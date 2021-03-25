魔法風雲會亦非天天都會引入新的常青關鍵詞。對剛入門的玩家來說，本遊戲已經有夠多需要學習的東西了；而要學的越多，門檻也變得越高。不過，有時候我們發現某些東西將會廣泛運用而值得花心力學習；於是便有了這篇引介。此新關鍵詞的兩位催生者將一同主持這個隆重場合。

一般字體是我（Jules Robins）。

突顯字體是Andrew Brown。

從最早期開始，去除生物的咒語之效率就比被去除的生物更高。這在設計上必須如此，否則會讓落居劣勢者難以逆轉、佔據優勢者持續領先。但提高去除咒語效率的風險，則是可能讓主打大量生物的套牌處於難以建立勢力的先天困境。最簡單的解決方式就是設計一些去除咒語無法應對的生物。

不過為達成此目的放上保護異能，似乎又顯得下手太重；具此機制的牌張還會同時影響到阻擋與對攻換血。沒過多久，設計師就開始探討對這一問題更具目標（我愛雙關語！）性的解決手法。後來他們選擇了最簡單的方案：在預知將來中，「帷幕」正式成為關鍵詞。

帷幕讓很多牌運作理想，但它也並非全無問題。首先，很多剛接觸該機制的玩家直覺認為他們能夠指定自己具帷幕異能的生物為目標；在學會其正確運作方式後，很多玩家便留下「原來沒那麼強」的負面印象。「組裝大怪獸」這一玩法長期以來廣受愛戴，但這個路數在去除咒語面前非常孱弱，因此從未真正強勢過。因此，我們再次開始嘗試調整，並在魔法風雲會2012中確立了新的關鍵詞。

辟邪解決了該問題，卻又創造出自己的問題：把各種好處全堆在同一個生物上，但對手無法與其互動。有來有回的互動正是魔法風雲會有趣之處；當你給了人們一個徹底無法被去除的生物，他們就很自然地想讓這個生物也徹底無法被阻擋。因此，即使看上去無害的辟邪牌也容易引起問題。

該套牌最大的問題是應對手段選擇過少，與之對戰很容易變得無趣。。但是，若可選用備牌，我認為波葛靈氣此套牌類型對近代賽有很正面的影響。但是，隨著越來越多的玩家在《魔法風雲會：競技場》上進行一盤定勝負的遊戲，我們會盡量避免在標準賽中出現與波葛靈氣風格相近的套牌，因為不靠備牌很難與之抗衡。

簡而言之，讓玩家感到束手無策並不是個好主意～過去用魔法風雲會設計來解決問題的各種嘗試一再如此提醒我們。與其讓去除咒語對這麼多生物碰壁，不如就讓它們別太有效率吧。

到了遊戲測試階段，哲娜的缺點逐漸明朗：它對遊戲的即時影響力不夠強，而且很容易被費用低廉的去除咒語解決。如果我可以神奇地倒流時光重新設計哲娜，我會考慮為它添加一些樸實的防衛能力，使它更有機會出陣攻擊並發揮一定作用。

Gerry Thompson曾經問我的一個問題至今仍盤桓不去：「有多少個總魔法力費用（現在叫做魔法力值）等於或大於3的生物影響了最近的標準賽，但對遊戲沒有任何即時影響？」此清單比我猜的要短得多。其中我最喜歡的一張是龍王歐祝泰，它的成功關鍵正在於條件性的防衛能力。費用偏高的生物出現在標準套牌中是件好事，而新機制可以為我們的軍械庫提供更多工具來實現這一目標。

上述的所有遊戲思路適用於每個顏色，但擴大某效應的影響範圍總會冒上破壞顏色分派的風險：使各色的玩法過於相似，進而喪失各色的獨特個性。若想替每個顏色都安排難以去除的生物，我們必須解決的問題是如何同時讓它們體現出每個顏色的獨特風味。因此，我們開始以一些牌進行實驗。

對於40張、60張和100張的套牌來說，結果都頗為理想。因此，自斯翠海文起，我們讓它運作得更加單純，推出了全新的關鍵詞機制：

守護[費用] （每當此永久物成為由對手操控之咒語或異能的目標時，除非該玩家支付[費用]，否則反擊之。）

最常見的兩種形式是額外費用（出現於白色、藍色和綠色）和額外生命（出現於黑色和紅色）。這兩種守護都能抗衡去除，但對你的套牌構組有著不同要求，並為對手提供了不同的動機，讓其決定該在何時忍痛去除具守護異能的生物。在未來，你可預期看到更多獨特的守護費用！

我們日後並不會將辟邪從魔法風雲會中摒除。有很多具辟邪異能的牌比守護有更多的優點。例如在護林人的智謀和蛇皮簾幕這樣的戰鬥詭計上，以及在難以對付且能對環境產生正面影響的大生物上（說的就是你，殺戮暴霸龍）。不管怎麽說，我們都為工具箱添加了另一件工具，可以用來打造最適合它的牌。

我們希望未來會有更多舉足輕重的生物，從更多層面來牽動戰局！哦，我差點忘了。我們還欠你一張預覽牌：

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奔流塑師 | 插畫作者：Slawomir Maniak

斯翠海文：魔法學校將於4月23日上市。請到牌圖集合和特殊牌圖集合～內含完整的秘典圖集～來認識更多超棒牌張！