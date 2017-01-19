想像一下。

你用的是黑白綠套牌，在一場標準綠色中程的鏡像對局中陷入苦戰。對手用的東西看起來跟你差不多。

對局已經進行了一段時間，你們互有領先，幾乎是用相同的步調在交換彼此的資源。彼此手牌都空了且都只剩下6滴血，還有戰場上許多的基本地牌。

在抽牌步驟，你把牌庫頂的第一張牌放進了手裡。發現這張牌正盯著你看：

你墳墓場那張可以加成的森林擁護人看來是召集人可以帶回來最吸引人的目標。你會怎麼做？

今天就讓我們來聊聊這個。

尋找價值

亂匠召集人是這類需要滿足另一個條件來發揮最大「價值」的牌張之一。

當然，他依然是個3/2，但你並非只因為這樣就把他放進你的構築賽套牌裡，為的是他反抗的效應。

在魔法風雲會中有許多會浪費價值的牌。沒有躁狂的情況下施放墓寡婦伊什卡娜、對手只有一隻生物時施放鮮血交易、甚至只是在不倦追跡人進場之前犧牲了一個線索衍生物。這些都是你選擇在牌張可以獲得完整效應前就使用了這些牌的情況。

然而有時這麼做是正確的！儘管那樣或許會傷了Marshall Sutcliffe的心（還有我的），等待最大價值並非永遠都是正確的做法。

記住：在競爭級別的魔法風雲會比賽中唯一的價值－或優勢－並非誰抽了比較多牌、誰掌握了節奏、誰能讀取對手的手牌或掌握了對局中牌張的互動，而是遊戲優勢，單純且簡單。任何其他的東西都只是通往結局的一條路，如果你想贏，就要贏得對局。

我曾在用Pyroclasm殺了自己的四隻生物、用唯一的林鼠群去送死、及反擊自己咒語的比賽中獲勝。如果這讓你距離勝利更近一步（當然必須要是合法的），那就做吧。

好，所以問題來了：你應該現在叫召集人來威脅對手的生命值，或是等一下試圖滿足反抗條件後再把大的擁護人帶回戰局？

任何像這樣的情況裡，我都會先看三件事情。是哪些呢？讓我們來看看吧！

風險與回報

任何這些情況下我的第一個問題都是：風險跟回報是什麼？雙方都剩六滴血，叫或不叫的風險是什麼？

如果這裡叫了召集人，回報是你的對手如果連抽兩回合地你就可以贏得對局－就這麼簡單。

或許在你打到三點後對面就抽到了生物，這樣的話也不錯，因為代表他們得要加快速度：如果狀況跟你是一樣的，他們也無法保留自己的召集人，因為必須要施放來阻擋你的。

但這也有風險。如果對手抽到讓你的召集人無法進攻的東西或是去除咒語，你就好比浪費了未來的森林擁護人，而你也確實需要擁護人為你所帶來的機會。如果對面抽到了自己的擁護人，那召集人就只能成為對面擊倒你過程中的路障。

銅板終究有反面。

這樣做的好處在於你可以得到一隻大的擁護人。如果遊戲持續膠著，你有很大的機會依然可以叫出召集人，而這類的必然性在這樣的長期比賽中將可能決定一切。

反面來看，就是你沒有辦法保證可以找到達成反抗條件的東西。在後面幾回合你可能依然只是抽到地。

更糟糕的是，你的生命值同樣不高－所以如果對手抽到了威脅，你可能被迫仍然要叫召集人來防禦。這會讓你轉為被動。你不再能主動攻擊來讓對手選擇是否交換，而他抽到一張去除咒語後可以就讓你無法阻擋，等等。

在這樣的情況下，試著評估每個選項的風險與回報。怎樣可以讓你最有機會贏得對局？

有時用這種方式思考，答案會比你想的更明顯。有時就像「如果現在不叫墓寡婦伊什卡娜來阻擋我就會輸」這樣的簡單。如果其中一張生物跟三隻一樣有價值，我也會很樂意使用鮮血交易－尤其是在他們認為我有鮮血交易卻刻意不使用的情況下。

好—所以你預見了每條道路的正反面。不如再加上一些情境吧？

你的情境

要做出有根據的決定，需要思考你對自己套牌的瞭解及盤面的狀況。

用一點時間檢視一下墳墓場，想想你有什麼－以及你剩下什麼。

Contemplation | Brom 作畫

在這個情況下，如果你沒有辦法找到其他可以觸發他的東西，你一般會想要施放召集人。如果你在剩下30張牌中只剩下三個手段－那除非預期遊戲會進行更長的時間，否則我不會賭那十分之一的可能性。

反面來說也是如此。如果你非常有可能找到滿足條件的東西，那稍作等待也就變得更合理。

你套牌裡還剩下幾張地可以抽？

還有哪些威脅是你可以抽到的？

如果得以在對手阻止你前對他造成3點傷害，你還有其他可以提供必然性，能輕易對他造成3點傷害的東西（像是燒殺咒語或具有敏捷異能的生物）嗎？或是你也得依賴之後抽到更多的生物？

這些就是你需要問自己關於套牌的問題。

當然同樣的，如果生命值不同，狀況也會不一樣。如果你的對手剩3，我絕對會用一次攻擊來威脅他們；如果他剩20，那我就會保留我的召集人。

情境很重要…

對手的情境

…而不只是你的套牌：也關係到對手的套牌！

你要怎麼知道他們可能有什麼？這裡我會傾向看看他們的墳墓場，或想想他們在遊戲中用過哪些東西。

他們套牌裡是否有些可以提供必然性的牌張讓你在他們抽到的時候就會輸掉對局？舉例來說，如果你知道他們有像索霖這樣的鵬洛客，你就需要想辦法用攻擊來盡快結束對局。（反面的情況就是當你可以允許對局多進行幾個回合的時候。）

對手套牌裡有棄牌咒語嗎？如果有，那保留牌在手上就是比較不好的選擇。

他們在對局中已經使用了哪些牌？哪些是還沒有抽到很多的？如果你知道他們應該有很多去除咒語卻只看到一張，那很有可能去除接著就要來了。

知道你可能會抽到什麼或該試著做什麼，跟知道對手瞄準的東西是什麼一樣重要。了解你有多需要結束這場對局將會對你接下來的行為有很大的幫助。

適當的價值

攻擊還是防禦？樂觀還是悲觀？保守或貪婪？你決定你要怎麼做了嗎？

在前兩段中所提到的情境裡，並沒有辦法提供我們足夠的訊息。任何一邊都有可能。

至於我自己，我會傾向使用召集人。這是一個比較積極的行為－但基本上你只要可以處理對手接下兩回合所抽到的東西就可以贏得對局。加上你依然可以抽牌來應對對手抽到好牌的情況。他們可以抽到生物，你也可以抽到去除咒語－等等。

但你怎麼想？你會怎麼做？發tweet、Tumblr訊息、寫在Reddit上、在西雅圖的高速公路上放個告示牌、或用任何可以吸引我注意的方式來讓我知道吧！

我下週會再回來。希望你們都在正確的地方找到價值－並喜歡乙太之亂這個系列！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight