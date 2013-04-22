再 訪拉尼卡環境第三系列：巨龍迷城，即將在您附近的當地店家推出。這是公會戰爭的動亂時代。龍智者尼米捷發現了隱匿迷宮，並廣邀十個公會前往…目的是什麼呢？趕快觀看影片：

如果您讀過先前的售前賽入門，就會發現這次的開頭與以往不同；這是因為巨龍迷城的售前賽也與以往截然不同。這次我的任務是逐步為您說明一切，讓您在將於本週末舉行的刺激賽事中獲得最大的樂趣！

第一步：預先報名。這個建議很容易受到忽視，但卻是我的由衷之言。售前賽的名額持續熱賣，所以您最好立即報名。這裡是（再次）為您提供的店家搜尋器連結。

新手

好了，隱匿迷宮的說明即將登場…但假如這是您首次參加售前賽，該怎麼辦？您先要知道基本資訊，對吧？然後再來了解我們為隱匿迷宮加入的一切炫酷複雜的元素。別擔心！我們全都會一一說明。

Tim Willoughby的 再訪拉尼卡售前賽入門 說明此環境的前五個機制（俄佐立的拘留、伊捷的超載、拉鐸司的脫韁、葛加理的食腐、瑟雷尼亞的殖民），並提供關於售前賽的一般建議。我的 兵臨古城售前賽入門 說明此環境的後五個機制（歐佐夫的敲詐、底密爾的暗碼、古魯的血激、波洛斯的協戰、析米克的進化），同樣也提供一般的建議。

如果您想進一步了解如何構組現開賽的套牌，或只想重溫那些技巧，請查看Marshall Sutcliffe的現開賽制實用簡介。那是一篇非常充實的文章，探討如何在現開賽中取勝。此處和此處有更多建議文章的連結。人人適用的連結

慢著，還有更多內容！

巨龍迷城包含了全部十個拉尼卡公會的牌，但它還有...（注意，以下將透露故事內容）... 十一個 機制。

現在，我要談談剛剛提到的第十一個機制：融咒。

巨龍迷城讓超級美妙的連體牌再度登場（連體牌是一張牌上有兩張不同的子牌）。如同以往的連體牌（例如紛爭的 審判 // 錯誤 ），您將可在巨龍迷城中施放其中一邊或另一邊。但是！有了融咒後，您還可以同時施放牌的兩邊。效應將從左至右結算。我且以破壞 // 侵入為例：

您可以支付 UB 來施放破壞，此時某人要將八張牌從其牌庫置入其墳墓場（折磨人哪）。您也可以改為支付 4BR 來施放侵入，此時您可以從你選擇的墳墓場中獲得一個生物（甜美的復活）。還有（看到這個超棒組合了嗎？），您可以支付 4UBBR 同時施放破壞和侵入（多虧了融咒異能），您可以使某人將其牌庫頂的八張牌置入其墳墓場，然後您可以從該墳墓場中（或任何一個）選出最有利於您的生物，並將它在您的操控下放進戰場。

您現在應該已經很了解融咒了吧（希望如此！）。接下來，我將要談談本文的主題：地牌的位置，售前賽贈卡，公會售前組合，以及隱匿迷宮活動。

沒有基本地，這太棒了

您大概已經知道在大多數補充包的後頭都有一張基本地。巨龍迷城卻非如此。但您不必緊張，因為好消息還在後頭。

巨龍迷城不會在補充包後面提供基本地，卻會包含一個非基本地。

通常～我是說在 絕大多數 的情況下～您將會獲得來自再訪拉尼卡和兵臨古城、您現在可能已非常熟悉的十個公會門之一。在巨龍迷城中，每張公會門都是本環境先前兩個系列印行的同一個門插畫的新「遠景」版本。

然而，在稀有的情況下，您將會獲得一個再訪拉尼卡或兵臨古城的電震地（具有其各自系列之原插畫）。哈哈，明白了嗎？是在稀有的情況下！因為它們是稀有牌…

嗯哼。

電震地在巨龍迷城出現的頻率比再訪拉尼卡和兵臨古城低（大約是一半）。

Maze’s End | Art by Cliff Childs

您偶爾還會獲得此系列的秘稀非基本地：迷宮終點。

等等，您們當中有些人可能在想：這是否代表我們有可能打開一個補充包而獲得三張秘稀牌？天啊，是的！當您打開補充包時，可能會在常規的稀有牌位置找到一張秘稀牌、獲得一張秘稀閃卡而非普通牌，以及在地的位置找到迷宮終點！我當然樂意打開這樣的補充包！

售前賽贈卡

在巨龍迷城中，只有一張新插畫（閃）贈卡。有別於再訪拉尼卡和兵臨古城（但與這兩個系列之前的每個售前賽相同），這張贈卡不能用於您的售前賽套牌之中。

公會售前組合

在此環境中，您將首次能以全部十個拉尼卡公會進行遊戲。當您到達您選擇的店家時（聰明的您早已預先報名），可以選擇自己最喜愛的公會。不再有限制。不再需要妥協。您的本色。您的公會。您的售前組合。

然而，我必須強調，您在售前賽中選擇的公會，不需要與您在鵬洛客分數頁面上正式選擇的公會相同（當然，它們也可以是相同的）。您只不過是在售前賽中代表它。

在您的巨龍迷城公會售前組合中，您將會獲得：

來自其上市系列的適當公會補充包（若您選擇的是俄佐立、伊捷、拉鐸司、葛加理，或瑟雷尼亞，便是 再訪拉尼卡 系列；若您選擇的是歐佐夫、底密爾、古魯、波洛斯或析米克，便是 兵臨古城 系列）。此公會補充包將與該公會在原售前賽中的相同。

系列；若您選擇的是歐佐夫、底密爾、古魯、波洛斯或析米克，便是 系列）。此公會補充包將與該公會在原售前賽中的相同。 一包另一系列的公會之公會補充包。這個公會補充包將會與您選擇的公會有一種共通顏色，幾乎保證您可獲得更多能使用的牌，並有助您按自己的選擇使用第三種顏色。（我製作了一張圖表，方便您了解我的意思。它位於本部分末端。）

