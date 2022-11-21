我今天将揭露一个新的Jumpstart 2022补充包。我可以从一张列表中挑选其中一个，所以我挑了一个最偏爱的主题：变形兽。今天我们将来聊聊变形兽早期的历史，然后给你们看全新的Jumpstart补充包，其中还有一张全新卡牌的预览。听起来不错吧？

複製这个吧

有趣的是，变形兽这生物类别的概念在限量版（第一版）就出现了，但是这个字做为生物类别使用却是多年之后的事情。当Richard Garfield设计最初版本的游戏时，他知道他想要一些使用变形兽这个奇幻比喻的卡牌。变形这个主题出现在无数个神话中，起源则是可以回溯到口述的故事裡。它奇幻的本质表示它快速地成为奇幻故事中的常客。

最早出现的两个变形兽（不过当时它们还不是变形兽这个生物类别）是彷生妖和Vesuvan Doppelganger。这两个都能变成其他生物的複製品。彷生妖只会在进战场複製，但Vesuvan Doppelganger可以一直变。这两张牌都很受欢迎，并且在早期的万智牌对局中大量出现（当然蓝色身为最强的颜色也是帮助良多）。我深深喜爱这两张牌，所以也用它们做为主题组了不少套牌。

古文明之战是万智牌的第二个扩充系列，同时也是第二个具有能更改形状的生物的系列。和限量版（第一版）不同的是，这是用生物改变自己，而不是複製另一个生物来表现。Primal Clay让你可以在施放时从三种型态中选择一种、Shapeshifter让你可以分配它的攻防数值，然后Urza's Avenger能以暂时失去攻防的代价获得各种异能。这些卡牌都将变形这个想法推往新的设计空间。这些生物都没有生物类别，因为当时的神器生物都没有生物类别。不过，变形兽这张牌上的这三个字是第一次出现在卡牌上就是了。

传承使用了另一种不同的机制方法来处裡变型。Halfdane和Sentinel都能以複製其他生物的方法来更改它们的攻防数值。和彷生妖以及Vesuvan Doppelganger不同的是，它们不会变成複製品，而只是利用另一个生物来重置它们的攻防。这两者也都没有变形兽这个生物类别，因为当时的传奇生物只有传奇这个生物类别，而神器生物一样还是没有生物类别。传奇要在非常多年之后才会更改为超类别。我得说一声，Halfdane是第一个被追溯更改为变形兽的传奇生物。

我们要在一整年之后才会看到另一个变形兽。冰雪时代推出了能改变颜色的Shyft。不过它并不会複製颜色，而是让操控者选择让它变成什麽颜色。

有趣的是，当时变形生物的特质纯粹只能变更自己的某个特性。不过设计者还是持续实验到底能变更什麽。到目前为止，我们看到了大小、异能，和颜色，以及一开始的直接複製。Shyft的生物类别不是变形兽而是Shyft。这在早期的万智牌中很常见。与其将某个生物归类到较大的类别中，比较古怪生物的生物类别通常都是它们的名字。

下一个具有变形兽的系列则是暴风雨。Unstable Shapeshifter只是个Vesuvan Doppelganger，不过会根据最后进战场的生物而改变型态。其他三个都在探索新的设计空间。

Escaped Shapeshifter可以複製其他生物的常青关键字异能。Dracoplasm是我第一次尝试将两个生物合併在一起。当时的规则无法处理太多複杂的东西，所以它只是将它们的攻防加起来而已。原版的设计比较像Unstable的Grusilda, Monster Masher或是依克黎：巨兽时空的合变机制。这想法有点领先时代。Flowstone Sculpture是个可以随时间变更和适应的生物，不过每次的改变都是永久的。

暴风雨也是我们终于获得变形兽这个生物类别的系列。我已经提倡这个概念很久了，因为我想要组出能放各种不同变形兽的套牌，所以我大力推广希望能将它浓缩。变形兽感觉就是个开放同时又颇具描述性的选择。Flowstone Sculpture没有变形兽这个生物类别，因为我尝试多年，企图给神器生物生物类别的目标还没有实现。

你们可以看到我对Vesuvan Doppelganger不停的爱，因为我持续做出微调的新版本。Volrath's Shapeshifter来自于天罗城塞。

有趣的是，来自克撒传的Morphling原本只是彷生妖的重印牌。我一直很爱这张牌，所以想把它带回标准赛制裡。基于某些原因，在开发后期插画已经寄回来的时候，当时的规则经理通知我说基于某些古怪的规则问题，所以我们不能重印彷生妖。（直到今天我还是不知道那个规则问题是什麽。）我们于是设计这张牌来匹配插画，选择给这个生物许多弹性。它可以改变攻防。它可以获得异能。它唯一不能做的就是複製任何东西，因为上头和我说这个不能做。

远古遗产的Anthroplasm会随时间变大。你可以支付一些法术力来放+1/+1指示物到它身上。这虽然符合变形兽的感觉，但这异能并不蓝。如果我们今天设计这张牌的话，那它就会是张绿色的牌。

瓦拉斯是设计来当晴空号传说的大反派。他的变形能力在故事中非常关键，因为他将自己伪装成船员中的一人（史塔克的女儿塔卡拉）。这是变形兽第一次做为故事的主要角色，然后在宿敌中我们终于为他做了一张牌。

现在回头看，做为当时的主要反派来说这设计有点乏善可陈。他不会複製任何东西，只是会让自己变大而已。我认为这应该是他纯黑的关係。说到这，瓦拉斯是第一个既不是蓝色又不是神器的变形兽。不过他这时还不是个变形兽，因为传奇在生物上还没变成超类别。

时空转移的Dralnu是另一个基本上只会改变大小（并且获得飞行）的变形兽。它是第一个具有增幅的变形兽，但除此之外没什麽特别的。

奥德赛的Shifty Doppelganger妖是个古怪的设计。它使用变形的风味来正当化一个红色的效应（从手牌使用生物、给它敏捷，然后在回合结束时牺牲它）。如果我们今天要做这张牌的话，它大概会要你弃掉一张牌，然后变成被弃掉的生物牌的複製品直到回合结束。

石破天惊的Riptide Shapeshifter是变形兽第一次在机制上获得随机的要素。它可以改变型态，但你不知道会变成什麽。这异能目前已经从蓝色变成红色了。蓝色可以变成牌库裡的东西，但它必须要知道能变成什麽；如果这改变是随机的，那它就属于红色。

万马千军的Dermoplasm使用的机制主题已经常常出现了：让变形兽成为另一张不同的牌。这裡的风味是，当你变身Dermoplasm时，它可以变成你手牌裡的任何变身牌。从对局设计来看，这使用的是比较危险的区域，因为你可以将它变成你还没有法力施放的生物。

Mistform Ultimus的卡牌上并没有变形兽这三个字，但它是第一个具有所有生物类别的生物，所以我将它列在这裡。它会带头创造出第一个变形兽专有的关键字。（下详述。）

增加生物类别是变形兽能改变自己的东西之一（而不用完全複製另一个生物）。劫运降临的Proteus Machine是设计来帮助连结变身到生物类别的策略上的。同样地，它推出时还不是变形兽，因为神器生物还是不能有生物类别。

窃形兽是第一个使用複製异能做为杀牌的变形兽。我们试图找出创新的方式来使用压印这个机制，而我们也发现可以使用对手的生物来定义压印牌的特质。另外要说的是，我们终于在神器主题的系列秘罗地开始给神器生物生物类别了。这让窃形兽成为第一个推出时就是变形兽的神器生物。

玄铁的Death-Mask Duplicant找到另外使用压印的方法。这次你可以从自己的坟场裡放逐生物来永久获得它们的（当时）常青异能。

_____ （来自Unhinged，没有名字的牌）找到一个可以变更的银框（现在为橡实）特质：名称和风味叙述。另外，它能获得的名称和风味叙述必须要来自于一张现有的卡牌—不一定要在战场上，但必须要真实存在。这是变形兽第一次能複製不在对局裡的东西。Greater Morphling只是古灵精怪的搞笑版，所以它很明显地需要是同一种生物类别。

神河任侠传的Shape Stealer使用的是流行文化中常见的受欢迎比喻，即变形兽变成和它对打的生物。它也是第一个具有变形兽以外生物类别（精灵）的变形兽。

我们有複製要死去生物的变形兽，以及複製坟场要素的变形兽，但拉尼卡的Dimir Doppelganger是第一个直接複製死掉生物的变形兽。

对于时间漩涡来说，我们重新设计了一些旧牌并给予它们一些机制上的微调。Vesuvan Doppelganger再度启发了我们，这次则是让我们设计出一个使用变身做为複製其他生物的变身生物。它是微调旧牌的稀有生物循环之一。

时空混沌是个万智牌的平行世界线。这裡有许多改变的启发都是来自于上列的变形兽。Aquamorph Entity使用变身来致敬原本的变形兽。Body Double是使用蓝色风味的蓝色牌来模拟黑色的挖坟异能。Jodah's Avenger就是致敬Urza's Avenger。Primal Plasma只是换色的Primal Clay。Torchling则是红色微调的Morphling。

我们要在洛温结束变形兽的回顾。这是个不错的终点，因为这是变形兽第一次获得属于自己的机制。洛温有个很强烈的生物类别主题，所以我们需要一个东西来将相关的八种生物类别绑在一起，而这个将它们绑在一起的东西的启发就是上面提到的Mistform Ultimus。让能算是所有生物类别的变形兽出现在系列裡能使牌手搭配各种的主题，并且让所有的生物类别取得能在限制赛中运作的需要出现率。具有化形的生物会变成粉丝最喜爱的机制之一，也回归了不少次。

即将到来的变形兽

而现在就要提到今天的Jumpstart补充包了。变形兽是个只有一个版本的主题。它的补充包有一张稀有和一张秘稀。每个Jumpstart补充包都有至少一张稀有或秘稀，但有些补充包会有一张以上（像是变形兽的Jumpstart补充包）。我会谈论裡面所有的卡牌并解释这补充包是如何组成的。变形兽的Jumpstart补充包是由Corey Bowen建构的，所以我和他谈了一下选择这些牌的理由。

Pirated Copy（秘稀）

这裡的秘稀是全新的设计。每个Jumpstart补充包都有一张新牌。Corey说这张牌他想做点单纯的（毕竟这是Jumpstart 2022），但想加入一点有趣的改变。Pirated Copy基本上是个彷生妖的变形（它能以战场上任意生物的複製品进战场），但它能给所有同名的生物我们在R&D暱称为「好奇异能（当你对另一个牌手造成战斗伤害时抓一张牌）」的能力。会複製的彷生妖挺常见的，但给所有同名的生物异能就是在使用新空间了。有趣的是，你可以複製你想要的任何生物，但由于被複製的生物会获得正向的异能，所以这裡最好是要複製你自己的生物。由于Jumpstart 2022的卡牌想要是有趣和有风味的，所以它就成为了变形兽海盗。

庞巨原生质（稀有）

这是补充包裡的稀有牌。它也是彷生妖的变形。这个版本有内建消耗法术力的异能，这样在游戏后期你就可以用多馀的魔力打破僵局。

镜身影（非普通）

Corey想要塞一堆彷生妖到这补充包裡，但彷生妖通常不是稀有就是秘稀。镜身影是少数非普通的彷生妖。它的曲线也比其他两个彷生妖要来得低。顺带一提，每个补充包裡都有一张新的动画型插画，而镜身影旧是变形兽补充包的这种牌。

血脉顶替客（非普通）

一个补充包裡的彷生妖就只能那麽多，所以Corey用化形生物把剩下的栏位填满。具有化形的生物也是变形兽，它们既可以符合补充包的主题，同时又能和其他补充包的生物类别主题互动。建构Jumpstart补充包的目的之一就是要选出够开放的牌，让它们能和其他补充包的牌良好搭配。 由于这补充包裡的大多生物都有化形，所以不管挑选哪个Jumpstart补充包你都可以组出一个不错的套牌。

警戒员驱障（非普通）

每个Jumpstart补充包都有三到四个非生物咒语。有些必须要是解决你对手威胁的方法。警戒员驱障是个具有生物类别主题（这裡是海盗）的反击咒语，它也和化形能良好搭配。

家传宝剑（非普通）

这是能强化你生物的唯一非生物咒语。家传宝剑能用在你的化形生物上，所以你一定能在生物死去时获得一张生物，但如果你另一个补充包有生物类别主题的话你也可以选择那边。

全形机械兽（普通）

全形机械兽是个一费的化形生物，既能让你获得良好的曲线同时又能维持主题。普通法术力让你也能在第一回合施放它。

阿米巴化形（普通）

阿米巴化形是个化形生物，同时也是一张能改变你其他生物的生物类别的牌。这对于其他补充包的生物来说尤其有帮助。

迷雾行者（普通）

迷雾行者是个化形、会飞，同时也是后期消耗法术力的好地方。Corey说他就是因为这几点才选它的。

利雅拉寻亲人（普通）

利雅拉寻亲人是个符合套牌主题的四费化形生物，在战场上通常会是个3/5。

冰寒陷阱（普通）

冰寒陷阱是另一张解牌，并且会在你操控特定的生物类别时给予奖励。Corey喜欢让这副套牌提到各种不同的生物。这让它感觉更新颖，同时也能和所有的化形生物搭配。

复顶潮浪（普通）

复顶潮浪是这补充包中第三个具有生物类别额外条件的解牌，这次则是需要人鱼。

兴旺岛屿（普通）

每个Jumpstart补充包都有个兴旺地。由于变形兽是蓝色补充包，所以它获得的是兴旺岛屿。这让你能取得组合补充包的两种颜色。

海岛（7）

每个补充包都有本身颜色的七个基本地。

全部补充包的目的就是要有个新颖的主题，以及能和其他补充包混合搭配的有趣卡牌。Corey解释说建构Jumpstart补充包是有公式的，而他也在建构更多补充包之后更加清楚要怎麽做。Corey对于变形兽补充包最后的成果感到很满意，并觉得它是Jumpstart最完美的主题，因为它能自然地和其他主题融合在一起。我希望你们也有机会能玩到。

今天就说到这。我希望你们喜欢我谈论万智牌的变形兽历史，以及文章中提到的变形兽Jumpstart补充包。如同以往，我很想要听听你们的想法，不管是关于今天的专栏、变形兽，或者是Jumpstart 2022。你们可以写email给我，或是透过我的社交媒体帐号（Twitter 、Tumblr、Instagram，或是TikTok）来与我联络。

请在下次回来看我述说克撒融合牌的设计故事。

直到下次，希望你们喜欢Jumpstart 2022。