我們的冒險從一群謙虛的遊戲設計師走過漫長且蜿蜒的道路開始，他們花了許多時間徜徉各地，解決任何碰到的設計問題，希望可以搜集足夠強力且很酷的魔法風雲會牌張和整個王國一同分享。某天在經過一整天漫長且繁重的冒險後，大家圍在營火旁邊，此時灌木叢發出了窸窸窣窣的聲音—

「大夥兒快醒來！」Jules Robins 大喊，他是一位來自海岸的強力巫師，也是這群令人信賴冒險者的領導者。「我們正被遊戲的設計問題攻擊！」

「我認得這些聲響，」一位同樣來自海岸的前巫師利用他的智慧向同夥發出警告：「過去我曾跟這些遊戲設計的問題奮戰多次。他們是強大的敵人，千萬別輕忽了。」

一陣窸窸窣窣的聲音之後，一堆強大的問題露出了他們的長矛、銳爪、鱗甲、翅膀、尖牙、利嘴等，像是這樣的：

「你們是怎麼把 魔法風雲會 做出 龍與地下城 的感覺？」

做出 的感覺？」 「有許多機制倚賴玩家的選擇。我們可以加入更多的隨機元素來增加多樣性嗎？」

「我們可以在黑框魔法風雲會裡丟骰子嗎？」

「等等，我們才剛得到適合的機制！」一個聲音從背後傳來。那是 Corey Bowen，整個團體裡最帥也最酷的冒險者。巧合的是，Corey 也是來自同一座海岸的巫師。「我們可以丟 20 面骰！」

「黑框牌？玩家們會接受嗎？」Jules 問。

「許多玩家都很喜愛擁抱隨機性的機制，像是傾曳和執硬幣。只要我們製作玩起來或對到會很有趣且很酷的牌，玩家都會很開心地接受的！」

Corey 有在近代新篇 裡設計擲硬幣牌的經驗，且在玩龍與地下城時也喜歡和夥伴一起擲骰子。他知道要什麼會讓所有玩家都對這個新機制感到有趣，同時還可以滿足那些喜愛隨機性得玩家。因此，他開始編造一個全新的魔法風雲會咒語：

哥布林釘頭鎚使用了全新機制，是一張會要求玩家擲骰子的武具。當這張牌進戰場時，你擲一顆 20 面骰！依據所擲出值的不同，這張牌的異能會找著牌上所寫的數值表格對應有所升級。

「當然，」巫師同意了，「我們利用數值表，就像是在龍與地下城裡一樣！如此一來，我們可以控制每個效應隨機性的範圍，牌也會看起來就像是來自龍與地下城 的冒險模組一樣！」

「就是這樣，」Corey 繼續說，「在龍與地下城裡沒有什麼東西比20 面骰更經典的了。只要玩家擲出這個熟悉的二十面體，他們就會感覺自己在進行龍與地下城的對局，決定自己的異能！」

Corey 告訴其他巫師他在設計這些咒語時的邏輯：

雖然擲硬幣很有趣，他並不喜歡會那些會讓施放者搞砸的擲硬幣牌設計。他想避免那些為咒語支付魔法力和一張牌的空間，卻什麼都得不到並讓你落後的擲硬幣牌—更糟的情況下還會讓你受傷。 這個異能效應的多樣性不應該完全改變你咒語的結果。如果這個咒語是要讓你獲得生命，那就應該獲得生命；如果是派出衍生物，那就應該派出衍生物。舉例來說，我們想要避免像是一般打 2 點升級打 4 點的燒牌。以 4 點防禦力的生物為目標，期待咒語可以發生效果，但運氣不好時讓你一無所獲似乎是個太過嚴厲的懲罰。你會發現哥布林釘頭鎚永遠會派出一個衍生物，且有時會為你省掉在下回合讓生物攻擊時佩帶所需的魔法力，但當回合的決定並不會有太多依據擲骰子的結果而有所改變。

Jules 同時參與了多個角色扮演的遊戲，並了解最多人參與且喜愛擲骰子的時刻正是擲 20 面骰。他開始設計當玩家在 擲得極好 時可以產生強度有著不可思議的增長的效應—這並不是件容易的事。因此，他設計了這樣的魔法風雲會咒語：

當輕足族盜賊攻擊時，他會獲得死觸並增加攻擊力。因為死觸的關係，他可以交換掉任何的阻擋者，所以骰子的結果只會在未被阻擋時對對手造成更多傷害。但丟到 20 的話呢？這個小東西將幾乎不會在戰鬥中落敗，因為先攻和死觸的結合將可以擊倒任何阻擋者，讓浪客得以活下！

「就是這個！」巫師們高喊。加入Corey 邏輯中更多多樣性的限制後，擲 20 面骰少了許多高報酬的時刻。但在牌張設計上加入一些關鍵一擊的結果，絕對可以幫助玩家保持興奮的情緒！

巫師們開始設計更多更多有著 20 面骰機制的牌，以征服那個區域裡所有對局設計的問題。新牌開始在系列設計的檔案裡出現的同時，它們也開始找到不同方式來設計能支持有這個機制套牌的牌。

「如果我們在繞著這張非普通牌構築的牌上為骰子點數 +2 會怎麼樣？」一位巫師小聲說。

「我想那無法讓人滿意，」另一位巫師否定道。「那會在有些情況下變得非常數學，且大多數時候也很難感覺出差別。如果我們的數值大部分都是 1–9 和 10–20，那 +2 只有在你擲 8 或 9 時才會有影響—這大概是 10% 的機率。是否有其他的方式可以改良骰子？在最新版本的龍與地下城裡他們是怎麼做的？」

皮克精嚮導是一張能在丟骰子套牌裡幫助你的一張普通牌，就像在龍與地下城第五版裡一樣—如果有皮克精嚮導的優勢，你可以多擲一顆骰子並選擇比較大的點數。擲兩倍數量的骰子甚至比擲一顆還要有趣！那會讓你每次擲骰子時感覺有更大的影響，因為你將感覺自己有兩次成功的機會。把龍與地下城裡的優勢直接移植到魔法風雲會的牌上十分合適。

因此，遊戲設計的問題被擊倒了。巫師們在系列裡設計了使用 20 面骰的牌張，並把他們著重在藍紅的色組裡。當他們回國向領導者展示所發現的東西時，整個王國都十分高興。女王一直都喜愛在傳統的藍紅色組像是伊捷和粹麗學院裡有一些混亂。他們在王國古老的遊戲店龍與地下城：被遺忘國度戰記 售前現開賽找到了一個很棒使用這些牌的機會，並藉此慶祝售前現開賽組合提供了傳統的 20 面骰而非轉動的記血器—這讓擲骰子變成完全地隨機。一切都十分順利，而來自海岸的偉大巫師們，被賞賜了十分豐富的經驗指示物及很多的珍寶衍生物。