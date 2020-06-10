很久很久以前，非常認真的紅色法師都會有這張非常認真的卡牌。

它啟發了各種類似的卡牌，全部都會以某種方式加倍傷害。

而加倍真的是很棒。加倍很受歡迎。玩家會加倍東西，然後—嗯，他們通常都會被燒個精光，至少在受到傷害的那邊會這樣啦。

然後這個奇特的東西就出現了。它讓我們知道，我們也可以把東西變成三倍。而這麼做可是很強力的。

我現在可以寫更多關於數學的字彙或是更吊你們的胃口—但我想你們都猜到我要說什麼了。

沒錯，它要六點魔法力，這表示它對大多數的紅快攻套牌都沒用，但在能使用它的套牌裡呢？喔齁齁。這裡要注意的是，和它的前輩不同的是，焰浪無拘只會運作在由你操控的來源上。

讓我們來看看這張2021核心系列 的單純普通卡牌。

現在一點都不單純了。如果戰場上有焰浪無拘，那縱火鬼怪突然就變成了會走路的閃電擊 了。

或是這個不那麼單純，同樣也是來自於M21的非普通卡牌呢？

這個有用的小法師一定可以燒掉對手的生物或是鵬洛客，但它通常會需要一些咒語的幫助才能變大來解決真正的問題。當然啦，除非它造成的傷害是三倍。這樣它就可以不用觸發靈技左打依盧那、右燒 龐巨血口龍了。

但我們為什麼要停在殺掉單純的永久物，而不是直接擊倒……你的對手呢？七點力量變成21點傷害似乎有些太過霸道，不過如果你已經花了六點魔法力在結界上呢，直接贏得遊戲看上去就相當合理了。我在M21輪抽的目標之一就是利用焰浪無拘加上這張非普通牌來直接造成21點傷害。

這是個遙不可及的夢嗎？可能吧。但這會阻止我嗎？

絕對不會。