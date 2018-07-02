公告日期： 2018年7月2日

薪傳賽：

禁用喪儀祭師

禁用吉塔廈探刺

生效日期：2018年7月6日

魔法風雲會線上版生效日期：2018年7月5日

各種賽制的所有禁用和限用牌列表可在此處查詢。

下次禁限牌公告：2018年8月20日

喪儀祭師

喪儀祭師套牌的熱門程度在過去一年一直是薪傳賽社群討論的重點。在這段時間裡，使用喪儀祭師的格利極掘密師套牌是魔法風雲會線上版最多人使用的套牌，而喪儀祭師的各式變形套牌則緊接在後。在快速瀏覽了最近環境後，格利極掘密師對其他套牌（不包括鏡像對局）的勝率達到了55%。在伯明翰大獎賽中，前十六強套牌中十一副使用了四張喪儀祭師，其中還包括進到八強的五副套牌。當環境中最熱門的套牌也是最佔優勢的套牌，勝率長時間超過50%不少的時候，我們便會進行調查。

隨著時間，我們發現在多樣性中藍底的非組合技套牌持續減少，伴隨而來的是有著更顯著差別的強攻、中程和控制套牌的原型都集結在類似的一些強牌上。喪儀祭師強力的調色能力讓這些套牌一般都能打到四色，並從中選擇環境裡效率最高的那些牌。他的靈活度讓套牌能輕易地在強攻跟控制之間調整，使它們變得很難對付。除此之外，喪儀祭師附帶的剋墳場異能也自動保護了像是發掘或是掘墳之類奇異的策略，而不需要在套牌構築上對其他的賽場主流讓步。

雖然一張牌出現在很多競爭級別的對局中並不代表我們一定要對它採取動作，但這次我們也同時意識到環境多樣性的下降、賽場主流無法調整，以及一個佔盡優勢的策略對特殊及創新套牌所帶來的傷害等等。基於這種種理由，喪儀祭師在薪傳賽中禁用。

吉塔廈探刺

吉塔廈探刺是一張小巧但強力的牌，之前在近代和特選賽中被禁用。它是魔法風雲會線上版兩副最常被使用薪傳套牌—格利極掘密師和捲鬚倒胃口成功的關鍵元件。吉塔廈探刺能快速填墳和計入需要計算咒語施放和抽牌的異能且不需要支付任何魔法力，這為這些套牌帶來顯著的強度。

除此之外，吉塔廈探刺提供的訊息優勢所需要的費用太低。我們喜歡薪傳著重於施放咒語以及手牌與戰場上永久物的對比，因為這提供了與其他賽制玩家深愛那種不同的遊戲體驗。吉塔廈探刺移除了心理戰和對局中的虛張聲勢傷害了這個部分的遊戲原理，讓主動的套牌知道何時及如何去對付那些他們策略中常見的解—如反擊咒語和永久物去除能為他們帶來很大的優勢。

雖然吉塔廈探刺對薪傳賽的影響尚未真正過頭，它確實對很多最熱門套牌的成功有推波助瀾之效。考慮到吉塔廈探刺就是一張免費咒語，以及低費能獲得的訊息優勢會對對局中所帶來的負面影響，我們傾向把它從賽制中移除而非利用其他方式來削弱那些它能有所貢獻的策略。我們已見識到近代在沒有吉塔廈探刺之後成了更健康的環境，而是時候延伸到薪傳賽中了。

標準賽

依照社群的討論和今年上半限禁牌的更動，我們想藉此機會來向大家更新標準賽的近況。在整個多明納里亞賽季中我們見到標準賽環境隨著時間有很多的進化，而我們很喜歡想現在賽制進步的方式。

賽季前期格利極能量是最熱門的，接著是藍白控制的變型，再接著是黑白的載具。紅黑套牌在伯明翰大獎賽和多明納里亞專業賽中都有極佳的表現，然後接著又受到極低費純紅強攻的狙擊。在那之後我們就一直看到賽場主流在調整。

即便純紅跟紅黑套牌是魔法風雲會線上版上最熱門的套牌，它們的勝率仍在健康的範圍內。在過去幾週間，純紅的勝率（不算鏡像對局）是49.9%而紅黑則是51–52%（依不同的變型而定）。兩副套牌在對到其他名列前茅的套牌時都有優點及缺點，像是藍黑中程對純紅有很有效率，而白藍禮物則對紅黑（稍）佔優勢。這些套牌反過來也都有缺點。實際上我們也在匹茲堡和新加坡大獎賽中看到藍黑中程和白藍禮物套牌重新回到了八強的行列。

這些是魔法風雲會線上版競爭級別聯盟中最熱門套牌從六月中開始勝率的資料。雖然因為賽場主流的變化這些數字每週間會有所浮動，它們代表了我們這段時間所看到的範圍。這些套牌是透過電腦演算法依照原型分別，而非是透過手動分類。

原型（依熱門程度遞減排列） 非鏡像對局勝率 % 哈佐蕾紅 49.9% 紅黑強攻 51.9% 艾斯波控制 49.0% 藍黑（白）中程 51.4% 黑綠蛇 52.2% 藍白控制 49.5% 紅黑中程 51.0% 藍白閃現 45.3% 白綠中程 47.9% 藍白禮物 53.6% 黑白強攻 45.4% 藍綠鋼葉鬥士 51.4% 黑綠鋼葉鬥士 55.7%

在監控了勝率和熱門程度一段時間後，我們持續看到賽場主流的移轉—甚至是在專業賽之後。通常當勝率最高的套牌不是最多人使用的套牌時，就代表賽場主流還沒達到平衡的狀態。在匹茲堡和新加坡大獎賽中，我們看到八強中有至少六種截然不同的原型。藍白禮物、綠鋼葉鬥士的變形、潔斯凱控制、黑綠蛇和一些依然可行並在賽場主流中仍有一席之地的套牌。

談到紅色的強攻套牌，舞鏈鬼怪最近一直在社群中有很高的討論度。多明納里亞這個三點指定色的循環是設計來獎勵在套牌構築中投入高限制的魔法力基底，但隱憂是純紅已經是在進到多明納里亞之前表現較好的套牌，所以使用舞鏈鬼怪並不需要做出任何妥協。

現今紅色套牌的強度很多都來自於去年的牌—狂熱神哈佐蕾；終耀巨龍；反抗烈炬茜卓；和博默區訊使，以及強力神器解的風化侵蝕。這些牌在標準賽中的時間都接近尾聲，所以我們預期賽場主流中舞鏈鬼怪的數量在未來將會減少。這樣賽場主流將會有更多空間給那些使用1點防禦力生物的套牌。

同時，核心系列2019的發售也會帶給套牌構築者一套全新的工具。雖然我們並不預期會有張牌在對上紅色套牌時能隻手遮天，整體來說新東西應該能對賽場主流產生影響。在這同時，還有很多可行的套牌可以選擇。

其他賽制

雖然其他賽制這次並沒有更動，我們依然持續監控近代賽、特選賽和Pauper。整體來看這些賽制目前都還健康，需要時我們將會確保在未來提供相關的更新。