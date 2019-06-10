我在每个系列都会检视一些牌并且分享它们的设计故事。摩登新篇就是个充满酷炫设计故事的系列。我只有一个专栏能塞入这些故事（下周就要开始2020核心系列的预览了），所以我要将这堆故事塞到同一个专栏里。让我们开始吧！

百熊女王阿育拉

Ethan Fleischer（此系列的共同组长）超爱熊。他有一副以熊为主题的指挥官套牌，而他也一直在寻找更多新熊或熊主题的部族牌。 他设法在2019核心系列（他也是这系列的系列设计组长）里塞进了史上第一只的传奇熊黑山之威血爪。但是那张牌更倾向帮助大型生物而不是熊，所以 Ethan 积极地想要制作一个熊部族主题的指挥官。我们发现，具有怀旧主题和化形部族的摩登新篇正是推出它的完美系列。

有一天，Ethan 来进行洞察设计的会议时说道：「我们今天要做个熊部族的指挥官。」这设计最大的挑战在于，熊以一个部族来说并不是那么强力。这表示这位熊指挥官必须要帮助一堆平庸的2/2变成强大的生物。在一阵脑力激荡之后，我们喜欢让每个熊在施放时会触发什么效应的点子。将两个+1/+1指示物放到目标熊上面听起来很酷，因为这样会让这些熊更大更吓人。你们当然可以将这些指示物放在进战场的这只熊上。让你的熊和另一个生物互斗也很酷，因为这超级有风味。与其从这两个效应中选择（这毕竟是张稀有牌），我们决定都放上去，因为它们感觉就很有协力效应。灌大你的熊，直到它们够大为止，然后就让它们互斗去吧。系列设计时发生的微调就是，团队加入了许多会派出熊衍生物的牌，所以他们将这张牌设定为熊在你的操控下进战场时触发，这样就算是派出衍生物也能触发这个效应了。

裂片妖

我们在某次的洞察设计会议中决定要专注在裂片妖上。我们想要加入它们，因为首先，粉丝已经疯狂要求它们回来一阵子了，所以裂片妖很适合一个怀旧的系列；第二，制作裂片妖最困难的部份就是找出足够的异能给它们，所以一个能使用大量机制的系列非常理想；第三，这系列的启发是「时间漩涡2」，而裂片妖也是时间漩涡环境极具代表性的一部份。

这会议一开始很正常，我们提出了一些能放在裂片妖上的安全又明显的选择。然后我们就开始竞争了，试图想出能放在它们上最疯狂的机制。

「延生如何？」

「破坟如何？」

「颂威如何？」

「倾曳如何？」

我们大笑并且将它们全部都写了下来。我们的清单并没有全都变成牌，但最疯狂的一些却成功了。我们最后将倾曳放在我们的五色传奇裂片妖上。万智牌设计了非常多的五色传奇裂片妖（Sliver Queen、Sliver Overlord、Sliver Legion，和裂片妖巢穴领主），而我们也知道摩登新篇也需要一个够突出的五色裂片妖。

末灵精怪

机智问答：

完成一个牌的循环最久花多少时间？在摩登新篇推出时，这个答案目前是21年。这是从1998年克撒传中的卡牌Morphling开始的。

这张牌原本是仿生妖。仿生妖曾出现在第一版，然后因为规则的问题，我们不能将复制生物放在新的卡牌设计里。我们以为找到了解决方法，所以为了庆祝这件事，我们带回了仿生妖，让它能在克撒传中以稀有牌出现（它在第一版)中是个非普通）。不幸的是，在我们已经取得插画（你们可以看出Morphling的插画致敬了仿生妖原本的插画）之后，上面告诉我们它不能是仿生妖并需要改掉。

这张牌必须要符合插画，所以我们想如果不能复制的话，那将它做成变形兽如何呢？我们想出的点子是要给它一堆不同的异能，这样它就能以各种不同的方式变化自己了。我们从给它+1/-1和-1/+1开始，这样它就可以改变自己的大小。我们给了它能重置自己的异能，这样它就能攻击然后阻挡、飞行用来回避，以及帷幕（当时还没有正名）来保护自己。这张牌既强力又受欢迎（这两者常常会互相连结）。

我们这些年来设计了一堆不同的蓝色牌好向Morphling致敬，但是在九年后，我们推出了一个叫做时空混沌的系列。该系列的卖点就是它是处在另一个时空里，其中的颜色派遵循了同样的原理，但却使用了不同的异能组合。

我们在这个系列中做的一件事就是将现有的牌做成另一个时空的版本。我们为什么不给Morphling这么做，然后将它改成红色的呢？我们决定保留五个异能，包括「1：+1/-1」和「1：-1/+1」，但将需要有色法术力的三个起动式异能改成该颜色能使用的异能。由于这是时空混沌，所以红色能使用的异能跟平常不太一样。举例来说，重置是红色的，所以Torchling有着和Morphling一样的第一个异能。然后与其给予回避异能，我们给了它一个能强迫对手阻挡的异能。最后，与其给它帷幕，我们给了它一个防御性的异能，让它能转移以它为目标的咒语。我们将它命名为「Torchling」来确保它很明显是另一个时空的Morphling。

我们原本并不想要设计一组循环，但两年后在设计聚流时，我们意外地想到可以制作一个绿色版本的Morphling。

它同样也有「1: +1/-1」和「1: -1/+1」的异能，但它其他的三个能力就是绿色能使用的东西：敏捷、践踏，和不灭—第三个异能同样地也是个防御性的保护异能。我们将它命名为「Thornling」来维持模式。

然后又是另一个九年，我们在这些年里都没有推出白或黑色的Morphling。最后，在火线齐心里，我们找到了能制作白色Morphling的好地方。它一样拥有「1：+1/-1」和「1：-1/+1」异能，但我们将这两个合并来省点空间。前两个异能是警戒（和Morphling以及Torchling的重置异能类似）和系命。如果感到快死了，它的防御异能则是能将自己弹回你的手上。

末灵精怪遵循了Brightling精简的+1/-1和-1/+1异能。它获得了威慑和死触，以及不息做为它的防御异能。末灵精怪是第一个使用非常青关键词的Morphling，但由于它是出现在摩登新篇里所以也是特别合适。它也是这系列中唯一使用不息的卡牌。

所以，在短短的21年之后，我们终于完成了。

永铭梦间

在神河群英录开发时，我创造了通联这个异能以做为该系列在乎咒语的要素。这机制让你能将具有这个机制的牌的效应订在另一个咒语上。在神河群英录中，这咒语必须要有古咒这个副类别。我在开发后期才想到可能可以通联到瞬间和法术，而不是一个特定的咒语副类别上，但太晚了，让我们根本没时间更改。

我一直希望我们可以在未来的某一天将通联带回并修改它，让它能更和以往的卡牌兼容。我们尝试将通联瞬间和法术做为拉尼卡公会城的伊捷机制，但并没成功。这机制虽然只出现在摩登新篇的两张牌上，但这是个终于能让你们体验到的机会。你们的回馈，以及看它在对局中的表现，能让我们知道我们是否或多快能将它带回来。

愚者饕客、醒转古陵寝霍佳葛，和混沌苦痛

我之前解释过，当我原本为黑客松提出想法时，我称呼我的点子为「预知未来2」。我最喜欢预知未来设计的一点是「混搭」咒语的使用，即将两个非常青的关键词放在同一张卡牌上。我（和其他人）为摩登新篇设计了一堆这样的牌，但是它们字通常会变太多，所以只有三张活到最后。以下就是这三张。

愚者饕客结合了两个需要很多生物的机制：召集和吞噬。这里的点子是你的生物可以让你的恶魔更容易施放，然后在它进战场时牺牲它们让恶魔变得更大。你只要四个生物就能以黑黑叫出一个11/11。

醒转古陵寝霍佳葛结合了两个减费的机制：召集和掘穴。它不管你的生物是在战场上或是坟场里（或者是坟场里的其他牌），支付的方式有很多种。霍佳葛甚至让你能从坟场施放，和掘穴的风味非常搭。

混沌苦痛让你能将它和你手牌里的其他地牌变成牌库里三费或以下的随机咒语。这协力效应非常有用，因为它能将游戏后期的地牌变成实际的咒语。

我希望你们都能喜欢这系列中的一点儿预知未来。

慷慨赠礼

我们在新非瑞克西亚中推出了一张叫做体内野兽的牌。

绿色的弱点之一就是过度依赖它的生物。尤其是，它不应该在自己没有生物的情况下杀掉另一个生物。这也是为什么绿色在大多数系列里的主要武器都是互斗。它利用自己的生物来杀掉对手的生物。体内野兽提到了生物（因为它会派出衍生物），但并不需要你先操控生物。因此，它让绿色做了一个它不应该做的事情：在自己没有任何生物的情况下移除威胁。这是绿色最大的颜色派破坏之一。

我常常会在部落格上提到这点，然后接下来的问题就是：「好吧，如果绿色不应该这么做，那哪个颜色可以这样做呢？」我给的答案都是白色。白色是整体去除上最好的颜色，也通常会在消灭对手的永久物时给点什么补偿。如果摩登新篇是「时间漩涡2」，那如果能将一点时空混沌塞进来可能很酷。我们不想要创造更多颜色派的破坏，但将某张牌移回正确的颜色里是可行的。而这就是白色的体内野兽是如何进入系列里的原因。

鬼怪的军旗

第一版因为印错了许多东西而著名。其中之一就是一张叫做Orcish Oriflamme的卡牌。这张牌原本的费用应该是3红。但第一版中却不小心印成了1红。

它在第二版中订正了，但在早期的一段时间里，比赛采用的方法是卡牌上面怎么印就怎么运作（当时还没有Oracle）。这让第一版的Orcish Oriflamme变成更强大的卡牌。事实上，它还名列在第一次禁限牌名单上。有趣的是，这个1红的费用在我们多年的观察之下连破坏平衡的边都够不着。事实上，它非常适合在近代赛里推出。我们将这张牌的第一个版本叫做「第一版军旗」来开个玩笑。完成的卡牌虽然有个鬼怪的主题，但我们还是保留了「军旗」这两个字来和原本的设计致敬。最后让我补充一点：我原本是为了时间漩涡设计这张牌的，但它最后还是被移出了。

围攻秘罗地

让我先来赞叹一下。这张牌是系列设计制作的，因为我也是在这系列的投影片中第一次看到它。我不知道是谁想出将鞑契可汗环境的固定字（选择「可汗或龙」这部份）和秘罗地/非瑞克西亚战争结合在一起的，但这实在太聪明了。秘罗地这边感觉很秘罗地，而非瑞克西亚那边感觉也很非瑞克西亚，但这两边在神器主题的套牌里都很适合。它甚至也将另一个万智牌的系列名称放上卡牌的名字里。这张牌只有可能在摩登新篇中出现。

自然颂歌

我们在黑客松时设计了这张牌，同时想要利用同样的模式设计一个完整的十张循环。我们想要为每组颜色对都设计一个出现在同一个费用的代表性咒语。我们真的、真的努力过了，但就是无法设计出和这张牌对等的循环，所以我们就只推出了这张牌而已。

帕沙力克将军芒氏

Mons Johnson是Richard Garfield的多年好友，同时也做了许多年的R&D成员。他对于鬼怪的喜爱无人能比，大到Richard特地在第一版中设计了Mons's Goblin Raiders。

这张卡牌标题里的「芒氏」指的是帕沙力克将军芒氏，一个伟大的鬼怪领袖。我们这些年来多次尝试要设计一个帕沙力克将军芒氏的卡牌。举例来说，时间漩涡设计团队交出的设计档案里面也有它。我们谈到要将它放在像是指挥官套牌之类的补充产品里。它每一次都会因为某种原因没被推出。摩登新篇终于修正了这个错误，将帕沙力克将军芒氏带给了各位。

我们从一开始就知道他必须是张鬼怪部族牌。我记得我们是先设计了他的起动式异能。他是个鬼怪的领袖，同时也因为他在第一版的卡牌而永远和1/1鬼怪连结。这个牺牲鬼怪的费用要求他至少先需要另一个鬼怪能起动，但在那之后他就能牺牲他派出的鬼怪衍生物了。我很喜欢他的鬼怪军团会随着时间成长的点子。我们加入这个静止式异能让他能在生出鬼怪的同时造成一点伤害。我很好奇所有的鬼怪粉丝会如何对待它—尤其是Mons。

塞哥维亚天使

摩登新篇的挑战之一就是要如何设计法式白板生物（即只有常青关键词的生物）。每个系列都需要一些，但是摩登新篇让这挑战更困难，因为它们要感觉应该出现在这个系列里。在原本的黑客松（你们可以在我的第一篇摩登新篇 预览专栏中知道更多）设计卡牌时，我想出一个普通的「年轻」代表性生物循环，将以前的著名生物做成更小的版本。我记得这张牌最早期是长这样的：

年轻的撒拉天使

2W

生物 – 天使

2/2

飞行、警戒

在洞察设计时，Kelly Digges 想出了一个更棒的、开古老万智牌玩笑的玩笑，即一张出现在1994年的传承中，叫做Segovian Leviathan的牌。

这张牌是个3/3，但插画中它却和比它小很多的鲸鱼游在一起。与其承认这很古怪，当时的创意团队解释这生物是从塞哥维亚来的，而在该时空上所有的东西都很小，所以当你召唤海怪时，你得到的海怪会比其他世界的都要来得小很多。因此这个渺小生物的时空塞哥维亚就诞生了。

Kelly的点子就是做一个从塞哥维亚来的天使来解释她的大小。Ethan喜欢这个笑话，并且将这生物缩小成1/1来更展现这点。循环的其他牌在洞察设计时被遗除了，因为这笑话只出现在一张牌上比出现在一整个循环中好笑。塞哥维亚天使成功地推出了—是原本黑客松中成功这么做的十五张牌之一。

晴空号船长西赛

我们最近在补充系列中做的一件事就是替具有传奇生物卡牌的受欢迎旧角色做个更新的版本。西赛是位极受欢迎的指挥官，因为她的异能可以从你的牌库中找出传奇牌。而她最大的缺点就是限制在白绿两色里，因为这是她的颜色特性。我们的想法是设计一个新的西赛，只是将她设定成五色特性，这样你们就可以使用任何想要的传奇卡牌了。

我们将她设计成纯白，这样就不会太难施放，然后将她的找人异能做成白蓝黑红绿，让她能获得五色的特性。（颜色特性取决于牌上的任何有色法术力。）和她原本的横置异能不同的是，我们让这个异能直接将牌放置进战场，因为这需要很多法术力。然后为了鼓励你使用全部的五个颜色，我们设计了静止式异能来定义她的大小以及她能找多大的东西出来。身为晴空号传说的共同创造者之一，我每次看到另一个晴空号船员获得新卡牌的时候都很开心。

重击螺旋

制作一个以较有经验玩家为目标的系列，其中的趣事之一就是能设计一些不错的内部笑话。重击螺旋就是个好例子。它取笑的是「牌名对任意一个目标造成3点伤害且你获得3点生命」同时是个黑色异能和一个白红的异能。这是张你绝对不会在标准系列中看到的卡牌。

撼奋宣讲、纵掠心灵，和巨麟身躯

我们在用旧机制设计新牌时会用的诀窍之一就是检视阵营专有的机制，然后探索该阵营之外的可能颜色。我就用超载来举例好了。超载就是伊捷在再访拉尼卡中的机制，这表示我们只设计过蓝色和红色的超载牌。这让我们能找出有趣的白、黑，和绿色的超载效应，因为蓝和红已经使用的差不多了。

一个好的超载设计关键就是找出颜色中不管是单一或是全体都合理的效应。举例来说，白色可以给单一生物+2/+2或者是全体的生物+2/+2。（白色的极限是+2/+2，因为+3/+3或以上是绿色的管辖范围。）具有较高的超载费用让这张牌可以是个优良的战斗诡计，同时又能当作一个后期能突破僵局的杀招。巨麟身躯的设计也类似，让这张牌不管是前后期都有用。纵掠心灵则相反，超载费用比较低廉，因为它的指定效应比较强力（只让对手弃牌）。这些效应都是新的，因为蓝色和红色都不能这么做。（蓝色可以改变生物的大小，但不会是6/4。）

连环消失

又到了万智牌机智问答的时间了。连环消失是要致敬万智牌里的哪张牌？

点击这里来看答案 答案就是来自于1994年推出的传承中的Chain Lightning。 这张就是我们一直谈论要致敬，却鲜少这么做的卡牌。如果你知道这个答案，那你真的很清楚万智牌机智问答的来龙去脉。

宏钢剑和诚理剑

原本的秘罗地环境将武具带到了这世界上。在玄铁中，我们设计了代表着万智牌内在冲突的两把剑。两把剑都是三费，且需要支付两点法术力配戴。每把都会给+2/+2以及冲突中的两个颜色的保护。然后它又会给使用者两个破坏者异能（配戴的生物对另一个玩家造成伤害时会触发的东西），刚好反的两个颜色各一个。这些剑既强力又受欢迎。

它们也强烈暗示了会有个循环，所以多年来一直有人问我「你们什么时候才要完成这个剑循环？」在我们于秘罗地创痕环境重返秘罗地时，我们决定要给玩家他们想要的东西了。

该环境的每一个系列（秘罗地创痕、围攻秘罗地，和新非瑞克西亚）都有一把遗失的剑。我们决定将白红剑放进新非瑞克西亚因为它必须要以秘罗地人为主题，但那时候这时空已大部分都被非瑞克西亚攻下来了。反抗军是白红，所以他们使用这最后一把剑很合理。我们从那里反推回去，将黑绿剑放进中间的系列，这样它就不会和最后一把剑重叠，然后将蓝绿剑放进环境的第一个系列里。所有这些剑都遵循着前两剑的模式。同样地，这些牌既强力又受欢迎。

在完成了那个循环之后，我们就开始收到制作邻色剑的要求了。问题是，我们发现使用这个对色剑模式的剑对于标准来说太强力了。我们思考是否要制作稍弱版本的剑，但觉得这只会让玩家更不开心而已。我们想过设计使用类似但不同的配方的盾牌，但最后还是决定将邻色剑暂缓，直到我们能为它们找到一个适合的系列为止。

结果该系列就是摩登新篇了。至少其中的两把是这样。原本的剑散得很开，所以模仿对色剑并只推出两把感觉也是很对的。我们挑选了两个没有重复的颜色对并使用了老配方。这两把剑直接进入近代赛也表示我们可以将它们设计的更强力而不用担心标准赛。

我期望你们能喜欢这两把邻色的剑，同时也期待能听到你们对于剩下三把剑的要求。

贡物法师

这是另一张我们想要完成循环的卡牌。

故事是从五色曙光的卡牌琐物法师开始的。五色曙光有个「齿轮」的主题，特别专注在一费或以下的神器上。琐物法师就是设计来找出（从牌库中找一张牌到手上）齿轮的生物。

在围攻秘罗地中我们设计了和琐物法师镜像的宝物法师，一个会找出高费神器（六费或以上）的生物。

以太之乱从中间补上了一个会找出刚好三费神器的珍物法师

摩登新篇补上了二费的空位，这样就只剩两张了：找四费和五费的。希望我们的字汇还够用。

扭曲映影

这也是另一个聪明的设计。这是个具有两个不同蓝色异能的打包咒语，即缩小（减少力量）和力量和防御的对换。这两个异能结合起来就会变成蓝色不会做的东西，即杀掉一个（力量6或以下）的生物。由于这两个异能在结合时非常的不蓝色，所以让你可以两者都做的打包费用就是常常会杀掉生物的黑色。

铸物勋爵克撒

克撒是万智牌中最早最重要的角色之一。他的名字出现在两张第一版的卡牌上（Urza's Glasses和Urza's Sunglasses—这人很明显喜欢遮住眼睛），同时也是万智牌的第一个主要故事（兄弟战争，第一次于古文明之战中叙述）的主要角色。我和万智牌的大众互动有多久，要求我们制作一张克撒卡牌的呼声就有多久。我在Unstable（Urza, Academy Headmaster—在银边框的机飞宇宙里，他只剩一颗头）里设计了一张，但玩家还是想要在黑边框的万智牌中看到他。

我们知道要制作一张克撒的牌，问题是在哪个时间点的。我们要挑选他生命中的哪个时间点呢？在思考良久之后，我们决定从头开始，也就是他的神器师生涯、兄弟战争的时代。之后，我们就决定要将他做成一个令人惊叹的神器师，一张你会想要放进神器主题套牌中的卡牌。

我们给了他三个异能。首先要能生出组构体。他毕竟是以能制作巨大的神器生物军队而闻名的。我们将它们和神器连结，这样他们就会在你将更多神器放到战场上时（包含其他的组构体）变得更大。第二，我们给了他一个能产出法术力的异能，让你能用你的神器来施放更多神器。第三，我们给了它一个让你能从牌库顶施放任何咒语的酷炫异能。我们加入了洗牌，让这张牌不会太过于破坏平衡。

希望那些一直要求黑框克撒牌的人也能喜欢他。

全归于近代家族

我今天的时间就这么多了。我希望你们喜欢我谈论这系列中的各种主题。我要强调的是，摩登新篇是个需要玩过之后才能理解的系列。这不是个平常的万智牌限制环境，但它还是很有趣。我迫不及待想听听你们玩过之后的想法。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr，和Instagram）让我知道你们对于我今天谈论的东西，或是关于摩登新篇的想法。我希望你们能感受到我对于这系列有多么骄傲，我也等不及想让你们能体验它了。

我今天的时间就这么多了。希望你们喜欢我的故事。如同以往，如果你对于今天的专栏、我谈到的任何卡牌，或是摩登新篇这个系列本身有任何回馈，你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr，和Instagram）让我知道你们的想法。

请在下周回来看我预览2020核心系列。

直到下次，希望你们也可以创造出自己的摩登新篇故事。