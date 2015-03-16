現在的韃契與你的記憶稍有不同。

我們在韃契可汗中開展的韃契，是一個沒有巨龍的世界。在龍命殊途中，我們回到了過去；薩坎沃復活了烏金，讓巨龍再次翱翔在韃契天空。

今天，就在這裡，我們再度來到韃契。雖然是同一個時空，但它卻是截然不同的世界。

歡迎來到韃契龍王。

現在到了跟這個新世界的五大巨龍之一結盟的時候了。你會為卓茉卡、歐祝泰、席穆嘉、寇安甘，還是安塔卡而戰？

當然，結盟的最佳方式便是售前賽！

在售前賽中，你將有機會表現忠誠，甚至成為巨龍，焚燒不幸的韃契居民！如果你覺得這聽起來很棒，或者只是想了解在售前賽上構組套牌和玩牌的秘訣，就繼續讀下去吧！

巨龍戰士

韃契有可能危機四伏，但售前賽是實際了解它的最佳方法（也是最安全的方法）！售前賽向來是我最喜歡的比賽之一。大家面對的是全新的系列，每一個人都是第一次玩，所以起始點大致相同。

我參加的第一場比賽正是2001年的售前賽，當時我才十一歲，在那裡玩得非常高興，後來就一直期待再度參加！即使時隔十四年，而我也已在威世智工作，但我仍熱切地期待售前賽展開！

它是你率先使用新牌，在朋友之間搶佔先機的機會。它是公平的。最重要的是，這是一項低門檻，更加休閒且充滿樂趣的賽事！

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節，在那裡，我會談談你到當地店家玩韃契龍王時可能體驗到的差異和特別之處。（例如，你要怎麼用火雨焚燒韃契居民！）但是，如果你是這場現開賽盛會的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好。第一步是要先獲得參加其中一場「售前賽」的機會。如何能做到？

如果你還沒有常去的當地店家，務必先用店家搜尋器就近尋找一家！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查看店家是否接受預先報名。不要等到店裡時才發現參賽人數已滿而無法參賽，所以務必提早查詢。

好。很好。你已經找到店家，太棒了！下一步！

闖蕩韃契危險重重，不論你是鵬洛客，還是巨龍，或者只是一個四處閒晃的獨眼造妖，最重要的便是為旅程準備好適當的必須用品！你在參賽時會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，但其實你還可準備很多東西。

例如，你可以自帶一副標準賽或指揮官套牌，利用對局之間的空檔暢玩遊戲，還可以帶交換用卡本，以及記錄生命的紙筆，甚至還可以帶一瓶水和一些點心。一場售前賽大約要四到五小時，所以就像獅子王裡一樣，大家跟我一起唱：快準備！。

好，現在音樂插曲唱完了，我們來看看。你找到了店家，也把回到過去所需的物品都放進了可靠的袋子裡。你已經看了馴龍高手四次，也想好要怎麼命名你打開的每一個巨龍。

那就是說，是時候迎接...

巨龍到來

無論你已經玩過整個韃契環境，或者韃契龍王是你首次探索這個世界，你都會從同一個地點開始。畢竟，這是一個嶄新的世界！

如果由於韃契可汗，你一直在想三色牌，現在你可能得換個想法。韃契龍王是雙色系列。一點沒錯。你會跟五大龍王之一結盟，每一個龍王都是雙色。我們第一次見到它們是在龍命殊途，而在一千多年後，他們依然在此～甚至各自統治了一個部落！

這些新部落是什麼？運用起來又有什麼特點？現在就讓我們逐一了解這五大部落！

卓茉卡族

卓茉卡喜歡組建軍隊，用以殺敵。身為綠白卓茉卡部落的成員，你將能運用大量生物，然後利用從龍命殊途復出的振勵機制來增強其力量。與卓茉卡結盟，派遣軍團橫掃敵人！

歐祝泰族

白藍歐祝泰的追隨者喜歡掌握遊戲節奏，利用咒語來獲得優勢。許多歐祝泰咒語具有彈回機制，意思是你可以獲得該咒語的效應兩次！無論是用強大的巫術或簡單的瞬間來幫助你的生物贏得戰鬥，你都可以利用你的咒語兩次！如果你喜歡在天空翱翔，用咒語智取對手的生物，那麼歐祝泰就是最適合你的巨龍！

席穆嘉族

席穆嘉殘忍無情，而追隨他的人同樣狡猾。藍黑席穆嘉牌詭奇多變，部分要歸功於嶄新的搾取異能！搾取生物讓你藉由犧牲生物（包括它們自己！）來獲得額外的效應。擁有以「當此生物死去時...」為觸發條件的生物，或有不再需要的小型生物？犧牲它來造就席穆嘉的偉大榮耀吧！如果你喜歡靈活變化又不怕犧牲一些生物，那麼就把忠誠獻給席穆嘉吧！

寇安甘族

迅捷、野蠻、高效。寇安甘的黑紅軍隊強力推進，力圖迅速結束遊戲。寇安甘掌握我們在龍命殊途中見到的異能：掩襲！有了掩襲異能，你的生物能更快速地行動，而有了敏捷，它們甚至能更快造成傷害。如果你想兇猛快速地屠殺敵人，寇安甘將最能發揮你擅長的巨龍優勢。

安塔卡族

在漫天巨龍的世界裡，紅綠的安塔卡讓你擁有桌面上最強大的生物。最新的強橫機制意味著如果你在戰場上的生物力量總和至少為8，它們便能更加強大。所以，無論你喜歡的是幾個大生物或是一堆小兵，安塔卡都願意伸出援手。如果你喜歡用大型生物粉碎一切，還享受在牌桌上發揮8點力量的刺激感，選擇安塔卡準沒錯！

太好了！你已經選好想要結盟的雙色巨龍！現在該開始一切！

你將會前往店家，選擇部落（如你已預先報名，可能你當時已選擇了部落），獲得一個部落盒子，然後開始參賽！

在那盒子中，你會找到很多好東西。但最關鍵的是那六包補充包，它們將會讓你得到構組現開套牌所需的卡牌（四包韃契龍王、一包龍命殊途，以及一包特殊補充包，裡面放滿了有利於你所用顏色的牌）。

首先，拆開那些補充包！如果你想增加一些有趣的音效（它們能讓一切變得更好玩），可以假裝正在朝它們噴火。然後，你將會有一疊牌。

那麼...接下來怎麼辦？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌跟平常的套牌稍有不同。你只能用眼前的牌，以及任意數量的基本地來構組套牌。此外，你只需要用40張牌，這跟平常60張的構組賽套牌不同。

在現開賽構組套牌可能是一件棘手的事情～這時，特別的補充包就能發揮作用了。

你選好龍王並拿到盒子後，會發現盒內用塑膠袋包裝的特別「選色補充包」，其中包含跟該龍王搭配的牌。這包「選色補充包」可以幫你確定要利用的顏色。該補充包僅包含你所選龍王顏色的牌～這意味著你可以放心地利用那兩個顏色構組套牌。

雖然你可以利用任何顏色的牌，但利用你龍王顏色的牌往往是最好的選擇。因此，我會建議你將部落所沒有的其他顏色的牌統統擱在一旁，並從那兩個顏色中選出最佳卡牌。如果有另一種顏色的炫酷稀有牌或強大牌是你很想使用的，可以先將其放在一旁，稍後再作考慮～這是因為如果你擁有適合的多樣魔法力，便可考慮「混入」它～但一般而言，你會希望將其他顏色的牌擱下。

好了，你又該如何從自己的牌中選出22至23張來放入套牌中？將它們攤開的時候到了！

取出你的部落顏色的牌，並將生物按魔法力費用的順序攤開。這能讓你看出在遊戲的各個時段中各可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你打算有足夠魔法力便立即使用的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放靈火宗師，但通常不會施放炙烤。我通常也會將具顯化異能的所有瞬間和巫術視為生物。）

適當的生物「魔法力曲線」對於一副成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌：擁有適當的混合是很重要的，這讓你可以在遊戲前期施放費用低的咒語，以及在後期施放費用高的咒語。根據限制賽的通則，我會作下列安排：

1點魔法力：0-2個生物 2點魔法力：4-6個生物 3點魔法力：3-5個生物 4點魔法力：4個生物 5點魔法力：3個生物 6點或以上魔法力：1-2個生物

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。選擇你最喜愛的生物，然後按照這些數目從中挑選。要記得，你任何具威力變身的牌也可以用三點魔法力來施放，所以你經常可以少用幾張費用三的牌來幫忙平衡這個曲線！

現在，你已決定了核心的生物基礎，便可以加入咒語了！從你的顏色中選出你最喜愛的牌來湊齊套牌中的22或23張牌，咒語方面便弄妥了！

最後是決定你的魔法力基礎！儘管我在玩韃契龍王時通常會使用雙色，但是有時候由於龍命殊途的一些調色牌，和韃契龍王的一些紀念碑，你有時最終會用到三色。因此，尤其是你打三色套牌時，必須特別注意讓咒語都能順利施放。

我必定會用上所有能產生所需顏色的非基本地。即使它們須橫置進戰場，也只不過是確保你可及時使用牌張的微小代價。你會希望多放入的地，是所產生的魔法力與你套牌中低費用牌同色的地，而不是跟高費用牌同色的地，以便確保你能及時使用低費用的牌。

想知道更多訣竅？以下還有一些在構組套牌時必須記得的事：

你的套牌可以超過40張牌，但最好儘量只用40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌裡強大稀有牌的機會更小！

地牌的比例大約應是17張地牌、23張非地牌。這並非100%正確，但大多數的限制賽套牌最後都和這差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；但如果你都用高費大生物，那麼你就得冒著被快速推爆的風險。最好混合利用施放費用是2、3、4和5的生物。現開賽大多數對局的獲勝者是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲經常會陷入僵局。具有飛行這類異能的生物能讓你打破這些生物僵局。

如果你想深入了解現開賽，這裡有一些文章提供了更多資訊：

雙頭巨人賽

有些店家也舉辦稱為雙頭巨人（通常縮寫為2HG）的現開賽，玩家必須兩兩組隊，互相對抗。每個雙人隊伍都能獲得兩包售前組合（它們不必是同一個部落；你可以研究用哪兩個部落相配合或是利用同一個部落的倍增力量！），用以構組其套牌。如果你的遊戲店舉辦雙頭巨人賽，可以向比賽主辦人詢問細節。

現開決鬥

如果參加一整天的比賽會令你卻步，或你只是想用韃契龍王的牌多玩幾次，可以參加現開決鬥。

在這種外圍賽中，你會拿到一包60張、打開即玩的起手包，並用它與其他參加現開決鬥的玩家對戰，也包括參加主要比賽但正值各局之間的玩家！如果你不確定售前賽是否合你的口味，或無法為售前賽騰出五小時的時間，那麼這是試玩遊戲的好方法；你可以只在空閒時玩現開決鬥。此外，它真的很好玩！

卡牌之外

除了盒內補充包裡酷炫的普通牌（說不定還有一些巨龍！）之外，你還會收到一些其他的好東西！

首先是你的售前賽贈卡。你可以在自己的套牌中利用它，而你也很可能想這樣做，因此請務必將它放入你的套牌構組牌堆中！

此外，還有一個真的很酷、很獨特的東西：一個非常特別的Spindown生命計數器！我是說真的，你可以自己瞧瞧：

每一個生命計數器的主題都與其盒內龍王的龍息武器相對應。舉例來說，寇安甘的是以閃電為主題，因為她會噴出閃電！它們都很值得收藏，所以別不小心留在牌桌上了。

它們的用途不僅僅是收藏而已...

你可以用它們在韃契降下火雨！

這是什麼意思？好吧，該介紹你認識這次韃契龍王售前賽的特殊之處，它跟我們先前的作法截然不同。準備開始玩...

Tarkir Dragonfury（韃契龍怒）！

每一家店都會收到一個這樣的精美圖板，上面立著許多個立牌：

這就是韃契。唉呀，你看那些四處遊蕩的半獸人、人類和鬼怪。它們看起來又漂亮又可愛，還很無害的樣子...

現在該變成巨龍，儘量消滅它們，越多越好！

它的運作方式是這樣的。你先到圖板前面，觀察一下。找出最好的攻擊角度。然後，用售前組合中的特製Spindown生命計數器來扔立牌（還記得它的主題是龍息武器嗎？現在就是你使用龍息武器的機會！），擊倒的立牌越多越好。

每個立牌上各有一個點數。你得到的分數是被你擊倒的立牌分數總和；

此外，還有額外的加分。有沒有看到圖板上面中間的圓圈？如果你的骰子停在那裡，你的得分就變為兩倍！如果你瞄準得好，就能累積高分。

看來你得打破陳規，請教物理好的朋友，以便找出擲骰子最好的方法！

但是，並不是所有人都這麼有耐心，所以你一共可以擲兩次。看你哪一次的得分較高，就記錄在旁邊的記分表上！那就是排行榜。你可以努力贏取全店最高分！

對了，我有沒有提到會有特別贈卡獎品？

如果你擊倒的立牌分數至少3分，就能贏得一張贈卡！下面是你能贏取的獎品。

擊倒3分？我看看，來張成形野地吧！

打倒9分的敵人？一張巨龍食糧，再加上成形野地！

如果你擊倒12分，不但能獲得巨龍食糧和成形野地，還能拿到一張龍王僕役！

此外，如果你夠狠心，拿到驚人的18分，那麼除了以上三張牌以外，你還能獲得...稀有的焚敵龍侯。

簡言之，只要在對局之間的空檔擲Spindown龍息武器兩次，就能根據得分高低獲得精美贈卡。免費贈品，外加變成巨龍？算我一份！

魔法風雲會從沒推出過像Tarkir Dragonfury這樣的活動，所以趕快去看看它是多麼有趣！讓我們瞧瞧你這個巨龍有多強大。

新韃契，新機制

韃契龍王的內容非常豐富！我只簡短地介紹了五個龍王各自的機制，連威力變身還沒談到！在這次的售前賽，你還將跳進時光機，穿越時空回到龍命殊途，因為這次有許多來自該系列的異能。

讓我逐一介紹它們，下文摘錄自《韃契龍王機制》介紹文章：

振勵

振勵自從在龍命殊途中亮相後，便沒有改變。振勵的流程是，首先找出一個由你操控且防禦力最低的生物。如果有同為最低的生物，則從中選擇一個。然後，在該生物上放置等同於振勵數字的+1/+1指示物。

彈回

彈回原先出現於奧札奇再起，並在這次復出。它的運作方式沒有改變。彈回讓你免費再次施放一個瞬間或巫術咒語。如果你從自己手上施放具彈回異能的咒語，則改為將它放逐，而非直接將它置入你的墳墓場。然後，在你的下個維持開始時，你可以再次施放此牌，且不需支付其魔法力費用。在從放逐區施放它後，它將被置入你的墳墓場。

搾取

搾取是一個新異能。當具搾取異能的生物進戰場時，你可以犧牲一個由你操控的生物。每個具搾取異能的生物都另有其他異能，當它「搾取生物」時便能使你從中獲益；這是指當你因其搾取異能而犧牲一個生物的時候。如果你由於任何其他原因犧牲生物，包括因為其他生物的搾取異能，則該異能不會觸發。

掩襲

掩襲自從在龍命殊途中亮相後，便沒有改變。掩襲是生物咒語的替代性費用。當你施放具掩襲異能的咒語時，你可以支付其掩襲費用來代替其魔法力費用。如你如此作，該生物將獲得敏捷異能，所以該回合它就能攻擊。在下一個結束步驟開始時，你將會把生物從戰場移回其擁有者手上。

強橫

強橫屬於異能提示，因此每一個強橫異能各不相同，但它們全都與「所操控的生物力量總和等於或大於8」有關。在計算由你操控之生物的力量總和時，採用這些生物力量的實際數值，即使它們小於0也是一樣。

威力變身

如果你了解變身異能的運作方式，那麼威力變身異能幾乎完全相同。唯一的差異在於：如果你將具威力變身異能的牌面朝下生物翻回正面，它不僅會突然獲得在正常狀況下的特徵，你還能在其上放置一個+1/+1指示物！

此外，下面兩個來自龍命殊途的機制也可能出現在你的組合中：

顯化

當你顯化一張牌時，你會將它牌面朝下放入戰場。牌面朝下期間，它是2/2無色的生物，沒有名稱、異能和生物類別。牌面朝下的生物在任何方面都是生物。如果已顯化的牌為生物牌，你便能在擁有優先權的時機下，將該牌翻回正面。要這樣做，你需要展示其魔法力費用並支付該費用。此舉也可讓對手看到它確實是生物牌。一旦該牌翻回正面，它便具有其通常特徵。如果你顯化一張非生物牌，則它無法以此法翻回正面。如果你碰巧顯化了具變身異能的生物，你可以支付其魔法力費用（如它是生物牌）或支付其變身費用來將其翻回正面。

混血魔法力

龍命殊途系列中的幾張牌具有包含混血魔法力符號的異能。混血魔法力符號能用所包含兩種顏色魔法力中任意一種來支付。如果某費用包含了數個混血魔法力符號，你支付每個符號時都可以選擇不同的顏色。

放輕鬆，變巨龍

相較於韃契環境的其他系列，韃契龍王是一個嶄新的體系。一堆新的機制，一群巨龍，著重於雙色；你看到的是同一個時空，但是充滿著新的變化。

希望你們能在售前賽上玩得開心，為各自的龍王作戰，用龍息武器肆虐韃契居民。

還有，如果你想了解許多你能在此組合中打開的絕佳牌張，千萬別錯過完整的卡片圖像一覽，其中包含本系列所有的牌，以及所有的巨龍精華。

如果你對售前賽有任何疑問或有其他問題，可以隨時寄推特給我，或是在我的Tumblr上提出問題，我一定會查看並盡力幫忙！

祝你本週末玩得愉快。現在該華麗又熱鬧地迎接韃契世界最終章！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight