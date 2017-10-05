你決定出門在家附近散散步，那出門後該左轉還是右轉？

不管哪邊最後都能讓你回到家。兩個都是差不多的選項，但你總得做個選擇，要選哪一邊？

當然，不管哪一邊你都不會知道接下來會發生什麼事。

你不知道如果你選擇左邊，就會碰到正要回家的隔壁鄰居。她將會問你是否要一塊兒在附近散散步。

如果你接受了，那當她看到小朋友在附近的棒球場打球時，她將會開始談論起她那從肯亞被領養回來的弟弟。

如果更進一步，她會邀請你去她家看看那些在那邊時的照片。

如果這些引起了你的興趣，九個月後，你將會開始計劃到那兒的旅行。在回來之後，你將會告訴數不盡的朋友你的冒險故事，激發他們想跟你一樣的想法。

當然，這些都是假設你選擇了左邊。而另一方面，你也可以選擇右邊。

如果選擇了右邊，你就會碰上一場正進入白熱化的小聯盟比賽，小球員們正繃緊神經進行緊張刺激的九局對戰。

如果選擇停下腳步，你會被那熱情所感染。那種刺激、那種戰友間的感情，那史詩般的對局將會深深地烙印在你心上。

如果接下來你依然無法忘懷，幾週後你會前往觀看一些本地的比賽，並了解你是否得以參與其中。

如果你登錄了一個休閒聯盟，你將會認識很多新朋友並養成一項新的嗜好。

但你當時還不知道這接下來的一切，沒人能預知未來的事情。這一切都建立在一個接著一個的決定上。忘掉這一切吧！現在只有一個十字路口，只有一個簡單的決定。

所以，你會怎麼選擇？左邊還是右邊？

人生由一連串的決定所組合而成，有些我生命中最重要的決定甚至發生在我不知道我在下決定的時候。

在這些時候，每個我所做的決定都會建構在前一個決定之上。每個決定獨立來看似乎都很直觀，但如果你在做了數十個決定之後再回頭看，你將會看到事情的全貌：確實有很多事情正在發生。

輪抽也是類似一連串的決定。

讓我換個問題。如果你參加了一場補充包輪抽，然後我們用相同的補充包配上了同樣的七位玩家讓另一個玩家進行輪抽。你們的套牌會長得一樣嗎？

之間會有多少雷同？它們會是相同的顏色嗎？你選的牌有多少會影響同桌其他人所使用的顏色？

補充包輪抽是這個「蝴蝶效應」的封閉例子。就像數學家Edward Lorenz所提出蝴蝶拍拍翅膀可能在世界上的某個地方造成龍捲風一樣，補充包輪抽也是類似的情況：選定的任何一張牌都可能根本地影響同桌其他玩家所使用的套牌，或是他們所做的決定。

放輕鬆。

最大的差別在於：與蝴蝶效應通常具有的隨機性與混亂不同，在輪抽中你得以選擇自己的牌張。每個人都是有意識地做出決定來影響其他人—這隻蝴蝶是有意要切斷你所有白色的路子的！

所以透過這我想表達的是什麼？

一副輪抽套牌不只是牌張間的搭配－更像是牌張的選擇。

而這一切都繞著一個詞打轉：選擇。

你並非分別選擇每一張牌－而是依據前面所選的牌張做選擇。

顏色是最清楚的例子。舉例來說，如果你只是選每包最強力的牌，那最後將會得到一副混亂的四色或五色套牌。但（希望）你並非如此。你一般會在前一包半固定於幾個顏色上，然後選擇一些東西來維持一致。

你越專注於依照過去所選的牌來做出每個決定，套牌的一致性就會越高。這絕對是成為最好的輪抽玩家所需具備的條件。

在輪抽的同時，你應該要謹記所有過去選過的牌，並繞著它們做出之後的選擇。雖然你並非一定要死守那些牌－像是如果在第二包開到了一張另一個顏色的炸彈，你可以考慮轉色－但這依然是可以幫助你引領過去所做的決定並調整比重。

如果你把每一張牌想成把你推向某個方向，一張所選牌只會稍微的把你向前推；然而十張牌就會開始產生顯著的推力。

這裡有個實際使用顏色的例子：如果你的第一選是一張綠色的牌，你不是一定要固定打綠，但如果下一張牌可以選綠色，那就是很不錯的加分；如果你有十張綠色的牌，那就有很大的動力可以在其他的選擇之前主動抽選綠色的牌（和其他不管是什麼的顏色）。

雖然顏色在這樣的輪抽方向下很清楚，還有很多不同容易會被忽略的的信號，卻確實會影響你的選擇。

今天我就要來談論其中四個。實際的數量遠大於此，但這四個最常見的。就讓我們來看看吧！

部族

你或許已經注意到依夏蘭有這些部族（代表與生物類別有所關聯）的牌。

當我們談到動力，這些就是很好的例子。它們不只是「我是什麼部族？」這樣的問題，還有「我的套牌有多需要這個部族？」或甚至是「我應該要打部族套牌嗎？」

不管怎麼樣，除非某張牌要求，否則有很多同個部族的牌本質上並不代表什麼。一副有20張人魚的套牌在沒有人魚獎勵牌的情況下什麼都不是。

而且並非所有的獎勵都是相同的。就舉上面的暮遊天行客為例，這張牌需要戰場上有另一張吸血鬼才能運作。沒有吸血鬼，你將無法從他的效應中獲利。

相較之下，恐龍狂奔就是一張在許多套牌中能有效運作的牌，它能用來灌大你的軍隊，也可以給你的恐龍帶來紅利。

如果我的牌池裡有天行客，，我將會更優先選擇吸血鬼，甚至比恐龍狂奔要我先選擇恐龍的優先順序更高。天行客的威力來自他的部族異能，而恐龍狂奔的升級是個不錯的紅利，但卻非一定要如此才能獲得好的效應。

一副有著天行客的套牌會需要更多的吸血鬼；而一副有著恐龍狂奔的套牌會樂意使用恐龍，但或許只在選擇要放進哪些生物時當作加分使用。

再說一次：這通常關係到你有多少這類牌張的比重。在一副有一些吸血鬼的套牌裡使用天行客沒什麼問題，但如果你有四張吸血鬼的部族牌，你就完全不會想使用吸血鬼以外的東西。

特殊原型

現今的系列設計中，通常每個顏色組合在限制賽中都會有一些主題。有些只是稍有涉獵（白藍飛兵），但其他可能佔有很大的比重（紅藍在意咒語的主題）。在你開始了解你的顏色組合及是否擁有一副主題套牌的時候，這可以根本地改變你選擇牌張的順序。

以此為例，現在是第二包的前期，你該選哪一張：提莎娜的探路人還是漫群迅猛龍？

這著實要依據你到目前為止選了哪些東西而定！

如果你是一副黑綠勘察套牌且牌池裡有野生行客跟伏擊卓柏卡布拉，那看來探路人就更能與你的套牌協同。另一方面，如果你是紅綠且有惹怒，那漫群迅猛龍就會開始變得更為誘人。

只因為可以與套牌裡的其他牌互動就選擇一張牌看似有點短視近利－不管怎麼說，你得要把這兩張牌都放進你的40張套牌才可以讓它們發揮作用。然而，別忘了每副重視協同作用的套牌都是從某個地方開始的。如果你在這裡選擇了一張跟之前那張可以互動的牌，那你就可以沿著這條路繼續走下去選擇類似的互動。最終，這將會讓你擁有一副所有牌彼此間都能互相配合的強力套牌！

魔法力符號

我們談到了顏色，那魔法力符號呢？

如果一張牌需要很重的魔法力，尤其是在對局前期，你就需要開始讓魔法力基底往該色傾斜。但如果多個不同顏色都需要照正確的順序進行，你就會碰上麻煩。

舉例來說，我一般會試著避免在同一副套牌中使用鬣狗群跟遠古蟹（先不考慮它們都不是超級強牌）。需要在第三回有兩點藍色魔法力且第四回有兩點紅色魔法力只會讓你失望。要達到這個目標，你得抽到剛好兩張海島以及兩張山脈才行。

如果我想使用兩張鬣狗群，那可能的話我絕對會放過遠古蟹並在該包中選擇其他東西。

當你在輪抽依夏蘭時更別忘了這點，尤其是在考慮狡詐鬼怪的時候。它雖然能讓你調整魔法力，但通常修正魔法力基底去配合它只會讓事情變得更糟。它著實是一隻狡詐鬼怪！

機制的序列

與部族相似，有些機制會獎勵你做很多同樣的事情。像乙太之亂裡的拼造就是這樣。

在這些情況下，你將很清楚地知道接下來的幾張牌要選擇支持該機制的牌張。當有越多的神器，拼造的強度就越高。

如同部族一般，數量將依據牌張的強度和它有多需要搭配的東西而有很大的不同。驍勇堡發明家可以因為你有能快速使用它的能力而有很好的強度，所以如果你想在套牌裡放進這類牌，就會希望擁有高密度的低費神器。

另一方面，橋頭激戰就是一張不管有沒有神器我都會很樂意在多數輪抽套牌裡使用的牌。任何牌或機制所需要的數量可以有很大的不同，而也別忘了並非所有的機制都是這樣運作。像是你本質上並不會因為放進很多餘響牌而獲得額外的獎勵。（但如果你繞著這個機制構築並有很多把他們弄進墳墓場的牌，那就不一樣了！）

找到你的錨

如果你只從這篇文章中帶走一樣東西，那就應該是：輪抽時的背景很重要。

在輪抽的時候，第一選通常會是差不多的，所以你選擇了一張。在接下來，你所選的每一張牌，都會以不同方式稍微對你的第一選帶來潛在的影響。基於你對之前所選東西的了解，為每一選做出做好的判斷吧。

有時那決定可能是放棄你在過去所做的—但只要你是有意地做出那些決定，那就沒有問題。

我希望你們喜歡這樣看待輪抽！如果你們有任何想法或問題，我都很想知道！你永遠可以在發推特給我，在Tumblr上問我問題，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

希望你成功突襲依夏蘭！享受你的輪抽吧！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight