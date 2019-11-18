公告日期：2019年11月18日

標準賽：

竊冠甌柯 禁用

很久以前 禁用

夏色簾幕 禁用

爭鋒賽：

竊冠甌柯 禁用

薪傳賽：

芮恩與六樹妖 禁用

特選賽：

揭帷娜爾施 限用

桌上版生效日期：2019年11月22日

Magic Arena生效日期：2019年11月21日

Magic Online生效日期：2019年11月18日

各賽制的完整禁限牌表，請見此

下一次禁限牌公告：2019年12月16日

標準

在過去的幾周裡，標準賽的環境一直處於不健康的狀態，所以我們要採取重大的措施來校正它。最主要的兩個問題是，在競爭級別的遊戲環境中，主用竊冠甌柯的泛析米克食品套牌，以及占比過高的綠色套牌。

主用竊冠甌柯的食品套牌已經成為了艾卓王權標準賽季中最受歡迎且勝率最高的套牌。尤為突出的是，在里奇蒙傳奇錦標賽，大約有70%的套牌使用了竊冠甌柯。根據Magic Arena高排名傳統對局（三盤兩勝）的資料，在其他十副使用率最高的套牌中，只有一副套牌（析米克閃現）在對抗泛析米克食品套牌時有一定勝率，且僅僅略高於50%。食品套牌在面對非鏡像對局時，其平均勝率達到了53%，即便遊戲環境已偏向針對於它。

竊冠甌柯能夠關停生物與神器，這同樣壓制了遊戲環境的多樣化，以及標準對局的多樣性。最終，甌柯的強度被證明高於當前遊戲環境的健康水準，也高於未來環境的預期，包括塞洛斯：冥途求生及之後的環境。

為了解決綠色套牌統治力過強的問題，我們選擇禁用很久以前和夏色簾幕。與竊冠甌柯一樣。很久以前是綠色套牌在環境中占比過高的關鍵原因之一。它能讓遊戲開局高度順暢，並在遊戲前期對魔法力作出修正，這是其他顏色無法辦到的。這種優勢在只有5個系列且缺少調色的小型標準牌池中十分顯著。Arena的數據顯示，在不移除很久以前的情況下，綠色套牌在未來將保持其強度和運作順暢性。

最後，夏色簾幕在阻止遊戲環境自我修正方面也扮演了重要角色。在過去，有著類似作用的卡牌——譬如秋色簾幕和權力展現——在各自的遊戲環境中被證明其強度低於預期，這讓綠色在“顏色仇恨”的一組迴圈牌中弱於其他顏色。夏色簾幕則是在光譜的另一端。它在顏色仇恨迴圈牌中的效率過高，且與標準賽所提供的其他工具相比，它向綠色套牌提供了過多對抗去除和干擾的能力。

我們認為這些變動是必要的，這能讓標準環境變得更為開放並使其多樣性達到一個新的高度，且推動環境更緊密地匹配設計初衷。

關於這些禁牌將對Magic Arena的個人收藏、補充包牌張出率，以及賽事產生何種影響，請點擊此處.

爭鋒賽

與標準賽所列出的原因類似，為了讓桌上版和Arena爭鋒賽統一，竊冠甌柯在桌上版爭鋒賽中禁用。

薪傳賽

自從鐵木爾掘密師在套牌中加入了芮恩和六樹妖後，該套牌已經在薪傳賽佔據主導地位。在最近幾周的Magic Online聯盟賽中，鐵木爾掘密師的勝率維持在了56.5%，並相較於排名其後的套牌獲得了多出3倍的5-0戰績。最重要的是，在對抗其他十副使用率最高的套牌時，它有著非常良好的勝率。

雖然芮恩與六樹妖本身是一張強牌，但它與荒原在薪傳賽中的互動過於強大，並破天荒地對定義環境的1防生物進行了克制——像是符文之母、瑟班守護者莎利雅，以及年輕烈焰術士。在芮恩與六樹妖加入鐵木爾掘密師之前，薪傳賽的環境看上去很健康。為了削弱鐵木爾掘密師套牌並讓遊戲環境獲得更好的平衡性，芮恩與六樹妖在薪傳賽中禁用。

特選賽

繼最近的特選賽限制用牌表變動後，根據2019年北美永恆週末的結果，我們要作出另一項變動。由於特選賽有著加速與高效的抽牌手段，揭帷娜爾施更容易讓遊戲演變成一邊倒的局面，而非對遊戲產生健康影響。為了降低遊戲前期揭帷娜爾施的出場率，以免其靜止式異能軟鎖住對手使其出局，特選賽限用娜爾施。