您好！

我是魔法風雲會首席產品設計師Mike Turian。我關注的其中一個領域是如何透過令人驚奇且能突出系列的特殊設計來體現每個魔法風雲會系列的精髓。在本文中，我將分享一些展示牌、無框牌、插畫擴大牌等的新牌張圖像！我將會詳細說明2021核心系列聚珍補充包、聚珍補充包內的各種特殊設計，並且會談及所有具有這些炫酷新設計的其他2021核心系列產品。

展示牌設計

這是泰菲力的展示牌設計！不必感到失落，每種顏色的鵬洛客牌都有其特殊展示牌框！

對於每個系列中的展示牌設計，我們都希望突出最酷的元素和體現該系列的精髓。對於2021核心系列，我們希望使鵬洛客成為焦點。2021核心系列系列設計負責人Adam Prosak一直在設計與系列中五個單色鵬洛客相關聯的縱向組合。由於一些稀有、非普通和普通牌都會提及每個秘稀鵬洛客，因此我們知道系列中的展示牌有其絕配。Adam致力於確保所有提及個別鵬洛客的牌張都能一起發揮出色效果。我們很高興添加一點富創意的設計能突出這種關聯。

在與高級圖像設計師James Arnold交談時，他談到他如何設計出上面顯示的新展示牌框，並指出泰菲力的創意設計是如何基於原始的藍色魔法力牌框進行的。然後，他希望融入與插畫所反映的內容類似的折射設計的元素。最後，您可以看到牌框元素如何搭配泰菲力的服裝，讓泰菲力的插畫擴大到整張牌。

雖然泰菲力是唯一一個在展示牌框中包含了四種插畫變化的鵬洛客，但這系列中的每個鵬洛客都各有其牌框，以體現其鵬洛客牌張及該鵬洛客牌張組合中每張牌的精神。

烏金在2021核心系列中登場，使靈龍烏金再次復出。我們對展示牌的設計感到非常興奮，以致我們必須為烏金創作展示牌框。雖然烏金不像2021核心系列中其他五個鵬洛客般有額外的牌張提及其名稱，也沒有基本地（抱歉啦，荒野！），但我們實在不能錯失突出展示烏金的機會。

添加到展示牌系列的最後一種牌張就是基金地！2021核心系列中的五個單色鵬洛客各有描繪了其故鄉時空的基本地。舉例來說，此海島以展示牌框呈現出泰菲力的故鄉時空多明納里亞，現在您可以充滿風格地施放所有的泰菲力咒語！

這些展示牌可以在2021核心系列輪抽補充包、聚珍補充包，以及任何內含這些補充包的產品中找到。

無框設計

無框鵬洛客牌張隨烽會拉尼卡秘稀版在魔法風雲會中登場，並從艾卓王權起持續在每個系列中出現。這種無框設計大受歡迎，我們非常高興能夠將每個鵬洛客精美地活靈活現。2021核心系列中的六個鵬洛客各有無框設計，圖案各不相同。

此外，人們對無框設計的喜愛促使我們思量我們還能在哪些方面激發這種興奮感。在依克黎：巨獸時空中，我們以無框風格呈現群系土地。在2021核心系列中，我們決定加入六張肯定會引起玩家共鳴的重印牌。我們對系列進行了梳理以找到最適合無框設計的牌張，並從系列中選擇了一張非普通牌（無框設計的牌張具有稀有符號）、三張稀有牌，以及兩張秘稀牌。

這些無框牌可以在2021核心系列輪抽補充包、聚珍補充包，以及任何內含這些補充包的產品中找到。

時間大師泰菲力

由於時間大師泰菲力是2021核心系列的鵬洛客代表人物，因此我們希望多為他添加一個元素以體現他的精神。負責此系列的團隊致力開發泰菲力的一系列力量，而高級美術總監Cynthia Sheppard則負責系列中的插畫定制。她認為由於泰菲力象徵了時間操縱，因此我們可以為他創作出多種插畫版本，以顯示出泰菲力對時間的操縱。

時間大師泰菲力有四個普通牌框版本、四個展示牌框版本，以及一個無框版本，且各為閃卡版。有很多泰菲力呢！

插畫擴大設計

插畫擴大設計仍然是為套牌添加一點風采的受歡迎設計。對於每張不具展示牌框或無框設計的稀有或秘稀牌，我們希望聚珍補充包能對它們添加一些炫酷設計來突出它們。

我們已將2021核心系列「買一盒」贈卡升級，賦予它插畫擴大設計。只要在您的當地遊戲店家購買一盒輪抽補充包展示盒或聚珍補充包展示盒，便可獲得一張林恩瑟黎永不離閃卡（送完為止）。林恩瑟黎永不離的非閃卡插畫擴大版本，也將可在上文提及的聚形補充包的非閃卡插畫擴大牌的位置中找到。除了林恩瑟黎外，聚珍補充包中的每張插畫擴大牌均各有閃卡和非閃卡版。

聚珍補充包仍然是獲得插畫擴大稀有牌和秘稀牌的唯一途徑。

每個聚珍補充包將包含以下內容：

聚珍補充包資訊

4張普通牌、普通雙色地或基本地閃卡

2張非普通閃卡

1張基本地展示牌閃卡

1張插畫擴大稀有或秘稀牌（45張稀有、8張秘稀牌）

2張稀有或秘稀閃卡，或插畫擴大稀有或秘稀閃卡

2張Martin Juza於6月8日預覽的普通或非普通展示牌，或無框牌(5張普通牌、6張非普通牌）

1張稀有或秘稀展示牌或無框牌（8張稀有、17張秘稀牌，包括5種版本的泰菲力秘稀牌）

1張Martin Juza於6月8日預覽的普通或非普通展示牌，或無框牌閃卡(5張普通牌、6張非普通牌）

1張任意稀有度的展示牌或無框牌閃卡（5張普通牌、6張非普通牌、8張稀有牌、17張秘稀牌，包括5種版本的泰菲力秘稀牌）

1張衍生物閃卡

在一包2021核心系列聚珍補充包中，您必然會獲得至少四張稀有或秘稀牌，並且約有45%獲得五張。每包內含11張閃卡（以及雙面衍生物閃卡）和4張非閃卡。

在輪抽補充包中，我們會繼續加入令人興奮的無框和展示牌設計。對於非閃卡而言，在大約每3½包輪抽補充包中，將有1包內含展示牌或無框牌（任意稀有度，不包括基本地）；而大約每15包輪抽補充包中，將有1包內含稀有或秘稀牌。此外，每7包輪抽補充包中，將有1包內含基本地展示牌。在每3包補充包中，繼續會有1包內含閃卡，我們自2020核心系列起已提高了它們出現的頻率。在大約35包輪抽補充包中，將有1包內含展示牌和無框牌閃卡。

回顧一下，我如何找到所有這些炫酷牌張？

插畫擴大牌 ～插畫擴大牌僅在2021核心系列聚珍補充包中找到。每包聚珍補充包內含53張非閃卡插畫擴大牌當中的一張，並有機會包含52張插畫擴大閃卡當中的其中兩張。林恩瑟黎永不離閃卡可以透過「買一盒」促銷活動從您的當地遊戲店家獲得。

展示牌 ～所有展示牌均會在輪抽補充包和聚珍補充包中出現。2021核心系列套裝包含10包輪抽補充包，而這些補充包也可能包含展示牌。售前組合包含6包輪抽補充包，而這些補充包也可能包含展示牌。同樣，2021核心系列鵬洛客套牌各有一包輪抽補充包，它們也可能包含這些牌。

無框鵬洛客和重印牌 ～所有無框鵬洛客和重印牌均會在輪抽補充包和聚珍補充包中出現。2021核心系列套裝包含10包輪抽補充包，而這些補充包也可能包含無框和重印牌。售前組合包含6包輪抽補充包，而這些補充包也可能包含無框和重印牌。同樣，2021核心系列鵬洛客套牌各有一包輪抽補充包，它們也可能包含這些牌。

2021核心系列充滿了大量精彩設計！我們一直希望打開補充包會是最有趣的體驗，我們很高興這些牌張能夠為打開補充包添加更多興奮感。請在推特上透過@mturian分享您對這些設計的想法。謝謝閱讀本指南！