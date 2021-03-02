時間漩渦：重製版 是個熱門系列。我不僅僅是指它是個「類似大師系列的限量商品」，而同時也「充滿了樂趣以及火熱強牌」。例如，我們列表上有個以懷舊邊框處理加入此系列的熟面孔：裂鏡奇奇幾奇。

奇奇幾奇是一隻極具代表性的鬼怪，指揮官以及Cube輪抽的玩家都能馬上就把他認出來。他的異能十分單純—就只是在回合結束前製作一個你所擁有生物的複製品—但這能以一些超讚的方式運作。

我們從簡單的開始吧：透過進場或離場異能來讓價值倍增。（註：在時間漩渦：重製版裡我們有一些這樣的生物）

如果你能夠負擔裂鏡奇奇幾奇的六點魔法力費用，那麼你多半也得考慮更多其他的強大生物，但請再耐心給我點時間。莫葛戰場元帥是張輪抽的中堅牌，他佈署兩隻衍生物 — 一隻正在進場而另一隻正在離場 —並且以僅僅兩點費用提供了巨大的價值。

用奇奇幾奇複製他時，事情就更棒了：首先製造一個額外的衍生物，再來當你在結束階段犧牲莫葛的複製品時、再製造另一個。但我們能做的還不止如此。

我們正在拿紙面上的火做料理！焰喉卡甫同樣有一組進場+離場的觸發式異能，在進場時製造2點、並在離場時再製造4點傷害。用奇奇幾奇複製他的話，能夠在一回合内對同一隻生物造成8點傷害—進場觸發2點共2次，接著在犧牲衍生物時再觸發離場時的4點。

而奇奇幾奇還提供了敏捷，所以如果你需要的話，他在當下也能進行免費攻擊；無論如何你最後都會失去這些衍生物的，所以多半會打一打吧，對嗎？

目前，你得到了紅色在時間漩渦：重製版中提供的價值-加上一些你可能會用上的一些奇奇幾奇詭計—但在複製生物這塊，我們還要做些更奸巧的事。

蔑笑火靈 是一隻沒有觸發式異能的Gray Ogre。他不會在進場以及離場時給你任何優勢。但他有一個獨特的啟動式異能可以「返還」你施放他所花費的魔法力，只需要支付一點紅並且將他返手。

這優點像是「祭禮」效應—以魔法風雲會首發版本的Dark Ritual來命名—代表你用少量的魔法力施放一個咒語來暫時性地獲得更大量的魔法力，不過我們目前這個並沒有折扣：你最後總共得付出四點魔法力才能返還三點來用—如果算上額外支付的一點紅，實際上只有兩點。

但在二回合内睿智地運用時間（看看我們做了什麼？）可以為有趣的事情佈局。比如說，如果你在第三回合施放這隻火靈，你可以在下回合打出第四張地並支付一點將火靈「返手」並且最終能有六點魔法力可供使用—在第四回合這還不賴，而這已經足夠好到能夠施放些像是奇奇幾奇的東西。如果你想要在同一個回合比對手預期更早地使用複數咒語、或一個大咒語，火靈能夠幫你做到。

但奇奇幾奇還能將事情提升到一個更加無腦的境界。我們的傳奇鬼怪確實會製作你需要犧牲掉的衍生物，犧牲的時機在「你的下一個結束階段開始時，」這代表你可以在結束階段中製作衍生物並且持有他一個完整回合。

這是蔑笑火靈能夠發光發熱的地方：

施放蔑笑火靈以及裂鏡奇奇幾奇;

在你對手的結束階段，複製蔑笑火靈;

在你的回合再次複製蔑笑火靈;

支付三點紅色魔法力來取得九點魔法力。

現在你擁有三張橫著的山脈、九點待使用的魔法力，多半還有一些未橫置的魔法力可以一起運用。你會拿九點魔法力來做什麼呢？（專業小秘訣：確定在輪抽的時候有抽上些什麼能讓你來發大的！）

時間漩渦：重製版將於3月19日發售。來看看Card Image Gallery，以及Promo and Bonus Sheet Card Image Gallery，與更多重製牌以及懷舊邊框牌見面！