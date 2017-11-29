「同学们早。」

「史老师早！」

「今天是我们第一堂的报告课。本次的题目是：政府。叫到名字的同学请到前面来。发言时先自我介绍，然后告诉全班你的题目是什么。我会根据报告的表现、内容，以及回答问题的水平来评分。另外台下听讲的同学请遵守纪律。那我们开始吧。玛蒂娜，你先来吧？」

「大家好。我叫玛蒂娜，今天我要为大家介绍的是《科学宪章》。《科学宪章》是芭洛维亚最古老的文献，其中阐述了科学最基本的根据与原理。大家耳熟能详的『若不能先理解周遭的世界，便无法参透世间万物』便出自其中。这部文献的中心思想便是科学十分重要。超级无敌重要。重要到里面花了大量篇幅来制订详细规则，让任意类别的科学都能够形成政府。

「我认为作者的原意，是让人们能够围绕基础科学学科～生物、化学、物理这类～来构建完善的政府。但可惜的是，他们忽略了人性；宪章的作者对人性缺乏最基本的了解，以至于行文之间并没有鼓励人们将科学当作了解世界的方法，而是将科学变成控制人民的工具。因此我们现在有了五个疯狂政府，一个比一个更乱来，每个都把疯狂科学当作美德来推崇。」

「玛蒂娜，我给的作业是陈述事实，不是让你以评论为重点。」

「真的吗？难道上学就是为了陈述事实？就是让我们来接受我们从小以来就一直被灌输的既定说辞吗？」

「那你能不能只说事实的部分呢？」

「你想听事实？好啊。《科学宪章》这部重要文献完全改变了芭洛维亚，让整个世界都热衷于最新奇，最先进的玩意。你想把自己变成机器或动物吗？想要监视邻居吗？威胁邻居吗？还是干脆要把邻居炸上天？恭喜你，政府能替你包办一切。为防止你质疑这是否可以，他们总能拿出最新式的玩意来转移你的注意力。」

「玛蒂娜，你对《科学宪章》造成的影响有何感想呢？」

「呵呵，它让世界变了。变得更糟了！玛蒂娜发言完毕！」

「等等，玛蒂娜，你应该. . .哎，算了。下一位同学。安娜贝尔，你来吧？」

「大家好，我是安娜贝尔，我要讲的是政府的构成，也就是大政府。芭洛维亚政府目前采五头统治体制。所谓的五头统治，就是由五个互相独立的组织联合构成的政府，各有自己的领袖和架构。统治芭洛维亚的五个组织为：琐件骑士团（Order of the Widget）、斯匿密探社（Agents of S.N.E.A.K.）、怯灭联盟（League of Dastardly Doom）、鬼怪炸兵会（Goblin Explosioneers）和异配实验室（Crossbreed Labs）。有意思的是，这五个组织内部的政体也各不相同。」

「琐件骑士团采专家统治，即完全由技术控制一切决策的政体。他们的领袖名为大理序机（Grand Calcutron），这机械以无上的权威管理全团。组织该如何运转全由大理序机决定。按照该组织的宪章，如果世间出现更为高强的人物、机械或技术，便会立刻成为其领袖。但尚未有任何人员或事物挑战大理序机在琐件骑士团中的领袖地位。

「斯匿密探社则是窃盗统治～即由盗贼来统治人民。截至上周，他们现任领袖还是菲比，但她斯匿头子的称号也不过是个自称。根据他们的章程，拥有黄金戒尺（Golden Ruler）的人就能成为组织领袖。这一规定导致其政府首脑频繁更迭，单去年便有十六次之多，不过每次上台的来来去去都是那么三个人。至于多次变动的原因，则是由于一个来去无踪的神秘人物在幕后作祟～其具体身份也无人知晓，只能以『X』代称。传说各路人物经常收买他去盗取黄金戒尺。

X | 画家：Dmitry Burmak

「怯灭联盟采寡头统治，施政方针全由少数人决定。目前掌控联盟的集团叫作邪恶军团（Legion of Evil）。集团现有成员包括点数男爵（Baron Von Count），鬼主意（The Big Idea），古修达（Grusilda），以及杀机玛丽（Mary O'Kill）。邪恶军团成员几年来也发生了几次更迭。而统领怯灭联盟的团体在联盟历史上也有过数次更迭。在邪恶军团之前是恶人组。在恶人组之前是酷行帮。而在酷行帮之前则是虐士会。

「鬼怪炸兵会不太像是有统治架构的样子～至少鬼怪之外的其他人都认为如此。它像是强者统治、恶人统治和民主统治三者的结合体。有的时候就是只要有鬼怪大胆迈出第一步，其他鬼怪便会蜂拥而上。而有时候，他们会投票表决。他们很爱锤子，因此承诺的锤子越多就越能赢得投票。目前的鬼怪头子～我觉得他还不算是领袖～名叫老轰隆（Ol' Buzzbark）。他颇具破坏性，因而在炸兵会中人气高昂。

「异配实验室则是天才统治，智商高者决定一切。他们的结构有点像是学校。聪明的人既当老师又当领导。异配实验室目前的领袖名叫尤理斯混异博士（Dr. Julius Jumblemorph）。他曾作为科研人员参加完善基因剪接技术的研究并最终取得成功，这一突破发现也让异配实验室能够自成一支，独自组建政府。重大政策决定最后都由他来拍板定案。

「芭洛维亚法律规定，任何对整体法律系统的修改案都需要得到五派全票同意方能通过。但近些年来从来没有出现过五派意见一致的情况。记载中，上一次有这情况还是由于酷行帮治下的怯灭联盟用天气机器威胁其他各派才得以实现。不过也已经是很久以前的事情了，关于这事件的记录也已全都消失不见；人们普遍认为这是斯匿密探社干的好事。由于没有能够掌管一切的治理机构来统领全局，导致如今各派能在自己掌控的领域当中自行其是，而这所谓的领域更多是按事务而非地域来划分。

「以上就是我关于政体的报告。」

「非常棒，安娜贝尔。我想问你几个问题。这些知识你都是从哪里了解到的呢？」

「琐件骑士团有间图书馆藏书丰富。」

「你的用词都是从那里学来的吗？」

「是的，没错。」

「这五个政府你觉得哪个效率最高？」

「琐件骑士团。」

「哪一个给人民最大的自由呢？」

「鬼怪炸兵会。」

「如果你能进入其中一个政府，你会选择哪一个呢？」

「怯灭联盟。」

「当真？为什么？」

「我觉得能够参加小团体很有趣。」

「很好，谢谢，安娜贝尔。」

「卡里姆，下一个轮到你了。」

「我是卡里姆，我可为大家准备了精彩的故事。关于琐件骑士团的由来。这个组织是在54年前，由一位名叫凯文耿得生的人建立。他可是位响当当的人物。有一次凯文在度假时非常想吃到烤面包，因为这个人离不开烤面包。不幸的是，虽然他住的地方有面包，却没有烤面包机。凯文和芭洛维亚的大多数居民一样也是位发明家，因此他回到家后便设计了一台可以带去度假的便携式烤面包机。

「他下次度假时便带上了那台便携式烤面包机，不过期间他计划去另一个地方，也就是零件港玩上一天～顺便说一句，如果大家没有去过的话，这可是个好地方～然后他觉得自己在此后的24小时内不会需要烤面包机，于是就把烤面包机给留下了。这个想法大错特错，就在他准备上床睡觉时，他心中又升起了对烤面包的渴望。说到底，谁不想来一块呢？在动了一番脑筋之后，凯文想出了个极具创意的解决方案：他把自己的左手换成了烤面包机。凯文是个右撇子，左手也不常用，因此他觉得把左手换成烤面包机能解决他『度假时渴望烤面包』这一问题。

「在烤面包机的尝试成功之后，凯文又把右大腿换成了冰箱。原因是他喜欢吃抹过奶油的烤面包～说到底，这才是正确的吃法嘛～而改换后能让他随时拥有妥善保存的奶油。他此后又将自己的右手食指换成了奶油抹刀。

「凯文对自己身体进行改造的消息一经传开，便吸引了众人的关注。人们得知他能随时吃到抹过奶油的烤面包之后，也开始升级改造自己的身体。手掌、手臂、小腿、脚掌、躯干～身上每个部位都能升级，换成更为实用的科技产品。班上有很多人都是琐件师，大家都知道这有多棒。这一风尚转而成为了一项运动，而凯文发现自己站在了这项科技与哲学变革的中心。于是他成立了琐件骑士团，以给接受这一全新自助理念的大量人群提供支持。

「为了骑士团，凯文经年以来不断为自己升级。运行组织所需的计算能力越来越高，他也随之把全身都换成了更大、更多的机械～当然，烤面包机，冰箱，以及奶油抹刀都留着。在他把自己超过九成的身体都替换过后，他决定把自己的名字也换一下。凯文耿得生成为了理序耿得生，并最终成为了大理序机。他已经当了54年领袖，成绩辉煌。而如今基本上已经可以算作机器的那个人，仍然能够随时随地满足自己对烤面包的渴望。」

「谢谢，卡里姆。我有一点好奇。你觉得为什么会有那么多人想加入琐件骑士团呢？我觉得不仅是喜欢烤面包这么简单吧。」

「我觉得他们是乐于助人。和凯文把自己变成理序机差不多。大多数骑士团成员都以助人为使命。」

「你为什么没有选择讲这方面的内容呢？」

「我爸说烤面包机的内容比较有意思。」

「很好，谢谢，卡里姆。你回座位吧。下一位是胡安妮塔。」

「大家好。我是胡安妮塔，我今天想为大家介绍斯匿密探社，这是个神秘的间谍组织，主要目标是. . .呃，谁都不知道。」

「你是想说这是秘密吗？」

「不，不，不，不是这个意思。我为了演讲采访了34位特务。他们谁都不知道。他们每个人被问到这问题时，都反问我其他人口中的斯匿密探社目标是什么。说实话，『谁都不知道』这点让我很在意。」

「或许这是个秘密，他们不想告诉你。」

「他们可守不住秘密。我还找到了他们的秘密藏身点，因为门口就写着『秘密藏身点』。」

「那就说说你发现了什么吧。」

「斯匿密探社最早是个工作分享布告栏。人们贴出想要完成的任务，自然会有他人为了报酬去办事。这是芭洛维亚，因此会有人设计协助完成任务的小工具，之后就失控了。人们在小工具上花的钱远远超过他们完成任务能赚到的钱。因此人们便开始靠犯罪所得来贴补自己对工具的爱好。大家发现布告栏上的人愿意犯罪，他们贴在板上的工作便愈加疯狂。在人们意识到之前，工作布告栏已化为城里组织犯罪的中心。」

S.N.E.A.K. Dispatcher | 画家：John Thacker

「胡安妮塔，你怎么知道有这个工作布告栏？」

「它现在还在。就在他们所谓的秘密基地里。我亲眼见过。既惊人，又有点让人沮丧。你能在板上贴出任务，只要出价合适便有人会完成。任何任务都可以。」

「或许这就是他们的目标吧。」

「才不是呢，工作布告栏就像是一种业余爱好。从我搜集到的信息来看，斯匿密探社大部分的活动就是监视别人。他们都有些神经质，对间谍工具有着浓厚兴趣。他们会不断发明新工具，好让自己的窥探能力超越他人。」

「那么斯匿密探社的人想要什么？」

「除开炫酷新奇的工具和最新的秘密之外，我没有发现其他东西。我采访过的每个人都表示自己的首要目标就是想弄明白自己到底要干什么。其中一半的人甚至担心整个组织或许不过是各派精心编造的玩笑。」

「还有其他要补充的内容吗？」

「我觉得他们其中有些人目前正在监视着我们，因为他们可能不相信我真的是学生。偷听的人可听好了，我真的是学生。」

「好吧。谢谢，胡安妮塔。」

「哈罗德，下一个轮到你了。」

「我叫哈罗德，我想讲的是怯灭联盟。和斯匿密探社不一样的是，他们的目标非常明确～他们想征服世界。登，登，登～！」

「那他们的计划是什么？」

「这便是联盟内部最大的争议所在。部分人想要消灭所有人，部分人想要奴役所有人，部分人想要吓唬所有人，部分人想要迷惑所有人，而部分人想让大众过度依赖某些新科技。联盟中有多少人，他们就有多少种计划。」

「那联盟到底是怎样凑到一起的呢？」

「有意思的是，这一切都开始于一个超级恶棍互助团。一位名号是独角戏大师的人原本想要往城市的供水系统投毒，但却阴差阳错地把毒药跟含氟制剂给混在了一起，结果反倒改善了人们的牙齿健康状况。他受到了点打击，于是召集了其他几名犯罪分子和他一起分享各自的不幸经历。大家这才发现超级恶棍的失误率比一般人高出不少。互助团存在的消息逐渐传开，后来就成了超级恶棍聚会的场所。

「互助团进一步壮大，于是开始细分为各个专门会～抢劫银行失败、末日机器失灵、秘密巢穴事故等等。布陷失败是其中一个专门会，最终成为了虐士会，并首先迈步将互助团转为正式组织。」

「联盟目前的职责是什么呢？」

「基本上是监管发放超级恶棍许可。如果有人想用别出心裁的方法威胁大众、绑架好人，或精心策划主题鲜明的连串大案，首先得去找联盟。他们为超级恶棍准备了大量工具。他们有副手雇佣服务，有机器部件团购计划，还有时间管理，确保全城内的需求互不冲突。」

「联盟最让你惊讶的是什么呢？」

「他们有非常不错的在校生实习计划。我觉得今年暑假我想去试试身手，协助怨毒博士打造寒冰射线机。」

「谢谢，哈罗德。你的演讲内容很丰富。」

「谢谢。这次的功课很有意思。我原先都不知道联盟那么酷。」

「明娜。你是下一位。」

「大家好。我要为大家带来的是关于鬼怪炸兵会的介绍。呃，我的名字叫，明娜，大家刚刚听到了。」

「放轻松，明娜。用不着这么紧张。给大家介绍一下鬼怪炸兵会吧。」

「一切都要追溯到多年前的汽鞭工业集团。最初那只是一个钢铁厂。他们炼钢水、铸钢块、轧钢板～都是普普通通的东西。芭洛维亚对钢材需求量原本就大，所以他们一直都很忙。为了保持竞争力，他们省下一些安全措施，因此也发生了不少事故。这让工厂声誉一落千丈，到最后甚至无法招募足够人手来开工。这个时候，公司的女领导松娜格拉布想出了一个尤为极端的点子。

「她进山里去找鬼怪协商。还记得吗？那时候鬼怪都住在山里。之后的故事是，她将整个部族的鬼怪都聚集在一起，向他们展示各式各样的科技玩意，希望这些亮晶晶的东西能让鬼怪喜欢。虽然她的算盘没打错，但最后起作用的并不是她以为的那些东西。鬼怪对她带去的那些东西没有兴趣，反倒是对她用来打造一切的锤子钟爱有加。他们从没见过锤子，顿时为锤子而倾倒。松娜说厂里有很多很多锤子，还有其他新颖的科技玩意，可以任由鬼怪使用。于是，整个部族的鬼怪都来工厂工作了。

「起初一切都很顺利。鬼怪很喜欢自己的新工作，也愿意为了锤子和机械废品工作；这些东西与松娜付给其他工人的工资相比之下只是九牛一毛。但不久之后他们就干起了鬼怪的老行当：作试验。大部分情况下，试验都造成可怕灾难，但偶尔会诞生全新的发现。虽然许多鬼怪不幸死去，但由于他们繁殖力极强，鬼怪总数不仅没减少，反倒还有所增加。

「曾经有股政治推力要把鬼怪赶出工厂，因此松娜利用他们的试验发明成立了一个全新的政治派别。她让鬼怪自己起名字，于是便有了『鬼怪炸兵会』这个组织。自立一派之后，鬼怪便更能无拘无束地进行试验。

「鬼怪数量的激增，加上试验的危险程度，导致非鬼怪的工人全数离职。之后管理层也逐渐辞职。鬼怪很快就填补了他们留下的职缺。最后松娜本人也走了。鬼怪完全接管了汽鞭工业集团。之后一切便开始愈发诡异。鬼怪不再满足于单纯地打铁，它们开始制造越来越浮夸的机巧。」

「汽鞭工业集团如今生产什么？」

「谁都无法确定。鬼怪爱造不爱卖，人们多半只听过工厂里传出的各种噪音。多年前，有一个汽鞭上司不知怎么出现在了城里，他的满口胡话引发了人们各种猜想。」

「你觉得他们在造什么？」

「不知道。或许是一个很大很大的锤子。」

「谢谢，明娜。你的演讲很精彩。纳迪玛，下一位轮到你了。」

「大家好！我叫纳迪玛，我想讲的是异配实验室。故事开始于28年前一间大学的实验室。尤理斯杰森、路易莎罗理格和田中华三位博士在苦心研究如何治愈癌症。这三位在大学共事，都是这个领域里最优秀的人才。他们研究发现南部的某种鬣蜥对某种特定细胞异变似乎有免疫效果。他们希望用一种全新的方法把鬣蜥的免疫效果转嫁到人体宿主上。但试验对象却长出了一条尾巴。

