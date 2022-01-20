公告日期：2022年1月20日

純普賽:

禁用Atog。

禁用Bonder's Ornament。

禁用預視稜鏡。

生效日期（魔法風雲會線上版和桌上版魔法風雲會）：2022年 1月21日。魔法風雲會線上版 將於 10 a.m. PT 左右上線。

所有賽制的禁限牌列表請參考各賽制的禁限牌列表。

下面由Gavin Verhey為大家解釋禁用這些牌的原因。

上週，我們向大家介紹了純普賽制委員會—簡稱為PFP。這是一個由對純普賽制有諸多了解的成員所組成的委員會，他們將會提供賽制上的建議以促成所需進行的改變。

我很驕傲能告訴大家這個委員會進行了很多很棒的討論，從不久之前成立以來就包含了各式的觀點及不同的分析。上週我們得出了結論，且在經過了一些檢查後，我們現在有信心去執行這些內容。委員會裡的七個人都以記名的方式全數通過了本輪的禁牌。

如果你想看我在影片中為大家一一解釋，你可以在這裡找到影片：

接著，就讓我來問大家解釋理由。

ATOG

最一開始也最明確的就是共鳴裡的某個東西必須要離開。有兩個主要的原因：

我們知道Atog這張牌受到大家的喜愛，也知道有些人從它第一次在古文明之戰出現時就很喜歡它。很高機率喜歡純普賽的玩家都會使用這張牌，所以我們確實也檢視了其他的選擇。

我們首先討論的是Disciple of the Vault，因為很多強力的開局都是由 Atog和多張門徒所帶出來的。然而，Atog依然才是真正的問題，它提供了一個免費且能重複使用的犧牲引擎並能造成大量的傷害。如果沒有了門徒，我們認為大家會改用更多投擲或婚禮請柬。一些版本的套牌裡甚至沒有使用門徒。

我們也討論了禁用近代新篇2裡的結橋，那將會讓套牌回到近代新篇2上市前的版本，不過也面臨到了一些挑戰。

其一，結橋能強化這個賽制裡其他一些很酷的東西。像我們就看到了它和滌地野火之間的協同，而現在來看那是個強力但仍有趣且正常的互動。也有一些較外圈的套牌—像是拉鐸司金技—會使用結橋來產生效果，如果禁用結橋，或許反而會看到共鳴更加猖狂。我們也可以嘗試只禁一或兩張結橋，但將會是十分針對的處理方式，且以現在共鳴使用的顏色來看也無法保證一定能解決問題。除此之外，我們認為如果使用結橋而非Atog帶來的快速勝利，應該會有一些有趣的共鳴版本出現—最大的問題還是Atog所帶來的快速獲勝。

我們也檢視了致命爭執。去年的這張新牌給了套牌額外能抽兩張並附帶了調色的抽牌咒語。然而，這張牌也能幫助你在較長的遊戲中能有抵抗力且反擊的機會，且和現在的版本相比，在我們希望讓這副套牌的對局進行更長情況下是健康的。

我們也試著去找到不禁用Atog的原因，但最終看似是正確且明確的決定。在檢視了一圈其他選擇後，我們決定要回到Atog身上。

我們希望共鳴能回到之前使用甲殼塑師那樣的版本，以大生物強攻套牌的形式，而非現在的Atog快速殺組合技。我們知道Atog也會出現在那些套牌裡，且沒有顯而易見的替代品，而還有很多在意神器的強力牌我們相信會在未來有更多出場的機會。Disciple of the Vault和代用軍火的搭配依然能讓套牌有能使用的手段，不過將會需要魔法力來使用。

最終，我很確定有些人會好奇—在Atog被禁用後，我們認為有一定機率可以在未來的禁限牌公告裡把旅居者行侶帶回來。然而，我們現在還不想做這個決定，我們打算先等等看共鳴在這次的禁限牌過後會有什麼變化。

我想很多人都預期共鳴會有禁牌，接下來這個可能需要多一些篇幅來解釋為什麼，就讓我們開始吧

BONDER'S ORNAMENT和預視稜鏡

在決定了禁用Atog之後，我們繼續檢視有其他哪些套牌可能會出現並帶來新的問題。大家一致認同我們需要對克撒家具組套牌做些什麼，原因有很多：

資料顯示家具組套牌十分強力。它在魔法風雲會線上版聯盟賽的勝率是最高的（甚至比共鳴還高，不過針對家具組套牌的剋牌也較少），而在換過備牌之後，基本上在對到每一副套牌時都是勝大於敗。

共鳴對上家具組在第一盤時佔有優勢，但在第二盤換完備牌—加入很多的牌—之後，家具組的贏面則較大。隨著共鳴大幅度地被弱化，家具組將能清出一些備牌空間並成為賽制的新霸主。

在近代新篇2之前，玩家最後一次可能會說純普賽是穩定的時候，當時家具組就是最強的套牌。

家具組會壓縮很多中程及控制套牌的空間，因為那些套牌很難在魔法力和牌張優勢上與家具組競爭。

我們去年禁用Expedition Map以試著帶來一些影響，但最後效果並不好。

我們檢視了幾個可能的禁牌選項，以對套牌做一些調整但不要完全移除。雖然必要時我們可以直接禁掉整組克撒家具組的地牌來徹底禁用這整副套牌，但在使用如此極端手段之前我們希望能先找到方式來降低它的強度。我會先跟大家介紹那些我們沒有禁用的牌，接著是為什麼我們選擇禁用這兩張。

Moment's Peace是其中一張我們檢視過的牌，因為這副套牌會利用它來在面對強攻套牌還沒準備好時達到Time Walk的效果（共鳴對上家具組的優勢就在於它可以利用門徒和投擲來以戰鬥外的方式獲勝）。它與神祕教諭間的協同也是個問題：一張教諭代表能跳過四次戰鬥步驟，很高機率你就能爭取到所需要的時間。

然而，Moment's Peace有許多能替代的東西：Tangle雖然沒有那麽強，但和Moment's Peace的效果卻相差不多。除此之外， Respite也是一張能考慮的牌。伴隨著共鳴的離開，有更高的機率家具組套牌將能使用更多張石角顯貴。另外，即便如此這也只消弱了家具組在對上強攻套牌時的強度而已。

另一張我們檢視的就是神祕教諭。這張工具箱引擎能帶來很大的優勢，在較長的對局中找到所有需要的東西。「有返照的導師」這點就已經絕對符合被禁的條件，但用更多的像是強制探尋或鍊金禁術這類的抽牌來替代—後者能幫你找到解答—將只會稍微降低一點靈活性卻依然有很不錯的強度。最後，神祕教諭過去曾在藍黑控制套牌中被使用—這副套牌已經因為其他套牌的壓迫幾乎從主流中消失，但或許有機會回歸帶回控制套牌。

我們也檢視了Crop Rotation，你可以用教諭找出這張牌來確保能穩定獲得家具組。一般來說會使用兩張，但那也只會稍微影響套牌的穩定性。

最後，我們轉向那些可能會對這副套牌能產生的迴圈有所影響的牌，像是記憶牆和鬼影閃爍或流光爍影。這些「閃爍」牌也可能最後變成未來賽制中的問題。然而，這些元件都有許多類似的版本（鬼影閃爍、流光爍影和移形換位），並只在套牌的計畫中扮演的一個小角色且只要一或兩張就能透過神祕教諭找出來。它們確實能幫助套牌獲勝，並在較長的對局中逐漸提升勝率，但需要大量的時間來準備且最終能被轉換成其他多種不同的勝利條件。

在我們檢視可行選項的過程中，我們赫然發現在上述種種之外家具組套牌會能如此的強力的主要原因，在於能有大量的魔法力以及能使用每個顏色中最好的牌。這副套牌能「免費」使用所有五個顏色很大程度是受惠於Bonder's Ornament和預視稜鏡。這副套牌變得如此強力的原因是類似神祕教諭這類能找到任何顏色裡最佳解的東西，且在換過備牌後可說是應有盡有。這副套牌的主軸是十二張無色的地牌，且時常需要所有五色的魔法力。事實上，在許多家具組的套牌裡，這些是少數唯一會使用滿編四張的牌（其他通常像是 漂念精和Impulse。）

Bonder's Ornament是這兩張牌中問題比較大的。它從未真正為了競爭級別構築賽設計—畢竟在我們為指揮官套牌所做的稀有度分類裡只是一張普通牌，但它讓家具組永遠都不會耗盡資源，也能輕鬆維持君主套牌及其他控制套牌的步調。這是一個很大的問題。在之前，一些這種套牌能有機會與家具組抗衡，但在有了Ornament的幫助下，持久戰也有了保障—還是一張已經能幫助你產生魔法力的牌。在檢視這副套牌的對局過程中，波洛斯君主能在保持君主上有很大的優勢並每回合額外抽一張牌，而家具組則是毫不在意地每回合用它的加速神器來抽一張牌。

我們確實討論了是不是只要禁用Ornament就好，但最後我們認為這並不夠—五色家具組套牌在Ornament出現前就已經獲得了成功。預視稜鏡一直以來都是套牌的必要元件來幫助你盡可能使用越多顏色，其中又以家具組為首。它能以很低的費用幫助家具組套牌且還能補充牌張。如果玩家改為使用會讓你少一張牌的版本，像是虹彩透鏡或是五彩星這類不會一直留在戰場上的東西，那將會是一個很大的改變。

除此之外，稜鏡無所不在的另一個原因是它也幫助到另一個強力的引擎—閃爍效果。鬼影閃爍永遠可以以戰場上的稜鏡為目標，而禁掉它也能稍微降低鬼影閃爍在這裡和其他套牌裡的強度。

稜鏡雖然之前也在其他套牌裡被使用—像是波洛斯君主，還有很多像是備用物資這類其他兩費的小把戲神器可以選用。很多不需要大量調色的套牌已經不再把稜鏡放進套牌裡。

從賽制整體的規模來看，我們認為那些可以讓你輕易「免費」（使用後能補充牌張）使用五個顏色的牌對賽制來說並不健康—稜鏡已經這麼做一段時間了。我想特別提的是魔力巨石和Mana Cylix並不是問題，我們沒打算走上「直到魔力巨石感覺太強前把所有其他東西都禁掉」這條路上。顧慮的點在於有能施放魔法力的同時還能補充你的牌。禁牌背後的邏輯和禁用阿肯的星盤並沒有太大的差別，星盤也在許多賽制裡因為強度和太容易免費使用有色魔法力而被禁用。雖然這需要一點額外的魔法力，在家具組套牌裡則不是什麼大問題。

讓我們繼續來看五色的問題，稜鏡同時也在共鳴套牌裡使用（數量大概是沒那麼關鍵的兩張或三張），也能為五色套牌提供燃料—考慮到有幾個不同的顏色能讓你不需支付費用即可使用的情況下 這最終也會成為一個問題。共鳴裡的稜鏡能混入傷害是個可接受也很可能的加分。

在調色被禁用後，我們預期能看到更多鐵木爾中心的家具組套牌著重在加速叫出大生物—現在魔法風雲會線上版正有一位名為Horobi的玩家使用了一個名為傾曳家具組的版本，使用了像是渦心巨像、登艦小隊和惱怒碩偉龍這類生物並有著很高的強度，但也比現在的五色控制版本有更多應對的方式。在過去有副鐵木爾套牌名為Fangren家具組，體型較小但也普遍認為是對賽制來說更為健康的家具組套牌。

最終，像是共鳴裡的旅居者行侶一樣，我們也有可能在未來的禁限牌更新裡帶回Expedition Map，不過同樣會在了解家具組的改變對賽場主流造成什麼影響後再決定。

時間線

我們討論了很多關於這會對賽制帶來怎麼樣的影響，且預期會有不小的變化。要很確定未來會變成什麼樣子並不容易。

像是仙靈、君主和以閃爍為主軸之前很強的套牌都沒有受到這次禁牌的影響。這些套牌或許還會有好表現，或許繼任者的其中之一（或是一些其他的套牌）能成為賽制裡新的領先者。與其預先考慮太多這些改變幾步後的未來，我們更希望能透過這些來看賽制會變成什麼樣以及哪些套牌能脫穎而出。接著，我們將會在神河：霓朝紀預覽季和上市後密切觀察賽場的變化。如果有任何短期內需要作出的改變，很可能會在三月發生—在我們了解了這些禁牌後的賽場主流變化，以及神河：霓朝紀對賽制所帶來的影響之後。

如果你有任何想法或問題，歡迎與任何委員會中的人聯絡。我們希望你喜歡純普賽新的樣貌，也期待這些挑戰（也包括這個週末的比賽）會帶來什麼樣的結果。

Gavin僅此代表整個純普賽制委員會：

Alex Ullman – @nerdtothecore

Alexandre Weber – @Webermtg

Emma Partlow – @Emmmzyne

Gavin Verhey – @GavinVerhey

Micro Ciavatta – @Heisen011

Paige Smith – @TheMaverickGal

Ryuji Saito – @Saito_o3