在這個遊戲中，幾乎每一張雙色地都來自於某個套組，無論是鄰色、對色，或兩者兼具。而其中那刺眼的例外，則非 Horizon Canopy 莫屬。過去好幾年，世界各地的魔法風雲會玩家只能眼巴巴地看著綠白法師們在遊戲後期，把無用的地牌換成咒語，自己卻只能被地牌淹沒。我們今天的預覽文章就是要告訴大家，隨著近代新篇的到來，一切都將改變。歡迎對色林冠地！

(我相信網路肯定會為它們取更適合的名字，但於此同時，為了這篇文章所需，我將叫它們林冠地。)

Horizon Canopy 是一張非常強大的地牌，並在近代賽中大量使用。作為功能地，結合了站著進場與數種顏色魔法力的它，幾乎任何有白色和綠色魔法力的套牌都會想用 (有時候是白色或綠色。例如堅固鱗甲套牌就常常在不需要任何白色魔法力的狀況下使用 Horizon Canopy )。這些新地牌和它一樣強大，看來也一樣會被大量地使用。

我不認為這些地牌會創造出新的套牌類型；畢竟它們只是地牌而已，而調色的功能已經在那裏了。不過，它們將會實際地強化許多想要使用這些地的現有套牌。這樣的套牌有那些呢？

對於一個想放「Horizon Canopy」的套牌來說，通常必須具有三個特性：

要有放進非找地地雙色地牌的空間。有些套牌配置了很多找地地，導致無法直接把蔓生墓園換成生機泥地，因為它們需要找得出來的黑綠地牌。 可以承受失去生命值。 在遊戲的中後期不太需要大量地牌。

第二點和第三點都確實地鼓勵你運用快攻策略而非控制。像人類這樣的套牌就會用 Horizon Canopy，使用一兩次，不在乎生命值的損失，接著犧牲它換取價值，因為套牌裡面完全沒有超過三點魔法力的牌。但像潔斯凱這樣的套牌，每個回合都會用它轉魔法力，承受6點傷害之後還是無法犧牲它，因為這副套牌想留著迅咒法師和地下指命，無論在任何時候，很可能都不值得犧牲那張地。

以下是我認為會很開心能使用新林冠地的套牌們：

日灼峽谷

燒殺

燒殺套牌或成從新林冠地上得利的最大贏家，因為它既會用上調色能力，同時又討厭爆地。在燒殺套牌，你想要二至四張地牌，但絕不想要第五張，而林冠地正好能完美地幫助你 (完美到你會想放超過四張)。而且如果有更多人使用會讓它們吃傷害的地牌，對你來說就更好了。

發掘

發掘套牌裡沒有白色的牌，但它可能依然會單獨為了紅色魔法力而放日灼峽谷 (或熾火孤島)，因為一旦你開始發掘，額外的抽牌機會就變得格外有價值。它並不是薪傳賽制裡的鱆人競技場，但卻是我們能做的類似牌中最好的了，同時它也能和黑土滋壤相互配合。

漫水林地

人類

目前，大部分的人類套牌都玩兩張基本地以及四張 Horizon Canopy，但我們之前已經看過像鉻亮海岸這種牌，特別是在那些不想放滿 Ancient Ziggurat 的套牌裡 (因為它們還有備牌或徵召軍伍)。未來我們可能會看到漫水林地加入 Horizon Canopy 的行列，或取代 Horizon Canopy (在魔法力無虞的前提下，套牌可能會想放約六張的林冠地)，但如果徵召軍伍的版本回歸，我們幾乎是肯定會看到它們的出現了。

班特精靈

精靈可能已經在用 Horizon Canopy，但有點尷尬，因為它讓你無法在第一回合施放陵墓遊靈。我預期大部分的精靈套牌都會考量自己的魔法力基底而改用漫水林地。

創發監禁

創發監禁套牌目前使用了四張植物聖所，其中一些幾乎肯定會變成漫水林地 (不過四張可能有點太過了)。這副套牌甚至有世間錘鍊，讓你在遊戲後期可以運用它們。

幽靜曠沼

白黑衍生物和白黑奧札奇

這兩副都不是非常受歡迎的套牌，但兩副都會想用幽靜曠沼。

8 Rack

8 Rack 是一副可能會想要幾張林冠地而不是基本地的純黑套牌。在這個時間點，它可能會多放一些雙色地，以及白色 (或綠色) 的備牌選項，不過這並不是絕對必要的就是了。

生機泥地

堅固鱗甲和克撒傢俱組

這兩副套牌都只用得到綠色魔法力而放了 (或有時放) Horizon Canopy，它們現在有機會更容易地多混一色了。藍綠地在這也可以用，但我相信各位會更想為這兩副套牌準備黑色的備牌 (事實上傢俱組曾經放過黑色牌)。

徵召軍伍和 Devoted Druid 組合技套牌

大部分徵召軍伍套牌都是綠白的，也已經放了 Horizon Canopy，特別是在備牌裡，它會因為使用一些生機泥地而得利。這是一副真的會想要用林冠地的套牌，因為它有魔法力生物所帶來的大量魔法力來源，所以即便它放到六張或更多林冠地，我都不會感到驚訝。

勇得死影

死影套牌則不太好說。因為後期不需要什麼地牌的特色，它會真心想要一個能在後期自我犧牲的地牌，同時自我傷害的部分也能因為死影而派上用場。但於此同時，這副套牌能被找地地找出來的地牌非常有限 (因為它想放很多找地地，整體地牌卻不多)，因此很可能沒有足夠的空間給林冠地。如果其魔法力基底能容納非蔓生墓園的黑綠雙色地的話，那麼生機泥地很可能是首選。

熾火孤島

風暴

風暴套牌的其中一種輸法，就是抽到的全是魔法力而無法行動。能把地換成額外的牌這點將會非常有幫助。許多風暴套牌已經在使用西瓦暗礁，所以我預期它們都會變成熾火孤島。

藍紅鳳凰

鳳凰套牌的早期魔法力非常吃緊，這代表它會從林冠地上吃到大量的傷害，但它同時也容易爆地，所以熾火孤島可能會有一席之地。

以上列表並不完整—也可能有許多單色或鄰色套牌會只為了它們的異能而使用—但無論如何，我確定新的林冠地全部都會在未來的近代賽制中扮演吃重的角色，我非常期待能使用它們。