不久之前，我寫了一篇關於何時在輪抽中轉色的文章。那時所提出的狀況是如果你在不同的狀況下開到大天使艾維欣會發生什麼事。舉例來說，如果你在第三包開到但已經沒有機會把她放進套牌時，你該怎麼做？

這引起了很多的討論－而其中有些確實令我驚訝。一些人提到不管是否會使用，他們依然會「扣下」艾維欣。

所以今天就讓我們來聊聊扣牌吧。

首先我要清楚表明我的立場：別扣牌。

扣牌，如果你對這個詞不熟悉，這代表從補充包裡選擇一張你並不想用的牌只因為要確保其他人不會拿到它。舉例來說，如果我在韃契可汗輪抽裡套牌已經定型為黑白戰士，但在第三包開到了族群暴君謝迪西並選擇了他，這就是扣牌。

現在，就像所有魔法風雲會裡面所有其他的「規則」一樣，凡事都有例外；我會在文章的末段來聊聊這些例外。但一般來說，如果不扣牌的話，顯然你將會獲得更大的成功。

在繼續下去之前要先提的是：這不包括你選擇那張牌是因為想要把它放入收藏中的情況。我的目標是要給讓你可以贏得更多比賽的建議，而如果你在一場朋友間的輪抽裡選擇艾維欣只因為這樣就湊齊了四張的話，那也是很不錯的。但如果你是在一場大獎賽、專業賽、限制賽的八強或其他類似的賽事的話，選擇它將會影響你是否能獲得輪抽的勝利。

另外，這也同樣建立在一場正常的八個人的個人輪抽賽當中，因為這是大部分輪抽的樣貌。

有了這些之後，讓我們繼續下去吧！

為扣牌而扣牌

我要大膽猜測一件事：身為魔法風雲會玩家，比起輸掉魔法風雲會的比賽，我們更想贏得魔法風雲會的比賽。

我們無疑不想要輸，輸已經夠糟了；我們更絕對不想輸給一張像大天使艾維欣這樣強大的秘稀牌。

所以，聰明的輪抽玩家如我們，為什麼不重擊來確保她不會抵達目的地呢？為什麼不把她從輪抽中拿走呢？

而這個直覺就是扣牌的源頭。

但讓我們暫且後退，重新來看一次在哪些情況扣下任何一張特定的牌會對你的輪抽有幫助。這可能需要包括幾件事：

你想扣的那張牌需要被某個可以使用的人拿走。

有很多原因別的玩家會在你之後選擇那張牌：或許他們拿了一或兩張白牌且認為自己最後可以使用艾維欣但最後並不行，也或許某個正以白色為主色的人選擇了她但最後卻放棄，又或許某個並沒有讀過這篇文章的人決定扣下艾維欣。各種原因都可能讓這張牌最後不會被使用。

你必須要對戰到那個玩家。

你幾乎無法保證最後會對到拿到牌的那個人（如果是在比賽中，第一輪的對手是你的對家會使得這個狀況更不容易發生）。如果想要在八人輪抽中贏得三盤並成為桌長（當然你想！），你所會碰到的對手只有在輪抽中一半以下的玩家。

即使這張牌不可思議地強，也並不代表它一定會幫助獲得比賽的勝利。我說，你有多少次拿到很強的稀有牌卻還是輸掉比賽了？這經常發生。一張大天使艾維欣並無法拯救一副孱弱的輪抽套牌。再加上，就算所有的假設都發生了－玩家依然可能卡地，他的對手也可能會有解等等不同的情況。

他們得要抽到那張牌，還得對你施放那張牌，還得比原本想使用的那張牌要好，還得幫助他們贏得比賽。

好。所以你傳出這張某人最後會使用的牌，然後也對到了他們。接著，他們還得要抽到！重點不在於這張牌是不是有跟Umezawa's Jitte一樣誇張的強－如果他們沒抽到，或抽到了無法施放，或在無效的時間抽到了，最後都不會對你造成影響。

現在，把這個清單拿去跟一張適合你套牌的牌的條件做比較。

要讓你為套牌所選擇的牌有用，你需要1)在最終的套牌裡使用它，以及2)在任何你的比賽中抽到並幫助你獲得對局的勝利。這有機會在每一場你的對局中都會發生，而非只是對到某些特定的對手。

扣牌的信號

扣牌也可能會造成比讓你套牌少一張牌還要嚴重的後果：他可能會搞亂你的顏色信號！

考慮一下這個狀況。在一場異月傳奇－異月傳奇－依尼翠闇影的輪抽中，你決定了要堅持藍黑，但在第二包的第三選面臨了謀殺－一張絕對適合你套牌的選擇－跟鏡翼巨龍，一張你可能會扣下的強力紅色秘稀牌，之間的選擇。

如果選擇拿鏡翼巨龍，這會把謀殺推到第四順位。現在，坐在你右邊的玩家，他們或許選擇了幾張黑色的牌或認為還會有更多黑色牌傳來的話，他就可能會選擇這張牌。如果這張謀殺把坐在你右邊的玩家推向黑色，這樣第三包就會成為災難，因為那個玩家可能會把所有你想要的黑色牌都拿光！

反面來說把龍傳出去也是一樣。或許這加深了右邊的玩家避開你顏色的決心，或許右邊的玩家正在猶豫他要選擇的顏色，選擇了龍也會讓他注意到紅色應該沒人打的信息。在這裡主動把龍傳出去對你的輪抽結果絕對是好的！

這不只適用在強力的稀有牌。同樣的，想像一下之後還有幾輪可以選，你的主色依然是藍黑，而這包你傳出去了這七張牌。

這包裡已經沒有什麼東西了，唯一一張顏色對的牌是避開，他看起來是一個不錯的備牌選擇。

另一方面，裡面還剩下一些不錯的紅色牌！狂亂幼狼跟攜手反抗都是不錯的牌。於是你就選擇並從中挑掉一張，對嗎？

實際上，一個不錯的論點是把它們都傳出去。這當然會依狀況而定，但一般來說，你會想確保右邊的玩家更堅持於紅色。想像他們之前如果選擇了龍，而還在尋找紅色的實用牌。在很稀有的情況下，這可能會讓你右邊的兩個打紅的玩家都留在一個不是你的顏色上。在這裡我會選擇拿那張可以當備牌的牌。

適當的扣牌

直到這裡，討論的都是你為什麼不該扣牌。然而如之前所提的，凡事都有例外。

首先，一旦你輪抽套牌的「功能完成」，扣牌就是安全的。這通常在第三包中發生，因為發出訊號的小遊戲已經結束，你的套牌也已經接近完成。

舉例來說，如果你是在第三包而非第二包拿到了上面那段那個剩七張的包（我知道異月傳奇不會出現在第三包，但先別管這個），我絕對會不加思索地拿下攜手反抗。其他沒有任何一張牌對你的套牌有用，所以去除一張可能對手會有用的牌將會比起選擇一張毫不相關的牌來的有多那麼一點點的幫助。

同樣的，如果你持續追蹤現在套牌的樣貌而手上這包已經沒有牌可以成為套牌合理的備牌選擇的話，你的套牌功能便已完成，在這裡扣牌也是安全的。

其次，你可以用後段的順位來扣下一些需要特定牌張的奇怪原型的元件。

舉例來說，想像一下你正在輪抽原始的依尼翠。在第二包的末段，你看到了很多你不會使用的牌－包括一張這時還留著的重誦符文¬－一張通常不會在其他地方被使用的蜘蛛孳生組合技套牌的重要元件。你知道你之前傳了一張蜘蛛孳生出去。

如果有人想要把重誦符文放進套牌，他們很可能專注於那個策略上，而是否拿到這張元件就變得非常重要。把這張牌挑掉對他們的套牌來說會有巨大的影響，套牌將無法順暢運作更可能無法贏得比賽。在這個情況下，放棄一張可有可無的備牌或類似的東西來拿下這張牌就是值得的。

其三，在其他一些輪抽賽制中扣牌可能變成非常正確的。舉例來說，在三對三的團隊輪抽裡，桌上五分之三的玩家將都有可能成為你的對手，而你的隊友也必須要對到他們很多次。扣牌在三對三輪抽中遠比傳統的八人輪抽來得正確許多。

最後，很重要要提的是這篇文章通篇都是在討論扣牌。如果你選擇一張牌是因為投機或認為有機會最後使用那個顏色，那就是完全不同的故事了。舉例來說，你可以在白綠套牌有機會可以拿些魔法力源來調色並混色的情況之下選擇紅色的去除咒語，或如果你拿得並不好，或許你可以先拿下並看看紅色的流向來決定是否可以轉色過去。

愛上輪抽

就像一般所有的規則一樣，一定會有很多極端的例外。但希望這可以提供大家一些關於扣牌的看法－以及你為什麼不應該如此做。

想法？問題？有不同的感覺？請一定要告訴我！

你永遠可以在推特、Tumblr或魔法風雲會的Reddit上找到我。如果想用電子郵件，也可以寫信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

另外，如果你有一些想更深入討論的策略問題，不管是套牌構築的決策、特殊的遊戲狀態、賽事準備的問題或其他，都可以寄給我！我想收集各種不同的問題在之後的專欄上回答。

希望大家都有愉快的一週並好好享受異月傳奇，我們下次見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight