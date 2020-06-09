雙色地總是令人興奮，而2021 核心系列裡的五張對色殿堂也不例外。即使進場要橫置，占卜的異能讓它們在遊戲裡的任何時候都能有所幫助。

在輪抽裡，雙色地一直都在前幾抽的名單上，提供了在使用多色時大家為了更多構組選擇所需要的調色。你絕對會希望在過程中更常看到它們，所以讓我們來看看每張殿堂吧。

頓悟殿堂

首先，小心地走過伊捷的頓悟殿堂—由魔法風雲會的畫家Adam Paquette所繪製。鋸齒狀的藍色閃電沿著過道，帶出美麗聳立雲端的柱狀建築。

在前往入口的路上可千萬小心自己的步伐，一個失足你將不知道自己會跌到哪裡。

頓悟殿堂 | Adam Paquette 作畫

疫病殿堂

再來，葛加理的疫病殿堂需要最密切及最高程度的注意。Titus Lunter 在M21 中無情的描繪方式帶我們進到滿佈陰影的幽暗境地。這裡總雲層密佈不見天日，船上錯綜復雜的蛇形印記映在蒼白的燈光下，成了周圍藤蔓蜷曲而上所能冀求唯一的光源。

疫病殿堂 | Titus Lunter 作畫

神秘殿堂

比起析米克的神秘殿堂更為神秘的是它入口的位置。Piotr Dura 向我們展示了被原始瀑布所圍繞的神秘場所，一對巨石的雙手矗立其中，彷彿巨型古樹的樹幹。如果不是因為那創造殿堂魔法的絕對力量，它必會自行成長成屬於自己的樣子。

神秘殿堂 | Piotr Dura 作畫

靜寂殿堂

小聲地移動你的步伐，任何聲音都逃不過歐佐夫靜寂殿堂的哥德式建築。Adam Paquette 為我們想像出了一個荒蕪且失去歡樂的地方，只有藉由迷霧漆黑的水路才能抵達。通往正直的正確道路屬於同樣獻身於黑暗的人們。

靜寂殿堂 | Adam Paquette 作畫

勝利殿堂

最後讓我們來看看波洛斯的勝利殿堂，如競技場一般的結構廣為戰士和鬥士們所知。Piotr Dura 描繪了懸崖邊被英勇的戰士們雕像所圍繞的場景，鼓舞那些前來尋找力量及指引的人獲得勝利。