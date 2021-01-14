大家好，魔法風雲會的玩家們！距離上次寫文章已經有一段時間，所以容我再次介紹一下我自己：我是 Melissa DeTora，威世智魔法風雲會對局設計團隊裡的遊戲設計師。我們團隊主要是負責像標準賽和限制賽這樣較為競爭的賽制，但最重要的目標還是要讓魔法風雲會更好玩！能在威世智工作是一件很棒的事，我也很感念且光榮可以把畢生的興趣轉為我的職涯。

戰略計劃 | Donato Giancola 作畫

在凱德海姆裡，我和Corey Bowen 及Michael Majors都是系列設計團隊的一員，而Dave Humpherys 是團隊的負責人。今天我很高興能為大家預覽幾張新系列的牌，並討論一些機制在凱德海姆限制賽和標準賽中所扮演的角色。

第一張要預覽的牌使用了預示的機制。在把機制加進系列裡時，有幾件事是我們會考慮的，其中一個就是確保納入不同複雜度及適合各種玩家類型的機制。舉例來說，在伊克黎：巨獸時空裡，我們放進了一個很引人注目的提米機制—合變。那個機制在引人注目和複雜度上佔了很重的比例，所以我們需要加進一個較為簡單的機制來調整。最後我們加入了循環來扮演那個角色。這類型的複雜度平衡是魔法風雲會設計師在設計系列時要隨時考慮的。

預示是提供給想要證明自己是最棒的那些玩家的機制（我們稱他們為史派克），它利用了非公開資訊及虛張聲勢，那是限制賽玩家一般會喜歡的東西。學習如何應對對手表現出自己所擁有的戰鬥詭計是提升自身能力最重要的一個課題。和大部分限制的對局，新手或休閒玩家可以選擇避開的東西不同，對局中有面朝下的預示牌時會情況會變得更加困難。你的對手絕對有什麼東西蓋在那裡，那會是戰鬥詭計或去除咒語，讓你無法對他造成致命的傷害嗎？或那是一個他們選擇蓋在那邊的生物．用來作為虛張聲勢的最後大招？那總歸是什麼，在決定如何使用手牌時你得把那些納入考慮。

讓我們來看杯中投毒：

這張牌可能會讓你想起魔法風雲會歷史上一張經典的去除咒語。為了呼應那張牌，它一開始被提交的名字是預謀殺人，而在流程的後段，它被改為一個對受維京啟發的系列來說更有風味的名字。

作為一個史派克機制，我們想要透過讓玩家可以選擇來創造一些聰明的感覺。在杯中投毒上， 你可以選擇要如何最好地使用你的魔法力：是要用1黑黑正常施放，或是透過預示分配到幾個回合支付較少費用。後者也給了你虛張聲勢的要素，尤其是當你有不只一張預示牌表露在外時。我們的目標是讓它沒有明顯最好使用的方法，且會隨著遊戲的狀況而改變。在一張牌上有多個選擇提供了每盤對局間不同的對局方式，也是在限制賽對局裡最有趣的部分。

在設計過程大部分的時間裡，杯中投毒 並沒有占卜2的附加文字。它如何以及為什麼被加上去的原因是這樣的：我們想要在對局中的任何時候，預示牌在是否要預示上都能有一些有意義的選擇。我們用了幾個方式，像是如果預示就可以減少魔法力、提供一些支援牌獎勵你從手牌以外的其他地方施放牌等。然而在杯中投毒上，前者的情況並不存在。它是系列裡少數幾張當預示的時候需要支付更多魔法力的牌。由於費用已經不高，且你也無法在想要馬上在行動階段施放它的情況下預示，比起其他預示牌，這張預示的能力顯然更低。我們想要做些什麼，所以加上了占卜2 來讓預示模式比較強一點。

