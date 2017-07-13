在聽到「備牌」的時候，你或許會想到60張的套牌。想起多少個星光燦爛的夜晚，咱們小心翼翼地調整那將在不同對局間交換的十五張牌。它們又造就了多少了問題－或避免了多少的問題。

但同時還有另外一種備牌。它沒獲取到那麼多目光，但依然會對對局造成決定性的影響。

那就是限制賽的備牌。

在補充包輪抽或現開賽中，牌池中所有未被放進套牌的牌都自動成為你的備牌。這代表你實際上在每盤對局間都有很多選擇！

在現開賽中，這是你所收到的牌池中用剩下的牌；但在輪抽賽裡，你需要自己去選擇那些備牌。跟在構築賽中挑選備牌並非全然不同，你依然需要在輪抽中選擇要放進去的東西。

今天就讓我們來深入了解。

備牌的選擇

在一場輪抽中你打開了補充包，裡面有張很不一般的牌：那是一張謀殺，除了它只會在你三盤對局中的其中一盤有用。

那張牌有多強？

謀殺是一張你永遠會想使用的牌。你想要在那些它會有用的對局裡使用它－那對套牌來說將是大大的加分。但當然，考慮到在兩場對局中它可能會成為死牌，它或許不會是一張你想放進正編的東西。

而這就是備牌派上用場的時候。

這個情境或許看來有些古怪及不自然－它的規則敘述並非是我們所印過的東西－但這樣基本的場景是你會在輪抽中一次又一次碰上的。

讓我換一個說法。你正進行一場核心系列的輪抽，到了第三包你的白綠套牌已趨近完成。現在，你要在大步飛躍跟鉛直落下中間做出取捨。

大步飛躍是一張我有時會使用的牌。它是個不錯的戰鬥詭計，也可以造成一些傷害。整體看起來還不錯。

另一方面，鉛直落下則是一張通常不會放進正編的牌。它的強度得視情況而定，且只會在特定對局中發揮效用。像是你就不會想要它出現在對上紅綠套牌的時候。然而，在那些它能有好表現的對局中，像是對上白藍時就真的很不錯。它將是一張兩點的謀殺！

即使這絕對仍需依現場實際的狀況而定，但大多時候我會選擇鉛直落下。

如果你的套牌型態不錯且有很多選擇，那大步飛躍最好就只是另一張可以放進正編裡牌的升級。甚至有些時候，你可能因為已經有太多可以使用的東西而選擇不使用它。

在觀察魔法風雲會裡最好的那些玩家輪抽時，你會發現他們比其他人更早選擇備牌。他們不只是在抽選套牌；也同時在抽選備牌。

如果你在第二包或第三包時套牌已經成型，通常選擇一張強力的備牌比起可能最後根本不會使用的中級牌來說是更好的選擇。

備牌的材料

哪些牌是你應該在輪抽過程中留意可以放進備牌的東西？

簡單來說，任何在情況對了時非常強但你一般不會放進正編的東西－它們經常是特定情況下的去除咒語。

回歸自然的效應就是可能情況下我永遠都會想要有的東西。

多虧了循環，阿芒凱比其他系列更適合把備牌放進正編。但就算是無法把獻逐凡物放進正編的時候，我也會想在備牌裡有一張牌來對付世界上強力的神器和結界。

如之前所提，那些可以處理飛兵的效應也屬於這個類別。

當你對手的龍鉛直落下時所發出了聲響是多麼地悅耳啊。

另一個大類別是剋色牌。一部分我想寫這篇文章的原因正是因為幻滅時刻裡的五張敗退牌。

你幾乎可以在限制賽中完全忽略這類牌剋制角色的效果。（雖然如果你得以在輪抽中莉蓮娜敗退一張莉蓮娜，你可以記下你獲得了10點Gavin分。）剋色的部分是這裡的重點。

這些是我預計在一開始許多輪抽中會傳到後面的牌－知道該在前期拿下它們將需要一些時間。有一張一點的去除咒語在對上黑色法師時將是很大的加分！

就算你打的是那個顏色，這代表可能只有另外一或兩個人跟你有一樣的顏色，那也值得擁有這張牌。我會在其他適合我黑色套牌的好牌前先選擇莉蓮娜敗退，因為如果碰上鏡像對局那將是一張很強的牌。（而且我也絕對不希望他被傳到另一個打黑色的人手上！）

在本週的輪抽中別錯過那些敗退牌了。它們將能造成很大的影響。

對局的備牌

當然，這些只是「明顯」的備牌。它們在對上一些類別的牌時很強，牌張敘述上就已經寫得很清楚了。

然而，另一個限制賽中備牌的重點是依對局而定。你可能會放進一些看起來並不是那麼像備牌的東西，而他們卻可以幫你獲得有利的位置。

舉例來說，如果你使用一副慢速套牌對上了很快的強攻，你會希望帶上低費的生物來交換。就算是兩費叫2/1的白板也可以：它可以跟對手的兩費交換，而這正是你所希望的。守軍（或低攻擊力高防禦力的生物）在這些對局中也很不錯。

另一方面，如果對手是較慢的控制套牌，我就會很樂意放進能獲得牌張優勢的咒語。心之衰在對上控制的對局時就很好用，也能對付他們的資源。大生物也是你會想要在對局變得較長時所擁有的東西；反擊咒語則可以幫助你對付那些它們繞著構築套牌的牌張。

然後當然，還有一些方式去回應特定牌張。

或許對手的套牌放滿了強制安息。即便獻逐凡物 是一個明顯的解，另一個處理方式也可以是放進很多的回手咒語來把自己的生物移回手上。

你可以換進來對付對手的方法有千百種。一點傷害的去除咒語、失效、有延勢異能的生物等都可以有所幫助。持續留意對手套牌的型態，並依此換進備牌－然後試著在輪抽時抽選多樣的好備牌來讓你交換時能有所選擇。

抽選你的敗退牌

本週幻滅時刻上市，正是到本地店家去參加輪抽並進行實戰的最好時機！沒有什麼比換進一張有用的備牌並靠它獲勝來得令人滿意的了！

然後絕對要留心那些敗退牌！那是波拉斯的命令。

有其他的想法、問題、反饋，或只是想讓我知道你是如何用備牌戰勝對手的嗎？你可以在推特、Tumblr，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我下週會再回來，我們下週見！好好享受你的輪抽吧！

Gavin

@Gavinverhey

GavInsight