魔法風雲會是一個由各種選擇交織在一起的遊戲。你在套牌構築中所做的決定將會影響你在遊戲中會抽到什麼牌，更進而影響你可以或不能施放它。

每個決定．都很．重要。

當你在這個如小說般可以決定自己未來的遊戲中面臨許多分岔點的選擇時，有時會在從沒想過的地方發現新的道路。許久之前在套牌構築時所做的決定將會深深地影響你在一場比賽中的第四局可以做些什麼。

今天，就讓我們從其中一個角度近一點來看看。它很容易被忽略，或甚至壓根不會被注意到－但卻一次又一次地對玩家造成傷害。

親愛的讀者們，那就是施放需要大量指定色的咒語。

獲得禮物

為了展示今天的內容，我們先來看一張乙太之亂中的牌。你或許已經看過了－但如果還沒有，一起歡迎天資乙太種！

兩點叫2/3帶有繫命跟死觸，甚至還有迷人的乙太種吸血鬼生物類別。完全獲得了 夜盜吸血鬼的素質。

他有著驚人的效率。你會想要在限制賽中使用這張牌，在標準賽中也至少會看它幾眼。

但這張牌的重點在於有些你需要特別注意的東西：看看這張牌的右上角。

如果想穩定地在第二回合使用這張牌，構築時就必須要有所理解及投入。

在構築的套牌裡有像天資乙太種這種牌時，有三件重要的事情是必須要謹記的。現在就讓我們來看看：

一切都在於魔法力基底

使用像天資乙太種這類牌最重要的一件事就是在魔法力基底上給予支援。然而，我常會看到像乙太種吸血鬼這類的牌被丟進魔法力基底未經調整的套牌裡。

如果想穩定在第二回合施放他，你將需要很多的資源。

這篇魔法風雲會才子Frank Karsten在2013年所寫的文章（一篇我常重新引用的文章）裡，他用數學的方式作出了解釋。所得出的結論是：要可以在一副六十張的套牌裡，有90%以上的機會在第二回合施放像天資乙太種這樣魔法力費用為CC（R&D用來表示兩點任意顏色魔法力的方法）的牌，套牌裡必須要至少有20張該色的魔法力來源。

讓我們稍微沈澱一下；20並不是一個小數目。

如果你使用了一副有八張雙色地的雙色套牌，兩個顏色就各需要十二張基本地來達到這個數字。

限制就更棒了，在Frank的結論裡，你需要十四張魔法力源來在第二回合達到這個數字。考慮到任何一個顏色放十張基本地就已經很多，十四這個數字有點不太現實。

好，現在你可以選擇犧牲穩定度－而通常玩家也確實如此，畢竟有很多好理由支持你這麼做。然而，這大多是一個很好的機會來看看你需要為這張牌付出多少。

至於談到犧牲穩定度的原因……

偏離曲線

我在你眼中開始看見焦慮，那害怕第二回合無法施放它就這樣白白流逝的恐懼導致了你迫切希望再也不要碰到放費用為黑黑的牌。你已開始在後院挖起了墓地準備埋葬那些所有費用為兩點有色魔法力的牌。

放下．你的．鏟子。

在決定要使用這些牌時，了解上述的數字確實是很重要的；然而這並沒有看起來那麼恐怖。

你並非一定要在曲線上使用這些牌。想像一下一副套牌裡有四張天資乙太種跟四張走私直升機。

如果手握兩者，在還沒有拿到第二個黑色的魔法力源的情況下，你永遠都可以先叫直升機（事實上，通常不管怎樣你都會比較傾向如此做）。

通常，多一個有色魔法力符號也代表多一級的強度，所以如果晚一或兩個回合才進來也沒有什麼關係。

在限制賽中，如果沒辦法在第二回叫天資乙太種，我會謹慎考慮是否把它放在曲線裡兩費的位置－但就算晚一個回合，它也有足夠讓你想要使用它的強度。且有些時候你正好可以在第二回合叫它。

另外一點：在需要超過兩點有色魔法力來施放的牌張裡，當某個東西的施放費用越貴且越被動時，你就越不需要擔心它。

讓我們來看些例子。

生機巨械需要兩點綠－但除非是混色，否則在有五點魔法力時你通常都會有兩點綠。謀殺的施放費用是1黑黑，但你並非真的計畫要在第三回合施放它，所以對牌來說這也不是個問題。

了解某樣東西為什麼是個問題永遠都是很重要的－然後就只要考慮背景看在各種狀況下是否會有影響。

符號重疊

一件要注意的是別不小心讓你的咒語更難施放。

綜合到目前為止所談的，現在假設你把天資乙太種放進了套牌，且也不在意無法準時施放它。這沒問題。在類似的原則下，你也把翔空援兵放進了套牌裡。好，理論上來說沒什麼問題的。

每個決定拆開來看或許都沒什麼問題，但放在一起就產生了一個麻煩的情況。你知道為什麼嗎？

問題在這裡：在第二回合，你想用黑黑來施放天資乙太種；第三回合，你想用1白白來施放翔空援兵。這將會開始緊縮你的魔法力。你需要抽到至少一張雙色地，且還得要找到正確的地牌組合。這將把你帶往兩個不同的方向。

在限制賽中考慮到牌張強度，我通常不會放棄這兩張中任何一張。但如果其中一張相對稍微差些而我又在決定要踢什麼的話，我會嘗試只在套牌裡保留一張。

你需要檢視所有套牌裡可能會出現的組合，來評估有多常需要決定是否要冒險。有些風險不是問題，但每個你承擔的風險都會疊加在前一個之上，承擔的越多這由風險所堆成的高塔也將更容易開始崩塌。

加倍你的成功

如果在一場遊戲中沒抽到兩個黑色的魔法力源，你可以輕易的歸咎於卡色。但事出必有因－而你比所想的更能掌控它。

在構築套牌時謹記牌張的施放費用會讓你的構築跟限制套牌在一些似乎不易察覺的地方變得更好。給自己一點時間，並多一點專注力，你就會開始發現不同……而這就可能成為勝負的關鍵。

希望大家喜歡這篇關於施放顏色密集牌張的文章，就用這個方式來在週末本地店家的售前現開賽上構築套牌吧！

有任何想法或問題嗎？你永遠都可以發推特給我、在Tumblr上問我問題，或用英文寫信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我們下週見！好好享受你的售前現開賽，也希望你的每隻天資乙太種都可以順利施放！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight