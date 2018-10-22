问题1的答案 – c. RoboRally

威世智原本的CEO Peter Adkison非常喜欢RoboRally，但当时的威世智无法制作该游戏的要素零件，因为公司还只是个小小的角色扮演公司。Peter有复印机和插画家的门路，所以他跟Richard说他可以制作卡牌游戏。他建议一个对局时间比较短的游戏，这样就可以在角色扮演的间隔中游玩了。Richard就离开并试图做出这样的游戏，最后就创造了万智牌。他后来带着万智牌的原型回去拜访Peter，而Peter则超爱这个游戏，并让威世智来制作它。

问题2的答案 – c. Mana Clash

当Richard一开始创造这游戏的时候，他称它为魔法，但从法律的观点来看这名字有点太普通了。为了解决这个问题，他们想出了一个新名称，但Richard对新名称就是不满意。他和测试者还是称这游戏为魔法。最新的妥协就是给这名称加个后缀，而这游戏就成为了万智牌。

问题3的答案 – b. Gen Con

第一批牌张是出现在Origins，但它们是做为展示用的，并不能卖。第一个能卖万智牌牌张的大会是Gen Con，但这差点也没有发生。在Gen Con开始前，Carta Mundi已经寄出了第一批的万智牌（约6000张牌），但这些都已经卖给经销商了。另一批货则是要等到每个人都离开Gen Con才会寄到。幸运的是，他们设法安排了一批从西雅图到密尔瓦基（当时Gen Con在此举办）的货物。不过该批货物在大会于星期四开始时还没到达。它终于在星期五出现了，而万智牌则会成为该大会的宠儿，寄到的所有货物全部销售一空。Peter当时还在波音工作。他从Gen Con回去之后就辞掉了工作，开始在威世智全职工作。

问题4的答案 – a. 天堂鸟

Mark提交了插画。Richard看到时觉得那只鸟太抢眼了，但蛮喜欢这张图的，所以为这只鸟设计了一张全新的牌。有趣的是，这些年来，我一直听闻这张双色地是Tropical Island，但我今年年初终于在拉斯韦加斯大奖赛见到了Mark Poole，而我从他那边得知这张双色地实际上却是Volcanic Island（注意看岛屿冒出的烟）。这又是个全新的趣味问答问题。

问题5的答案 – a. Atog

为什么是Atog呢？在1994年的暑期末时，印量最多的系列是第三版。（传承于六月推出，但还没追上当年四月推出的第三版。）由于在谈印量最多的牌时只会看普通牌，所以我们只需要看普通牌。第三版的所有普通牌都曾出现在其他的系列里。Atog出现于古文明之战、 Erg Raiders出现于阿拉伯之夜，而其他的则是在第一版和第二版。由于每个万智牌扩充系列的印量都会比前一个要来的大，所以古文明之战的牌张会比阿拉伯之夜或是第一版和第二版的牌张要来得多。传承还是有三张从机制来说出现在第一版的牌（Barbary Apes是灰棕熊、Headless Horseman是枯萎殭尸，而Raging Bull则是 Gray Ogre），但他们的名字都改变了，所以不算是同一张牌。

问题6的答案 – c. Prismatic Ward

我不确定为何选择Prismatic Ward做为预览特卡（以今天的标准来说很奇怪），但它是，所以它就是唯一印有两种不同白色法术力符号的牌张。

问题7的答案 – c. 「绿男」

当时的美术总监是个叫做Sue-Ann Harkey的女性。她在某个大会看到并爱上一幅英国画家Stuart Griffin的作品，所以她询问是否可以购买该作品的版权，而他也允诺了。然后在海市蜃楼时她也为该作品找到归宿，即自然的精灵Maro。这张牌最后是以我命名的，所以我购买了这幅画，而它也和我其他两幅万智牌的原画一起挂在我家里（机飞版的Jester's Sombrero和Look at Me, I'm the DCI）。根据维基百科，绿男是个「由树叶围绕或是构成的脸的塑像。树枝或藤蔓可能会从嘴巴、鼻孔，或是脸上其他的部位长出，而这些枝节则可能会长有花朵或是水果。」这图像在英国的酒吧和客栈里很常见。

问题8的答案 – c. 十二张牌

这些年来，万智牌的补充包曾以各种大小售出。早期的小补充包里面只有八张牌。机飞版的补充包只有十张牌。就我所知，同盟是唯一补充包里只有十二张牌的万智牌系列。从下个系列的海市蜃楼开始，所有的补充包都统一为十五张牌（除了特定的补充产品和多媒体产品之外）。

问题9的答案 – a. 丢硬币

全图地、衍生生物，和在规则叙述中提到多人游戏都是从机飞版开始的。不过丢硬币呢，则是在多年前的阿拉伯之夜上的三张牌出现的（Bottle of Suleiman、Mijae Djinn，和Ydwen Efreet）。

问题10的答案 – d. 牌张的特卡版本

特卡是从远古遗产开始的。版权从传承开始，而收集号码和稀有度符号则是从出瑞斯记开始。

问题11的答案 – a. 联盟符号

联盟是由多明纳里亚的所有住民所组成，用意是要阻止非瑞克西亚的侵略。这就是他们的符号：

它出现在所有的增幅咒语上，代表的是他们和非瑞克西亚人的战争。我们这些年来发现将机制和插画中特定的元素呼应让我们在设计后期非常难以增加或移除机制，所以我们已经不这么做了。

问题12的答案 – a. Atogatog

我认为有个会吃其他Atog的Atog领主很好笑，所以当我在制作机飞版2时，我设计了Atogatog。该系列被取消了，但却是在所有的插画都完成之后。在奥德赛的开发时，该系列的设计带领Randy Buehler要我设计一循环的邻色 Atog。我将他们和Atogatog一起提交了。我告诉他由于我们已经有插画了，所以如果将它放进档案中我们就能省下插画费用了。

问题13的答案 – a. 28%（40张牌）

我在2016年游戏开发大会的演说「二十年，二十个教训」（你们可以到Twenty Years, Twenty Lessons" 这里观看录像，以及这里、这里，和这里阅读我的文章）的教训之一就是「你不需要改变太多来改变所有的东西」。143张牌系列的五分之一是29张牌，所以即使这个「黑色」的系列只有40张黑色牌（比平常多十一张）也能展现小改变如何能让人感觉很巨大。

问题14的答案 – b. 连击

连击是某个人在第一次「You Make the Card」中提交的机制。不幸的是，我们已经遗失了他的名字。它不适合原本提交的绿色生物，但我们挺喜欢它的，所以在我们觉得可以的时候就用上了，即万马千军中。敏捷在多年前的第六版中出现、闪现会在多年后的时间漩涡出现，而警戒则是在数年后的神河群英录中出现。

问题15的答案 – a. 一张牌有两个插画

Brothers Yamazaki有两个插画，各代表兄弟之一。这个小玩意儿最后让我们花了比预期中还要多的钱，因为它让我们得加入一整张额外的印单。如果我们事先就知道的话，那我们应该是不会这么做的。

问题16的答案 – a. 阿固寇斯

阿固寇斯是拉尼卡的巡警，并且是小说中提供主要观点的角色。

问题17的答案 – d. 十三种

时间漩涡，在主系列和时间转移的印单中总共有十三种非常青的关键词（购回、返响、侧面攻击、返照、增幅、疯魔、变身、狂暴、次元幽影、转瞬、风暴、延缓，和门槛）。闪现虽然是第一次出现在这个系列里，但它现在已经是常青了所以我没算它。

问题18的答案 – a. 波维尔凶汉

波维尔凶汉第一次出现是在晨光。 Mistmeadow Skulk是暗影荒原（和Graven Cairns的初印一起）、Phosphorescent Feast是暮光，而奈西安骏马则会在多年后的塞洛斯中出现。洛温在预知未来中有提到，但并没有重印牌。金牧地扰敌兵在Goldmeadow Lookout上有提到（会派出金牧地扰敌兵衍生物），而Tarmogoyf的提醒叙述则提到了鹏洛客和部族，两个会在洛温中登场的新牌张类别。

问题19的答案 – d. 鹏洛客开始出现在每个标准的系列中

阿拉若断片是第一个神器有有色法术力费用、补充包里有基本地、以及秘稀牌张的系列，但却没有每个系列都有鹏洛客。阿拉若断片环境的最后一个系列阿拉若新生里并没有鹏洛客。每个标准系列里都有鹏洛客要到赞迪卡才会开始。

问题20的答案 – c. Nissa Revane

当我们在设计原本的鹏洛客对决电玩游戏时，里面有三副套牌和现有的鹏洛客阵容不搭，所以我们给这游戏设计了三个全新的鹏洛客－妮莎、拉尔，和奇奥拉。我们的计划是，如果他们受欢迎的话，那我们就会在之后的系列中为他们找个家。妮莎甚至出现在游戏的盒子上。

我们在制作赞迪卡时决定这会是妮莎的家乡时空。

问题21的答案 – a. 九张

之前有九张能产出中毒指示物的牌：传承的Pit Scorpion和Serpent Generator、暗黑的Marsh Viper、海市蜃楼的Crypt Cobra和Sabertooth Cobra、憧憬的Suq'Ata Assassin 、同盟的Swamp Mosquito，以及预知未来的Snake Cult Initiation和Virulent Sliver。家乡的Leeches让你移除中毒指示物。秘罗地创痕会给这列表加上20张牌，将这数字增至三倍。

问题22的答案 – d. 卢尔德维的实验对象/卢尔德维的憎恨兽

文雅学者/嗜杀蛮汉是直接由化身博士启发的、 幽禁少女/渎圣邪鬼是我们版本的着魔孩童，而掘密师/昆虫变体则是由出错的科学实验启发的。卢尔德维的实验对象/卢尔德维的憎恨兽使用的是典型的恐怖空间（创造了不该创造的东西的科学家），但它并不是依某个特定故事设计的。

问题23的答案 – a. 瀚力韵集

再访拉尼卡补充包上的五个图像为柯罗札公会法师； 新布拉夫公会法师；龙智者尼米捷； 锐兹玛第公会法师；和维图加基公会法师。

瀚力韵集也是瑟雷尼亚，看起来也很相似，但它并不是维图加基公会法师。

问题24的答案– c. 独眼巨人战士

鳄鱼蛙是鳄蛙。人类流浆是首号实验体。精灵参谋是欧节达鬼影议会。这里没有独眼巨人战士。要塞独眼巨人是个独眼巨人士兵。

问题25的答案 – c. 伊洛安斯和墨癸斯

伊洛安斯和墨癸斯是双胞胎，两者代表的是战争的不同面向。

问题26的答案 – a. 插画中加了点东西

这题要问的生物是尖顶游掠者. 这是它在鞑契可汗的版本：

而这则是鞑契龙王的版本：

我们喜欢这个某个生物并不特别在乎时间线改变的点子——事情基本上维持不变。所以在鞑契龙王中我们重印了同样一张牌，只是要求插画家加入了一些龙。

问题27的答案 – c. 十四个

乙太炬乱匠最多，有十四个。乙太风祖怪有十一个，而野地筑师有九个。这系列中没有牌有十六个能量符号。

问题28的答案 – d. 九个

至2017年为止总共有九个系列有包含全图基本地：机飞版、机飞版第二代、赞迪卡、天地醒转、再战赞迪卡、守护者誓约、阿芒凯、幻灭时刻，和Unstable。

问题29的答案 – b. 暴风雨

握着Squee's Toy的斯奎，第一次出现于暴风雨。在故事里斯奎偶然地启动了他的玩具（他并不知道玩具实际能做什么），然后在Death Pits of Rath拯救了大家。

问题30的答案 – b. 十一种

万智牌目前以十一种语言出现：简体中文、繁体中文、英文、法文、德文、意大利文、日文、韩文、葡萄牙文、俄文，和西班牙文。

现在来加总你们的正确答案，看看你们表现如何吧：