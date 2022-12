在魔法風雲會整整23年的歷史裡,有少數的幾張牌你可以說它們改變了一切。

一張牌改變了所有它可以合法存在的賽制的情況是極度稀少的。這樣的一張牌會在許多賽制內定義許多套牌,讓套牌混色只為了把它加進去。它讓自己的名字成了魔法風雲會的代名詞,就像可以立即輕易地捲舌那樣的低調華麗,與帶著不可思議重量的完美結合。

是的,就是它。魔法風雲會所印製過的牌中最有名的一張,而它也將在近代大師2017版中回歸。

我只需要講一次它的名字就能喚醒你們對於它能做什麼的模糊記憶,而那些腦中沒有畫面閃過的玩家們,別擔心,你馬上就會有了。準備好了嗎?

[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]。

他看起來好像還好不是嗎?兩點魔法力叫一個有神秘攻擊力及防禦力的生物,看起來就只是個小不點。

但這個多牙的威脅已經成為-現在也還是-許多賽制的基石、許多套牌的第一勝利條件,及一張你一般不會希望看到對手操控的牌。它已經是你的近代套牌所需要擁有最重要的一張牌,也正適合這個以近代大師為名的系列。

為什麼是它?是什麼讓[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]在十年後的今天依然這麼強?他又是如何像今日這般成為魔法風雲會歷史上有名的元件的?

[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]是介紹牌張評估及套牌構築最好的一個題材。所以,今天就讓我們來聊聊它吧,好嗎?

一開始,什麼都沒有

然後有了[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]。

知道這件事情或許會讓你有點驚訝-這張現在這麼有名的牌-開始在預知未來出現時並沒有獲得大家的目光。(且不只因為它是個無趣的目標,無法吸引任何注意力。)

客觀來說,預知未來是一個包含了很多不尋常牌框的系列,所有都聲稱自己在技術上是魔法風雲會遊戲裡的一部分。當人們在試圖解開[autocard mvid="136032"]Spellweaver Volute[/autocard]跟[autocard mvid="132220"]Fleshwrither[/autocard]的謎題時,這張「只有數值」的生物並沒有得到太多的目光。

我還記得在前幾週玩家們把[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]當作湊數的稀有牌換出去的日子,現在聽起來可能很瘋狂,但確實當時很多人並沒有對這張牌有多少關注。好在我很早就收齊了四張,因為當時我正在測試挖墳並投機地認為[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]或許有機會可以跟[autocard mvid="88960"]Golgari Grave-Troll[/autocard]搭配。

一個稱為區域冠軍賽(Regionals)的大型標準賽制曾短暫出現(在那時,區域冠軍賽是一個取得你的國家冠軍資格的方式)。即使當時的賽制是標準賽,賽場也只有非常少的[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard],且即使有一些聰明的玩家已經解開了[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]的密碼,許多有放的套牌也沒有放滿,或只是把它放在備牌裡。(如果你想稍微回憶一下的話,你可以在這裡看到所有2007年區域冠軍賽裡被報導的套牌列表。)

但就像當時的其他人一樣,我記得第一次看到[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]嶄露頭角是在一場時間漩渦環境構築賽的蒙特婁大獎賽中-一個只有時間漩渦環境的牌是合法的賽制。一些放了[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]的套牌進了八強,且其中一副最後贏得了冠軍。讓我們看看當時八強玩家Jason Imperiale的套牌:

[decklist]

Title: Jason Imperiale的白綠擊倒

Format:時間漩渦環境構築賽

4 Tarmogoyf___397682

3 Saffi Eriksdotter___113540

3 Serra Avenger

4 Mire Boa___122420

3 Riftsweeper___370365

4 Mystic Enforcer___108828

3 Call of the Herd___109672

4 Edge of Autumn___243442

2 Thrill of the Hunt___109675

1 Stonewood Invocation___118890

3 Chromatic Star

4 Griffin Guide

4 Flagstones of Trokair___116733

4 Horizon Canopy___409571

4 樹林

3 平原

4 Terramorphic Expanse

2 Llanowar Reborn___405285

1 Vesuva___287332

*1 Vesuva___287332

*3 Thornweald Archer

*3 Whirling Dervish___109683

*3 Cloudchaser Kestrel___113507

*4 Temporal Isolation___106654

*1 Crovax, Ascendant Hero___122487

[/decklist]

Jason的套牌是白綠擊倒,著重於叫出優質生物來擊倒對手。在這裡所有個別牌張有什麼用並沒有那麼重要-也沒有必要去了解這個已經十年前的套牌-但有些東西是我想要特別點出的。

如果你可以讓它長得夠大,[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]會被認為是一張強力牌。所以讓我們來看看一些在Jason套牌裡的牌。

雙色套牌卻放了[autocard]Chromatic Star[/autocard]和[autocard]Terramorphic Expanse[/autocard],還有在這副套牌的策略裡三點魔法力以下沒什麼事可做的[autocard mvid="243442"]Edge of Autumn[/autocard](雖然確實,它跟[autocard mvid="116733"]Flagstones of Trokair[/autocard]可以有很好的協同作用)。Jason放這些牌可以說單純只是為了加強[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]來讓他變得有價值。

Jason認為[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]在可以快速長大的情況下會非常強,所以願意使用一些稍弱的牌來讓他的[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]可以盡可能地變強。

這是一些好的套牌構築者會嘗試的:比起個別牌張的總和更看重套牌整體。如果你認為你的套牌可以做一些真的很強力的事,那就值得使用一些奇怪的牌來讓你的策略可以達到最好的效果。這是在套牌構築這門課中需要好好牢記的一點。

這是[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]的第一個世代,但離結束還遠得很。

進化

就像[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]一樣,這張牌出場的頻率也隨著時間及經驗快速的增長。

它開始滲透進標準賽的每個角落。一開始就像上述所提到的Jason所使用的類型,還會確保牌張的類別多樣性來讓[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]變大,但很快地趨勢就變成了一個簡單的道理:「在所有套牌裡加入[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]。」

雖然Jason讓自己牌變強的套牌構築認知基本上是正確的(尤其是在環境構築賽中),但結果顯示這張牌在第二回合就可以穩定的有兩點攻擊力,並在遊戲後段自己本身就已經足夠好。它不需要任何套牌構築上的讓步;在你和對手的墳場之下它的強度已足夠。

對我來說,轉折點是它成為擴充賽-一個像是今天近代賽的賽制-的定番,它跟找地地和一些可以迅速進到墳場且便宜施放的咒語擺在了一起時。這證明了[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]不只是預知未來裡的曇花一現;它將名留青史。

那同時也是徹底永遠改變我跟許多其它玩家看[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard] 的角度的賽制。

在那之前,它只被視為擊倒跟中程套牌裡的牌;一個遠比同級來得好上許多的大生物。但Patrick Chapin改變了這一切。

Patrick華麗的套牌:Next Level Blue,不只把「下個級別」的字眼放進魔法風雲會的隱喻裡,更把這副下個世代的套牌送上專業賽的舞台。

這是Next Level Blue的一個版本,由後來成為威世智設計師的前設計師Tom LaPille所使用:

[decklist]

Title: Tom LaPille的Next Level Blue

Format:擴充賽

4 Counterspell___413585

1 Academy Ruins___370424

1 滋生之池

4 潮沒水濱

1 崇聖噴泉

8 海島

4 聚污三角洲

1 蒸氣噴發口

1 Tree of Tales___205312

4 Tarmogoyf___397682

3 Trinket Mage

3 Spell Snare___370447

4 Thirst for Knowledge___370525

4 Chrome Mox___420596

4 Counterbalance___121159

1 Engineered Explosives___425807

1 穿髓金針

4 Sensei's Divining Top___413774

3 Threads of Disloyalty___74652

1 托瑪墓穴

3 Vedalken Shackles___425824

*3 長年懷恨

*1 Engineered Explosives___425807

*2 Global Ruin___22967

*2 Krosan Grip

*3 Sower of Temptation

*1 Threads of Disloyalty___74652

*3 托瑪墓穴

[/decklist]

這是一副徹徹底底的藍控套牌。用[autocard mvid="413585"]Counterspell[/autocard]跟[autocard mvid="370447"]Spell Snare[/autocard]在前期反擊,並用持續有效的[autocard mvid="121159"]Counterbalance[/autocard]跟[autocard mvid="413774"]Sensei's Divining Top[/autocard]來整場遊戲鎖死對手,再加上[autocard mvid="425824"]Vedalken Shackles[/autocard]。看看那華麗的[autocard mvid="74652"]Threads of Disloyalty[/autocard],擺明就是要偷任何擋在面前的[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]。

他還在正編裡放了四張唯一的綠色牌,搭配一些安插良好可以找出來的資源。這副套牌正是打算用來這張牌來終結比賽。

在那之前,[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]當然有出現過在一些較慢的套牌裡,Remi Fortier不久前贏得瓦倫西亞專業賽的三色控制就是一個好例子。把所有功勞都歸給Chapin當然有失公允,但這副是第一副我所記得橫掃PTQ 賽季又跟其他套牌感覺完全不同的-如此刻意的使用綠色只為[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]。(雖然在Chapin的原始版本裡面還加上了[autocard mvid="34405"]Living Wish[/autocard]。)

要可以運作的關鍵點在於[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]的魔法力費用只需要一點綠。這與生俱來易混色的能力讓他得以去到很多若非這樣則去不到的地方。

[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]有足夠的強度去到任何地方-這大家都知道了。

塔莫外賣

在過了幾年後的現在,[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]在所有它所合法的非古典賽制裡都奠定了自己基石的地位。

歷史證明了它在標準賽中的強度,甚至能以唯一非妖精的身份出現在洛溫的妖精部族套牌裡。它的觸角甚至從擴充賽延伸到了薪傳賽,在那個幾乎所有被印行過的生物牌都是合法的地方成為最常被使用的生物之一。

而在近代賽裡,[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]也坐在生物的王座上。

不管是在勇得、班特、[autocard]Death's Shadow[/autocard]或其他,每一副套牌裡都是主力,且依然給召喚者帶來喜悅並給對手帶來恐懼。[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]永遠都在。

讓我們來聊聊在這裡所學到的三件事。

首先,只有數值的生物可以很強。如果有任何人要爭論這件事,[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]就是一個最好的例子。

其次,使用一些方法來讓你的其他牌變強絕對是沒問題的,前提是(在大多數的情況下)你並沒有扭曲整副套牌來配合它。[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]可以從前期的分散獲得支援來變強(當然,如果跟[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]的狀況一樣,你最後發現並不需要那些支援當然可以拿出來!)

第三,當某樣東西看來很強時,別害怕把他們放進「一般」不會去的地方做嘗試。[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]現在已經出現在各種套牌裡,從超快攻到控制到組合技。[autocard]Squadron Hawk[/autocard]也不是一般的控制套牌元件,但在被放進控制套牌裡嘗試後,造就了史上其中一副最有支配力的標準賽套牌。

誰知道哪張新牌可能會成為下一個[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]呢?但現在,你絕對可以很開心地在近代大師2017版裡開到[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]了。

短評:各位,[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]回來了!(是的,就是在你臉書上洗版的那句話。)

我下週會帶著更多東西回到見微知著。在現在,希望你的[autocard mvid="397682"]Tarmogoyf[/autocard]永遠都找到它們需要擊倒對面那張塔莫的額外力量!

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight