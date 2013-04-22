訪拉尼卡環境第三系列：巨龍迷城，即將在您附近的當地店家推出。這是公會戰爭的動亂時代。龍智者尼米捷發現了隱匿迷宮，並廣邀十個公會前往…目的是什麼呢？趕快觀看影片：

.
 
 

如果您讀過先前的售前賽入門，就會發現這次的開頭與以往不同；這是因為巨龍迷城的售前賽也與以往截然不同。這次我的任務是逐步為您說明一切，讓您在將於本週末舉行的刺激賽事中獲得最大的樂趣！

第一步：預先報名。這個建議很容易受到忽視，但卻是我的由衷之言。售前賽的名額持續熱賣，所以您最好立即報名。這裡是（再次）為您提供的店家搜尋器連結。

新手

好了，隱匿迷宮的說明即將登場…但假如這是您首次參加售前賽，該怎麼辦？您先要知道基本資訊，對吧？然後再來了解我們為隱匿迷宮加入的一切炫酷複雜的元素。別擔心！我們全都會一一說明。

Tim Willoughby的 再訪拉尼卡售前賽入門 說明此環境的前五個機制（俄佐立的拘留、伊捷的超載、拉鐸司的脫韁、葛加理的食腐、瑟雷尼亞的殖民），並提供關於售前賽的一般建議。我的 兵臨古城售前賽入門 說明此環境的後五個機制（歐佐夫的敲詐、底密爾的暗碼、古魯的血激、波洛斯的協戰、析米克的進化），同樣也提供一般的建議。

如果您想進一步了解如何構組現開賽的套牌，或只想重溫那些技巧，請查看Marshall Sutcliffe現開賽制實用簡介。那是一篇非常充實的文章，探討如何在現開賽中取勝。此處此處有更多建議文章的連結。人人適用的連結

慢著，還有更多內容！

巨龍迷城包含了全部十個拉尼卡公會的牌，但它還有...（注意，以下將透露故事內容）... 十一個 機制。

現在，我要談談剛剛提到的第十一個機制：融咒。

巨龍迷城讓超級美妙的連體牌再度登場（連體牌是一張牌上有兩張不同的子牌）。如同以往的連體牌（例如紛爭審判 // 錯誤），您將可在巨龍迷城中施放其中一邊另一邊。但是！有了融咒後，您還可以同時施放牌的兩邊。效應將從左至右結算。我且以破壞 // 侵入為例：

您可以支付UB來施放破壞，此時某人要將八張牌從其牌庫置入其墳墓場（折磨人哪）。您也可以改為支付4BR來施放侵入，此時您可以從你選擇的墳墓場中獲得一個生物（甜美的復活）。還有（看到這個超棒組合了嗎？），您可以支付4UBBR同時施放破壞和侵入（多虧了融咒異能），您可以使某人將其牌庫頂的八張牌置入其墳墓場，然後您可以從該墳墓場中（或任何一個）選出最有利於您的生物，並將它在您的操控下放進戰場。

您現在應該已經很了解融咒了吧（希望如此！）。接下來，我將要談談本文的主題：地牌的位置，售前賽贈卡，公會售前組合，以及隱匿迷宮活動。

沒有基本地，這太棒了

您大概已經知道在大多數補充包的後頭都有一張基本地。巨龍迷城卻非如此。但您不必緊張，因為好消息還在後頭。

巨龍迷城不會在補充包後面提供基本地，卻會包含一個非基本地。

通常～我是說在 絕大多數 的情況下～您將會獲得來自再訪拉尼卡兵臨古城、您現在可能已非常熟悉的十個公會門之一。在巨龍迷城中，每張公會門都是本環境先前兩個系列印行的同一個門插畫的新「遠景」版本。

然而，在稀有的情況下，您將會獲得一個再訪拉尼卡兵臨古城的電震地（具有其各自系列之原插畫）。哈哈，明白了嗎？是在稀有的情況下！因為它們是稀有牌…

嗯哼。

電震地在巨龍迷城出現的頻率比再訪拉尼卡兵臨古城低（大約是一半）。

Maze’s End | Art by Cliff Childs

您偶爾還會獲得此系列的秘稀非基本地：迷宮終點。

等等，您們當中有些人可能在想：這是否代表我們有可能打開一個補充包而獲得三張秘稀牌？天啊，是的！當您打開補充包時，可能會在常規的稀有牌位置找到一張秘稀牌、獲得一張秘稀閃卡而非普通牌，以及在地的位置找到迷宮終點！我當然樂意打開這樣的補充包！

售前賽贈卡

巨龍迷城中，只有一張新插畫（閃）贈卡。有別於再訪拉尼卡兵臨古城（但與這兩個系列之前的每個售前賽相同），這張贈卡不能用於您的售前賽套牌之中。

公會售前組合

在此環境中，您將首次能以全部十個拉尼卡公會進行遊戲。當您到達您選擇的店家時（聰明的您早已預先報名），可以選擇自己最喜愛的公會。不再有限制。不再需要妥協。您的本色。您的公會。您的售前組合。

然而，我必須強調，您在售前賽中選擇的公會，不需要與您在鵬洛客分數頁面上正式選擇的公會相同（當然，它們也可以是相同的）。您只不過是在售前賽中代表它。

在您的巨龍迷城公會售前組合中，您將會獲得：

  • 來自其上市系列的適當公會補充包（若您選擇的是俄佐立、伊捷、拉鐸司、葛加理，或瑟雷尼亞，便是再訪拉尼卡系列；若您選擇的是歐佐夫、底密爾、古魯、波洛斯或析米克，便是兵臨古城系列）。此公會補充包將與該公會在原售前賽中的相同。
  • 一包另一系列的公會之公會補充包。這個公會補充包將會與您選擇的公會有一種共通顏色，幾乎保證您可獲得更多能使用的牌，並有助您按自己的選擇使用第三種顏色。（我製作了一張圖表，方便您了解我的意思。它位於本部分末端。）
  • 四包巨龍迷城補充包。正如我在上文所述，它們是來自巨龍迷城的超酷炫補充包。

有別於前兩個售前賽，在巨龍迷城中，您的公會售前組合 不會 包含下列物品：早先售前賽的公會贈卡、Spindown生命計數器、貼紙，或公會歡迎信。

對了，這個就是我提過的實用圖表！當您獲得您的巨龍迷城公會售前組合時，您將根據所選的公會獲得以下物品：：

若您的公會是… 您將會獲得一個… 和一個… 外加…
俄佐立 俄佐立（WU）公會補充包 歐佐夫（WB）公會補充包 四包巨龍迷城補充包
    底密爾（UB）公會補充包  
    波洛斯（RW）公會補充包  
    析米克（GU）公會補充包  
歐佐夫 歐佐夫（WB）公會補充包 俄佐立（WU）公會補充包 四包巨龍迷城補充包
    拉鐸司（BR）公會補充包  
    葛加理（BG）公會補充包  
    瑟雷尼亞（GW）公會補充包  
底密爾 底密爾（UB）公會補充包 俄佐立（WU）公會補充包 四包巨龍迷城補充包
    伊捷（UR）公會補充包  
    拉鐸司（BR）公會補充包  
    葛加理（BG）公會補充包  
伊捷 伊捷（UR）公會補充包 底密爾（UB）公會補充包 四包巨龍迷城補充包
    古魯（RG）公會補充包  
    波洛斯（RW）公會補充包  
    析米克（GU）公會補充包  
拉鐸司 拉鐸司（BR）公會補充包 歐佐夫（WB）公會補充包 四包巨龍迷城補充包
    底密爾（UB）公會補充包  
    古魯（RG）公會補充包  
    波洛斯（RW）公會補充包  
葛加理 葛加理（BG）公會補充包 歐佐夫（WB）公會補充包 四包巨龍迷城補充包
    底密爾（UB）公會補充包  
    古魯（RG）公會補充包  
    析米克（GU）公會補充包  
古魯 古魯（RG）公會補充包 伊捷（UR）公會補充包 四包巨龍迷城補充包
    拉鐸司（BR）公會補充包  
    葛加理（BG）公會補充包  
    瑟雷尼亞（GW）公會補充包  
波洛斯 波洛斯（RW）公會補充包 俄佐立（WU）公會補充包 四包巨龍迷城補充包
    伊捷（UR）公會補充包  
    拉鐸司（BR）公會補充包  
    瑟雷尼亞（GW）公會補充包  
瑟雷尼亞 瑟雷尼亞（GW）公會補充包 歐佐夫（WB）公會補充包 四包巨龍迷城補充包
    古魯（RG）公會補充包  
    波洛斯（RW）公會補充包  
    析米克（GU）公會補充包  
析米克 析米克（GU）公會補充包 俄佐立（WU）公會補充包 四包巨龍迷城補充包
    伊捷（UR）公會補充包  
    葛加理（BG）公會補充包  
    瑟雷尼亞（GW）公會補充包  
 

明白了嗎？很好！

那麼…在您打開這些酷炫的牌並用它們構組套牌後，要做些什麼呢？

您將要進入...

隱匿迷宮

通過隱匿迷宮是什麼意思？這意味著代表您的公會來進行魔法風雲會遊戲！

首先，您將會獲得一個具有您的公會徽記的徽章，用來清楚辨別您所屬的公會。這一點很重要，因為…

您的遊戲店家（也就是聰明的您預先報名的地方，對吧？）將會在醒目位置張貼一張拉尼卡隱匿迷宮的海報。海報上有十個公會徽記，顯示每個公會在隱匿迷宮中前進的距離。在每局比賽之間，比賽主辦人會根據每個公會的代表獲勝的次數及參賽玩家的數目，將公會徽記往前移。您每次獲勝都可以幫助您的公會在隱匿迷宮中前進。

公會的榮譽並不是這裡唯一的獎勵。還有獎品可以拿！

隱匿迷宮的每位參加者都會獲得一張基本地（閃）贈卡。無論您的公會在賽事中表現如何，您至少可以獲得這份獎品！我有提到它有多精緻嗎？沒有？好吧，它真的很精緻！它是售前賽獨有的特殊新插畫平原牌。

不過，等等，還有更好的！如果您的公會到達隱匿迷宮的終點，但不是第一名，您將會獲得一張特殊成就卡，其上有一個可以在您的鵬洛客分數頁面輸入的代碼。您將可以自豪地指著它說：「嘿，看看我！我是迷宮奔越者！」之類的話。雖然您不一定會這樣說，試問誰會這樣說話？但您有本事這麼說！

如果您的公會是第一個成功通過隱匿迷宮的公會，您將可在您的鵬洛客分數頁面獲得一個不同的成就，您就可以炫耀您是一位迷宮鬥士。全世界都可以看到您和您的公會在巨龍迷城售前賽中展現的實力！

就是如此！

隱匿迷宮將是一場人人寧願排隊也一定要參與的盛大活動。因此，我想在停止敲鍵盤之前最後一次提醒您：查詢離您最近的店家並預先報名！！！

當您順利參賽時（由於您明智地聽取了我的建議），希望您暢享歡樂。這場賽事一定很棒。:)

祝你過關斬將、玩得愉快！

 
Mike McArtor
Mike McArtor
@MKMEdits
Email Mike		 Author Archive
 

Mike is the copyeditor for DailyMTG.com and steward for both Card of the Day and Decks of the Week. He got his start in editing fantasy-game magazines with almost four years on D&D 's Dragon magazine. He lives in Renton with his wife and assortd pets.

 