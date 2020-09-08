在我玩指揮官賽制的那段時間，我構組了許多指揮官套牌—它們大部份的目的都完完全全是為了壓倒對手。那些由像是Selvala, Heart of the Wilds、Breya, Etherium Shaper、Golos, Tireless Pilgrim、Azor, the Lawbringer這類的傳奇生物們指揮的套牌，統統都專注在產生出一個讓我能夠必然獲勝的遊戲狀態。

但是，如果不論強度，我最喜歡玩的一副套牌，是由Sakashima the Impostor來指揮的。是的，那是一副複製套牌，在你的對手放出一些什麼之前，它完全沒有任何的獲勝手段。這副套牌裡面有著意料中的（仿生妖 . . . ）意料之外的（Unstable Shapeshifter） . . . 、以及顯然怪異的（Shapeshifter's Marrow）。

其中一個我厭惡到將它從套牌中移出的複製元件，很諷刺地，竟是我一開始想要組這副套牌的主要原因之一：Jwari Shapeshifter。

在離開魔法風雲會休息一段時間後，我在贊迪卡以及天地醒轉限制賽期間回歸，而作為過去裂片妖的粉絲，某些關於伙伴的要素仍對我十分吸引。我仍記得當預覽 Jwari Shapeshifter的時候我想著，「現在我有張牌想要在限制賽的伙伴套牌中使用了。」

（之後，我輪抽出了一副我魔法風雲會生涯中最荒謬的伙伴磨牌套牌。它包含了Jwari Shapeshifter、2張Halimar Excavator、3張Hedron Crab，以及一大堆其它的伙伴生物來協助Excavator們觸發。這實在太喪心病狂了，我至今仍然後悔對我的對手們所做的一切。）

我喜歡這張牌。以我在贊迪卡限制賽的體驗來說，它是我最喜歡的牌之一，即便它幫我贏下的比賽數量並沒有其它限制賽明星們那麼多，我至今仍對它情有獨鍾。另外，誰能不愛上強力的複製效應呢？複製戰場上的東西真的是非常、非常地有趣。當我正在考慮構組一副複製主題的指揮官套牌時，Jwari Shapeshifter是張我第一時間就想到的牌。

但是，Jwari Shapeshifter在指揮官中的問題在於即便它的費用低廉的難以置信（僅需一點無色和一點藍色魔法力），但缺點也—嗯哼，極為明顯。只能複製一隻伙伴生物的異能太過於狹窄，以至於它只能只用在最純粹的伙伴套牌中。雖然我對這張牌非常有愛，但我Sakashima套牌中的伙伴數量則無法跟上。可想而知，它最終並沒有被採用，但確實激發了創作這副套牌的前期靈感。

不過，我一直想知道如果一張屬於伙伴大類別的複製效應採用類似的玩法、但讓使用的範圍寬一點的話，會是什麼樣子。在Alpha版最原始的仿生妖之後，已經出現了各式各樣變體的複製效應，無論是像Stunt Double那樣具備閃現、像Gigantoplasm那樣能轉換攻擊和防禦、像幻象身影那樣製作虛影、像火花替身那樣可以複製鵬洛客，或是其它種種。那為何不嘗試製作一張存在於機制内、但在更開放的套牌中仍然可用的仿生妖？

好吧，隨著冒險團機制在贊迪卡再起之中脫穎而出，那些在桌上版工作室的瘋子們找出了解決之道。和仿生妖家族的新夥伴打聲招呼吧，璃池擬態妖。

璃池擬態妖追隨著Jwari Shapeshifter腳步的地方，在於它比仿生生物的四點標準魔法力便宜，只需要三點法力並伴隨一個缺陷（它只能複製由你操控的生物）。它同時也和另一個贊迪卡再起的新機制有著良好的互動。值得注意的是，璃池擬態妖除了會保留它原先變形獸/浪客的的生物類別外，還會再擁有它所複製的生物之類別—如果你想要在贊迪卡再起中組織冒險團的話，這件事挺重要的。

如果那還不夠，璃池擬態妖還具備另一個功能：它是一張模式雙面牌！像是璃池擬態妖這樣的 仿生妖們之所以強大，是在於它們具備彈性，而這位同樣也以一種主流的方式展現其彈性：它可以當做地來使用。

如果你不想為了複製一隻自己操控的生物而少下一張地，別擔心！璃池湖岸會幫助你。作為這張模式雙面卡的另一面，你能夠選擇如何進行部署。沒有什麼比這更具彈性的了。

雖然這張牌將會自動地進入到我的Sakashima the Impostor指揮官套牌中，但我也很興奮地想要看看它在贊迪卡再起限制賽中的表現，它可能最終成為一個雙重身份的冒險團成員、一張你所操控的強大生物之複製品，或者是一張能夠解你燃眉之急的地。

無論你選擇要如何使用璃池擬態妖/璃池湖岸，你都能夠從9月18日開始在售前賽上，以及9月25日的贊迪卡再起的全球產品上市日時玩到贊迪卡再起的新牌。