我們之前就做過了。

我們在2006年推出了時間漩渦。它帶我們自劫運降臨推出之後三年未返回的多明納里亞。魔法風雲會卡牌的面貌已經改變了—更新為現在的新外框—而我們看到的則是一個絕望的未來，而這世界正在慢慢死去，事情也變得非常複雜。

時間漩渦環境的故事包含了許多角色，但最重要的就是在這系列和它兩個小系列：時空混沌和預知將來中泰菲力的回歸，以及他所犧牲的鵬洛客火花。這系列充滿了各種致敬魔法風雲會最早期時光的風味卡牌，其中還包含了十幾種機制，進而創造了一個豐富且複雜的輪抽賽制。

時間漩渦會是我們最後一次造訪多明納里亞（直到十年後的多明納里亞。這裡改善了不少。）

由於我體驗過時間漩渦，所以要我侃侃而談它是很容易的。我驚喜地打開補充包，檢視著那些看似古老但重新印製的卡牌—即使它們並不是最酷炫的選擇。

我愛上了這個重新想像的顏色派—機制和顏色異能的重新平衡—它們和我的魔法風雲會直覺共鳴並且只出現在時空混沌中。

我對於預知將來裡面，展示全圖插畫的輪抽普通牌的「未來牌框」卡牌感到驚嘆。

這時代充滿了各種複雜的互動、有趣的組合技，以及一些魔法風雲會最瘋狂的競技時刻。但是和其他的系列一樣，它只是個短暫的片刻。

時間漩渦重製版遵照數位｢重製版｣系列的腳步，將較舊的對局改成現代的美感並且讓它符合既精製又懷舊的體驗。

時間漩渦重製版裡的每張牌都是來自於時間漩渦環境的三個系列，是為了捕捉在那個時代輪抽的感覺。

你們還要再等等才會看到更多的老面孔，不過時間漩渦重製版還重印了這個給過去致敬。

每個補充包都會包含一張獎勵印單的牌，而這些都是原本使用現代魔法風雲會外框，但重新以懷舊外框重新登場的卡牌。這些卡牌將時間漩渦的「重返過去」徹底翻轉過來—並且給像是我這種喜愛舊框的玩家一個超大的驚喜。

在有阿耶尼的群伴的陪伴之下獲得生命突然變得更棒了。你們可以確保就和時間漩渦的獎勵印單為輪抽帶來各種預料之外的驚喜一樣，時間漩渦重製版的舊框牌也為熟悉老面孔的戰鬥帶來了新面向。

時間漩渦重製版將於三月19推出。請到Card Image Gallery和Promo and Bonus Sheet Card Image Gallery來看看更多的回歸和舊框卡牌！