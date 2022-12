非瑞克西亞的意志高昂。它的啟示滲透到多重宇宙的主體中,正在觸及、淨化,並完化所有地方。您會體驗到臣服的狂喜。如同所有脆弱事物,您會屈服但不會崩潰——您會成為更強大的存在,並歡迎此狀態。

歡迎來到非瑞克西亞:萬界歸一。

鵬洛客齊聚一處,試圖阻止非瑞人入侵多明納里亞——結果一敗塗地。鵬洛客英勇對抗宿敵,但仍無法阻止非瑞人阻擋英雄的陰謀。如今,非瑞人對多重宇宙的每個時空虎視眈眈,並計劃全面入侵。現在唯一的希望就是深入非瑞人的大本營將他們毀滅,並摧毀他們入侵多重宇宙的手段。然而,就連一些英雄、甚至全部的英雄都有極大的風險可能落入非瑞人之手,遑論其他人,他們面對的危機甚至更加艱鉅。

對於直面危險的一眾英雄來說,成敗在此一舉。鵬洛客組隊前往新非瑞克西亞,打算徹底終結入侵威脅。非瑞克西亞:萬界歸一中總共有10位鵬洛客將以新牌出現,而哪些英雄已準備好與非瑞人拼死一戰,哪些會完化並加入非瑞陣營,都將在故事中逐一揭曉。

全部十位,如上所示(附有以往的插畫):

(您可以在下方看到寇斯的新牌,而其他新的鵬洛客牌張將在非瑞克西亞:萬界歸一預覽中揭曉。)

英勇奮戰但為數不多的秘羅地志士,有可能為鵬洛客帶來打擊新非瑞克西亞核心的最佳機會。

但非瑞人並不是典型的反派。有些極度駭人。

有些則是熟悉而冷酷無情的人物,例如實力最強的魔判官艾蕾儂,她是新非瑞克西亞的統治者,也是組建軍隊的幕後策劃者,擁有征服多重宇宙的野心。

有些反派會讓人想起過去的秘羅地——以及此時空真正失去的東西。

在新非瑞克西亞,我們舊有認識的秘羅地時空僅殘餘著迴響,完化使新非瑞克西亞越來越接近非瑞人心目中扭曲的完美。

(*這些基本地可在非瑞克西亞:萬界歸一套裝、指揮官套牌,以及速戰補充包中找到。)

這是非瑞克西亞:萬界歸一。

非瑞克西亞:萬界歸一系列代碼:ONE

非瑞克西亞:萬界歸一指揮官系列代碼:ONC

非瑞克西亞:萬界歸一指揮官套牌各附有一包聚珍補充包嘗鮮包。

非瑞克西亞:萬界歸一套裝:完化版於3月3日上市——您可在此率先窺探其內容。

油膜凸閃是出現於非瑞克西亞:萬界歸一套裝:完化版的新閃卡設計,且不只在基本地上出現。當我們預覽非瑞克西亞:萬界歸一的其他內容時,您可以期待更多揭曉的內容。

當我們在1月17日開始預覽非瑞克西亞:萬界歸一的其他內容時,您可以期待更多揭曉的內容。

非瑞克西亞頭號愛好者則可以期待以非瑞克西亞為主題的Secret Lair產品,該產品將於非瑞克西亞:萬界歸一即將上市時可供預訂。

如果您最近參加了售前賽,肯定曾使用過像這樣的產品——非瑞克西亞:萬界歸一售前組合。

無論您是構組現開套牌還是使用速戰補充包來參賽,在您的當地遊戲店家參加非瑞克西亞:萬界歸一售前賽,都可獲得這些魔法風雲會30週年贈卡之一,且每種贈卡僅提供以下標示的語言版本:

這些傳統閃贈卡將會在WPN遊戲店家發放,送完為止。找到您附近的WPN遊戲店家,以查找2月份的售前賽!

新非瑞克西亞是一個血肉與金屬和諧共存的地方,並且有一個主要法令:傳播非瑞克西亞完化的啟示。從非瑞克西亞居民和魔判官統治者,到他們在這片土地上使用的工具——一切都反映出這種精緻的完化。

完化意味著愛好者和非瑞人可在補充包中找到精美牌張。

非瑞克西亞全景全圖和非瑞化全圖基本地可在非瑞克西亞:萬界歸一輪抽、系列和聚珍補充包中找到。

由肉體轉化為非瑞人的過程極其恐怖且令人不安,並且是一種超越魔法風雲會界限的景象。在Junji Ito和更多畫家的插畫中,非瑞克西亞:萬界歸一中特選的非瑞人以及幾位與之戰鬥的角色具有無邊框漫畫設計,展示出這些英雄完化後的模樣。

然而,不知道哪些是真正的英雄,哪些已成為非瑞人的潛藏密探,令人深感恐懼,而這種恐怖感隨著阿耶尼在多明納里亞:眾志成城中出現而顯露無遺。在1月12-17日於DailyMTG發佈的非瑞克西亞:萬界歸一故事中,您將會知道誰依然是對抗非瑞人的真正英雄(以及誰已屈從於完化)。

具無邊框漫畫設計的牌張可以在非瑞克西亞:萬界歸一輪抽、系列和聚珍補充包內找到。

這還不是全部——回到新非瑞克西亞促使我們深入舊有檔案,回顧艾蕾儂和其他魔判官的概念插畫和願景。藉由非瑞克西亞:萬界歸一,我們可以分享全部五位魔判官的插畫,展示非瑞人重生的概念插畫。這些無邊框概念牌張是選自近期系列的魔判官重印牌(並可在能合法使用這些系列的賽制中使用)。

無邊框概念魔判官可以在非瑞克西亞:萬界歸一輪抽、系列和聚珍補充包中找到。

新非瑞克西亞因爍油污染而產生——這種原始非瑞克西亞的險惡遺留物轉化了人們、地方,甚至整個時空(秘羅地正是如此),將之變成非瑞人眼中的完美。非瑞克西亞:萬界歸一的一些補充包添趣設計借鑒了這個主題,並將其融入到系列中的牌張中,例如膿水設計。

具膿水設計的牌張可在非瑞克西亞:萬界歸一輪抽、系列和聚珍補充包中找到。

雖然這些精彩設計也可以在輪抽和系列補充包內找到,但非瑞克西亞:萬界歸一聚珍補充包始終是找到這些精彩設計的最佳途徑。此外,還有一種僅可在聚珍補充包中找到的設計:完化閃卡。

這些牌張具有獨特的閃卡設計,在牌上顯示類似於希臘字母Φ的非瑞克西亞符號圖案。以下的牌張圖像其實未能完全體現出這種新設計的全貌——每張完化閃卡均有其牌張ID編號,以供收藏家珍藏。我們將會在非瑞克西亞:萬界歸一即將上市時,展現精彩的實際牌張。

