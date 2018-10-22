真是太有趣了
哈啰大家好。由于这是万智牌的25周年，所以我觉得撰写一个趣味问答专栏来测试你们对于这游戏多年来所累积的知识应该很有趣。我会先问30个趣味问题（每年一个加上一些额外的），然后我会给出答案让你们看看成绩如何。让我们开始吧！
第1题 – 提案
当Richard Garfield（和Mike Davis）第一次联络威世智想要卖游戏时，该游戏并不是万智牌。这个Richard原本提出，然后威世智之后会推出的游戏是什么？
- Filthy Rich
- The Great Dalmuti
- RoboRally
- Twitch
第2题 – 宣布
威世智在第一次提到他们即将上市的集换式纸牌游戏的新闻稿里面并没有称呼该游戏为万智牌。它叫做什么？（它之后会成为某张万智牌牌张的名称。）
第3题 – 推出
万智牌第一次发行是在1993年暑期的某个大会里。是哪个大会呢？
- Dragon Con
- Gen Con
- Orc Con
- Origins
第4题 – 1993
在第一版中，插画家Mark Poole为某张双色地提交了一张插画，但它最后却变成另一张牌了。是哪张牌？
第5题 – 1994
在1994暑期末时，哪张牌的数量要比其他来的多？
第6题 – 1995
全新的白色法术力符号在冰雪时代中第一次出现。哪张牌同时具有两种不同版本的白色法术力符号？（该牌曾以预览特卡推出。）
第7题 – 1996
海市蜃楼的Maro是少数几张原本不是为了万智牌牌张而画的插画。插画家Stuart Griffin原本叫原画什么？
- 「大地之父」
- 「自然之力」
- 「绿男」
- 「森林之王」
第8题 – 1997
同盟补充包里有几张牌？
- 八张牌
- 十张牌
- 十二张牌
- 十五张牌
第9题 – 1998
下列何者不是在机飞版中第一次推出的？
- 丢硬币
- 衍生生物
- 全图地
- 在规则叙述中提到多人游戏
第10题 – 1999
远古遗产是第一个具有下列何者的系列？
- 收集号码
- 牌张上印有版权日期
- 稀有度符号
- 牌张的特卡版本
第11题 – 2000
大战役系列中所有的增幅咒语插画上都会有完整或部分的什么东西？
- 联盟符号
- 非瑞克西亚符号
- 鹏洛客符号
- 晴空号
第12题 – 2001
哪张奥德赛的牌原本是为了从未推出的机飞版2而画的？
第13题 – 2002
绝境是某个颜色（黑色）在系列中占有最高比例的系列。在143张牌中，黑色的百分比是多少？
- 28%（40张牌）
- 32%（45张牌）
- 35%（50张牌）
- 38%（55张牌）
第14题 – 2003
万马千军引进了哪个常青关键词？
- 敏捷
- 连击
- 闪现
- 警戒
第15题 – 2004
某些人认为神河群英录有306张牌，其他人则认为它有307张。为什么？
- 一张牌有两个插画
- 当时的初学者游戏被认为是系列的一部份，其中有一张独特机制的牌
- 第二刷修改了错字
- 我们为了大奖赛别制作了一张神河群英录的特卡
第16题 – 2005
哪个传奇生物是拉尼卡公会城小说的主角？
- 阿固寇斯
- 撒芙儿
- 札戴克
- 狼血托西密
第17题 – 2006
在时间漩涡中，包含了时间转移牌张之后有多少非常青的关键词或异能机制？
- 七个
- 九个
- 十一个
- 十三个
第18题 – 2007
下列何者是预知未来里来自未来的牌张中第一张被「重印」的？
第19题 – 2008
扣掉预知未来里来自未来的牌不算，阿拉若断片引进了不少东西。下列何者不是它首创的？
- 具有有色法术力费用的神器
- 每个补充包里面都有基本地
- 秘稀牌
- 鹏洛客开始出现在每个标准的系列中
第20题 – 2009
哪个出现在赞迪卡的角色原本是为了鹏洛客对决电玩游戏创造的？
- 艾欧娜
- 罗佐司
- 妮莎瑞文
- 索霖马可夫
第21题 – 2010
在秘罗地创痕推出之前，万智牌里有多少张牌可以给玩家中毒指示物？
- 九张
- 十二张
- 十五张
- 十八张
第22题 – 2011
依尼翠哪张双面牌的设计不是由特定的经典恐怖故事或电影启发的？
第23题 – 2012
下列哪个图像没有出现在再访拉尼卡的补充包上？
第24题 – 2013
哪种生物类别组合没出现在兵临古城中？
- 鳄鱼蛙
- 人类流浆
- 独眼巨人战士
- 精灵参谋
第25题 – 2014
哪些塞洛斯神是双胞胎？
- 雅睿欧斯和克罗芬斯
- 厄睿柏斯和赫利欧德
- 伊洛安斯和墨癸斯
- 卡拉美特拉和刻拉诺斯
第26题 – 2015
在鞑契龙王中有个生物和鞑契可汗的生物几乎一样，只是有个小小的微调。这微调是什么？
- 插画中加了点东西
- 改变了生物类别
- 增加了一点力量
- 一点普通法术力改为有色法术力
第27题 – 2016
在卡拉德许中，一张牌上最多有几个能量指示物？
- 九个
- 十一个
- 十四个
- 十六个
第28题 – 2017
到2017年底为止，你可以在多少不同的系列补充包中开出全图地？
- 六个
- 七个
- 八个
- 九个
第29题 – 2018
如果你想要获得多明纳里亚的斯奎牌张中手握的同样神器，那你需要购买哪个系列？
- 启示录
- 暴风雨
- 玛凯迪亚
- 天命之战
第30题 – 万智牌的成功
万智牌目前以几种语言推出？
- 十种
- 十一种
- 十二种
- 十三种
在回答了全部30题之后，请点击这里来查看答案。
点击查看答案
问题1的答案 – c. RoboRally
威世智原本的CEO Peter Adkison非常喜欢RoboRally，但当时的威世智无法制作该游戏的要素零件，因为公司还只是个小小的角色扮演公司。Peter有复印机和插画家的门路，所以他跟Richard说他可以制作卡牌游戏。他建议一个对局时间比较短的游戏，这样就可以在角色扮演的间隔中游玩了。Richard就离开并试图做出这样的游戏，最后就创造了万智牌。他后来带着万智牌的原型回去拜访Peter，而Peter则超爱这个游戏，并让威世智来制作它。
问题2的答案 – c. Mana Clash
当Richard一开始创造这游戏的时候，他称它为魔法，但从法律的观点来看这名字有点太普通了。为了解决这个问题，他们想出了一个新名称，但Richard对新名称就是不满意。他和测试者还是称这游戏为魔法。最新的妥协就是给这名称加个后缀，而这游戏就成为了万智牌。
问题3的答案 – b. Gen Con
第一批牌张是出现在Origins，但它们是做为展示用的，并不能卖。第一个能卖万智牌牌张的大会是Gen Con，但这差点也没有发生。在Gen Con开始前，Carta Mundi已经寄出了第一批的万智牌（约6000张牌），但这些都已经卖给经销商了。另一批货则是要等到每个人都离开Gen Con才会寄到。幸运的是，他们设法安排了一批从西雅图到密尔瓦基（当时Gen Con在此举办）的货物。不过该批货物在大会于星期四开始时还没到达。它终于在星期五出现了，而万智牌则会成为该大会的宠儿，寄到的所有货物全部销售一空。Peter当时还在波音工作。他从Gen Con回去之后就辞掉了工作，开始在威世智全职工作。
问题4的答案 – a. 天堂鸟
Mark提交了插画。Richard看到时觉得那只鸟太抢眼了，但蛮喜欢这张图的，所以为这只鸟设计了一张全新的牌。有趣的是，这些年来，我一直听闻这张双色地是Tropical Island，但我今年年初终于在拉斯韦加斯大奖赛见到了Mark Poole，而我从他那边得知这张双色地实际上却是Volcanic Island（注意看岛屿冒出的烟）。这又是个全新的趣味问答问题。
问题5的答案 – a. Atog
为什么是Atog呢？在1994年的暑期末时，印量最多的系列是第三版。（传承于六月推出，但还没追上当年四月推出的第三版。）由于在谈印量最多的牌时只会看普通牌，所以我们只需要看普通牌。第三版的所有普通牌都曾出现在其他的系列里。Atog出现于古文明之战、 Erg Raiders出现于阿拉伯之夜，而其他的则是在第一版和第二版。由于每个万智牌扩充系列的印量都会比前一个要来的大，所以古文明之战的牌张会比阿拉伯之夜或是第一版和第二版的牌张要来得多。传承还是有三张从机制来说出现在第一版的牌（Barbary Apes是灰棕熊、Headless Horseman是枯萎殭尸，而Raging Bull则是 Gray Ogre），但他们的名字都改变了，所以不算是同一张牌。
问题6的答案 – c. Prismatic Ward
我不确定为何选择Prismatic Ward做为预览特卡（以今天的标准来说很奇怪），但它是，所以它就是唯一印有两种不同白色法术力符号的牌张。
问题7的答案 – c. 「绿男」
当时的美术总监是个叫做Sue-Ann Harkey的女性。她在某个大会看到并爱上一幅英国画家Stuart Griffin的作品，所以她询问是否可以购买该作品的版权，而他也允诺了。然后在海市蜃楼时她也为该作品找到归宿，即自然的精灵Maro。这张牌最后是以我命名的，所以我购买了这幅画，而它也和我其他两幅万智牌的原画一起挂在我家里（机飞版的Jester's Sombrero和Look at Me, I'm the DCI）。根据维基百科，绿男是个「由树叶围绕或是构成的脸的塑像。树枝或藤蔓可能会从嘴巴、鼻孔，或是脸上其他的部位长出，而这些枝节则可能会长有花朵或是水果。」这图像在英国的酒吧和客栈里很常见。
问题8的答案 – c. 十二张牌
这些年来，万智牌的补充包曾以各种大小售出。早期的小补充包里面只有八张牌。机飞版的补充包只有十张牌。就我所知，同盟是唯一补充包里只有十二张牌的万智牌系列。从下个系列的海市蜃楼开始，所有的补充包都统一为十五张牌（除了特定的补充产品和多媒体产品之外）。
问题9的答案 – a. 丢硬币
全图地、衍生生物，和在规则叙述中提到多人游戏都是从机飞版开始的。不过丢硬币呢，则是在多年前的阿拉伯之夜上的三张牌出现的（Bottle of Suleiman、Mijae Djinn，和Ydwen Efreet）。
问题10的答案 – d. 牌张的特卡版本
特卡是从远古遗产开始的。版权从传承开始，而收集号码和稀有度符号则是从出瑞斯记开始。
问题11的答案 – a. 联盟符号
联盟是由多明纳里亚的所有住民所组成，用意是要阻止非瑞克西亚的侵略。这就是他们的符号：
它出现在所有的增幅咒语上，代表的是他们和非瑞克西亚人的战争。我们这些年来发现将机制和插画中特定的元素呼应让我们在设计后期非常难以增加或移除机制，所以我们已经不这么做了。
问题12的答案 – a. Atogatog
我认为有个会吃其他Atog的Atog领主很好笑，所以当我在制作机飞版2时，我设计了Atogatog。该系列被取消了，但却是在所有的插画都完成之后。在奥德赛的开发时，该系列的设计带领Randy Buehler要我设计一循环的邻色 Atog。我将他们和Atogatog一起提交了。我告诉他由于我们已经有插画了，所以如果将它放进档案中我们就能省下插画费用了。
问题13的答案 – a. 28%（40张牌）
我在2016年游戏开发大会的演说「二十年，二十个教训」（你们可以到Twenty Years, Twenty Lessons" 这里观看录像，以及这里、这里，和这里阅读我的文章）的教训之一就是「你不需要改变太多来改变所有的东西」。143张牌系列的五分之一是29张牌，所以即使这个「黑色」的系列只有40张黑色牌（比平常多十一张）也能展现小改变如何能让人感觉很巨大。
问题14的答案 – b. 连击
连击是某个人在第一次「You Make the Card」中提交的机制。不幸的是，我们已经遗失了他的名字。它不适合原本提交的绿色生物，但我们挺喜欢它的，所以在我们觉得可以的时候就用上了，即万马千军中。敏捷在多年前的第六版中出现、闪现会在多年后的时间漩涡出现，而警戒则是在数年后的神河群英录中出现。
问题15的答案 – a. 一张牌有两个插画
Brothers Yamazaki有两个插画，各代表兄弟之一。这个小玩意儿最后让我们花了比预期中还要多的钱，因为它让我们得加入一整张额外的印单。如果我们事先就知道的话，那我们应该是不会这么做的。
问题16的答案 – a. 阿固寇斯
阿固寇斯是拉尼卡的巡警，并且是小说中提供主要观点的角色。
问题17的答案 – d. 十三种
时间漩涡，在主系列和时间转移的印单中总共有十三种非常青的关键词（购回、返响、侧面攻击、返照、增幅、疯魔、变身、狂暴、次元幽影、转瞬、风暴、延缓，和门槛）。闪现虽然是第一次出现在这个系列里，但它现在已经是常青了所以我没算它。
问题18的答案 – a. 波维尔凶汉
波维尔凶汉第一次出现是在晨光。 Mistmeadow Skulk是暗影荒原（和Graven Cairns的初印一起）、Phosphorescent Feast是暮光，而奈西安骏马则会在多年后的塞洛斯中出现。洛温在预知未来中有提到，但并没有重印牌。金牧地扰敌兵在Goldmeadow Lookout上有提到（会派出金牧地扰敌兵衍生物），而Tarmogoyf的提醒叙述则提到了鹏洛客和部族，两个会在洛温中登场的新牌张类别。
问题19的答案 – d. 鹏洛客开始出现在每个标准的系列中
阿拉若断片是第一个神器有有色法术力费用、补充包里有基本地、以及秘稀牌张的系列，但却没有每个系列都有鹏洛客。阿拉若断片环境的最后一个系列阿拉若新生里并没有鹏洛客。每个标准系列里都有鹏洛客要到赞迪卡才会开始。
问题20的答案 – c. Nissa Revane
当我们在设计原本的鹏洛客对决电玩游戏时，里面有三副套牌和现有的鹏洛客阵容不搭，所以我们给这游戏设计了三个全新的鹏洛客－妮莎、拉尔，和奇奥拉。我们的计划是，如果他们受欢迎的话，那我们就会在之后的系列中为他们找个家。妮莎甚至出现在游戏的盒子上。
我们在制作赞迪卡时决定这会是妮莎的家乡时空。
问题21的答案 – a. 九张
之前有九张能产出中毒指示物的牌：传承的Pit Scorpion和Serpent Generator、暗黑的Marsh Viper、海市蜃楼的Crypt Cobra和Sabertooth Cobra、憧憬的Suq'Ata Assassin 、同盟的Swamp Mosquito，以及预知未来的Snake Cult Initiation和Virulent Sliver。家乡的Leeches让你移除中毒指示物。秘罗地创痕会给这列表加上20张牌，将这数字增至三倍。
问题22的答案 – d. 卢尔德维的实验对象/卢尔德维的憎恨兽
文雅学者/嗜杀蛮汉是直接由化身博士启发的、 幽禁少女/渎圣邪鬼是我们版本的着魔孩童，而掘密师/昆虫变体则是由出错的科学实验启发的。卢尔德维的实验对象/卢尔德维的憎恨兽使用的是典型的恐怖空间（创造了不该创造的东西的科学家），但它并不是依某个特定故事设计的。
问题23的答案 – a. 瀚力韵集
再访拉尼卡补充包上的五个图像为柯罗札公会法师； 新布拉夫公会法师；龙智者尼米捷； 锐兹玛第公会法师；和维图加基公会法师。
瀚力韵集也是瑟雷尼亚，看起来也很相似，但它并不是维图加基公会法师。
问题24的答案– c. 独眼巨人战士
鳄鱼蛙是鳄蛙。人类流浆是首号实验体。精灵参谋是欧节达鬼影议会。这里没有独眼巨人战士。要塞独眼巨人是个独眼巨人士兵。
问题25的答案 – c. 伊洛安斯和墨癸斯
伊洛安斯和墨癸斯是双胞胎，两者代表的是战争的不同面向。
问题26的答案 – a. 插画中加了点东西
这题要问的生物是尖顶游掠者. 这是它在鞑契可汗的版本：
而这则是鞑契龙王的版本：
我们喜欢这个某个生物并不特别在乎时间线改变的点子——事情基本上维持不变。所以在鞑契龙王中我们重印了同样一张牌，只是要求插画家加入了一些龙。
问题27的答案 – c. 十四个
乙太炬乱匠最多，有十四个。乙太风祖怪有十一个，而野地筑师有九个。这系列中没有牌有十六个能量符号。
问题28的答案 – d. 九个
至2017年为止总共有九个系列有包含全图基本地：机飞版、机飞版第二代、赞迪卡、天地醒转、再战赞迪卡、守护者誓约、阿芒凯、幻灭时刻，和Unstable。
问题29的答案 – b. 暴风雨
握着Squee's Toy的斯奎，第一次出现于暴风雨。在故事里斯奎偶然地启动了他的玩具（他并不知道玩具实际能做什么），然后在Death Pits of Rath拯救了大家。
问题30的答案 – b. 十一种
万智牌目前以十一种语言出现：简体中文、繁体中文、英文、法文、德文、意大利文、日文、韩文、葡萄牙文、俄文，和西班牙文。
现在来加总你们的正确答案，看看你们表现如何吧：
- 答对1–9题： 对于万智牌的趣味问答你还有很多要学习。
- 答对10–15题：你很明显有在注意细节。
- 答对16–20题：你开始展现了万智牌的趣味问答潜能。
- 答对21–24题：还不错。你的万智牌趣味问答能力不俗。
- 答对25–27题：非常好。你让我印象深刻。
- 答对28–29题：你的万智牌趣味问答技巧太惊人了。
- 答对30题：我膜拜你。
放下铅笔
我希望你们都喜欢今天的趣味问答专栏。请让我知道你们对它的想法，以及未来是否还想在看到更多的趣味问答专栏。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Google+，和Instagram）来联络我。
请在下周回来看我回答你们关于烽会拉尼卡的问题。
直到下次，希望你在游玩时也能吸收所有的万智牌趣味问答。