哈囉，各位玩家！我的名字是Ben Lundquist，而我則是威世智的遊戲設計，也是團隊的最新成員之一。我今天帶來的是龍與地下城：被遺忘國度戰記的預覽牌。對於這個搶先看我感到非常興廢，因為除了很特別之外，它也是我在對局設計中建構的第一個套牌裡的一部分！

這是深水城黑杖：

你們會在被遺忘國度戰記中注意到的東西是設計中有許多充滿風味機制的字彙。「活化行走雕像」在這情況裡單純是說這是個起動異能，但在這裡卻是用述說故事的方式，而我則是非常的喜歡這點。我做為設計者（和玩家）的背景在之前會比較專注在機制和互動上，所以有時候我可能不會注意到風味和故事。這條敘述將深水城黑杖的傳說和行走雕像綁成一個功能，而這也是我非常欣賞的一點。當你們讀到「活化行走雕像」時你們可能還不清楚這規則的複雜性，但你們卻知道接下來會發生什麼事情。

至於對局模式方面，從歷史上來看，像是神器緘靈這類的牌創造了不少高張力的時刻，而這些都會導致不解決這永久物就要鏟牌的情況。深水城黑杖的雞蛋放一籃策略性比較沒那麼強，而我也比較喜歡這種對局方式。這張牌讓你們可以在放棄一些速度的情況下獲得更多的彈性。如果你的活化行走雕像離開戰場，那不遠的後方應該還有另一尊。

深水城黑杖於未來未來聯盟的時間裡在文字敘述和數值上都經歷了許多改變。就和活化的行走雕像一樣，它保留了主要的型態，但還是有些動作。而如同我說的，這是我第一個套牌的一部份，所以有些改變是來自於我自己測試的結果！讓我印象最深刻的就是後來加上的巫術時機。雖然這會降低牌本身的強度，但這樣它就能提供更多有趣的對局，因為這樣就不用擔心盤面上的偷襲阻擋者以及戰鬥算數（像是在你阻擋後變大的生物）。

深水城黑杖| 由 Anna Steinbauer作畫

我還想用深水城黑杖做更多酷炫的事情，像是瞬間重置它來反擊去除咒語、或是選擇在維持重置它來施放掃台然後用行走雕像打個一拳大的。它有太多的可能性了，我也希望你們和我一樣喜歡它。保重！