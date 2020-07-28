你該犧牲什麼來獲勝？
在魔法風雲會裡有數不盡的策略，有些套牌仰賴大生物踏過阻擋者來獲勝，有些則是在戰場上佈滿生物於對手開始前即擊敗他們，還有些套牌會靜靜地看著，在掌握局勢前回應對手所做的每一件事。
但還有一條通往勝利的道路不爭你我或壓過對手，也不妨礙對手的行為以為事後鋪路。它只問你一個直觀的問題：你要犧牲什麼來獲得勝利？
全部拋開
「犧牲」套牌有一個獨特的策略：轉化。那通常是透過牌上的一些犧牲效應，把一個資源轉化成另一個資源來獲得勝利。多年以來，這些套牌在魔法風雲會的賽場上持續出現，歷史上最有名的那些競爭級別的組合技套牌中，最早出現的是這一個：興旺繁花
[decklist]
Title: 興旺繁花
4 Infernal Contract
1 Elven Cache
4 Natural Balance
4 Prosperity
1 Drain Life
4 Impulse
4 Vampiric Tutor
1 Three Wishes
2 Memory Lapse
1 Power Sink
1 Emerald Charm
4 Cadaverous Bloom
4 Squandered Resources
4 Undiscovered Paradise
3 Bad River
7 樹林
6 沼澤
5 海島
*1 Memory Lapse
*1 Power Sink
*1 Elven Cache
*3 Emerald Charm
*3 City of Solitude
*4 Elephant Grass
*2 Wall of Roots
[/decklist]
[card]Cadaverous Bloom[/card][card]Squandered Resources[/card][card]Drain Life[/card]
這是在早期的標準賽中一副有著很好表現的套牌，運作方式建立在把你的手牌放逐給[autocard]Cadaverous Bloom[/autocard] 及犧牲地牌給 [autocard]Squandered Resources[/autocard] 來施放一發大的 [autocard]Prosperity[/autocard] （能給你更多地牌來產生更多魔法力）或是 [autocard]Drain Life[/autocard] （讓你直接獲得勝利）。但放逐手牌跟今天我們認為的犧牲有些不同。
[decklist]
Title: 「阿布贊」The Rock
4 Sakura-Tribe Elder
5 樹林
1 海島
4 蔓生墓園
1 平原
2 聚污三角洲
1 沼澤
1 殿堂花園
1 積水墓地
4 風襲荒地
2 亞維馬雅海岸
4 天堂鳥
1 Carven Caryatid
3 Eternal Witness
1 Genesis
1 Loxodon Hierarch
1 Ravenous Baloth
1 Withered Wretch
3 Gifts Ungiven
4 Putrefy
3 Smother
4 Cabal Therapy
1 逼從
1 迴聲縈繞
3 Living Wish
2 Pernicious Deed
1 Sensei's Divining Top
*1 Carven Caryatid
*1 Dimir House Guard
*1 Eternal Witness
*1 Kataki, War's Wage
*1 Loxodon Hierarch
*1 Meloku the Clouded Mirror
*1 Viridian Shaman
*2 Withered Wretch
*2 回歸自然
*2 逼從
*1 Stabilizer
*1 羅堰荒野
[/decklist]
[card]Cabal Therapy[/card][card]Pernicious Deed[/card][card]Ravenous Baloth[/card]
魔法風雲會職業聯盟選手Javier Dominguez 在 2005 年的世界賽中完成了一大突破，使用了一副被稱為「The Rock」的白黑綠三色套牌，而那正是近代犧牲套牌策略的先驅。和興旺繁花不同，這副套牌會為了不同的益處而交換場面上不同的資源：
- [autocard]Ravenous Baloth[/autocard] 可以自行變為生命值。
- [autocard]Cabal Therapy[/autocard] 可以把任意生物變成一張針對你已經知道牌的棄牌咒語。
- [autocard]Pernicious Deed[/autocard] 可以自我犧牲來掃場。
- [autocard]Sakura-Tribe Elder[/autocard] 可以自我犧牲來換得基本地。
這副套牌和其他 Rock 套牌一樣，目的在擴大優勢並犧牲資源來換取淨優勢差。但這還不是一副真正的犧牲套牌，它更像是壓制型的中速套牌。
[decklist]
Title: 豪族
4 註亡旅人
4 教區鬥士
4 聯會豪族
2 史革達高階僧侶
3 惡名騎士
2 銀刃神聖武士
4 波洛斯裁定師
4 伐肯納豪族
1 復歸天使
2 狂熱民兵
2 徘徊靈魂
4 歐佐夫護符
4 無神祭祠
4 血腥墓穴
4 聖潔鍛爐
4 孤立禮拜堂
3 平原
3 靈魂洞窟
1 崖頂修行所
1 大天使地窖
*1 史革達高階僧侶
*2 徘徊靈魂
*2 瀆神行徑
*2 得享安息
*2 依尼翠王者索霖
*2 歐節達鬼影議會
*3 悲劇失足
*1 馴良明師
[/decklist]
[autocard_hand]
伐肯納豪族
聯會豪族
註亡旅人
狂熱民兵
徘徊靈魂
史革達高階僧侶
[/autocard_hand]
Tom Martell 在兵臨古城專業賽中，用了一副滿是犧牲的套牌，擊敗了未來布魯塞爾專業賽的冠軍 Joel Larsson。
- [autocard]伐肯納豪族[/autocard]和[autocard]聯會豪族[/autocard]—他們也是這副套牌得名的原因—兩個都會犧牲生物來換取利益。
- [autocard]註亡旅人[/autocard]並不介意被犧牲，而[autocard]狂熱民兵[/autocard]能從對手那裡找到一 些可以犧牲的東西。
- [autocard]徘徊靈魂[/autocard]會派出一堆精靈來作為所有東西的肥料，像是 [autocard]史革達高階僧侶[/autocard]或是飛過去攻擊對手。
近代犧牲套牌的策略，在於犧牲東西並利用牌張和效應間的協同以換得穩定且持續的優勢—這股力量太過強大，也成為導致一張牌在近代賽中被禁掉的主因。
[decklist]
Title: 梅梨萊誕生莢
4 天堂鳥
3 Noble Hierarch
2 Wall of Roots
2 復甦之音
4 Kitchen Finks
1 Viscera Seer
1 腐食流漿
1 蔑咒獸
1 希沃克黜人梅梨萊
1 Qasali Pridemage
1 Linvala, Keeper of Silence
1 非瑞克西亞蛻變妖
1 Eternal Witness
1 Orzhov Pontiff
1 Reveillark
1 圖恩大天使
1 Spike Feeder
1 聯會豪族
2 突發衰敗
3 和聲召集
4 誕生莢
4 Verdant Catacombs
3 Marsh Flats
3 Misty Rainforest
2 蔓生墓園
1 殿堂花園
1 無神祭祠
3 加渥尼鎮區
3 樹林
1 沼澤
2 平原
*1 Burrenton Forge-Tender
*4 攫取思緒
*1 Aven Mindcensor
*1 Path to Exile
*1 匯業僧
*1 Harmonic Sliver
*1 Kataki, War's Wage
*1 最終巨魔圖倫
*1 蒼鷺天使席嘉妲
*1 Ethersworn Canonist
*1 頑強巴洛西
*1 Shriekmaw
[/decklist]
梅梨萊誕生莢在她的時代裡是近代賽最具統治力的套牌之一，也造就了[autocard]誕生莢[/autocard]被禁，那些她曾一展身手的所有賽事將需要一整篇專屬於她的篇幅來介紹。
[autocard_hand]
誕生莢
希沃克黜人梅梨萊
Reveillark
非瑞克西亞蛻變妖
圖恩大天使
Spike Feeder
Wall of Roots
[/autocard_hand]
但說到犧牲東西以換取淨優勢，在魔法風雲會的歷史中無人能望其項背。
- [autocard]希沃克黜人梅梨萊[/autocard] 和任何犧牲引擎—[autocard name="Viscera Seer"]拽臟預言師[/autocard] 和[autocard]聯會豪族[/autocard] 都行—能把帶有不息的生物變成可以使用任意次數的迴圈。 [autocard]Kitchen Finks[/autocard] 和 [autocard]Murderous Redcap[/autocard] 都能用來創造出很大的數字。
- 同樣的犧牲引擎也能把 [autocard]Reveillark[/autocard] 變成有效的引擎，尤其是搭配上 [autocard]非瑞克西亞蛻變妖[/autocard]。犧牲蛻變妖能把一個攻擊力 0 的生物放進墳墓場，觸發[autocard]Reveillark[/autocard] 讓你把它帶回來。蛻變妖可以回手來複製像 [autocard]Murderous Redcap[/autocard] 這類的東西，但有 [autocard]Reveillark[/autocard] 在場代表你可以 維持 這個迴圈繼續進行下去。有些微妙，但對對手來說足以致命。
- 另一個梅梨萊誕生莢裡讓人印象深刻的組合技是 [autocard]圖恩大天使[/autocard] 和 [autocard]Spike Feeder[/autocard]。你能透過移除釘獸身上的 +1/+1 指示物獲得生命，這將會觸發 [autocard]Archangel[/autocard] 的異能把指示物加回來。更棒的是這是另一組可以連上[autocard]誕生莢[/autocard] （和[autocard]和聲召集[/autocard] 的生物），讓對手更難制定計劃—這副套牌充滿了兩張或三張的組合技，來讓你不需要每次都使用相同的生物就能獲勝。
- [autocard]Wall of Roots[/autocard] 較不起眼，但卻是這副套牌中的關鍵張。它提供了多個回合所需要的魔法力，且很適合餵給 [autocard]Kitchen Finks[/autocard] 或 [autocard]Spike Feeder[/autocard] 來完成組合技。需要的時候他也可以進行阻擋。
豪族和誕生莢套牌把犧牲套牌帶進了今日的標準賽。讓我們從魔法風雲會職業聯盟選手Piotr Głogowski 在Mythic Championship VII中獲勝所使用的套牌開始。
[decklist]
Title: 勇得犧牲
2 Korvold, Fae-Cursed King
4 戰爭傷亡
2 殺戮女郎
4 巫婆爐灶
4 碎屑路徑
4 血腥墓穴
4 蔓生墓園
4 晃動大地
2 沼澤
1 山脈
5 樹林
3 神奇小徑
2 洛司溫堡
2 痛擊霆偉龍
4 鼎鑊傭獸
3 豆莖巨人
2 奪魂騎兵
4 破壞魔鬼
4 金鵝
*1 殺戮女郎
*1 Korvold, Fae-Cursed King
*4 逼從
*2 惡狼
*1 奪魂騎兵
*2 不亡騎士
*1 痛擊霆偉龍
*3 熱戀野獸
[/decklist]
[autocard_hand]
巫婆爐灶
鼎鑊傭獸
破壞魔鬼
金鵝
Korvold, Fae-Cursed King
[/autocard_hand]
如果你在過去幾個月艾卓王權 上市後有打過標準賽，你應該已經看過犧牲套牌可以做些什麼：
- [autocard]巫婆爐灶[/autocard]和[autocard]鼎鑊傭獸[/autocard] 是一個很不錯但有些慢的傷害迴圈，它能確保你的魔法力一直都有能做的事。
- [autocard]破壞魔鬼[/autocard] 喜歡看到被犧牲的東西，而 [autocard]金鵝[/autocard] 是一個能產出可以犧牲東西的引擎。
- [autocard]Korvold, Fae-Cursed King[/autocard] 的重點是一個在高費位置的輸出，在你想要你犧牲東西的同時，也提供燃料能讓你在把東西丟出去的時候獲得勝利。
在Players Tour Online 2 時，Rivals League 的成員 Eli Loveman 用一副加入了有著[autocard]誕生莢[/autocard]效應的[autocard]塑生邪魔[/autocard].的升級版打進了八強。
[decklist]
Title: 拉鐸司犧牲
3 塑生邪魔
4 血腥墓穴
1 奪命獅召喚
2 洛司溫堡
4 鼎鑊傭獸
4 索求初嬰
1 震懼軍屠夫
4 神奇小徑
4 水溝骷髏妖
1 拉佐特裂肢獸
4 破壞魔鬼
3 午夜鐮刀手
2 山脈
4 棄神僧侶
2 晃動大地
7 沼澤
2 惡意殿堂
4 巫婆爐灶
4 悲哀神行客
*1 叛行
*3 苦痛悔恨
*1 枯萎甲蟲
*2 鞍博雷破盾手
*2 無情手段
*1 惡毒纏身
*4 腐臭帝王龍
*1 焦熱龍炎
[/decklist]
兩倍犧牲
所以，這對Double Masters來說代表了什麼？
打開有兩張閃卡和兩張稀有牌的補充包，然後在每包當中選兩張「第一選」—代表輪抽將會變得很驚人—但這個系列不只是華麗而已。輪抽和限制賽套牌都將會有強力的東西，而犧牲正是其中一個你能在限制賽中使用的策略。
也就是當這些牌出現的時候。
在Double Masters 的限制賽中使用犧牲套牌，將會讓你使用這三張回歸牌來運作。基於魔法風雲會的歷史，我們已經有了設定好的藍圖：
- [autocard]Kozilek's Predator[/autocard] 就像是[autocard]徘徊靈魂[/autocard]，提供了很多可以犧牲的生物。[autocard]Eldrazi Spawn[/autocard] 的衍生物也可以在必要的時候幫你加速叫出更大的東西！
- [autocard]Bloodbriar[/autocard] 就像是[autocard]破壞魔鬼[/autocard] 和 [autocard]Korvold, Fae-Cursed King[/autocard]，紀錄你每次犧牲東西的時刻且很快就會變成龐然大物。
- [autocard]Bloodspore Thrinax[/autocard] 同時是犧牲引擎和手段，同樣和 Korvold 有些類似。你會希望最大化這些類別的牌張來確保套牌完成自己的任務。
當然不只是這樣。一或兩張能重複使用的犧牲手段將會需要一些時間把彼此連在一起—但我們今天並沒有打算要一次揭露 Double Masters 裡所有的東西。對每張牌的使用方法保持警覺，並準備好在當 8 月 7 日 Double Masters 於本地店家上市時加緊腳步。