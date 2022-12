再 訪拉尼卡環境第三系列:巨龍迷城,即將在您附近的當地店家推出。這是公會戰爭的動亂時代。龍智者尼米捷發現了隱匿迷宮,並廣邀十個公會前往…目的是什麼呢?趕快觀看影片:

如果您讀過先前的售前賽入門,就會發現這次的開頭與以往不同;這是因為巨龍迷城的售前賽也與以往截然不同。這次我的任務是逐步為您說明一切,讓您在將於本週末舉行的刺激賽事中獲得最大的樂趣!

第一步:預先報名。這個建議很容易受到忽視,但卻是我的由衷之言。售前賽的名額持續熱賣,所以您最好立即報名。這裡是(再次)為您提供的店家搜尋器連結。

好了,隱匿迷宮的說明即將登場…但假如這是您首次參加售前賽,該怎麼辦?您先要知道基本資訊,對吧?然後再來了解我們為隱匿迷宮加入的一切炫酷複雜的元素。別擔心!我們全都會一一說明。

Tim Willoughby的 再訪拉尼卡售前賽入門 說明此環境的前五個機制(俄佐立的拘留、伊捷的超載、拉鐸司的脫韁、葛加理的食腐、瑟雷尼亞的殖民),並提供關於售前賽的一般建議。我的 兵臨古城售前賽入門 說明此環境的後五個機制(歐佐夫的敲詐、底密爾的暗碼、古魯的血激、波洛斯的協戰、析米克的進化),同樣也提供一般的建議。

如果您想進一步了解如何構組現開賽的套牌,或只想重溫那些技巧,請查看Marshall Sutcliffe的現開賽制實用簡介。那是一篇非常充實的文章,探討如何在現開賽中取勝。此處和此處有更多建議文章的連結。人人適用的連結

巨龍迷城包含了全部十個拉尼卡公會的牌,但它還有...(注意,以下將透露故事內容)... 十一個 機制。

現在,我要談談剛剛提到的第十一個機制:融咒。

巨龍迷城讓超級美妙的連體牌再度登場(連體牌是一張牌上有兩張不同的子牌)。如同以往的連體牌(例如紛爭的 審判 // 錯誤 ),您將可在巨龍迷城中施放其中一邊或另一邊。但是!有了融咒後,您還可以同時施放牌的兩邊。效應將從左至右結算。我且以破壞 // 侵入為例:

您可以支付 UB 來施放破壞,此時某人要將八張牌從其牌庫置入其墳墓場(折磨人哪)。您也可以改為支付 4BR 來施放侵入,此時您可以從你選擇的墳墓場中獲得一個生物(甜美的復活)。還有(看到這個超棒組合了嗎?),您可以支付 4UBBR 同時施放破壞和侵入(多虧了融咒異能),您可以使某人將其牌庫頂的八張牌置入其墳墓場,然後您可以從該墳墓場中(或任何一個)選出最有利於您的生物,並將它在您的操控下放進戰場。

您現在應該已經很了解融咒了吧(希望如此!)。接下來,我將要談談本文的主題:地牌的位置,售前賽贈卡,公會售前組合,以及隱匿迷宮活動。

您大概已經知道在大多數補充包的後頭都有一張基本地。巨龍迷城卻非如此。但您不必緊張,因為好消息還在後頭。

巨龍迷城不會在補充包後面提供基本地,卻會包含一個非基本地。

通常~我是說在 絕大多數 的情況下~您將會獲得來自再訪拉尼卡和兵臨古城、您現在可能已非常熟悉的十個公會門之一。在巨龍迷城中,每張公會門都是本環境先前兩個系列印行的同一個門插畫的新「遠景」版本。

然而,在稀有的情況下,您將會獲得一個再訪拉尼卡或兵臨古城的電震地(具有其各自系列之原插畫)。哈哈,明白了嗎?是在稀有的情況下!因為它們是稀有牌…

嗯哼。

電震地在巨龍迷城出現的頻率比再訪拉尼卡和兵臨古城低(大約是一半)。

Maze’s End | Art by Cliff Childs

您偶爾還會獲得此系列的秘稀非基本地:迷宮終點。

等等,您們當中有些人可能在想:這是否代表我們有可能打開一個補充包而獲得三張秘稀牌?天啊,是的!當您打開補充包時,可能會在常規的稀有牌位置找到一張秘稀牌、獲得一張秘稀閃卡而非普通牌,以及在地的位置找到迷宮終點!我當然樂意打開這樣的補充包!

在巨龍迷城中,只有一張新插畫(閃)贈卡。有別於再訪拉尼卡和兵臨古城(但與這兩個系列之前的每個售前賽相同),這張贈卡不能用於您的售前賽套牌之中。

在此環境中,您將首次能以全部十個拉尼卡公會進行遊戲。當您到達您選擇的店家時(聰明的您早已預先報名),可以選擇自己最喜愛的公會。不再有限制。不再需要妥協。您的本色。您的公會。您的售前組合。

然而,我必須強調,您在售前賽中選擇的公會,不需要與您在鵬洛客分數頁面上正式選擇的公會相同(當然,它們也可以是相同的)。您只不過是在售前賽中代表它。

在您的巨龍迷城公會售前組合中,您將會獲得:

有別於前兩個售前賽,在巨龍迷城中,您的公會售前組合 不會 包含下列物品:早先售前賽的公會贈卡、Spindown生命計數器、貼紙,或公會歡迎信。

對了,這個就是我提過的實用圖表!當您獲得您的巨龍迷城公會售前組合時,您將根據所選的公會獲得以下物品::

明白了嗎?很好!

那麼…在您打開這些酷炫的牌並用它們構組套牌後,要做些什麼呢?

您將要進入...

通過隱匿迷宮是什麼意思?這意味著代表您的公會來進行魔法風雲會遊戲!

首先,您將會獲得一個具有您的公會徽記的徽章,用來清楚辨別您所屬的公會。這一點很重要,因為…

您的遊戲店家(也就是聰明的您預先報名的地方,對吧?)將會在醒目位置張貼一張拉尼卡隱匿迷宮的海報。海報上有十個公會徽記,顯示每個公會在隱匿迷宮中前進的距離。在每局比賽之間,比賽主辦人會根據每個公會的代表獲勝的次數及參賽玩家的數目,將公會徽記往前移。您每次獲勝都可以幫助您的公會在隱匿迷宮中前進。

公會的榮譽並不是這裡唯一的獎勵。還有獎品可以拿!

隱匿迷宮的每位參加者都會獲得一張基本地(閃)贈卡。無論您的公會在賽事中表現如何,您至少可以獲得這份獎品!我有提到它有多精緻嗎?沒有?好吧,它真的很精緻!它是售前賽獨有的特殊新插畫平原牌。

不過,等等,還有更好的!如果您的公會到達隱匿迷宮的終點,但不是第一名,您將會獲得一張特殊成就卡,其上有一個可以在您的鵬洛客分數頁面輸入的代碼。您將可以自豪地指著它說:「嘿,看看我!我是迷宮奔越者!」之類的話。雖然您不一定會這樣說,試問誰會這樣說話?但您有本事這麼說!

如果您的公會是第一個成功通過隱匿迷宮的公會,您將可在您的鵬洛客分數頁面獲得一個不同的成就,您就可以炫耀您是一位迷宮鬥士。全世界都可以看到您和您的公會在巨龍迷城售前賽中展現的實力!

隱匿迷宮將是一場人人寧願排隊也一定要參與的盛大活動。因此,我想在停止敲鍵盤之前最後一次提醒您:查詢離您最近的店家並預先報名!!!

當您順利參賽時(由於您明智地聽取了我的建議),希望您暢享歡樂。這場賽事一定很棒。:)

祝你過關斬將、玩得愉快!

