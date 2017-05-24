魔法風雲會裡有些牌張類別是不可或缺的，它們會在每一場比賽中以你所構築套牌基石的角色出現。

舉例來說，幾乎所有人都會使用生物。當在套牌構築的時候，你通常不會問「我該把生物放進套牌裡嗎？」這樣的問題。這已被證實你會需要一些生物才能取勝。

而其他類別，則以較保守的頻率出現。

神器顯然不是所有人都會使用，尤其是在沒有像卡拉德許這樣著重神器的系列在的時候。鵬洛客則會依照可用的資源來決定對套牌是否有幫助。

然後就是結界。

結界不會出現在每一副套牌裡。如果把鏡頭拉近一點到靈氣身上，它通常比一般結界更為少見。要是繼續拉近一些像拍攝CSI犯罪現場：阿芒凱一樣去強化這個主題，那讓我們把鏡頭轉到那些會加強它所結附生物的靈氣－所以這就不會包括和平主義，因為那些只是假扮成靈氣的去除咒語。

我的朋友們，今天我就要來談談魔法風雲會的這個部分。

這個類別（實際上其實是副類別）的增益靈氣在適當使用下可以有很好的表現－但錯誤地使用也將會造成很多問題。

你何時該在套牌裡使用這些「加強靈氣」？這麼做的好處跟壞處又是什麼？尋找好用的加強靈氣時你又應該要注意什麼？

就讓我們來看看！

靈氣的抉擇

靈氣很有趣。沒有什麼比拍下一個巨大靈氣在生物上的同時，再把他橫置對對手造成大量傷害來得更令人滿足的了。

靈氣也同樣很危險。

靈氣本質上的問題在於：它們天生會帶來牌張劣勢。

如果使用像透體激情這樣的靈氣，你就是用了一張牌卻沒有得到牌張上的回報。

就這本身而言並非是一個致命傷。不管怎麼說，生物通常也會在你使用他們的回合帶來牌張劣勢，但卻幾乎每個人都會使用！真正的問題在於靈氣可能造成二換一的結果。

在魔法風雲會裡，你永遠都不希望用兩張牌去換對手的一張牌。為什麼？簡單來說，如果持續這麼做，你就會遠比對手早用完你的牌！

把靈氣結附在你的生物上讓你有機會被一換二，一張去除咒語馬上就可以吃掉你兩張牌：生物跟結附在上面的靈氣！就算只是回手咒語也讓人恐慌，因為讓上面的靈氣會因此掉下來。

就結果來看，靈氣承受了太多那樣的壞名聲。或許你過去曾聽一些玩家給過像是「永遠不要使用靈氣」這樣極端的建議。

但那同時也忽略了事情的全觀。有些靈氣確實很棒－你只要知道要找些什麼。

舉例來說. . .

內建利益

一些像是透體激情這樣的靈氣只為了加大（然後之後再變小）你的生物。但許多許多的靈氣都可以找到馬上帶來利益的方法－而這就是靈氣真正開始發光發熱的地方。

舉例來說，你或許見過其中一些五色魔符在阿芒凱的補充包裡看著你。

他們在限制套牌裡都是很不錯的選擇－而且如果我在一些構築賽的對局裡看到團結魔符和熱忱魔符也不會覺得訝異。差別是什麼？

他們當下就提供了像是咒語一般的效應！

不像其他靈氣只會加強你的生物，這些還像咒語般留給生物一個永久的效應。他們降低了二換一發生的可能。只要你的對手不回應移除你的生物（這需要非常小心），那就沒有任何問題。

就用知識魔符來當做例子。

這張魔符讓你馬上抽一張牌，完全避免了二換一的問題。你用兩點魔法力給了生物穿透能力跟+1/+1，卻沒有花費你任何一張牌。

還有另一張更好的，來看看力量魔符。

這張實際上是綠色在限制賽裡一張最好的普通牌，可以拿來當作去除咒語使用。有了這張靈氣，你可以殺掉一隻對手的生物－氣勢馬上就被扭轉過來！

這甚至還沒考慮可以把任何戰場上的祀煉，像是力量祀煉回手的情況，這本身來說就是一個巨大的優勢！

這類立即的咒語效應稍微讓使用靈氣多了那麼一點吸引力，但這不僅是唯一可做的。

舉例來說，像是天使命運或仇視這樣的牌會回到你手上，代表你不需要擔心失去他們；而第六感這樣的牌則隨著時間提供你牌張優勢。如果你覺得可以透過第六感抽至少兩張牌，那就絕對值得把它放進套牌裡。

在構築賽中，由於套牌裡有更多優質的去除跟掃場咒語，被一換二的風險相對較高。所以通常在構築賽中的靈氣必須要能提供一些牌張紅利或小心地保護才能凸顯它的價值。

像是之前提到的熱忱魔符和團結魔符這樣費用較低的牌，通常可以在那些能使用有效率且低費牌的強攻套牌裡對構築賽帶來影響。

為什麼是強攻套牌？這裡有個很不錯的理由。

穿透

一般來說，增益靈氣比起控制型套牌更適合強攻。

控制套牌需要掌握自己的步調，不讓自己曝露在二換一的風險下並維持低數量的生物。它並不需要快速地贏得比賽的勝利。

另一方面，強攻玩家通常需要願意承擔風險並快速地施加傷害。特別是在限制賽中，當你的套牌受限於手上去除咒語的數量時，一張即時的靈氣就可以帶走對局的勝利。

讓我們再來看一次透體激情。

這張牌並沒有帶給你牌張優勢。事實上，它會隨著時間帶走你的生物！但它所能提供你的，是大量的額外傷害。

假設你在第二回合使用了一張2/2並在第三回合用了透體激情，你將可以重擊5點傷害，而對手可能無法有效的阻擋；下一回合，你可以再用那隻生物打4點，對手可能依然沒有什麼阻擋的好選擇。這張牌的強化能讓你用一點魔法力造成5點傷害－再加上讓你的生物能在他可能無法攻擊時攻擊！

永遠別忘了：最好的那類牌張優勢是當你在移除對手所有牌的同時贏得對局的勝利。

立即的穿透也不容小覷。像是魯莽技藝這類牌因為它們所能代表的傷害在過去一直是全明星：突然，你的對手無法阻擋而你將造成額外的3點傷害！

我或許是現今鬼怪戰繪最大的狂熱粉絲。要說為什麼的話，就是可以半空跳出來一隻攻擊生物－或是在第三回合做出一隻4/4的威脅。

基於這樣，雖然在前期承受靈氣的風險可能沒什麼關係，你同樣可以試著保留他們在手上幾個回合，來看是否可以在其他地方吊出對手的去除咒語。如果他們把一或兩張去除咒語用在其他東西上，那就幫你的靈氣清除了威脅並得以進場支配盤面。

這些類型的牌在控制套牌裡並不會有太好的表現－但卻很值得被考慮放進強攻套牌裡。你通常不會想要在輪抽套牌裡放多於一或兩張，但到了後期它們依然可以被使用。別錯過了！

完全結附

結附生物在魔法風雲會的一開始就已經存在－而在神聖之力之後我們也已經有了很大的進步。

希望這建議能幫你調整哪些靈氣要被放進套牌，哪些又應該要在輪抽桌上傳出去。絕對不要忽略它們. . .尤其是在阿芒凱的限制賽裡！魔符可以對盤面造成很大的影響！

有任何問題、想法或反饋嗎？我都很想知道！你可以在推特上找我、 在Tumblr上問我問題，或用英文寫信到Beyondbasicsmagic@gmail.com給我。

好好享受吧！我希望這篇文章能加強你的生物跟對局技巧。我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight