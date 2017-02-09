這永遠都是那麼誘人。

當你在構築套牌時，總有那麼多想使用的好牌。你試著進行刪減只留下最好的那些，但當選擇越走越深，每一個抉擇也變得更加困難。你甚至已經決定要減少一張地，明知這不可取但依然還是不夠。

事情就這樣發生了。一個看似無害的念頭閃過你的腦海：「或許我可以放比60張（或40張）多一點牌。」

我曾這樣做過，你或許也這樣做過。說真的，又有什麼關係呢？可能根本不會有什麼差。

…是嗎？

等．一．下。

你正要做的事是危險的。雖然聽起來沒那麼嚴重，但你正因為選擇不要再刪一張牌而主動把勝利的機會拱手讓出。

如果檢視所有曾經在比賽中有過好表現的套牌，除了非常、非常、非常少的情況之外，套牌的張數都是剛好60張。在限制賽中也一樣都是40張牌。

為什麼？是什麼造就了這樣？有可能在某些情況下破壞這個原則才是對的嗎？

今天就讓我們來看看。

永遠要看機率

把那第61張牌移出你的套牌，韓索羅。

為什麼？我們一步一步來看。

在魔法風雲會的套牌中，你可以依需求盡可能放更多牌進去，那為什麼大家一般都不使用比最低數量還要多的牌呢？無論如何，使用越多牌將可以讓你有更多額外的選擇，還可以避免磨牌爆，如果比賽真的走到那一步的時候。

這一切都在於牌張的質量。

每副套牌裡都會有一些比起其他牌你更想抽到的－你「最好的」那些牌。那些最好的無私精靈、殘酷劫掠者跟Lightning Bolt們，它們一般來說都比其他那些你用來填滿套牌的牌要來得強。

在限制賽中，這個差距更大。你的限制賽炸彈－如惡毒巨械跟一張普通的好牌－如不法掮客間的差距將是非常的巨大的。

如果使用多於最低數量的牌張，雖然只有少許，但你就是降低了能經常能找到最強牌張的機會。

在定義上，第61張牌會比那些在構築套牌時更早就放進去的牌來得糟；不然早就該把它放進去了！

這樣來想。選擇一個你套牌60張的版本，洗牌，然後把第61張牌放在牌庫頂。這張牌將會減少你抽到任何在它之下牌－那些你更想抽到的牌－的可能性。（不，耍小聰明說你的第61張牌是一塊地或一費牌來在這個例子中並不包括在內。）

每個抽牌步驟，你都是冒著很高會抽到那些比你套牌裡最強的牌張來得弱的牌的風險。

但如果…

在我魔法風雲會玩家生涯的十六年間，我見過各式各樣建議放第61張（或41張）牌的理論。一些情況下，我也曾這麼主張－我還記得在某次的長程旅途中，我嘗試說服其他人應該在套牌裡有足夠Harrow的情況下使用41張牌。

這值得商榷，我知道。

我們都曾那樣做過，且幾乎是沒有理由的。幾乎每次不管是我還是其他人，在認真複查後都會發現這完全沒有達到預期的效果。

「我的第61張牌是抽一張牌，所以這跟使用60張牌是一樣的，只是多了一張咒語罷了。」

不全然是這樣的。首先，比起使用能在功能上讓你像是使用60張牌的第61張牌，更好的選擇是是使用功能上讓你的套牌像是59張的第60張牌。如果你想要藉由抽牌來從你的牌庫找出最好的那些牌，方法不應該是使用額外的牌張。

再者，這也會在考慮像是否調度時產生問題。如果起手拿到了未來預視而非其他在其下方的牌，你將更不容易適當地去評估你的手牌。

第三，它依然需要魔法力及時間（或生命，如果是Street Wraith的話）來使用，而並非永遠只是它下面的那張牌。如果想要那張牌，你就應該放少一點牌。

「我要在第61張牌的位置放一塊地，這樣我就會有完美的地料比了。」

即使你的地料比在數學上或許比較正確，你這樣做依然降低了抽到最好牌張的機率。

除此之外，你還有更多的方法可以達到你想達到的數字。舉例來說，不妨考慮看看在第60張牌的位置放有起動式異能的地牌，這將會讓你有東西既可以當咒語也可以當地使用。

「我會在第61張牌的位置為珍物法師放一張導師目標牌，套牌裡有它會表現得比較好，這樣我也可以用找的把它找出來，而非一張都不放。」

這將會把你的套牌變得加倍糟糕：你為了使用一張顯然是不想經常抽到的牌．並減少了那些抽到你更想抽到的牌的機會。如果你真的想要放那張牌，那就該捨棄其他。

想要使用多於最低張數的牌的理由可以有千百萬種；但所有的都可以被合理地處理。

即便有少數的例子顯示61張牌以上的套牌在比賽中也可以表現得很好，其中許多也都還有討論的空間－且對於每副牌，我都可以指出其他20副套牌在類似的基底下放60張也可以順利運作。除非你是Huey Jensen，否則你幾乎不可能找到一個令人信服的理由來打破60張牌的原則。

如果你還還想更深入了解一些其他的爭論點（及為什麼那些是不正確的），

Patrick Chapin針對這個主題寫了一篇很棒的文章，你可以在這裡看到他的看法。

相較於持續闡述為什麼不該這麼做的理由，我更想聚焦在少數一些你可以嘗試正確地使用比最低數量還要多牌的特定情況。一般情況下有三個時機最容易發生（在不考慮「鬥智」的情況下）：

1. 遊戲測試時

是的沒錯，第一個情況甚至不能算是在比賽中使用套牌，但在這個時候使用超過最低數量的牌是合理的。

遊戲測試應該被用來搜集資訊，如果你不確定要刪減什麼或想要嘗試一些新東西，使用多一張牌是一個可以獲取資訊的方法。舉例來說，如果你想嘗試兩張不同的牌並搜集兩者的數據，使用61張的套牌將是一個很有效率的方式。

只是要確保當你結束測試準備要上戰場時，會記得要把套牌刪減到60張。

2. 在限制賽中為了磨對手牌

在構築賽中，為了要磨對手牌而使用61張以上的套牌並不實際。不只因為這個情況現在不容易發生，更因為總會有人有抽牌或像徒長這類在持久戰中能壓縮套牌的東西。這在理論上是一個有趣的討論，但並不實際。

但在限制賽中卻有可能。我想強調這並不是一個一般的情況，所以你不應該從一開始就在每副套牌裡多塞一張牌以確保你不會無牌可抽。

然而，如果你使用的是一副極慢的套牌或放了很多的防禦牌，想辦法讓對手沒牌可抽而輸掉就是一個實際的作法。

把所有變數都銘記在心是很重要的。你套牌有著重在那些可以抽牌或找地的牌嗎？如果有的話，這個策略就會沒什麼效果－除非你願意不使用那些牌。

在賽制中有特定的磨牌或指定玩家抽牌的牌嗎？如果有的話，那些牌可能會毀了整個計畫。

只有少數的情況下這麼做是正確的，但仍遠比在構築賽中如此做是正確的的情況要多得多。

3. 因為你不知道要做什麼

人類是很常犯錯的。很有可能你構築了一副套牌卻不確定自己是否有足夠經驗或能力來做出正確的選擇。為避免錯誤刪掉一些必要東西的風險，你多使用了一張牌。

你可以如此做－只要誠實面對你正把套牌變得較糟的這個事實。

你需要確定就算明知獲勝的機會會受到影響，那依然比刪減一張你正考慮的牌來得好。很可能有些效應是多餘的你並不需要，但如果真的不確定，你可以把那多餘的一張牌留下來。

最大化最小張數

過去當我在寫舊專欄Reconstructed時，每週都會有讀者把他們的牌表寄給我評論，而我總時常收到超過60張牌的套牌。這比許多人想的還要常見－而希望這篇文章可以引導你不再犯同樣的錯。

對於那些堅持使用61張牌以上的玩家：是的，你可以指出許多成功的例子，但對每副61張的Lonely Sandbar瘋魔套牌和65張左右的永生瓊漿 套牌來說，有很多類似的套牌只放60張也可以運作得很好。最低數量的存在總是有它的道理的。

除非你使用了鬥智。那在這種情況下：就自己決定吧！好好享受你的戰鬥吧！

有任何想法或問題嗎？歡迎在推特上留言、在Tumblr上問我問題，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我下週會再回來，在那之前盡情享受吧！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight