我不會對你的答案有—太多—的評價，所以讓我問你個問題吧：你想成為一盤魔法風雲會的對局裡最聰明的玩家嗎？

你當然這麼希望，也代表了很可能你喜歡使用藍色。這沒有什麼問題—就算是在輪抽中，在需要的時候我也會使用海島。

魔法風雲會裡的「聰明」和「睿智」通常和藍色重疊，但大家都知道在輪抽中它常在做的事有很高的強度。魔法風雲會早期的那些系列確立了藍色可以做的事，以及你為什麼在輪抽中會選擇它。理由是顯而易見的：

抽牌 永遠 是最聰明的事。

是最聰明的事。 回應在對局中會碰到的任何威脅 都是正確的 。

。 飛行是生物穿透方式中第二好的，只比不能被阻擋的生物差一點。

現在我們來看看最近凱德海姆為藍色新添的普通牌，顯示了輪抽美學的三位一體現今依然存在。

時間漩渦：重製版藉由時間漩渦環境裡一些經典的牌，來慶祝藍色的強度及那「瞧我有多精明」的感覺。

「等等—次元幽影不是飛行或不可阻擋！」 好吧，當然。首先，Drifter il-Dal 和 寇族黜人渗透者 都是完美可以在藍色輪抽套牌中有所貢獻的生物。（他們是很棒的生物！）其次，次元幽影更像是另闢戰場，一邊是次元幽影對上次元幽影，而另一邊則是所有其他的人對上所有其他的人。

事實上是—至少以我在時空混沌-時間漩渦¬¬-時間漩渦 輪抽中使用藍色的記憶來說—只要少數幾張帶有次元幽影的生物沒有被處理，比賽很快就會結束。

而次元幽影—就和其他東西一樣—會在加上抽牌時變得更好。

寇族黜人掠奪者是一張連我都會欣賞的牌。在決定要減少那些找到獲勝所需的牌張的同時由生物持續施壓所決定勝負的賽事之前，他在我的純普 Cube裡待了好長的一段時間。這不是一張單純的抽牌（他被稱為—（停頓半刻）—「略奪」，其名來自第一次出現這個異能的掠奪人魚）。但如果加上持續的傷害，你著實不需要太在意去施放那些沒什麼幫助的牌張：你已經忙於獲勝。

而在時間漩渦：重製版中，藍色得以獲勝的方式遠遠不只有這樣。

從發行以來，我們也已經很久沒有看到它了，但 掃拂一開始是經典藍色普通牌迴力鏢調整過後的版本。掃拂加上了轉瞬—對應的是和現在的瞬間不同，過去「干涉」無法回應的運作方式—是最強力版本的回手咒語，可以讓你把任何一個東西甚至是地牌移回擁有者的手上。

這些日子以來，大部分回手咒語的目標都限定在「非地牌」上是有原因的。

沒錯，如果你想要活在當對手錯過下第三塊地之後，就可以重置他們回到場上只有一塊地的美夢，你確實可以激發對手的絕望之情。同時，那也讓你能把任何可能可以阻擋你的東西回手—如果這也是你想要聽到的答案的話。

成為真正宿敵的紅利

穿透、抽牌和回手咒語都是我們在這幾年看到的東西。要真正成為能擊潰對手的宿敵，代表你要搶在他之前，而有張復古牌框的牌能讓你做到這件事。

作為時間漩渦：重製版輪抽中可能的第一選，這絕對是一個會強迫你使用藍色的理由。 真名宿敵是從一個指揮官系列加入魔法風雲會的，而那已經是在換到新牌框很久以後的事。現在，喜歡薪傳的玩家可以用一個帥氣的方式選擇他的對手，並用這張幾乎無法被對付的牌來提醒大家藍色依然是令人恐懼的顏色。（但不是恐懼的的顏色—那是黑色。這個系列裡將會有很多很多 的機制！）

時間漩渦：重製版 將於 3 月 19 日上市。檢視牌圖集，以及贈卡及額外的牌圖集以了解更多回歸以及舊框的牌！