你坐下正準備開始一場卡拉德許的輪抽，同時期待著那些補充包裡有些什麼。打開了第一包後－是時候該做出第一個決定了。

在快速地把整包牌篩選到剩兩張以後，哪張是比較好的選擇呢？

兩張都是不錯的牌，一張是有敏捷異能的攻擊力3飛兵，而另一張是很棒的去除咒語。在限制賽的策略中，一般普遍認為該早點拿去除咒語－或許這代表萃取菁華是一張比較強的牌。

但哪張牌通常比較強不是這裡的問題－問題是，哪一個應該順位比較高？

親愛的讀者們，這就是為什麼事情變得有趣的原因。

當你在第一順位選了一張牌，你並不會知道你最後將會使用哪些顏色。

稍微想像一下，如果你先選了萃取精華。很好！但如果接著上家沒傳什麼黑色牌來，你就得要放棄黑色。好吧，那這張牌－你的第一順位－本質上就是作廢了。

然而，這在輪抽中隨時都可能會發生。不管怎麼樣，早早放棄第一順位轉色以拯救剩下的牌，遠比死抓著一張不放最後卻只拿到一副弱套牌來得好。

但如果不需要選擇呢？如果你可以保證這張牌最後一定會在你的套牌裡呢？

放入：神器。

更奇怪的事情

所有無色的神器都有一個秘密的隱藏異能，這並沒有寫在牌上，但確實在那兒。他藏在牌的正面跟背面之間那小小的空間，那就是：神器永遠都可以被放進你的套牌。

秘密就在於魔法力符號。

不管你最後用的是什麼顏色，永遠都可以使用神器。（生機巨械跟其他不常見的有色神器除外）在前期選一張是安全的：這讓你拿到一張永遠都可以放進套牌的牌，且也給你時間來觀察訊號以了解輪抽的走向。

所以，你現在不只是評估兩張牌間強度的差異，還要同時考慮可以使用他們的機率。

哪張是比較好的選擇呢？是只有某些時候可以使用的萃取精華，還是大概百分之百可以使用的圈套振翼機？（你大概只有在套牌已經超強的情況下才選擇不放它。）

看來我們給自己製造了個問題。

力量與機率

讓我們來試一個不一樣的例子。

這次你打開了第一包卡拉德許補充包，發現這兩張你最想拿的牌正看著你：

跟之前的狀況相同：你非常可能會把傭獸放進最終套牌裡。你永遠可以使用傭獸，他也一直都會是不錯的選擇。

天使呢，則跟萃取精華有類似的顧慮：只有在你的套牌是白色的時候才可以使用，你甚至還不能用混的，因為費用指定了兩點白。

所以，從那個角度來看，「使用的可能」的量表是類似的；然而強度間的差異卻有很大的不同。

新創天使是一張強到可以自己掌握比賽的秘稀牌，而絲金傭獸是在曲線那個位置上一個合理的選擇，讓你獲得一些生命，死去時還有替代品，這些事情加在一起讓他看起來感覺還不錯。

在這個情況下，承擔無法使用天使的風險是絕對值得的：她帶給你套牌的強度遠勝過傭獸的強度，你應該要選擇她。

反過來也是一樣：

這在這裡並不算是什麼問題。神器本身已經是比較強的牌，就算你最後使用了一副可以自己回手的套牌，傭獸也可以配合那個策略。這裡絕對是選神器；你永遠都可以使用，且本身也比較強。

所以這些代表什麼？

某個程度上這個等式－不常見的在於混合了未知的機率跟已知的牌張強度－的目的是要了解有色牌在跟神器相比時的強度差異，以及不管怎麼樣都可以使用的能力是否足以擊敗這強度上的差別。

這確實是個難搞的問題。

時間與原型

輪抽的第一順位是你最不確定最後會是什麼顏色的時候。

在第一順位之後的每一選，你都會比前一張有更多的訊息。這代表到了輪抽的後期，有越多東西可以告訴你是否可以使用一張有色牌。現在讓我們回到一開始的例子：

如果在進到第三包時你的套牌已經確定為黑綠，那你就會知道可以把萃取精華放進套牌裡。振翼機可以放進任何一副套牌的「隱藏能力」在這裡將不再有什麼意義，因為你已經知道什麼可以放進套牌什麼不行，而萃取被放進去的可能性很高。在這個時間點，你就可以讓他們彼此直接比較來做評估。

反面也是同樣：如果你沒有使用黑色，那你就知道不管萃取精華有多強，你都不會使用它。他已經不再是你會考慮放進套牌裡的東西了。

最後也有些時候，即使是無色的神器，依然沒辦法可以保證放進你套牌裡。舉例來說看看這張牌：

它不需要任何的指定色來使用或起動，絕對可以放進任何一副套牌裡。然而，它適合哪個類型的套牌？

與圈套振翼機不同，振翼機是一張有效率的穿透生物，在限制賽任何想要便宜三費飛兵的套牌裡幾乎都會放他。煉煮模塊如果在適合的套牌裡將可以支配整副套牌，最適合的就是使用能量的慢速套牌，或許是那些有自己回手異能協同效果的。如果你選了煉煮模塊，但最後使用了一副強攻的紅白載具套牌，那有很大的機會你將不會把煉煮模塊放進套牌裡。

同樣的，當你要使用生物並填補曲線時，飛空舟是一個很好的選擇。執政院空閘則適合放進一副控制型的套牌裡，金旋師謎結通常會讓你想要在套牌裡放進黑色，類似這樣的。

簡單來說：並非所有的神器都是相同一般的。

為了瞭解這個問題，你必須要先了解你有多少可能會使用這個神器。如果這張神器需要一副特別類型的套牌來發揮，那麼你就不是拿了一張永遠都可以使用的牌，對那張牌的評估就得要重頭開始。

神器的價值

所以在一開始的情境中，我會選擇哪張牌呢？

我會選圈套振翼機.

基本上它永遠都會被我放進套牌裡，即使萃取精華的三點傷害很不錯，我還是更想要使用這一張。

除了所提這些基本的部分，還有一些你可以更深入了解的東西。

舉例來說，你或許會認為三點傷害在這個賽制中稍弱，因為有太多放衍生物的東西，且大多數麻煩的東西都是大生物。你或許也會想到一些黑色的原型最後都有神器的副主題，所以即便最後使用的是黑色，有一張強力的神器依然是令人滿意的。這種種不同的因素都可以彼此層層相疊起來。

這也不只是關於你的第一順位而已。隨著輪抽持續進行，直到真正鎖定顏色之前，你會使用個別有色牌跟神器牌的機率依然持續地在改變。你將可以決定是否要持續在你輪抽的時候評估牌，來了解一個第四順位的神器在已經選了一張黑牌後是不是還比另一張黑色牌更好。

有太多需要記得的事，在開始卡拉德許輪抽後，也將會有很多的練習在等著你！

我們已經有一段時間沒有在一個神器的世界中輪抽，所以別害怕過早選擇那些有靈活性的神器：他們永遠都不錯。

如果你對這篇文章有任何想法，或只是關於卡拉德許的東西，我都很想知道。你永遠可以透過推特、在Tumblr上問我問題，或寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。我下週還會回來！

希望你的第一選永遠都會進到你的最終套牌裡。

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight