永远不会─」

「这不关你的事，」莉莲娜怒斥，打断了他的话。她最不想要的就是基定对于她的感情生活的意见。其实，她最不想要的就是基定的意见，结束。

他们让蒂娅娜与亚瓦德留在甲板上看守晴空号，蒂娅娜正靠在一把巨大的长矛上，而亚瓦德的獠牙则在逐渐消逝的阳光下闪闪发光。这是基定赞同的防范措施。任何试图偷偷登船的柯帮特务都会发现他们登错了飞船。在基定爬下阶梯的同时，其他人正站在宽敞的石制阳台上。一群身穿蓝袍的陶拉里亚学院成员正等着他们，而强劲的海风则拉扯着他们的长袍。带头的是一位拥有严峻面容的年长男子，以及一位顶着一头棕发并且看似难易置信地年轻的法师。基定并不难猜到哪一位才是尤依拉的旧情人。

Art by Yongjae Choi

那位年轻的法师走向前。既沉着又冷静，他说，「尤依拉。」

尤依拉把头倾向一侧，她的表情带了一点讽刺。「裘达。」

拉夫急忙插话介绍那位年长的男子。「这位是迭演院长奈班。」

奈班点头致意。「诸君来访，何其荣幸。请问有何贵事？」

这个男人的语调透露了他非常忙碌而且他们正在打扰重要的工作。好吧，那太糟了，基定想着，也无心在乎。他们的任务实在是太紧急了。

尤依拉解释道，「我们需要从一个柯帮特务的口中取得情报。拉夫说你们正遭遇一项难以将他们从学院里根除的难题。」

奈班向拉夫使了一个责难的眼色，但裘达却摆出了沉思的表情。他说，「请给我们一点时间。」

随着他与奈班走到一旁交谈，基定轻声对尤依拉和莎娜说道，「你们对此有什么看法？」

尤依拉若有所思地看着那位院长。「关于柯帮特务的难题，我认为拉夫说得没错。」

莎娜注视着其他学者们。「这里有麻烦。他们既紧张又沮丧。」

在他们观察的同时，奈班看似勉强被裘达的论点说服。裘达走回到他们身边。他说，「我不确定我们能帮你们多少，不过我们想让你们看看某样东西。」

基定交迭双臂站立，一边看着莉莲娜在邻近的垫子上坐下并施咒。这具尸体是另一名年轻女子，身穿蓝白色的学生袍。咒语生效，紫色的光芒传遍了尸体那逐渐变灰的肌肤。它睁开眼睛并坐了起来，双眼直视着莉莲娜。她说，「就是这样。现在告诉我们你看见了什么。」

他们正位于学院的其中一间风险实验室里，人们在此操作危险的魔法实验或是检查怪异的魔法物品。它占据了其中一座巨型塔楼的整个顶部，但他们目前只看过这间主室，一间宽敞、挑高的筒形拱顶空间，具有许多装了铁条并以魔法守护的狭长窗户。来自窗户的光线随着日落逐渐变暗，而许多发光的水晶球，飘浮在由神器师建造的平台上，正盘旋于半空中。地板上躺着九具尸体，都是学院的学生与职员。它呈现出一种可怕的景象；他们大部分都很年轻，而从他们那僵硬的五官看来，他们都是被凌虐而死。



Art by Josu Hernaiz

拉夫正在桌子旁，一边检视着这些受害者携带的魔法装置。裘达与尤依拉和莎娜站在几步远的地方，轻声回答她们的问题。他正说着，「发现他们所在的阶梯通往了档案室以及三座不同的实验室塔楼。我们不清楚哪一个才是入侵者试图闯入的地方。」

「完全没听到声响吗？」尤依拉问道，一边惊恐地皱起眉头。

「什么也没有，」裘达告诉她。他瞥了一眼这些尸体，深锁的眉毛间明显透着遗憾。「我们还在尝试排列事件的时间轴，不过事情发生得很快。」

这具尸体向莉莲娜低语着，「地板变成水，我沉了下去。我无法呼吸。水里有好多蛇，就像我年轻时在外侧礁岩看见的那些，它们冲向我─」

莉莲娜不耐烦地扭动嘴巴。「对，对，但是你有看见任何人吗？你记得的脸孔？」

「没有，那些蛇─」

莉莲娜在它的额头上轻拍了一下。「那么，算了。你回去吧。」随着尸体倒下一动也不动，莉莲娜站起身。「恐怕，到处都是痴呆魔法，」她利落地说。「那一定是个柯帮僧侣，但却没有受害者看见施放咒语的人。」

莎娜环抱双臂并皱起眉头。「这样不对。」

莉莲娜耸了耸肩。「是你们所有人要我审问这些尸体的。」

「不，不是那个意思。」莎娜挥了挥手。「是这整个情况。我曾在杰姆拉的许多城市里猎捕柯帮特务，而且他们不是这样运作的。他们的手段远比这个精巧，他们必须如此。」

感到困惑，拉夫把视线从桌上的装置移开。「我以为他们跟狂战士一样。」

「对魔骑和其他斗士来说，是的，」莎娜告诉他。「但特务却要能够融入，混进某些场所或靠近他们想要监控的人。」她比向那排尸体。「一口气杀害这些可怜的人们确实是他们会做的事，但这也会引来太多关注。他们无法闯入档案室或其他实验室，而且现在整个学院都进入警戒状态。」

基定认为那是个合理的论点，但莉莲娜看起来却不以为然。她说，「或许那只是一个非常愚蠢的特务。柯帮教众并不是最聪明的一群人，你知道的。」

「那么为何这个人还没被抓到？」尤依拉反驳。

基定再次看着那些尸体。他很确定莎娜的想法是对的。「所以你认为这是为了让人分散注意力，但是对什么呢？」

尤依拉转向裘达。「学院里没出现其他骚乱吗？」有了一个需要解决的难题，这两人看似更能够接受彼此的存在。基定发现自己正希望莉莲娜与杰斯也能够如此地有效率。

「没有，整个学院已进入警戒状态，而且我们也警告了其他岛屿。」裘达的表情十分凝重。「我们确实有想到这可能是为了要吸引学院另一区的注意。」

莎娜沿着垫子的边缘踱步。「你能否告诉我们当死者被发现时的实际情况？你们采取了哪些步骤？」

裘达细想着。「治疗师被召唤前来确认没有复苏的希望。同一时刻，档案室经过彻底搜索，而且我们也确认了 . . . 某些缄印依然完整。到了那个时候治疗师们已判定受害者是被法术所杀，于是尸体便被带到这间实验室以进行检验。」

莎娜转身并扬起一边的眉毛。「精确地说，是谁带来的？」

「被治疗师的助手们，一些学生 . . . 」裘达停了下来，逐渐眯起眼睛。

尤依拉露出笑容。「噢，那还真聪明。拉夫，守好那扇门。」

基定抽出他的剑。「我们需要搜索一番。」令人庆幸的是，他们的猎物就在附近，被困在这座门禁森严的塔楼某处，不过他们得更加小心。这个柯帮特务已经豁出去了。



Art by Seb McKinnon

拉夫急忙跑向主要入口处并把背靠在沉重的雕刻门上。「呃，我们到底弄明白了什么？」

莉莲娜做出一个恼火的手势。「这个地方一直都是他们的目标。」

基定走进通往实验室塔楼的敞开拱门。前厅畅通无阻，没有人潜伏在阴影中。「特务杀了这些人好让尸体被带来这里进行检验。这么多的受害者将会需要至少两倍数量的随从来搬运它们─」

