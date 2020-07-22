「消滅所有生物。」

作為一名控制玩家，我很樂意看到這些字被印在魔法風雲會的牌上。大規模的生物去除從遊戲一開始就是標配，也一直在各種策略中扮演重要的角色。它們是限制賽裡的炸彈、構組賽制中不可或缺的工具，也是指揮官裡的重置開關。能在對自己有利的情況下使用大規模的生物去除將能帶來很大的優勢，而這個效應也會自動被放進任何適合的控制套牌裡（還伴隨著對手的眼淚）。

即便我是被掃場的那一方，也得要讚歎這個設計的簡潔以及對整體魔法風雲會所帶來的平衡。「消滅所有生物」這句話所帶來的策略考量一直是魔法風雲會 中原生的一部分，也給了熱衷於生物的玩家們一個得提心吊膽的原因。

最近幾年，這個效應通常會有附帶條件。像是天界崩毀這樣的牌就出現在Magic World Championship XVI 裡，提供了玩家—也是最後的冠軍Paulo Vitor Damo da Rosa 只要支付{2}{白}{白}就可獲得掃場的效應（與其他五費的牌像是時間抹除 和褪下披風那一邊的 披世巨人），但伴隨著的是可能會讓對手抽一張牌的結果。效忠拉尼卡裡的卡婭之怒是另一個掃場咒語在當時華麗現身的例子，它同樣也只需要 4 點魔法力。

不難了解為什麼常被使用的大規模掃場咒語主要都是四點魔法力。不管怎麼說，它都有成為甜蜜點很好的理由。魔法風雲會的第一個系列開了一個很強的先例，這讓其他的牌都只能期望能向它看齊。

這帶我們來到了 Double Masters 裡的這個特別版本。它是大規模生物去除咒語的先驅，也是為什麼這個效應在魔法風雲會 裡被稱為「神怒」的原因。

一開始Wrath of God第一次出現是在限量版（第一版） ，而後又在魔法風雲會的歷史中出現多次。它實在太過經典，使得「神怒」—這基本上是個名詞— 在魔法風雲會 當中成為了除掉場上所有東西的代稱動詞。在魔法風雲會的一段歷史當中，Wrath of God 一直到第十版前都出現在所有的核心系列裡。現在，原版的大規模去除咒語將和 Kev Walker 所繪製的經典插畫—第一次是出現在第七版當中—一同回歸。

從我在限制賽中施放這個咒語的經驗來說（主要是在 Cube 裡—我想藉此機會對我成功結算這張牌後計劃被我打亂的對手說聲抱歉），這是一張你會想在 Double Masters 限制賽裡早早拿下的牌。它在每個限制賽中都是炸彈，所以如果你的對手打白，隨時留意別過度擴張你的盤面了。

但這是 Double Masters！兩双倍的趣味，兩倍的預覽—而在這裡，同一張牌將會出現兩次！和之前其他的 Masters 系列不同，Double Masters 將會有一場售前現開賽，且將會有一些特別的東西在等著大家的參加。

沒錯，一張由Thomas M. Baxa 所繪製、有著全新插畫的售前現開賽版本Wrath of God！你將不會在補充包中開到這張牌，僅能藉由購買一盒 Double Masters 的補充包，或是參加上市賽（發完即止—有些牌店可能因為防治新冠肺炎的法令原因而無法舉辦，所以別忘了先跟本地的牌店確定細節）來獲得。

最後，我想用一句話來總結我對神怒的感覺。

「在魔法風雲會裡，一個有著很多生物的對手，必定會碰到神怒，這是人所公認的事。」– 珍奧斯丁（或許吧）