今天的下一張牌上面並沒有機制，但對在限制賽中起動墳場的協同扮演了很重要的角色。這張牌是 . . . 戰略計劃。

如果你一直有在看預覽的文章，或許會發現這個系列有一個輕度的墳場主題。我們使用墳墓場的方式有幾個：你會看到黑綠妖精和藍黑雪境都使用了挖墳（可以參考叛世國王奈爾非），所以會想選一些可以磨自己的牌來有效地使用這些策略。在所有顏色裡我們也有個沒有取名的機制，能把生物牌從墳墓場放逐來換得不同的效應，像是Dread Rider—一張可以做為藍黑控制套牌終結者的牌。這個沒有取名的機制一開始被我們稱為「葬火」，但最後因為我們刪掉了多張使用這個異能的牌，所以也刪掉了這個名字，並在系列裡加入了炫威機制。

隨著在限制賽中所做對局測試的進行，我們收到反饋顯示墳墓場的協同有點太難使用，尤其是在那些沒有前期生物或是太多想要交換生物的套牌裡。在使用了幾張通常會想跟著曲線使用的「葬火」牌之後，結果也往往不讓人滿意。對我們來說，墳墓場的協同牌有好的表現，且能在就算沒有在戰鬥中交換生物的情況下也能使用是很重要的。系列裡我們並沒有太多自己磨牌的牌，少數有的幾張也往往不是那麼可靠。限制賽賽制著實需要一個兩費的咒語能提供你馬上放逐的生物。我建議把 戰略計劃加到系列裡，因為那能在完成這個目標的同時，也為標準賽帶來樂趣。在經過了嘗試後，它的表現很好，後來的事就大家都知道了。

今天的最後一張牌用上了我在凱德海姆裡最喜歡的機制：炫威。魔法風雲會裡我最喜歡的賽制是輪抽，我喜歡找出咒語排列的最佳順序並有效地使用魔法力，而炫威正是能測驗你這方面能力的機制。炫威是個「魔法力槽」的異能，那是我們會試著在較低稀有度裡放進去的東西，以讓限制賽對局更加順利。在任何魔法風雲會的對局裡爆魔法力都不是件有趣的事，而我們藉由提供更多在永久物上使用魔法力的方式來減少這在輪抽中的影響。炫威機制正是其中一個魔法力槽。

我最喜歡炫威的部分，是只要具有炫威異能的生物有進行攻擊，你就可以在那個回合的任何時候起動異能。這代表你可以等到看到對手如何回應之後，再決定要不要使用異能。炫威生物通常會提供牌張優勢，所以對手在大部分情況下會想要盡快把它除掉，而那可能會迫使他們做出對自己不利的交換，只為不讓你每回合持續炫威。你可以利用這點—透過戰鬥詭計或武具來讓阻擋度對手更不利—來獲得多個回合的炫威。如果對手選擇什麼都不做，更可以在戰鬥後決定是要炫威還是使用更多咒語。在限制賽中有這類的選項能讓一切事情都變得超級有趣。

這是我今天的最後一張預覽牌，領途導靈：

這張牌有幾個目標：第一是作為標準賽中優質的白色一費快攻生物。菁英先鋒在標準賽中一般已經夠強了，但他通常需要一些額外的加分來保有競爭力。像是高年騎士這樣的牌感覺就在基準線上，所以我們想要把這張牌做得再強一點以提供白色快攻一個更好的選擇。這張牌跟集結軍伍一樣都能很好地配合你的標準賽戰士套牌。

領途導靈也在凱德海姆的限制賽中扮演很重要的角色。紅白原型是一副快攻的戰士套牌，而 領途導靈一張牌可以提供你兩個或更多的戰士。如果你能夠妥善應對戰鬥及使用魔法力，就可以在這張牌上獲得更多的價值，那對一張一費牌來說是很強的。

紅白在限制賽中的第二個主題是武具。作為一個北歐主題的系列，凱德海姆自然少不了戰士們揮舞的劍與斧。武具在魔法力使用上效率通常不高，尤其是在限制賽中的普通牌程度，但把武具和在佩帶武具時就能蹦出更多生物的一費生物加在一起，這個投資往往是值得的。

領途導靈 | Anastasia Ovchinnikova 作畫

謝謝大家今天的時間！我希望你們享受凱德海姆剩下的預覽季！希望你們能跟我一樣喜歡凱德海姆的限制賽賽制！

Melissa DeTora

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