裘达的表情已变得相当严肃。他来到基定身旁并说道，「我们没有计算前来帮助的学生人数。我们不知道有多少人进来与离开。」

「你知道这里面有什么特务可能想要的东西吗？」尤依拉移向楼梯间以朝上张望，而基定也跟着她移动。他们上方有六层塔楼，具有许多突出于楼梯间上方的阳台与楼梯口。阶梯往上方旋绕，除了魔法以外没有明显的支撑，并且只在楼梯口与墙面接触。塔楼相当复杂，内部看似比外观庞大。这将会是一趟漫长又困难的搜索，除非他们能够把范围缩小。

裘达做了个不耐烦的手势。「这里贮藏了大量的装置和局部装置。那可能是任何东西─」

「如果是远古神器呢？」莉莲娜在他们后方悠闲地走了上来。「我们谈的可是贝赞洛。他不会对某些神器师的新发明感兴趣，他要的是某种古老的东西好让他能够用来吹捧自己。」

「没错，」拉夫从外门处向他们大喊着。「所有那些他自封的头衔！『柯帮永恒教父』、『乌尔博格之王』、『荒野领主』、『黑檀手之主』─」

抬头看着楼梯间的阴影，尤依拉挥手示意拉夫停止说话。「是的，他一直在将多明纳里亚历史中的每一次变迁归功于自己，每一场远古浩劫，并且他也收集神器来证明他的主张。」

这在基定耳中听来相当合理。他问道，「这里有什么特别古老或有名的东西吗？或是两者兼具？」

裘达皱眉思索着。「我想我有答案了。跟我来。」

裘达带他们走上阶梯经过第三层来到一座阳台，然后穿过一个拱门。它通往一个巨大的圆形房间，许多高耸的书架排列延伸直到阴暗的深处。在其他人踏入房内的同时，基定问裘达，「这是唯一的出口吗？」

裘达表示同意，接着基定便在拱门处看守。随着莎娜抽出剑走到基定身旁，裘达跨步走向其中一个书架并拿下了一个盒子。他低声咒骂，然后让尤依拉看这个空容器。「它不见了。」

「不过现在我们知道我们是对的。」尤依拉听起来相当满意。

莉莲娜走向前看了空盒子一眼。「那是什么？」

就在裘达能够回应之前，莎娜说，「安静。」她把头倾向一侧，聆听着。「有人在这里面。」

基定听见微弱的脚步声。他提高了他的声音，「躲在这里的人，出来。」

一片静默，接着在空气中有种几乎难以察觉的变化使他们更加确信有个人和他们一起待在这里。从房间远程的一个图书馆隔间内传来一阵沙沙声响。一位身穿陶拉里亚学生袍的年轻男子自阴影中走了出来。他说，「很抱歉，范师，我刚刚在这里工作。我叫特姆，在亚隆基博士门下学习奇械。」

基定扬起眉毛。作为借口，它有点薄弱。但他认为这也可能是一个年轻学生会做的事。更感到怀疑，尤依拉评论道，「今天，何况主实验室里还有一堆被谋害的受害者？还真用功啊。」

裘达冷冷地说，「你不是被派来这里的学生之一。」

特姆向前移动，露出了懊悔的表情。「很抱歉。我帮忙把尸体搬进来。其中一位治疗师说可能会需要更多协助，于是我便留下来，接着我开始看这些课本。」他真诚地微笑着。「我看到忘我了。我从没来过这座塔楼。」

这个年轻男子看起来如此无邪，这让拉夫看起来像个玩腻的浪子。基定不禁想再次相信他，然后想着，如果我是一个柯帮特务，这完全就是我想要呈现的样貌。

裘达显然不相信。尤依拉看着特姆，宛如一只准备扑击的鹰。她说，「那么你手里拿的是什么，特姆？那是一个神器师的装置，对吧？」



Art by Matt Stewart

特姆的表情转为严肃。「是的，我在其他人被杀害的地板上发现了这个。」他开始向前，一边举起这个装置。「我原本想告诉治疗师但是─」半空中出现一颗死亡魔法黑球并穿过房间朝裘达射去。

尤依拉移动得如此快速，彷佛她是瞬间移动。突然出现在裘达面前，她朝那颗逐渐逼近的黑球弹了一下手指。她前方的空气看似开始硬化，而当黑球击中它的时候，它就像个玻璃饰品般地碎裂了。这些碎片折返弹向特姆。

基定大喊一声并向前冲，但莉莲娜的动作却更快。她皮肤上的纹路发出强光，同时紫色的魔法从她的手里射出。特姆的胸口被击中并往后踉跄。但即便在他胡乱挥打的时候，他施放了他自己的咒语，将莉莲娜包覆在一团黑色云雾中。她倒抽了一口气，脚步蹒跚。

另一朵云雾几乎立刻就朝基定飞来，但他的剑发出护盾咒语的金光并使云雾转向特姆。莎娜直接穿过它。四周闪耀着金色光芒，她撞上了特姆的胸口。她将他击倒在地，而基定则走向前一脚踢开他手里的魔法装置。

特姆突然停止挣扎并且他的身体也变得僵硬。

基定往后瞥了一眼，看见裘达正站在他身旁，并举起了一只手。「现在他已经无害了，」裘达说。

基定伸手帮助莎娜起身，接着他们两人便退开。裘达再次比了个手势，特姆的躯体便自地板上浮起。「我会把他带去楼下的主实验室，你们可以在那里跟他交谈。」

他引导这个躯体离去，尤依拉和莎娜则跟在后头。基定停下来询问莉莲娜，「你还好吗？我看见某个东西击中了你。」

她的皮肤变得苍白而且眉毛上还有许多汗珠。但她扭曲的嘴巴却展现了熟悉的轻蔑。「我没事。少许的痴呆魔法对我起不了什么作用。」

基定犹豫着，然后不得不问。「你看见霍苏了，对吧？」

莉莲娜瞪视着他，接着愤怒的目光消逝，她别过头去。「那个僧侣应该选别的招式。现在我一直都会看见霍苏。」然后她的怒目再现。「这不是软弱的表现，所以如果你告诉任何人─」

基定叹了一口气。「好的，我知道，把我五马分尸，难以名状的折磨，诸如此类。先让我们看看这个柯帮特务有什么话要说吧。」

在实验室的主厅里，裘达派人请奈班以及其他学院院长们前来听取特务的供词。当他们试着以各种不同的魔法从他们的俘虏身上取得情报时，尤依拉发现自己有机会能与裘达交谈。他的表情令人费解，不过以她对他的了解，他会认为自己要为这次学院的安全疏失负责。她说，「你可是无法亲自检查所有学生。」

「死了九个人。下次会有更多。」他低头看着她，看似是头一回真正地把注意力集中在她身上。「你可以留在这里帮助我们。有了你，还有你的朋友西赛，我们就能找出香料群岛上的每一个柯帮教徒。」

尤依拉感觉到自己绷紧了下巴。「她不是西赛，她是莎娜，而且我有自己的计划。」

露出无可奈何的表情，裘达用下颚朝莉莲娜与基定比了一下。「为了要帮助这些鹏洛客。你确定他们不是在利用你吗？」

尤依拉的脉搏在她的太阳穴里重击着。她不喜欢他能够如此迅速地让她恼火的方式。她不喜欢他看似感受不到他正在使她生气的样子。她说，「很多事情让我声名远播，但我不认为其中包括了天真无知。」

在他们以目光压制彼此的同时，拉夫走上前来。「尤依拉船长，我有个咒语或许能派上用场。」他瞥视着房间的另一端，奈班院长正在那里恶狠狠地瞪着他。「我不应该知道这个咒语，但我想它可能就是我们需要的。它涉及将个别的思绪从某个人的脑里抽出。如果我在某人向他提问的同时施放它─」

