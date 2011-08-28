本頁面將詳細解釋雙面牌的用法。因此，本文將會重述依尼翠機制介紹文章的基本訊息。如果你只需要查詢基本訊息，閱讀機制介紹文章便已足夠。

至今，魔法風雲會的牌已經印行了幾百億張；而目前為止，它們都有一個共同之處：牌背都是一樣。但，也就到此為止了。這是有史以來第一次：依尼翠將雙面牌引入魔法風雲會。

（不知道發生什麼事了嗎？請點選「轉化」按鈕！）

本文將逐步向您介紹雙面牌的運用方式。此處所介紹的資訊並非長篇大論，並且在依尼翠上市之後，也可能因完整規則與比賽規則的更新而擴充內容或是有所改變。如果你遇到本文並未解釋的問題，它很有可能已經包括在依尼翠常見問題集裡面。

顧名思義，雙面牌有兩個牌面。它沒有一般的魔法風雲會牌背。其預設的正面，會標記著太陽符號並具有魔法力費用。雙面牌進戰場時都會是正面朝上。不論它是以施放的方式從堆疊進入戰場，或是以其它方式從墳墓場（舉例來說，由於 殭屍化 ）之類的地方進戰場，都會是這樣。

雙面牌的背面則標記著月亮符號，沒有魔法力費用，並且有個顏色標誌～位於類別欄的一個圓點～來註明其顏色為何。雙面牌的兩面經常會是同一個顏色，但並非一定是這樣。只於這張牌在戰場上、並且展示著背面時，它才會具有背面印製的特徵。在其他狀況下，則只會考慮正面印製的特徵。（舉例來說，當卡茲特牧人在你的牌庫中，其總魔法力費用會是2，而不是零。）

每張雙面牌至少都有一個能讓它轉化的異能。轉化雙面牌的方法，是將它翻轉出另一面來。

若要在套牌中利用雙面牌，你有兩種選擇：可以整副套牌都套上許多玩家愛用的不透明牌套，或是利用許多依尼翠補充包裡面附有的列表牌。

如果你玩牌時會用到牌套，那麼應該不須多加解釋了。你會把雙面牌以展示正面的方式放入牌套，當它轉化時則將它拿出來翻個面。（而要不要放回牌套則隨你高興，至少它還沒離開戰場前都是如此。）

列表牌具有一般魔法風雲會的牌背，而正面則是像這樣子：

利用列表牌的方法，是將你的雙面牌先放到一邊，並在列表牌上印了此雙面牌名稱的欄位旁作記號。在列表牌上作記號時，請不要讓它能從牌背發現，並且每張列表牌都只用來代表一張雙面牌。

只有正式的列表牌才能用來代表套牌中的雙面牌。如果你利用列表牌來代表套牌中的任一張雙面牌，則你就必須用列表牌來代表所有的同名牌。

在必須隱藏牌張內容的狀況下，你都要利用列表牌～也就是說，當它在你的牌庫，手牌，或是牌面朝下被放逐時。當這張牌在堆疊，在戰場，在墳墓場，或是牌面朝上被放逐時，你就要將它換成雙面牌。

只要是可以檢視雙面牌的情況下～例如它在公開區域，它被展示（例如由於 心靈感應 ），或某玩家由於某效應而能夠看到它（比如說 威迫 ）～，玩家就能夠看到它的兩面。能夠在不公開區域看到某張列表牌的玩家，便可以看它所代表的雙面牌。

在某張雙面牌轉化之後，它依舊是同一張牌，因此其上的任何靈氣，指示物，或是其他效應都會留在上面（除非該雙面牌的特徵有了改變，讓該靈氣不能合法結附）。

不論該牌目前展示出那一面，「轉化」一詞都會生效。換句話說，卡茲特牧人可以轉化成卡茲特嚎狼，然後卡茲特嚎狼可以轉化成卡茲特牧人。

雖然所執行的動作完全相同，但轉化與「翻為牌面朝下」並不是同一件事。也就是說，轉化的雙面牌並不會觸發 睜眼水泡 這類牌的異能。雙面牌總是牌面朝上；它們永不會牌面朝下。如果某效應（例如 意塑影 ）試圖將某張雙面牌翻為牌面朝下，則什麼都不會發生。

如果任一張不是雙面牌的牌或衍生物被要求轉化，則什麼都不會發生。它不會被翻為牌面朝下。

所有依尼翠的狼人都具有跟卡茲特牧人與卡茲特嚎狼相同的轉化條件。由於狼人進入戰場的時機可能各自不同，戰場上有可能同時存在著正面朝上的狼人與背面朝上的狼人。

並非所有的雙面牌都是狼人，也並非所有的雙面牌都會雙向轉化。

各種與雙面牌的互動中，最複雜者就是類似 仿生妖 與 紡鏡咒 這類的複製效應。

如果某效應複製了某張雙面牌，則它會複製目前所展示那面的特徵。它不會複製另一面的任何特徵。

只有真正印製了兩個牌面的物件才能轉化。如果某個衍生物，或是某張具有一般魔法風雲會牌背的牌被要求轉化，則改為什麼都不會發生。即使某個衍生物或並非雙面牌的牌複製了某張雙面牌的其中一個牌面，它也不能轉化。

如果某張雙面牌成為其他東西的複製品，則只要此複製效應依舊持續，其複製過來的特徵值就會蓋過自身的特徵值，就算此雙面牌轉化了也是一樣。如果某張雙面牌複製了其他東西、且被要求轉化，則由於這張牌確實印製了兩個牌面，它將會轉化；但其特徵值依舊會是它目前所複製的東西。就算它所複製的物件正是某張雙面牌的其中一個牌面，也不會有影響。