在魔法風雲會裡有數不盡的策略，有些套牌仰賴大生物踏過阻擋者來獲勝，有些則是在戰場上佈滿生物於對手開始前即擊敗他們，還有些套牌會靜靜地看著，在掌握局勢前回應對手所做的每一件事。

但還有一條通往勝利的道路不爭你我或壓過對手，也不妨礙對手的行為以為事後鋪路。它只問你一個直觀的問題：你要犧牲什麼來獲得勝利？

[autocard]Bloodspore Thrinax[/autocard] | Ralph Horsley 作畫

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「犧牲」套牌有一個獨特的策略：轉化。那通常是透過牌上的一些犧牲效應，把一個資源轉化成另一個資源來獲得勝利。多年以來，這些套牌在魔法風雲會的賽場上持續出現，歷史上最有名的那些競爭級別的組合技套牌中，最早出現的是這一個：興旺繁花

[decklist]

Title: 興旺繁花

4 Infernal Contract

1 Elven Cache

4 Natural Balance

4 Prosperity

1 Drain Life

4 Impulse

4 Vampiric Tutor

1 Three Wishes

2 Memory Lapse

1 Power Sink

1 Emerald Charm

4 Cadaverous Bloom

4 Squandered Resources

4 Undiscovered Paradise

3 Bad River

7 樹林

6 沼澤

5 海島

*1 Memory Lapse

*1 Power Sink

*1 Elven Cache

*3 Emerald Charm

*3 City of Solitude

*4 Elephant Grass

*2 Wall of Roots

[/decklist]

[card]Cadaverous Bloom[/card][card]Squandered Resources[/card][card]Drain Life[/card]

這是在早期的標準賽中一副有著很好表現的套牌，運作方式建立在把你的手牌放逐給[autocard]Cadaverous Bloom[/autocard] 及犧牲地牌給 [autocard]Squandered Resources[/autocard] 來施放一發大的 [autocard]Prosperity[/autocard] （能給你更多地牌來產生更多魔法力）或是 [autocard]Drain Life[/autocard] （讓你直接獲得勝利）。但放逐手牌跟今天我們認為的犧牲有些不同。

[decklist]

Title: 「阿布贊」The Rock

4 Sakura-Tribe Elder

5 樹林

1 海島

4 蔓生墓園

1 平原

2 聚污三角洲

1 沼澤

1 殿堂花園

1 積水墓地

4 風襲荒地

2 亞維馬雅海岸

4 天堂鳥

1 Carven Caryatid

3 Eternal Witness

1 Genesis

1 Loxodon Hierarch

1 Ravenous Baloth

1 Withered Wretch

3 Gifts Ungiven

4 Putrefy

3 Smother

4 Cabal Therapy

1 逼從

1 迴聲縈繞

3 Living Wish

2 Pernicious Deed

1 Sensei's Divining Top

*1 Carven Caryatid

*1 Dimir House Guard

*1 Eternal Witness

*1 Kataki, War's Wage

*1 Loxodon Hierarch

*1 Meloku the Clouded Mirror

*1 Viridian Shaman

*2 Withered Wretch

*2 回歸自然

*2 逼從

*1 Stabilizer

*1 羅堰荒野

[/decklist]

[card]Cabal Therapy[/card][card]Pernicious Deed[/card][card]Ravenous Baloth[/card]

魔法風雲會職業聯盟選手Javier Dominguez 在 2005 年的世界賽中完成了一大突破，使用了一副被稱為「The Rock」的白黑綠三色套牌，而那正是近代犧牲套牌策略的先驅。和興旺繁花不同，這副套牌會為了不同的益處而交換場面上不同的資源：

[autocard]Ravenous Baloth[/autocard] 可以自行變為生命值。

[autocard]Cabal Therapy[/autocard] 可以把任意生物變成一張針對你已經知道牌的棄牌咒語。

[autocard]Pernicious Deed[/autocard] 可以自我犧牲來掃場。

[autocard]Sakura-Tribe Elder[/autocard] 可以自我犧牲來換得基本地。

這副套牌和其他 Rock 套牌一樣，目的在擴大優勢並犧牲資源來換取淨優勢差。但這還不是一副真正的犧牲套牌，它更像是壓制型的中速套牌。

[decklist]

Title: 豪族

4 註亡旅人

4 教區鬥士

4 聯會豪族

2 史革達高階僧侶

3 惡名騎士

2 銀刃神聖武士

4 波洛斯裁定師

4 伐肯納豪族

1 復歸天使

2 狂熱民兵

2 徘徊靈魂

4 歐佐夫護符

4 無神祭祠

4 血腥墓穴

4 聖潔鍛爐

4 孤立禮拜堂

3 平原

3 靈魂洞窟

1 崖頂修行所

1 大天使地窖

*1 史革達高階僧侶

*2 徘徊靈魂

*2 瀆神行徑

*2 得享安息

*2 依尼翠王者索霖

*2 歐節達鬼影議會

*3 悲劇失足

*1 馴良明師

[/decklist]

[autocard_hand]

伐肯納豪族

聯會豪族

註亡旅人

狂熱民兵

徘徊靈魂

史革達高階僧侶

[/autocard_hand]

Tom Martell 在兵臨古城專業賽中，用了一副滿是犧牲的套牌，擊敗了未來布魯塞爾專業賽的冠軍 Joel Larsson。

[autocard]伐肯納豪族[/autocard]和[autocard]聯會豪族[/autocard]—他們也是這副套牌得名的原因—兩個都會犧牲生物來換取利益。

[autocard]註亡旅人[/autocard]並不介意被犧牲，而[autocard]狂熱民兵[/autocard]能從對手那裡找到一 些可以犧牲的東西。

[autocard]徘徊靈魂[/autocard]會派出一堆精靈來作為所有東西的肥料，像是 [autocard]史革達高階僧侶[/autocard]或是飛過去攻擊對手。

近代犧牲套牌的策略，在於犧牲東西並利用牌張和效應間的協同以換得穩定且持續的優勢—這股力量太過強大，也成為導致一張牌在近代賽中被禁掉的主因。

[decklist]

Title: 梅梨萊誕生莢

4 天堂鳥

3 Noble Hierarch

2 Wall of Roots

2 復甦之音

4 Kitchen Finks

1 Viscera Seer

1 腐食流漿

1 蔑咒獸

1 希沃克黜人梅梨萊

1 Qasali Pridemage

1 Linvala, Keeper of Silence

1 非瑞克西亞蛻變妖

1 Eternal Witness

1 Orzhov Pontiff

1 Reveillark

1 圖恩大天使

1 Spike Feeder

1 聯會豪族

2 突發衰敗

3 和聲召集

4 誕生莢

4 Verdant Catacombs

3 Marsh Flats

3 Misty Rainforest

2 蔓生墓園

1 殿堂花園

1 無神祭祠

3 加渥尼鎮區

3 樹林

1 沼澤

2 平原

*1 Burrenton Forge-Tender

*4 攫取思緒

*1 Aven Mindcensor

*1 Path to Exile

*1 匯業僧

*1 Harmonic Sliver

*1 Kataki, War's Wage

*1 最終巨魔圖倫

*1 蒼鷺天使席嘉妲

*1 Ethersworn Canonist

*1 頑強巴洛西

*1 Shriekmaw

[/decklist]

梅梨萊誕生莢在她的時代裡是近代賽最具統治力的套牌之一，也造就了[autocard]誕生莢[/autocard]被禁，那些她曾一展身手的所有賽事將需要一整篇專屬於她的篇幅來介紹。

[autocard_hand]

誕生莢

希沃克黜人梅梨萊

Reveillark

非瑞克西亞蛻變妖

圖恩大天使

Spike Feeder

Wall of Roots

[/autocard_hand]

但說到犧牲東西以換取淨優勢，在魔法風雲會的歷史中無人能望其項背。

[autocard]希沃克黜人梅梨萊[/autocard] 和任何犧牲引擎—[autocard name="Viscera Seer"]拽臟預言師[/autocard] 和[autocard]聯會豪族[/autocard] 都行—能把帶有不息的生物變成可以使用任意次數的迴圈。 [autocard]Kitchen Finks[/autocard] 和 [autocard]Murderous Redcap[/autocard] 都能用來創造出很大的數字。

同樣的犧牲引擎也能把 [autocard]Reveillark[/autocard] 變成有效的引擎，尤其是搭配上 [autocard]非瑞克西亞蛻變妖[/autocard]。犧牲蛻變妖能把一個攻擊力 0 的生物放進墳墓場，觸發[autocard]Reveillark[/autocard] 讓你把它帶回來。蛻變妖可以回手來複製像 [autocard]Murderous Redcap[/autocard] 這類的東西，但有 [autocard]Reveillark[/autocard] 在場代表你可以 維持 這個迴圈繼續進行下去。有些微妙，但對對手來說足以致命。

這個迴圈繼續進行下去。有些微妙，但對對手來說足以致命。 另一個梅梨萊誕生莢裡讓人印象深刻的組合技是 [autocard]圖恩大天使[/autocard] 和 [autocard]Spike Feeder[/autocard]。你能透過移除釘獸身上的 +1/+1 指示物獲得生命，這將會觸發 [autocard]Archangel[/autocard] 的異能把指示物加回來。更棒的是這是另一組可以連上[autocard]誕生莢[/autocard] （和[autocard]和聲召集[/autocard] 的生物），讓對手更難制定計劃—這副套牌充滿了兩張或三張的組合技，來讓你不需要每次都使用相同的生物就能獲勝。

[autocard]Wall of Roots[/autocard] 較不起眼，但卻是這副套牌中的關鍵張。它提供了多個回合所需要的魔法力，且很適合餵給 [autocard]Kitchen Finks[/autocard] 或 [autocard]Spike Feeder[/autocard] 來完成組合技。需要的時候他也可以進行阻擋。

豪族和誕生莢套牌把犧牲套牌帶進了今日的標準賽。讓我們從魔法風雲會職業聯盟選手Piotr Głogowski 在Mythic Championship VII中獲勝所使用的套牌開始。

[decklist]

Title: 勇得犧牲

2 Korvold, Fae-Cursed King

4 戰爭傷亡

2 殺戮女郎

4 巫婆爐灶

4 碎屑路徑

4 血腥墓穴

4 蔓生墓園

4 晃動大地

2 沼澤

1 山脈

5 樹林

3 神奇小徑

2 洛司溫堡

2 痛擊霆偉龍

4 鼎鑊傭獸

3 豆莖巨人

2 奪魂騎兵

4 破壞魔鬼

4 金鵝

*1 殺戮女郎

*1 Korvold, Fae-Cursed King

*4 逼從

*2 惡狼

*1 奪魂騎兵

*2 不亡騎士

*1 痛擊霆偉龍

*3 熱戀野獸

[/decklist]

[autocard_hand]

巫婆爐灶

鼎鑊傭獸

破壞魔鬼

金鵝

Korvold, Fae-Cursed King

[/autocard_hand]

如果你在過去幾個月艾卓王權 上市後有打過標準賽，你應該已經看過犧牲套牌可以做些什麼：

[autocard]巫婆爐灶[/autocard]和[autocard]鼎鑊傭獸[/autocard] 是一個很不錯但有些慢的傷害迴圈，它能確保你的魔法力一直都有能做的事。

[autocard]破壞魔鬼[/autocard] 喜歡看到被犧牲的東西，而 [autocard]金鵝[/autocard] 是一個能產出可以犧牲東西的引擎。

[autocard]Korvold, Fae-Cursed King[/autocard] 的重點是一個在高費位置的輸出，在你想要你犧牲東西的同時，也提供燃料能讓你在把東西丟出去的時候獲得勝利。

在Players Tour Online 2 時，Rivals League 的成員 Eli Loveman 用一副加入了有著[autocard]誕生莢[/autocard]效應的[autocard]塑生邪魔[/autocard].的升級版打進了八強。

[decklist]

Title: 拉鐸司犧牲

3 塑生邪魔

4 血腥墓穴

1 奪命獅召喚

2 洛司溫堡

4 鼎鑊傭獸

4 索求初嬰

1 震懼軍屠夫

4 神奇小徑

4 水溝骷髏妖

1 拉佐特裂肢獸

4 破壞魔鬼

3 午夜鐮刀手

2 山脈

4 棄神僧侶

2 晃動大地

7 沼澤

2 惡意殿堂

4 巫婆爐灶

4 悲哀神行客

*1 叛行

*3 苦痛悔恨

*1 枯萎甲蟲

*2 鞍博雷破盾手

*2 無情手段

*1 惡毒纏身

*4 腐臭帝王龍

*1 焦熱龍炎

[/decklist]

兩倍犧牲

所以，這對Double Masters來說代表了什麼？

打開有兩張閃卡和兩張稀有牌的補充包，然後在每包當中選兩張「第一選」—代表輪抽將會變得很驚人—但這個系列不只是華麗而已。輪抽和限制賽套牌都將會有強力的東西，而犧牲正是其中一個你能在限制賽中使用的策略。

也就是當這些牌出現的時候。

在Double Masters 的限制賽中使用犧牲套牌，將會讓你使用這三張回歸牌來運作。基於魔法風雲會的歷史，我們已經有了設定好的藍圖：

[autocard]Kozilek's Predator[/autocard] 就像是[autocard]徘徊靈魂[/autocard]，提供了很多可以犧牲的生物。[autocard]Eldrazi Spawn[/autocard] 的衍生物也可以在必要的時候幫你加速叫出更大的東西！

[autocard]Bloodbriar[/autocard] 就像是[autocard]破壞魔鬼[/autocard] 和 [autocard]Korvold, Fae-Cursed King[/autocard]，紀錄你每次犧牲東西的時刻且很快就會變成龐然大物。

[autocard]Bloodspore Thrinax[/autocard] 同時是犧牲引擎和手段，同樣和 Korvold 有些類似。你會希望最大化這些類別的牌張來確保套牌完成自己的任務。

當然不只是這樣。一或兩張能重複使用的犧牲手段將會需要一些時間把彼此連在一起—但我們今天並沒有打算要一次揭露 Double Masters 裡所有的東西。對每張牌的使用方法保持警覺，並準備好在當 8 月 7 日 Double Masters 於本地店家上市時加緊腳步。