哈囉，魔法風雲會的玩家！我是Melissa DeTora，要和你們談論被遺忘國度戰記的職業。對於可以秀一些魔法風雲會的第一個跨界系列的卡牌給你們看我感到很興奮。設計這個系列對我們來說非常有趣和使人興奮。許多製作這個系列的人都是大D&D粉絲，而這些人能將所愛的遊戲帶進愛製作的遊戲真是太棒了。至於我，我不算是個熱衷的D&D玩家，不過多虧了多年前喜愛的電玩遊戲（像是龍與地下城：黑暗聯盟和柏德之門）我還算是蠻熟悉的。不過我不是專家，所以如果我的D&D對比不是非常精準的話請原諒我。

當我們在設計被遺忘國度戰記時，我們知道我們想要以某種方式來代表職業。選擇職業是你坐下來玩第一場D&D時要做的第一件事情。職業能定義你的角色在遊戲中能做什麼、能決定他們的優點和弱點、技能和能力。做為D&D最重要和指標性的部分，我們想要在被遺忘國度戰記中以魔法風雲會的卡牌來展現每個職業的獨特性。

我們最後是如何在被遺忘國度戰記製作職業呢？這是在設計非常前期時開始的。每當我們在設計系列的前期時，我們都會腦力激盪之前的魔法風雲會機制並且辨識出哪些在風味上符合現在這個世界的所有機制，像升級就是適合D&D風味的機制之一。這名字非常有共鳴性，因為升級就是個你們在D&D會做的東西！它在風味上完美地搭配了這系列，所以在設計前期就被加進檔案裡了。

職業：牧師 | 由Alayna Danner作畫

升級這機制原本是出現在奧札奇再起然後也有它自己的問題。第一，它字很多。每張升級牌都需要時間讀跟理解，而且通常也需要使用過幾次才能完整理解它。第二，它很難追蹤。你除了要追蹤它的等級之外，你還要追蹤新的攻防以及增加的新靜態式效應。如果那張牌還以其他的方式更改（比如說+1/+1指示物），那使用這張牌的話就更累了。最後，升級牌沒有太多的對局模式，因為只能在巫術時機啟動大大限制了它。你在自己的回合中就只有升或不升的選擇。加上這些因素之後，如果升級要留在系列中的話，我們應該就不會在太多卡牌上使用太多升級。

除了和升級一起來的包袱之外，這機制不會讓你感覺在玩D&D。在D&D中，身為玩家的你們才式升級的人，而不是和你們並肩作戰的生物。團隊對於原本的機制感到不滿意，所以尋找著能執行升級這個動作的新方法。

另外，團隊也在設計新卡牌來代表D&D的職業。這些牌應該會是在你選定職業之後給你該職業能力的永久物。舉例來說，魔法師擅長施法，所以魔法師職業應該會是個在乎瞬間和巫術的卡牌。

在微調了系列中原本的升級機制之後，團隊決定將職業卡牌和升級機制合併。升級職業比較像是D&D，其中玩家會升級他們的角色，而每次升級都會給玩家你更多的異能。而這就是職業牌是如何誕生的！

現在就讓我們來看今天的預覽吧。首先就是，職業：牧師。

想出職業上會出現什麼異能主要是要腦力激盪每個職業能做什麼，然後將它變成魔法風雲會的機制和遊玩方式，最後則是將它做成有趣又好玩的卡牌。對職業：牧師來說，提供最好對局的異能和風味就是獲得生命和挖墳。

做為一個非普通，這張牌最重要的角色就是給限制賽做為一個套牌的核心。我們在白綠兩色中都有獲得生命的主題和獎勵，所以職業：牧師的角色就是給獲得生命套牌的收益。前兩個異能在輪抽中非常好玩，但我們需要找出一個第三章來將這張卡牌綁在一起。

挖墳是個主要為黑色的效應。白色是可以做到，但通常只會用在較小的生物上。不過在D&D裡的僧侶是可以讓死者復生的，而我們也想在這裡表現這點，這樣我們能展現僧侶的風味並且給白色更多能使用的工具。在限制賽中，在對局後期從墳場挖出任何生物能讓你的獲得生命套牌在後繼無力時能有點事情可以做。它和僧侶的風味很搭，但更重要的是，它在輪抽中很好玩，同時也有許多不同的對局模式。

接下來要給你們看得牌是職業：吟遊詩人。

吟遊詩人是個表演者和說書人，什麼都會什麼都不精。他們能補上D&D隊伍可能缺少的大部分需求。這可能不太好轉換成魔法風雲會的對局，因為它是個什麼都做得到但又要和其他職業有所不同的職業。不過團隊最感到共鳴的是表現和說書，而他們也想要創造出一個在乎傳奇生物的牌來表現吟遊詩人述說傳奇生物的故事。

這是我和前對局設計Kazu Negri在未來未來聯盟中最喜愛的職業。我是個在乎傳奇的標準套牌大支持者，這副套牌會世界樹神埃西卡、莽勇狂徒瑪格妲，和持絆逸才季寧加速。這套牌能產出很多魔法力，但脆弱又不善於結束對局。這套牌需要一張牌來將整個策略綁在一起，而這就是我們的嘗試。對於一張有三個異能的牌來說，這張牌能填上這種套牌的漏洞。我們給職業：吟遊詩人一個讓你的生物變強的靜止式異能。這讓你比較弱小的生物（像是瑪格妲）在對局後期能有更多的功用。

我們最愛、同時也是將卡牌和套牌連結在一起的就是等級三的異能。一個大部分都是產魔法力生物的套牌常常會因抽不到終結者而輸去對局，所以在用完手牌之後能補充資源的方式讓這種套牌更多續航力並讓它更好玩。

職業：吟遊詩人 | 由Andrew Mar作畫

感謝你們的閱讀，我希望你們喜歡這個魔法風雲會設計過程，也希望你們能在遊玩喜愛的D&D職業時也能喜歡系列的其他部分。享受剩下的預覽季吧！

直到下次，

Melissa DeTora

@MelissaDeTora