「罗理格博士和田中博士觉得这是重大失败，而杰森则明白他们意外得出更重要的成就。他们的技术能让人将其他动物的肢体移植到自己身上。杰森博士的同事都不理解这一改变的意义所在，但他意识到这项发现能重塑人类～甚至不止人类，而是所有物种。如果科学能让人们变成自己想要成为的任何东西，那会怎么样？」

Clever Combo | 画家：Kev Walker

「为了展现其间意义，杰森博士身体力行让自己得到一双翅膀。他一直想飞翔空中，如今终能实现这一梦想。当他向全校学生征集接受手术的志愿者时，同学们纷纷踊跃参与。想成为什么动物，就能成为什么动物。而且还不只限于一种。如果你想变成半人半龟半猎豹，你就真能如愿。

「大学成为这一全新生活方式的中心，人们从芭洛维亚各地赶来，并逐渐形成了群体。各种生物会依自身愿望改造自己，将动物植入自身，或依照自身认知重新定义自己，然后生活在一个对此没有任何偏见的世界当中。杰森博士也对自己做了数次手术，将多种动物植入自身。在他混入恐龙的DNA之后，便把自己的名字改为尤理斯混异博士。」

「异配实验室都在做些什么呢？」

「他们立誓完成两项任务。一是为任何寻求改变的人进行手术，帮助他们变成所谓的『真正形态』；二是为所有成为真正形态的人们建立一个能够和谐相处的社会。」

「那他们又是怎么自立政府的呢？」

「曾有人讨论要立法禁止这种改造，混异博士则帮几名政治人物发现真实自我，助其自立。」

「你对异配实验室做了这么多研究，有什么收获？」

「我发现我的真实形态可能會是半獾半猫鼬。」

「有意思。谢谢，纳迪玛。今天的报告就到此为止了。」

「那我呢？」

「啊，史都华，抱歉。我不小心把你错排到了下个星期。上台来吧。」

「大家好，我是史都华，报告主题是松鼠。」

「这不是我指定给你的作业啊。」

「生命短暂，不能死做作业。」

「话不能这. . .算了。好吧。我们就听你讲讲松鼠。」

「芭洛维亚喜欢科学。准确地说，是非常热爱科学。但是没有人讨论有关这种热爱的后果。这就是为什么我选择松鼠作为我的主题。」

「这两者有什么. . .不好意思，请继续。」

「科学的一大基石就是实验。为了做实验，就需要实验对象。多年来，科学实验的首要选择都是小白鼠。这是完美的选择。老鼠的回应明确，方便喂养，并且数量庞大。这几年来，芭洛维亚愈发注重科学，开展的实验也越来越多。因此也就需要越来越多的小白鼠。」

「最终新实验的诞生速度超过了小白鼠的繁殖能力。人们发现的时候，已经为时过晚。在整个科学社群意识到小白鼠即将灭绝之时，他们已经无力回天。怯灭联盟曾试图应用克隆技术复制小白鼠，但大家都晓得其成效不彰。最后一只小白鼠于十三年前死去。」

「起初，大家都束手无策，但异配实验室提出了一个有趣的应对方案。有一种动物各项属性都与小白鼠相差无几，能够完美填补所需的空缺，这就是松鼠。有人曾担心松鼠也会步上小白鼠的后尘，因此便采取措施改进松鼠，让它们更健康、更强健，繁殖更快。人们还采取措施改造了它们的DNA，让它们成为了完美的实验对象。」

「很有意思，史都华，那这些和政府又有什么关系呢？今天我们要讨论的是芭洛维亚的政府。」

「人们纷纷议论，对松鼠DNA的改良不仅仅是为了增强他们作为试验对象的表现。有人相信这种改良已推动松鼠向智慧物种进化。」

「那这对政府有什么影响呢？」

「我觉得所有的五派私底下都是由松鼠在管理。」

「我可不相信你说的这一套。谢谢，史都华，谢谢你有关松鼠的. . .独到见解。」

「等等，我还没说完呢。我说的内容可都是有证据的。好吧，严格来说不算证据，更像是我的揣测。不过，如果我们关心芭洛维亚是如何运转的，我们就应该讨论一下这个问题。」

「可惜呀史都华，今天的课就要结束了。感谢同学们的报告。全都很精彩。请记住，下周一我们要讨论各个城市。轮到城市这主题的同学届时请做好准备。谢谢各位。下课！」