四包巨龍迷城補充包。正如我在上文所述，它們是來自巨龍迷城的超酷炫補充包。

有別於前兩個售前賽，在巨龍迷城中，您的公會售前組合 不會 包含下列物品：早先售前賽的公會贈卡、Spindown生命計數器、貼紙，或公會歡迎信。

對了，這個就是我提過的實用圖表！當您獲得您的巨龍迷城公會售前組合時，您將根據所選的公會獲得以下物品：：

若您的公會是… 您將會獲得一個… 和一個… 外加… 俄佐立 俄佐立（ WU ）公會補充包 歐佐夫（ WB ）公會補充包 或 四包巨龍迷城補充包 底密爾（ UB ）公會補充包 或 波洛斯（ RW ）公會補充包 或 析米克（ GU ）公會補充包 歐佐夫 歐佐夫（ WB ）公會補充包 俄佐立（ WU ）公會補充包 或 四包巨龍迷城補充包 拉鐸司（ BR ）公會補充包 或 葛加理（ BG ）公會補充包 或 瑟雷尼亞（ GW ）公會補充包 底密爾 底密爾（ UB ）公會補充包 俄佐立（ WU ）公會補充包 或 四包巨龍迷城補充包 伊捷（ UR ）公會補充包 或 拉鐸司（ BR ）公會補充包 或 葛加理（ BG ）公會補充包 伊捷 伊捷（ UR ）公會補充包 底密爾（ UB ）公會補充包 或 四包巨龍迷城補充包 古魯（ RG ）公會補充包 或 波洛斯（ RW ）公會補充包 或 析米克（ GU ）公會補充包 拉鐸司 拉鐸司（ BR ）公會補充包 歐佐夫（ WB ）公會補充包 或 四包巨龍迷城補充包 底密爾（ UB ）公會補充包 或 古魯（ RG ）公會補充包 或 波洛斯（ RW ）公會補充包 葛加理 葛加理（ BG ）公會補充包 歐佐夫（ WB ）公會補充包 或 四包巨龍迷城補充包 底密爾（ UB ）公會補充包 或 古魯（ RG ）公會補充包 或 析米克（ GU ）公會補充包 古魯 古魯（ RG ）公會補充包 伊捷（ UR ）公會補充包 或 四包巨龍迷城補充包 拉鐸司（ BR ）公會補充包 或 葛加理（ BG ）公會補充包 或 瑟雷尼亞（ GW ）公會補充包 波洛斯 波洛斯（ RW ）公會補充包 俄佐立（ WU ）公會補充包 或 四包巨龍迷城補充包 伊捷（ UR ）公會補充包 或 拉鐸司（ BR ）公會補充包 或 瑟雷尼亞（ GW ）公會補充包 瑟雷尼亞 瑟雷尼亞（ GW ）公會補充包 歐佐夫（ WB ）公會補充包 或 四包巨龍迷城補充包 古魯（ RG ）公會補充包 或 波洛斯（ RW ）公會補充包 或 析米克（ GU ）公會補充包 析米克 析米克（ GU ）公會補充包 俄佐立（ WU ）公會補充包 或 四包巨龍迷城補充包 伊捷（ UR ）公會補充包 或 葛加理（ BG ）公會補充包 或 瑟雷尼亞（ GW ）公會補充包

明白了嗎？很好！

那麼…在您打開這些酷炫的牌並用它們構組套牌後，要做些什麼呢？

您將要進入...

隱匿迷宮

通過隱匿迷宮是什麼意思？這意味著代表您的公會來進行魔法風雲會遊戲！

首先，您將會獲得一個具有您的公會徽記的徽章，用來清楚辨別您所屬的公會。這一點很重要，因為…

您的遊戲店家（也就是聰明的您預先報名的地方，對吧？）將會在醒目位置張貼一張拉尼卡隱匿迷宮的海報。海報上有十個公會徽記，顯示每個公會在隱匿迷宮中前進的距離。在每局比賽之間，比賽主辦人會根據每個公會的代表獲勝的次數及參賽玩家的數目，將公會徽記往前移。您每次獲勝都可以幫助您的公會在隱匿迷宮中前進。

公會的榮譽並不是這裡唯一的獎勵。還有獎品可以拿！

隱匿迷宮的每位參加者都會獲得一張基本地（閃）贈卡。無論您的公會在賽事中表現如何，您至少可以獲得這份獎品！我有提到它有多精緻嗎？沒有？好吧，它真的很精緻！它是售前賽獨有的特殊新插畫平原牌。

不過，等等，還有更好的！如果您的公會到達隱匿迷宮的終點，但不是第一名，您將會獲得一張特殊成就卡，其上有一個可以在您的鵬洛客分數頁面輸入的代碼。您將可以自豪地指著它說：「嘿，看看我！我是迷宮奔越者！」之類的話。雖然您不一定會這樣說，試問誰會這樣說話？但您有本事這麼說！

如果您的公會是第一個成功通過隱匿迷宮的公會，您將可在您的鵬洛客分數頁面獲得一個不同的成就，您就可以炫耀您是一位迷宮鬥士。全世界都可以看到您和您的公會在巨龍迷城售前賽中展現的實力！

就是如此！

隱匿迷宮將是一場人人寧願排隊也一定要參與的盛大活動。因此，我想在停止敲鍵盤之前最後一次提醒您：查詢離您最近的店家並預先報名！！！

當您順利參賽時（由於您明智地聽取了我的建議），希望您暢享歡樂。這場賽事一定很棒。:)

祝你過關斬將、玩得愉快！