吸血鬼的婚禮時尚是依尼翠：腥紅婚誓的中心，我們也看到了不少插畫重新定義了「 盛裝出席」這幾個字。大多數的婚禮上，眾人的目光都聚焦在新娘的婚紗，而奧莉薇亞沃達連作為新娘，那不僅僅是聚集目光而已；大家的心臟都停了。

在滿天花雨的血瓣之間，黑暗的身影穿梭其中，面色蒼白且飢餓的她身著銀色及皇家紫的外衣，點綴著純白的絲質薄紗，被受害者的尖叫及徘徊的靈魂所成的緋紅雲霧環環包圍。美麗絕倫。

但在這場婚禮上，不止新娘的穿著奪取了大家的目光。茜卓是來贏的。

我們小心翼翼地處理為奪取月銀鑰而來的英雄和婚禮的視覺設計，讓那些不僅止於視覺層面而已。敘述創意總監 Doug Beyer 參與了全部的設計過程。

「視覺上沃達連邸的全部內容都被設定為會感覺到寒冷的冷色背景，」Doug 說。這為茜卓身著烈火紅、橘色及金色的禮服—那絕對是團烈焰—出現時提供絕佳的視覺張力。

「茜卓衣裝的背景色與原本的裝扮維持地十分一致。」Doug 說。「紅色的布料與金色及黃銅的點綴。這裡有趣的是上臂及裙擺背後半透明的部分，試圖表現她在讓房間迅速升溫時的煙霧，也算是一種致敬。這身華服的一切都是來自她的能力所啟發，你甚至可以看到我們暗示在她背後那微微散發出的霧氣。」

資深藝術總監 Cynthia Sheppard 和畫家 Ekaterina Burmak 完成了無邊框版本的盛裝茜卓插畫。在奧莉薇亞奢華婚禮的不死者及盛裝的賓客之間，茜卓確實是那場派對的靈魂，但絕對不是賓客名單上的一員。

「我們希望保留她容易衝動及先打再說的邏輯，」Doug 在描述茜卓抵達婚禮時情況時這麼說。她對奧莉薇亞沃達連毫無好感，且以這身徹底嘲諷了服裝規定的打扮出現在自稱依尼翠王者的私人宴會上，並把焦點從新娘轉到自己身上，那果然十分茜卓。

「看似唯一的邏輯是她會用她的烈焰來幫助強調自己的剪影，自然而然地吸引大家的目光。禮服的剪裁保留了高雅但依然好鬥，也未失去茜卓最具代表性那『我是來鬧場的』感覺。我們在她的右肩保留了她的穩驗焰器，但稍微縮小了一點以符合高雅的典禮，不過需要時依然可以派上用場。」

「她就是來拆台的。」

並非所有的細節都是原版計劃在這場婚禮中出現的，Doug 說。「這裏我最愛的一點是茜卓長裙上交織的餘燼，以及房緣垂下的血瓣。那並不是我們有寫出來的東西，但畫家在作品上加入了一些動感。那實在是令人驚艷。」

這正是將點亮依尼翠永恆之夜的那場慶典！