我知道上週我講了藍色很多好話，也暗示了那些把海島看得比友情還重要的人要自己負責。雖然我承認藍色能做很多玩家會喜歡的事情，我依然堅定相信未來能證明使用另一個顏色才是更聰明的 。

我絕對沒有偏袒任何一方。

在設計時間漩渦環境的時候，指揮官尚未成型，近代、先驅和 Historic 等賽制都還沒出現。FNM—週五認證賽—被兩個賽制所支配：標準和輪抽。所有東西看似都是圍繞這兩個方式進行的。（我沒辦法完成擴充賽的研究，所以也可能是錯的。）

在和時間漩渦環境一同進行的那些輪抽冒險裡，我想起發現藍色和綠色在一起的表現時，延長戰局能讓我幾乎立於不敗之地。先把預知未來第一包第一選的萌芽大群（Mark 昨天提到時間漩渦：重製版 的故事）放一邊，藍色有很優質的後期牌張，能讓綠色那些強壯的生物和加速咒語嶄露頭角。

三費生物在限制賽中是很重要的。他們確保了你能在前期有動作—雖然如果你等那麼久，用一費跟二費生物開場那些快攻套牌會很開心看到另一邊的桌子是空的—且通常會附加一個額外的紅利。

亞維馬雅樹靈有個很聰明的方法來確保他的樹林行者異能可以—理論上來說—永遠能發揮作用。雖然給對手一張你的樹林一般來說並不是一個好主意，但總有些時候你會希望對手有樹林讓你可以攻擊—或至少在有多個玩家的時候給你的戰友一張額外的地牌。在 2007 年，雙頭巨人賽制被納進了競爭級魔法風雲會的範疇—在一場被輪抽策略所定義的專業賽中到達頂點—那裡你可以幫你的另外一個頭加速讓他們更大更快。

西坦努閱樹師是一個很好例子告訴你為什麼要使用樹靈。綠色的 1/4 角龜是個可信賴的阻擋者，能幫助延緩和其他後期的計畫爭取時間。但除此之外，他額外還加了一個支付增幅的卜卦。後期抽到這張牌也很不錯：你將有一隻可以防守的生物再加上額外的兩張牌，對手這時應該就會皺起了眉頭。

如果為了要抽牌而把閱樹師這類的東西拿在手上，你得要格外謹慎—確保場上有足夠的生物通常不會是壞事—原基緘印就肯定是那類在後期拿到也會滿意的牌。一開始它是在時空混沌中被轉成綠色的淨化之緘印，這次在時間漩渦：重製版中回歸，是一個很好去對付那些搞得你七葷八素神器和結界的去除咒語。

然而這些時間漩渦環境所留下來的遺物留在了未來—也就是我們現在—而它們也將持續會在指揮官中大展身手。：

原基緘印將會是那些鼓勵使用結界套牌裡的第二張淨化之緘印。（同時指揮官裡也有很多你很樂意消滅的神器和結界。）

亞維馬雅樹靈是張加速咒語—在指揮官裡永遠都有用—用進戰場觸發效應的形式。（很好的挖墳目標！）

西坦努閱樹師在說到強度時排不上邊，但如果你的套牌在意人類或德魯伊，那前期的價值就會提升，後期最不濟也就是六費叫一隻生物並抽兩張牌。（這可能會是你在要提升套牌強度時第一個刷掉的。）

最後，時間漩渦：重製版的額外印張裡一張舊框的牌為我們帶來另一張到了今天依然很強力的「近代」牌。

這是一隻三費生物，帶著很有價值的進戰場觸發效應。他在舊框裡看起來十分華麗，也持續在指揮官的舞台上發光發熱—我很有信心未來三五年也會是一樣。任何計畫要在時間漩渦：重製版裡打持久戰的人，都會喜歡多一個方法在遊戲後期獲得更多價值。

時間漩渦：重製版牌圖集，以及贈卡和額外印張牌圖集，欣賞更多回歸及舊框的牌吧！