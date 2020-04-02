哈囉！

我是Mike Turian，魔法風雲會的主產品設計。我工作最酷的一部份就發生在當魔法風雲會要前往嶄新世界的時候。我們花了很多時間來定義該新世界會是什麼、需要是什麼，然後怎樣才能讓它變得更棒。我今天要花點時間討論依克黎這個世界，並且向你們展示一些在依克黎：巨獸時空和依克黎聚珍補充包中可以找到的超酷玩意。

在依克黎：巨獸時空中，我們要造訪一個由怪獸支配的世界。這世界的各個層面都在關注：讓怪獸在設定上成為主要生物意味著什麼。我們在每個系列都會專注的第一個層面就是找出是什麼在驅動這個時空的衝突，以及是誰和誰之間的衝突。

對於依克黎這個世界，我們知道怪獸會是衝突引擎後面的驅動力。我們想要展現怪獸之間的戰鬥。魔法風雲會本質上是一個對戰的遊戲，而當我們有了像是怪獸這種焦點的時候，我們更需要捕捉兩隻巨獸對撞時所產生的刺激感。

這衝突的第二部分就是要展現怪獸對抗城市。在開發依克黎這個世界時，人類很快就發現需要什麼樣的防禦才能打退怪獸。人類很快就變得靈巧和軍事化了。舉例來說，在怪獸不會飛的區域，人類就發明了飛行城市。不幸的是，依克黎的怪獸開始合變，而之前成功保護人類的堡壘現在已被怪獸殲滅的破碎不堪。

所以，由於依克黎是第一個專注在由怪獸所支配的世界的魔法風雲會系列，我們要如何將這點轉換為我們的聚珍補充包呢？

每個聚珍補充包都包含下列內容：

4張閃普通牌或普通的雙色地

2張閃非普通牌

1張閃基本地

1張依克黎指揮官（任意稀有度）

1張寬圖稀有或秘稀牌（43種稀有、7種秘稀）

1張閃秘稀或是閃寬圖稀有或秘稀牌

2張特色牌框的合變普通牌或非普通牌（5種普通、15種非普通）

1張特色牌框的稀有或秘稀牌（10種稀有、8種秘稀）

1張閃特色牌框牌（任意稀有度）

1張哥吉拉怪獸卡牌（可能是閃或不閃。買一盒秘稀只會有不閃的版本）

1張閃衍生物

特色牌框

對於補充包添趣來說，我們想要儘量展現依克黎怪獸的情緒和能量。在多次探索之後，我們決定採用漫畫風格。超級巨大、迎面而來的怪獸會從卡牌中衝出來，直接映入你的眼簾！

在和我們和負責設計特色牌框的平面設計James Arnold談論之後，他談到這次異畫合變外框背後的創意就是要將思維角度大大推向超越常規生命的感覺。這應該是這遊戲有史以來推出的最大、最狂野的生物，所以我們想要給它們明星般的待遇。牌框已經不足以容納這些合變生物帶來的巨大能量和侵略性。從本質上來說，牌框只是做了我們在遇到這些合變生物時同樣會做的事：趕快閃開！

對於特色牌框卡牌來說，普通和非普通牌欄位的卡牌會是合變卡牌，比如穿雲龐龍。在特色稀有和秘稀欄位，你有機會開出一張特色牌框的合變稀有牌或秘稀牌，比如依盧那。或者你也可能會開出新的三張無邊框鵬洛客之一，比如盧卡或是薇薇安。

盧卡突顯了另一種和怪獸生活在同一個世界的方式。與其和怪獸為敵，盧卡認為一種更新穎的方法才是適應環境的最佳方式。他和怪獸彼此結成了羈絆來應對周圍環境。我們很喜歡這個方式，因為這就像是一個自然的連結。雖然依克黎有許多有害的怪獸，但還是有不少可以組隊的可愛且迷人的怪獸。

在特色牌框稀有或秘稀牌的欄位，你也可能開出另一種特色牌（是超棒的全新特色牌框的地牌），但我現在還不能展示給你們看！

在處理依克黎：巨獸時空的時候，我們知道我們有個極好的機會可以去探索哥吉拉的文化現象。魔法風雲會終於要前往充滿史詩級大怪獸的世界了，所以我們這次特地找東寶株式會社合作，就是為了能使用像是哥吉拉、摩斯拉，和王者基多拉等標誌性的怪獸。我們稱這些卡牌為哥吉拉怪獸卡牌。

對於每隻哥吉拉怪獸，我們都檢視了依克黎 並且找到了最棒的風味搭配，然後在本系列中給每隻哥吉拉怪獸一張自己獨有的卡牌。總共有19張卡牌。其中之一的「買一盒」贈卡只有哥吉拉怪獸版本，不過其他的都有一張依克黎卡牌和對應的哥吉拉怪獸卡牌。從對局的角度來說，它們是完全相同的（這表示，一副套牌裡最多還是只能使用四張同名牌，無論你用的是哥吉拉怪獸版本或是依克黎版本）。

以下是獲得這些哥吉拉怪獸卡牌的方法：

WPN店家會得到一張閃哥吉拉卡牌作為「買一盒」的活動的贈品。

每盒輪抽補充包都會有一張與怪獸之王哥斯拉聯動的閃盒頂贈卡。日文補充包中會有18種不同的閃盒頂贈卡（其中三張是日文版限定）。其他所有語言都會有15種不同的盒頂贈卡。

每包聚珍補充包中都有一個指定的位置，其中有一張閃的或不閃的哥吉拉系列怪獸。在這個位置，你會得到 15 張全球盒頂贈卡的其中一張，或是買一盒贈卡 (只有不閃的版本)。日文版聚珍補充包則有可能包含三張日文版限定卡的其中之一 (請注意，這與原本公布的內容不同。更多資訊請點此)。

在日文的補充包中，大約每12包就會有一張不閃的哥吉拉怪獸卡牌，然後大約每60包就會有一張閃的哥吉拉怪獸卡牌。補充包中無法開出「買一盒」贈卡，只能開出其他18種的哥吉拉怪獸卡牌。

指揮官卡牌

由於指揮官（2020版）套牌第一次和主要系列同步發售，所以我們感覺將依克黎的指揮官卡牌加入聚珍補充包也是很適合的。雖然依克黎指揮官裡的卡牌無法在標準賽中使用，但我們想要給玩家另一種獲取這些卡牌的途徑。與其放一張額外的閃普通或非普通，你現在能在依克黎指揮官牌的欄位開出那些新牌的不閃版本。

寬圖卡牌

通過寬圖卡牌來展現自己套牌正在變得越來越流行。對於那些沒有得到特色牌框或是無邊框處理的稀有或秘稀牌，我們想要讓聚珍補充包能用自己獨有的方式來突顯這些稀有牌。聚珍補充包依然是能夠獲取寬圖稀有和秘稀牌的唯一方法。

我們可以在這裡看到經過寬圖處理的全新行侶機制牌。行侶這個機制吸引我們的地方是，它允許你挑選某隻怪獸來組隊，並且圍繞著這隻怪獸來構組套牌。就像盧卡和他的怪獸的結下羈絆一樣，行侶這個機制擴展了套牌構組的可能性，並確保你從對局開始就能使用這只怪獸。

選擇最適合你的方式

在最棒的依克黎 聚珍補充包中，你有機會開出至多六張稀有牌！你最少能開出三張稀有牌（一張寬圖稀有或秘稀牌、一張閃秘稀或閃寬圖稀有或秘稀牌，和一張特色牌框稀有或秘稀牌），然後你還有機會開出額外的三張稀有牌（一張依克黎指揮官牌、一張閃的特色牌框牌，或一張哥吉拉怪獸卡牌）

在輪抽補充包裡你會看到更多酷炫玩意。依克黎真的實現了我們對於補充包添趣的願景。特色的合變普通和非普通牌大約每三包就會有一張。特色牌框的稀有和秘稀牌（包括合變卡牌和特色牌框地牌）大約每14至15包就會有一張。無邊框鵬洛客牌大概每3–4盒會有一張。而日文的輪抽補充包中，每12包就會有一張哥吉拉怪獸卡牌。上述這些卡牌的閃卡版則是每3包閃卡包裡面會有一張。

無論你開的是輪抽補充包或是聚珍補充包，我都希望你能享受這些依克黎的異畫牌。我們真的全力以赴來創造出全新的、最富表現力的方式來為魔法風雲會的卡牌帶來歡樂。我希望你能找到自己喜愛的異畫牌並用它們來構組出最棒的套牌。