奈班大步穿过这个房间。「我们有充分的理由禁用那道咒语。它很危险，应该只有大法师才知道它的存在。」



Art by Ryan Alexander Lee

裘达皱起眉头。「你在哪里学到的？」

拉夫犹豫了，一边把视线从惊愕的裘达移往愤怒的奈班。「呃，我懂的跟一位大法师一样多，我的程度非常高─」

「拉夫，」尤依拉直接了当地说。被逼急了，拉夫又开始套用老招式。「你还想待在晴空号上吗？因为我可以就这样把你丢在这里。」

「抱歉，抱歉，」拉夫急忙说道。「我偷瞄了一本我不该看的书。就那么一次。」他焦虑地看着奈班。「对不起。」

奈班气冲冲地离去。无视于裘达正试图插话，尤依拉说，「不过你真的能够施放它吗？」

「我可以试试，」拉夫说。

尤依拉打量着他。她认为他现在说的是实话。「那么试试看吧。」

「我阻止不了你，」裘达冷冷地说，并且转身离去。

站在附近，莉莲娜翻了一下白眼说道，「噢，他不同意。」接着她对基定说，「我不会闭嘴的。还有不要再用手肘推我了，那就像被一头长毛象撞到一样。」

当他们攀上阶梯来到晴空号停泊的塔顶时，已是深夜时分。基定在看见坐在栏杆上的蒂娅娜时松了一口气。「进展得如何？」蒂娅娜呼喊着。

「我们逮到我们的特务了，」莎娜告诉她。「还有我们需要的情报。」

「很好，」蒂娅娜回复。「亚瓦德正在准备晚餐。」

莉莲娜扭动了一下嘴巴。「那个吸血鬼正在准备晚餐，」她对基定说。

他喷着鼻息大笑。这是个漫长又费劲的一天，不过至少现在他们有了制定计划所需的信息。

在亚瓦德替他们备餐的同时，他们坐在舰桥下方隔间里的一张大桌上，一边仔细审查由拉夫的咒语所揭露的情报。随着基定逐页翻阅尤依拉的笔记，他发现还得花一段时间才能把这一切厘清，因为这道咒语针对他们的问题所抽出的答案都是许多支离破碎的片段。他停在一个陌生的名称上。「乌锋？」他问道。「那是什么？」

「那是一把著名的魔法武器，」尤依拉解释道。她坐在他对面，不时地啜饮着一杯温酒。「它杀了一个龙长老。」

那真是振奋人心。「哪一个？」基定问道。

「我想，是琵鲁，」莎娜说，一边在他身旁坐了下来。

「从来没听过他，」他告诉她。

莎娜倾斜着头。「没错。」

莉莲娜从他手中抢走那页笔记并仔细阅读它。「所以这把乌锋能够杀了贝赞洛。」



Art by Chris Rahn

「非常容易，」尤依拉说。「不过它是一把饮魂剑，以死亡魔法创造，并窃取它杀害的每一个人的生命力。」

显然莉莲娜相当感兴趣。「我们需要的就是一把饮魂剑。用来杀一个像贝赞洛这样的恶魔实在是太完美了。」她补充说道，「如果它已经吸取了一位龙长老的生命力，那么它应该强大到足以完成这件事。」

基定对于她想使用它并不感到意外；那听起来就像是她会用的武器。不过他不想跟它扯上关系。他坚决地告诉她，「在任何情况下，一把饮魂剑并不是我们想使用的东西。」莉莲娜朝他翻了一个白眼，而他则无视她。

「它也被锁在城塞里，」莎娜指出。「在我们决定是否要使用它之前，我们需要一个闯入的方法。」

依然瞪视着基定，莉莲娜啜了一口她的酒。「如果我们能够把所有教众和僧侣变成石头，那就会容易多了。稍早时我正在思考如何把人们变成石头。」

拉夫向她咧嘴笑着。「怎么，像是藉由停止时间吗？如果我们办得到就好了。」

尤依拉露出笑容，彷佛她已准备好分享一则秘密。「我们办不到。不过我正好认识那位办得到的时间法师。」

Planeswalker Profile: Liliana Vess

Planeswalker Profile: Gideon Jura

Planeswalker Profile: Ajani Goldmane

Plane Profile: Dominaria