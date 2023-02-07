下週，來自全球各地的玩家將齊聚費城，迎接桌上專業賽凱旋回歸！這批頂尖的新專業玩家在地區冠軍資格賽（RCQ）和地區冠軍賽中一路奮戰，以登上魔法風雲會最大的舞台。隨著我們新制度中的頂尖玩家晉身專業賽，我們會將他們的一些反饋以及世界各地RCQ參賽玩家的反饋，納入到我們的下一個賽季。

玩家未能參加多場RCQ的最大問題之一，是他們難以在多種賽制中維持多副不同套牌，並很難掌握這些賽制的最新資訊。起初，我們是讓當地店家決定其RCQ的賽制，畢竟他們最了解他們的玩家。

然而，最終結果是原本想參加多場賽事的玩家，會因為所在地區的賽事賽制各不相同而未能參賽。如果有玩家有時間和興趣參加兩場比賽，但其中一場是先驅賽，而另一場是近代賽，他們便可能無法維持兩副套牌，且可能不具備參賽所需的相關賽制知識，因而往往會選擇只參加其中一場賽事。

內容創作者也曾向我們表示，圍繞RCQ賽季建立內容相當困難，因為很難有效地涵蓋三種不同的構組賽制。雖然我們的初心是為了RCQ參賽玩家實施這些變更，但是協助人們製作競爭賽為主的內容也是一大原因。

因此，從第2賽季開始，對於第1輪地區冠軍資格賽（4月至8月），我們將要求店內RCQ採用先驅構組賽制或當前的限制賽制。某些較大型的賽事依然可將RCQ視為其他賽事的一部分並提供支援。

為了給予店家靈活性並支援我們的限制賽愛好者，限制賽和指定的構組賽制將依然是各輪RCQ的可選賽制。

此外，在2023–2024賽季，地區冠軍賽也會採用與對應RCQ輪次相同的構組賽制。相應的專業賽不一定如此，我們稍後會公佈這些賽制。

我們的目標是在這段時間統一競爭賽社群，並降低玩家參加多場賽事的門檻。我們一直在尋求調整和改進我們的邁向專業賽之路。賽事計劃總監Billy Jensen將進一步說明此變更。

RCQ贈卡

新一輪地區冠軍資格賽意味著新贈卡！

銜接專業賽4的地區冠軍資格賽將於2023年4月22日開始，直到2023年8月20日。在此期間，參與的WPN店家和經認可的主辦人將會舉辦地區冠軍資格賽（RCQ），並會授予相應地區的地區冠軍賽參賽邀請。這些地區冠軍賽將於2023年9月下旬至11月下旬舉行，並會授予2024年上半年專業賽4的參賽邀請。此外，根據上一賽季的反饋，我們略微延長了資格賽的時長，以便店家有更多時間來計劃賽事的舉辦時間。

您還會注意到這一輪的不同之處。與已公佈即將在費城MagicCon上首次亮相的專業賽和秘室珍品對決牌一樣，RCQ和地區冠軍賽贈卡將會在秘室珍品獎品牌類別中首次登場！在我們秘室珍品團隊同儕的支援下，這些特殊的贈卡將讓魔法風雲會競爭賽社群有機會獲得具有各種插畫風格的獎品牌。

正如其他輪次一樣，這一輪的RCQ會將贈卡授予參賽玩家和優異名次的玩家，送完為止。這一輪的贈卡將再次煥然一新，並具有前所未見的全新插畫和備受歡迎的無邊框設計。

2023年4月22日至8月20日的地區冠軍資格賽贈卡如下*：

不潔熱火：參加當地資格賽將可獲得非閃版。參加較大型的公開資格賽及地區冠軍賽外圍賽的玩家將可獲得傳統閃版本。此版本的不潔熱火具有Cabrol的新插畫。

邪異進化：當地資格賽優異名次的玩家可獲得這張牌的非閃版本。在資格賽中獲得對應地區冠軍賽的參賽邀請之玩家將獲得傳統閃版本。這張牌的插畫新演變為DZO之作。

*（贈卡送完即止。獎勵贈卡的數量可能因地區而異，並且可能由威世智自行決定更改。請向您的地區賽事主辦人和舉辦賽事的遊戲店家查詢更多資訊。）

專業賽4的地區冠軍賽

專業賽4的地區冠軍賽將於2023年9月3日至11月26日舉行。在這一輪地區冠軍賽中取得優異名次的玩家將獲得2024年第一場專業賽（「專業賽4」）的參賽邀請，具體的獲邀人數因地區而異。地區冠軍賽的冠軍（以及美國、歐洲、中東及非洲，以及日本的的決賽選手）也將獲得在2024年舉行的魔法風雲會世界冠軍賽30的參賽資格。

地區冠軍賽贈卡：

靈龍烏金：藉由這款強大的獎勵贈卡，全心投入到地區冠軍賽之中。地區冠軍賽參賽玩家將獲得非閃版，而每個地區取得優異名次的玩家還將獲得傳統閃版本一張。新印製的靈龍烏金具有kelogsloops的新插畫。

立即取得專業賽的參賽資格！

銜接2024年上半年舉行的專業賽4的資格賽將在幾個月後舉行，但如果您想取得本年稍後時間舉行的專業賽之參賽資格，那麼您有好消息了！現在尚有時間。事實上，尚有不到兩個月的時間！銜接將於7月28-30日在巴塞隆納MagicCon舉行的「專業賽3」之資格賽，目前正在全球參與的店家舉行。

但是要躋身專業賽，您需要在地區冠軍賽中證明您的實力。上述賽事於5月20-7月2日舉行。

有關今年稍後時間在巴塞隆納MagicCon舉行的「專業賽3」之資格賽的完整詳細資訊，可以在這篇文章中找到，但有關您邁向專業賽和魔法風雲會世界冠軍賽之旅的最新資訊，請向您所在地區舉辦這些賽事的主辦人查詢：