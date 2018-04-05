永生在故事中是個有趣的概念。有時，那只是徒勞無功並提醒了我們生命的短暫是何等珍貴，而其他時候，它是只有在已經來不及回到過去時才會顯露出來的印記，也是個詛咒－一個吸血鬼經常出現的比喻。另外，在少部分的情況下，這對那些可以利用永恆的時間來換取資源的人絕對是巨大的利多。

我不是很確定這位多明納里亞的傳奇角色符合哪些永生的概念，但從到目前為止的故事看來，我猜三點都是。這是永世大法師裘達：

他並未退休，而他懂得要如何並便宜地施放咒語。

順手省點魔法力吧

即便故事團隊之後會分享他現在在幹嘛，裘達也已經經歷了歷史上幾個有名的時刻：

他偶然把自己浸入了一個噴泉中（後來發現 那 原來是青春之泉）來躲避鬼怪，而因此獲得了永生－不過他當時並不知道。

原來是青春之泉）來躲避鬼怪，而因此獲得了永生－不過他當時並不知道。 他在當時最強大的神秘學校中學習魔法力的本質，並精進對各色魔法力的了解。

他有一面強力的鏡子，那讓妃雅麗茲施放了終結冰雪時代（以 冰雪時代 之名）的那個咒語。

之名）的那個咒語。 他認知到雅亞巴拉德可以成為一名鵬洛客，於是把上面提到那個強力的鏡子砸在她頭上（對就是字面上的意思）來讓她點燃自己的火花。

他協助了泰菲力、尤依菈和其他人封印了那個造成時間漩渦環境的時間裂隙。

他的簡歷自然不僅止一篇文章的篇幅，但身為一個永恆的大魔法師，他這些年裡學會了一些新技能。「飛行」顯而易見，也是他這時得會的一個小把戲，而四費叫一個強力的4/3也讓他在限制賽中成為一個合理的威脅。

若你在神秘學校受訓，漂浮在空中這樣強大的技能絕非難事。真正引人注目的，是他另一個技能。

替代性的施放費用一直是打破魔法風雲會規則的一個強力手段。所幸，雖然我們並非永生，待的時間也夠長讓我們在過去曾見過這個異能。

所以裘達可以為我們做什麼？

十費的咒語只要支付五點魔法力是個招。需要那麼多魔法力的咒語有兩種：要嘛就是得放在高費的大東西（像是銳鱗亞龍或亞龍壓境），不然就是它值得你支付那麼多的魔法力。

所有的牌在魔法風雲會的對局裡都很強。獲得大量魔法力是指揮官對局中的關鍵，因為引人注目的咒語在那裡可以獲得最好的回報。複製整個軍隊？從墳墓場中抓回所有的生物？讓所有的神器獲得不滅？只要支付五點魔法力，而不是九點、十點或更多將能給你帶來很大的優勢。

支付五點魔法力而非其他更困難的費用也釋放了它的潛力。這需要計畫去安排獲得每個顏色的魔法力－我們等等再來討論－但若你如此做了，那裘達就為你打開了通往高費咒語世界的大門。你是否曾想過能施放這所有的咒語？

施放這裏的任何一個大咒語不只需要很多魔法力，還要特定的計劃或安排。絕望終局伊莫庫需要很多牌張的類別－不只是套牌中，還有你墳墓場裡的。無際曲相寇基雷需要無色魔法力，限制了你能使用的地牌及魔法力來源。兩點或三點指定色的魔法力費用對一副三色或以上的套牌並非易事－而如果你構築了一副可以穩定施放永世大法師裘達的套牌，你就已經承諾了至少三色。

竭盡一切去安排每個顏色的魔法力不只是跨出了裘達套牌計畫的第一步，也讓你能更輕易地使用很多的強力咒語。用五點魔法力施放寇基雷、Expropriate或疫病之風根本是太過分了。

支付五色的魔法力代表我們可以用一些其他人無法使用的牌。即使專注在施放那些高費咒語上很吸引人，但其他還有更多在我們可以產生五色魔法力時可行的選項。

雖然Bringer of the Black Dawn那個循環的其他牌也有其用途，但每個回合都能Vampiric Tutor實在是太傑出了。Maelstrom Nexus把每回合的第一個咒語透過傾曳變成一個一換二（用最近回到近代賽的Bloodbraid Elf來當作例子就知道這個機制自己有多強）。Lunar Avenger是一個比Jodah's Avenger跟裘達有更好搭配的復仇者；得見天光則自動變成「找某個五點魔法力的東西」。

這些牌都在乎是否達到五色的魔法力，而也自然會在一副想從永世大法師裘達身上得到利益的套牌裡發光發熱。

然而和大多數的神秘力量相同，有幾點要銘記在心：

你無法在費用裡有X的咒語上耍花樣。即便施放X等於50的Demonfire挺有看頭的，你實際上仍需要足夠的魔法力來使用它。白藍黑紅綠的替代費用沒法使用，因為那樣你實際上會為X支付了0－這是魔法風雲會中所規定的一個（讓人開心不起來的）效應。

你只能為咒語支付一個替代性費用。雖然返照讓你可以從墳墓場施放咒語，你仍然得實際支付那返照費用－無法用白藍黑紅綠替代，這也是為什麼亞龍壓境不是一張適合裘達的組合技牌。多個替代性費用無法混用也是規則的一部分。

你必須要有全部五個顏色的魔法力。套牌多於三色較不受歡迎的其中一個原因，就是你更難讓魔法力順利運轉。當你想取得所有五個顏色的魔法力時，一般會採取這三個方向中的其中一個：

平衡五色套牌裡不同的手段是個人的選擇，但如果你在考慮加入指揮官賽制，那去年指揮官（2017年版）的「Draconic Domination」將是一個了解魔法力基底不錯的開始。

雖然永世大法師裘達並非看似龍群最好的搭配—那也不是我的建議—用一大堆能產多色的地牌和各色的基本地來依照要求做出雙方面的安排吧。使用像Wayfarer's Bauble跟Armillary Sphere這樣能靈活搜尋基本地的東西，是在過度倚賴魔法石跟雙色地之間一個不錯的折衷方案。

如果你真的想要解開裘達力量的封印，那最好有一些能夠用力量碾壓對手的方式。不管怎麼說，永世大法師裘達打的是持久戰。是詛咒還是祝福，那也是從永恆的生命中獲得優勢的一部分。