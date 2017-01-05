啟動引擎！

…誒不是那樣的。

是的，今天我指的是另一種引擎，從魔法風雲會一開始就一直是遊戲一部分的那種。當最早的套牌構築者用基本的工具把東西混在一起看什麼有用時，第一個發現引擎的人肯定感覺就像人類發現火（球）那樣。

我講的是組合技引擎。

今天我們就要來看看屬於組合技引擎的個別牌張：它們是誰、如何分辨它們、以及如何用它們來打破遊戲的僵局並擊倒對手。

對了，除此之外我還會展示一張新的乙太之亂預覽牌。

聽起來不錯？那我們繼續下去吧！

尋找組合技引擎

好－所以組合技引擎代表了什麼？

當談到屬於組合技引擎的單卡時，人們通常指的是一張你會當作構築主題的牌，且可以跟其他東西搭配運作。一般來說，要當引擎的牌通常是永久物，這樣才可以一直待在戰場上持續有所表現。

當我看到一張組合技引擎的牌時，腦中的齒輪就會開始運轉思考該如何讓它運作。雖然有時它可能有點微妙或未被預期會成為組合技的引擎，但在開始之後通常就會表現得不錯。

究竟要找些什麼？如果一張牌在戰場上有一個獨特的效應，那就是一個好的開始。你也可以從那些反覆幫你產生資源或效應的牌張裡去尋找，一個好的引擎通常可以一而再再而三地對你有所幫助。

讓我們來看一些組合技引擎的例子。

乙太廠奇械給了你能量跟一個可以使用它的好方法。如果它只是一個持續給你能量的手段，依然可以成為組合技的引擎，但第二個異能掛在同一張牌上實在太強，也讓它為自己在卡拉德許專業賽裡爭取到了不少出場的機會。

而這張老派的引擎元件做盡了所有的壞事。可以重置地牌讓你得以輕易用可以產生倍數魔法力的地牌來產生魔法力（像Tolarian Academy這類的東西）或甚至你只是略施手段讓他用比較便宜的費用進到戰場。

這張引擎一直喊著自己有夠強。複製每個進戰場效應讓人很清楚要為它找尋什麼－而從那裡，他也差不多找到適合自己的了。

對一個三點魔法力起動式異能的生物來說，他稍微低調了一點－但由於他讓你重新使用進戰場異能，你首先要尋找的就是進戰場可以產生魔法力的方法。你瞧，跟孳巢監衛放在一起就可以產生無限的進戰場效應跟死去時效應－當筑拉波割喉客在場時，這就可以輕易地帶來很大的優勢。

這個大型神器是一個大的永動機，讓你……

等等！你們之前應該還沒有看過這張牌？那來跟乙太之亂的預覽牌打個招呼吧！

它不只實際上是個引擎，也確實有常見的組合技引擎的潛力。這是一個在永久物上可重複利用並可產生資源的效應。在這之前就要回溯到前面所提過古老的Palinchron了。

我們該打破它嗎？

用組合技引擎構築

好，所以你選擇了一個組合技引擎並想嘗試拿它當主題構築套牌。下一步，是時候該開始了解該用它做什麼的時候了。

在悖論引擎的情況下，你需要去了解的點在於該如何從它的效應上獲得好處。有什麼東西是你會想要一直重置的？

這裡你有任意數量的東西可以選擇，但我想從一個對我來說最直觀的東西開始：魔法力異能！

悖論引擎並不會重置你的地－那樣的話就太簡單了－但其他可以產生魔法力的東西依然是個好目標。可以產魔法力的生物跟神器現在在你施放咒語時就會重置－這代表只要有一定的數量，你就可以輕易的免費施放所有的咒語，甚至施放時還可以幫你產生魔法力！

這時我通常會建議你打開風雲集並搜尋在標準賽中可以產生魔法力的東西。我已經稍微搜尋了一下，也確實有一些不錯的選擇：培育師篷車、毒帽蕈栽客、晶石檔案和甚至腐化墓碑都是合理的選擇。

所以其中一個方向就是把這些跟引擎全部塞在一起來做出你的魔法力迴圈。值得一提的是，如果你試圖要在一回合之內完成組合技並施放了一個像篷車一樣的加速器，它接著可以為你施放的每個咒語加魔法力，因為你在它進戰場的那個回合就可以橫置它！

當然，你可以走得更深。這裡有一張你可以試著去跟悖論引擎搭配的瘋狂牌：

不再需要一堆隨機的神器，現在，你只要一堆衍生物就可以開始跑組合技了。

說到跑組合技－不管選擇的是什麼方法，你實際上要用這些魔法力去做什麼？你要如何把這些咒語串連在一起？

聽起來像是個該進到下一階段了！

情境工程

一旦你有了引擎，並決定了要如何使用它，還有一個重點就是了解需要哪些支援牌來讓組合技得以運作。

所以，我會從問問題開始：我的組合技需要什麼？

好，我有一個每次施放咒語就可以產生魔法力的方法，這代表我可以同時產生魔法力及免費施放咒語。聽起來這像是需要更多的咒語！畢竟，如果整副牌庫拿到手上的話，你將可以施放任何東西。

於是我想到了抽牌咒語。如果你施放了一個抽三張的咒語還同時有了更多的魔法力，那只要牌庫裡有足夠的抽牌咒語，你就可以一個接著一個，分別從每個咒語上獲得魔法力直到把整副牌庫抽起來，且魔法力池裡還會有很多的魔法力－這時就是你的殺著出場的時候。

我可以建議一個經典的組合技殺著：X點咒語嗎？

你只需要一或兩張，畢竟在抽了那麼多牌之後你一定可以找到它。

現在你有了組合技的引擎、了解了組合技的元件，心中也有了獲勝條件的底，是時候該來構築套牌了！你知道你需要悖論引擎、非地的魔法力來源、很多抽牌咒語跟一些可以幫你獲勝的X點咒語。任何兼具兩點以上的牌張都必定會是個不錯的選擇－例如晶石檔案。

讓牌張張數正確分配需要一些時間－但你現在已經有了悖論引擎組合技套牌的雛形！把其他牌填進去，然後上場吧！

居住在組合技的國度

希望你們都喜歡與悖論引擎的初次見面－以及繞著組合技引擎構築套牌的方法。

每副組合技套牌的構築方式都依元件獨特的本質而有所不同，但這篇材料應該可以幫助你開始構築任何你想要的東西。勇敢向前完成你的組合技吧！

如果你對這篇文章有任何想法或是評論，我都很想知道！你永遠可以發推特給我、在Tumblr上問我問題、或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

願你的悖論都成為真理。

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight