剪刀、石頭、布。

你選哪一個？

各式這樣的遊戲已經存在了數千年，甚至可以追溯到中國之前的朝代。如果我沒辦法用傳統無趣的剪刀石頭布引起你的興趣，那或許子彈－蛇－蛙或是狐狸－獵人－酋長可以？

不管怎樣的變形，核心概念都是一樣的：A勝過B、B勝過C，然後C勝過A。如果你跟對手同時選了一樣的，那要嘛兩人平手要嘛一方勝出。

這是個困難的選擇。因為確實在第一次對上一個隨機對手時，你沒有任何資訊可以做為剪刀石頭布的決策參考。是的，你可以說些像是人們通常更傾向選擇石頭因為聽起來最強，或是新人會想選剪刀因為那排在最後一個之類的，但大多數的情況下那都是個謎。

在與同一個人進行了多場比賽後，剪刀石頭布可能會變得稍微有趣一點。然這雖然（或多或少）在隨機下選擇東西時是個好方法，它並非大部分人們會坐在那一玩幾個小時的遊戲。

所幸，魔法風雲會的版本比這要有趣得多了。

有些時候，賽場主流會淘汰到剩三副主要的套牌。每副都有自己的強項，彼此間會以類似的模式排列。大多數的時候一副套牌會勝過另一副。你得選擇要用哪一副。

在2017年魔法風雲會世界冠軍賽上，我們也看到了類似的情況。拉慕拿紅在對上藍黑控時佔了上風，藍黑控又在對鐵木爾能量時佔有優勢，而能量又在先天上壓過了拉慕拿紅。

但這裡有個關鍵字： 佔有優勢。

佔有優勢並非絕對。跟剪刀石頭布不一樣，這裏有時剪刀也能勝過石頭，石頭也能打破那布做的牢籠。

我們就在世界冠軍賽的四強中看到。雖然對上藍黑控時不利，Huey Jensen操控的鐵木爾能量卻依然獲得了勝利；而公認的能量對上純紅佔有優勢，雖然怎麼想都不像是躺著就可以贏，但對純紅來說確實有必須要克服的障礙。

有些事你可以做來試著把優勢轉到自己這邊。如果賽場主流依然如此（這我不敢確定—這篇文章在幾週前就寫好了），我會預期在這週的專業賽中見到一些戰略上的應用。

不管是不是專業賽，如果你想精進自己競爭上的牌技，就絕對會在某個時間點碰到這個問題，而知道如何處理則可以成為成功的基石。

今天就讓我們來聊聊。

找到一些新的東西

或許在考慮賽場主流時，你可以想到最快的方式就是這麼簡單：破壞循環。

這確實有它的道理。如果三副套牌彼此互咬，而你可以找到一些不會受到相同剋牌所影響的東西，就可以在這場內鬥中佔有上風。

像是有時候，這三副套牌會用盡所有的備牌或調整主牌來互相對抗。這讓它們成為那些沒出現在雷達上東西狙擊的首要目標，那些套牌將可以殺出重圍！

這可以發揮作用，也絕對曾在過去大型比賽中收到了很好的成效。我是創新的死忠支持者，所以你並不需要說服我如此做。然而，這也絕對有風險存在。

首先以及最重要的：很多時候你所發明的套牌最後依然會比那三副都弱。是的，它跟那三副不一樣－那些不一樣並不代表一定佔有優勢，除非是對上整個賽場主流中最好的那些套牌都較強。如果那只是一副既存套牌的較弱版本，那你實際上真正完成了什麼？

但假設你最後成功構築出一副能穩定勝過三副頂尖套牌其中兩副的套牌（那將會是我在這裡會使用的量表）。那接著下一個問題就來了－它們不一定都會出現在那兒。

有些人不會使用那三副套牌，而其他人則會帶上自己類似的秘密武器，瞄準其中兩副最好的套牌而來。你的套牌跟這些比起來又如何？在套牌裡除了對付那兩套套牌最好的套牌之外，還有些良好的基礎牌是很重要的。如果因為兩副最好的套牌都是紅底，你就使用了正編有八張剋紅生物牌的套牌的話，那當你在對上一些沒有大量生物的罕見套牌時，那些牌就會對你造成傷害。

構築一副新套牌是我最喜歡的思考方式，也是最有趣的一個，但我發現它需要極為小心翼翼地處理。它可以起到很好的作用，你只需要很確定自己在做什麼。如果你能成功，可能就會成為比賽中排名的前段班，這讓為此所做的嘗試跟努力都很值得。

評估賽場

所以你現在選擇了三副中的其中一副。或許原創的套牌無法展露頭角，又或許你只是受到了其中一副牌的吸引。這兩個決定都沒有問題，所以現在，你又打算如何擊敗循環中的剩下兩副呢？

首先第一步是：了解外面發生了什麼事。

我當下想知道的會是對局有多接近，我要花多少努力才能把其中任何一個轉為對我有利，以及該如何進行那些對局。我是真的在一個對局中屈居下風，還是只是稍佔劣勢？

我也想嘗試這是否可以透過對對局的熟悉度來解決。有時候，知道該如何拆解一個對局就已經足夠。

最有名的例子就是Carlos Romão在2002年的世界冠軍賽中，使用了讓所有對手的抽牌咒語都結算的戰略橫掃了所有靈能阿托格的鏡像對局。他不再是像時下流行的使用反擊咒語對付它們，而是把所有都保留到了真正重要的咒語上－像是靈能阿托格。

徹底了解對局，知道自己需要的是什麼，然後就是做出改變的時候。

因應賽場主流調整

一個你能利用的主要武器就是備牌。（或甚至是在正編放入之前你放在備牌裡的東西！）

下意識的直覺是移除那些對你佔有優勢的套牌很強的牌，然後加入可以幫你克服那些帶有劣勢套牌的牌。這看似合理；你想要縮小兩者間的差距。

然而，這麼做可能非常危險。

讓我們把這延伸到邏輯上賽局理論的程度，並假設所有人都這樣做。突然間，你沒有了任何東西來對付那些你有優勢的套牌 . . .而他們卻有一些牌來對付你！或許這個對局將會從你指縫間溜走，而你絕對不這麼希望。

另一方面來看，你實際上為那些居於下風的對局增加了多少勝率？

這就是你所做遊戲測試跟研究發揮作用的時候！

如果變成五五波，那就絕對值得；但如果五張牌只會把你在這個對局中的勝率從15%增加到20%，那或許就不該這麼做。

這類我個人很喜歡這類用幾張額外的備牌或正編空間來處理的，就是碰到鏡像對局的情況。

那些佔上風的套牌，你會希望可以贏過它；那些居劣勢的套牌，則需要花很多功夫來對付。但鏡像對局則膠著得多。假設你們的牌表很相近－所以每張牌都很重要。少數幾張牌就可以產生很大的作用。

那並非是說你不該為其他的對局準備牌張，或是把那些艱鉅的對局轉為對你有利。只是少少幾張針對鏡像對局的牌就可以為你帶來最高的回報。

但最重要的是：你將要倚賴那些在使用套牌進行對局中所發現的東西，來了解什麼能讓你利用以獲得最好的機會。

團團轉

什麼會是現在標準賽最好的選擇？

我很期待這週末在 依夏蘭專業賽中看到些新東西！世界上最好的玩家將聚在一起試圖拆解標準賽，而你也絕對會看到一些上述的戰略出現在螢幕上。

什麼將會大行其道？別忘了在本地時間11月3號早上九點準時收看twitch.tv/magic！

但不管那裡發生了什麼，都希望在下次碰到這種狀況時，你會發現你能更好地處理。這是一個很微妙的情況－而練習跟戰略上的牌張更換都可以產生很大的影響。

對這篇文章有任何想法嗎？我很想知道！你永遠可以發推特給我，在Tumblr上問我問題，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我們下週見！好好享受專業吧！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight