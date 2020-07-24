某些輪抽是無法挽救的。你的顏色被切斷了、你這桌沒人配合，或者單純是補充包就是沒料。這的確是會發生的。但我今天要談的不是這個。我今天要談的是，要如何從第一包就蓄意挽回你的輪抽。

在許多賽制中，這個泰坦通常都不會是你的第一選擇。可能沒有足夠你想要犧牲的神器，或是沒有足夠的低費神器可以犧牲。又或者每個人都想要低費的神器（因為它們很有用），所以你無法取得讓泰坦運作的數量。

Double Masters不一樣。

這個系列原本的定位是「神器大師」，所以它還是有非常多的神器卡牌。這裡有非常多的瑣物。而當你每包第一抽可以拿兩張卡牌時，你能利用這些瑣物的機會就大大地提升了。

舉例來說，Pentad Prism看起來很無害，但你會想要在指示物都用完之後犧牲它。玄鐵殿堂完全免費，而寶藏守衛更是期待想被犧牲掉。

我們之前已經看過很多適合這個框架的卡牌了。之前的預覽包含了：

所以組裝一個強力的神器引擎不僅充滿可能，而且我們極為推薦。在阿拉若斷片中時常被遺忘的Salvage Titan在這種環境中剛好就可以發光發熱。

另外一點就是，有不少卡牌要麼就是在乎犧牲神器、要麼就是會將它們從墳場拿回手上或放進戰場。這表示你可能想要建構一副能主動犧牲神器的套牌。如果你開到自行弩炮和接下來的這張卡牌，那你就可以將它們好好配在一起了。

所以，在Double Masters中，挽救輪抽可能不會讓人感到這麼無力。也許當你和對手說你挽救了你的輪抽時，你的對手也應該感到非常、非常地害怕。